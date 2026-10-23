Австрия експулсира четирима руски дипломати по подозрение в шпионаж. Русия обеща да отговори

Австрия обяви четирима руски дипломати за персона нон грата заради подозрения за шпионска дейност. Решението е взето след получена от австрийските служби за сигурност информация за предполагаемата им връзка с разузнавателна активност.
Трима от дипломатите са служители на руското посолство във Виена. Според австрийското външно министерство те са извършвали „дейност, несъвместима с дипломатическия статут“.
Четвъртият дипломат е бил част от руската делегация по въпросите на военната сигурност и контрола над въоръженията към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Дипломатите трябва да напуснат Австрия
И четиримата са обявени за персона нон грата на основание член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Това означава, че те са задължени да напуснат Австрия.
Конкретните действия, заради които е предприета мярката, не са публично оповестени. Австрийските власти не са предоставили и подробности за информацията, събрана от службите за сигурност. Поради това твърденията за шпионска дейност остават подозрения, а не публично установени факти за извършено престъпление.
Новината е съобщена от австрийското издание Heute, което се позовава на австрийското външно министерство. По информация на „Укринформ“ Австрия вече е изгонила двама руски дипломати през пролетта.
Новото решение задълбочава дипломатическото напрежение между Виена и Москва. Засега не са обявени допълнителни действия от австрийска страна или конкретен срок, в който четиримата руски представители трябва да напуснат страната.
Русия неизбежно ще отговори на експулсирането на четирима руски дипломати от Австрия, заяви пред ТАСС заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински. „Реакцията ще последва неминуемо“, каза заместник-министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Един друг
Коментиран от #7
12:57 23.10.2026
4 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #9, #21
12:58 23.10.2026
5 Цвете
13:00 23.10.2026
6 Евроатлантик
Коментиран от #16, #18
13:01 23.10.2026
7 ганьо
До коментар #3 от "Един друг":а в посолството на Козяк,у нас са почти 21 човека разузнавачи.Но никои не ги пипа-ШИШИ нареди
13:02 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Даа
До коментар #4 от "Една мисъл не ми дава мира":Той Путин е 60 кила с костюма,двете бронежилетки и токчетата.
13:06 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Миндич
13:09 23.10.2026
13 Никой не иска да си харчи
13:22 23.10.2026
14 Естествено че това
13:24 23.10.2026
15 То пък сякаш има какво
13:29 23.10.2026
16 И като
До коментар #6 от "Евроатлантик":изгониш руските инвеститори, кой си мислиш че на тяхно място ще дойде? А?
13:31 23.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ти се пази по добре
До коментар #6 от "Евроатлантик":Не от "руските диверсанти" а от българските !
13:34 23.10.2026
19 Джелсомино
13:37 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин 🇧🇬
13:39 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Над 22 милиарда евро
13:55 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Перо
13:57 23.10.2026