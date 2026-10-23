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Австрия експулсира четирима руски дипломати по подозрение в шпионаж. Русия обеща да отговори
  Тема: Украйна

Австрия експулсира четирима руски дипломати по подозрение в шпионаж. Русия обеща да отговори

23 Октомври, 2026 12:48 927 26

  • австрия-
  • руски дипломати-
  • шпионаж-
  • виена

Трима от дипломатите са служители на руското посолство във Виена. Според австрийското външно министерство те са извършвали „дейност, несъвместима с дипломатическия статут“.

Австрия експулсира четирима руски дипломати по подозрение в шпионаж. Русия обеща да отговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрия обяви четирима руски дипломати за персона нон грата заради подозрения за шпионска дейност. Решението е взето след получена от австрийските служби за сигурност информация за предполагаемата им връзка с разузнавателна активност.

Трима от дипломатите са служители на руското посолство във Виена. Според австрийското външно министерство те са извършвали „дейност, несъвместима с дипломатическия статут“.

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Четвъртият дипломат е бил част от руската делегация по въпросите на военната сигурност и контрола над въоръженията към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Дипломатите трябва да напуснат Австрия

И четиримата са обявени за персона нон грата на основание член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Това означава, че те са задължени да напуснат Австрия.

Конкретните действия, заради които е предприета мярката, не са публично оповестени. Австрийските власти не са предоставили и подробности за информацията, събрана от службите за сигурност. Поради това твърденията за шпионска дейност остават подозрения, а не публично установени факти за извършено престъпление.

Новината е съобщена от австрийското издание Heute, което се позовава на австрийското външно министерство. По информация на „Укринформ“ Австрия вече е изгонила двама руски дипломати през пролетта.

Новото решение задълбочава дипломатическото напрежение между Виена и Москва. Засега не са обявени допълнителни действия от австрийска страна или конкретен срок, в който четиримата руски представители трябва да напуснат страната.

Русия неизбежно ще отговори на експулсирането на четирима руски дипломати от Австрия, заяви пред ТАСС заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински. „Реакцията ще последва неминуемо“, каза заместник-министърът.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един друг

    12 16 Отговор
    Само 4-ма? Във всяко руско посолство всички, освен посланика са шпиони. Четете Виктор Суворов, той разказва подробно всеки един член на посолството с какво се занимава.

    Коментиран от #7

    12:57 23.10.2026

  • 4 Една мисъл не ми дава мира

    5 17 Отговор
    Ако Зеленски се срещне с Путин кво ще остане от Путин?

    Коментиран от #9, #21

    12:58 23.10.2026

  • 5 Цвете

    7 14 Отговор
    А МИТРОФАНОВА, КОГА? 🫣🤔👎😠🤥🫵🫡🫡🫵🇧🇬💯🫡🫵🤥😠👎🇧🇬✈️✈️✈️

    13:00 23.10.2026

  • 6 Евроатлантик

    8 13 Отговор
    И ние да изгоним руските диверсанти

    Коментиран от #16, #18

    13:01 23.10.2026

  • 7 ганьо

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "Един друг":

    а в посолството на Козяк,у нас са почти 21 човека разузнавачи.Но никои не ги пипа-ШИШИ нареди

    13:02 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Даа

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Той Путин е 60 кила с костюма,двете бронежилетки и токчетата.

    13:06 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Миндич

    11 8 Отговор
    И тия ,като финландците, забравиха какъв бой ядоха и как маршируваше "Червената Армия" през територията им.Сгазиха ги като луда крава теле,та после се афишираха като неутрални няколко десетилетия за да я подкарат пак по евроатлантически.

    13:09 23.10.2026

  • 13 Никой не иска да си харчи

    10 5 Отговор
    парите в Европа нито пък Русия иска да храни повече Запада. Руснаците позлатиха Виена реално последните 30 години ама свърши

    13:22 23.10.2026

  • 14 Естествено че това

    7 4 Отговор
    задълбочава дипломатическото напрежение между Виена и Москва. Никаква полза за Австрия няма

    13:24 23.10.2026

  • 15 То пък сякаш има какво

    5 3 Отговор
    Да и шпионират на Виена нали? Руската дейност си беше "Руски инвестиции" и активи в Австрия (с фокус върху столицата Виена) и възлизаха на десетки милиарди евро, което исторически превърна Русия във втория най-голям чуждестранен инвеститор в страната след Германия. С налагането на международните санкции обаче голяма част от тези капитали са блокирани, преструктурирани или подложени на съдебни дела....

    13:29 23.10.2026

  • 16 И като

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    изгониш руските инвеститори, кой си мислиш че на тяхно място ще дойде? А?

    13:31 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ти се пази по добре

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Евроатлантик":

    Не от "руските диверсанти" а от българските !

    13:34 23.10.2026

  • 19 Джелсомино

    1 3 Отговор
    Марче,видимо напредваш.Продължавай така! Поздрави от Австрия!

    13:37 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Дипломатите на всяка държава са шпиони в чужбина . Да бе говорим за военните аташета . Кой не го знае ? Да се гонят е излишно защото това само затвърждава мнението , че страната , която гони , върши нещо подло срещу държавата чиито представители гони .

    13:39 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Над 22 милиарда евро

    4 2 Отговор
    им инвестираха руснаците само във Виена на тея нещастници ...

    13:55 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перо

    2 1 Отговор
    В тази дейност не трябва да има думата “предполагаема”! Ще последват същите действия в Москва с “предполагаема” дейност!

    13:57 23.10.2026

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