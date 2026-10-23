Австрия експулсира четирима руски дипломати по подозрение в шпионаж. Русия обеща да отговори

Австрия обяви четирима руски дипломати за персона нон грата заради подозрения за шпионска дейност. Решението е взето след получена от австрийските служби за сигурност информация за предполагаемата им връзка с разузнавателна активност.

Трима от дипломатите са служители на руското посолство във Виена. Според австрийското външно министерство те са извършвали „дейност, несъвместима с дипломатическия статут“.

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Четвъртият дипломат е бил част от руската делегация по въпросите на военната сигурност и контрола над въоръженията към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Дипломатите трябва да напуснат Австрия

И четиримата са обявени за персона нон грата на основание член 9 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Това означава, че те са задължени да напуснат Австрия.

Конкретните действия, заради които е предприета мярката, не са публично оповестени. Австрийските власти не са предоставили и подробности за информацията, събрана от службите за сигурност. Поради това твърденията за шпионска дейност остават подозрения, а не публично установени факти за извършено престъпление.

Новината е съобщена от австрийското издание Heute, което се позовава на австрийското външно министерство. По информация на „Укринформ“ Австрия вече е изгонила двама руски дипломати през пролетта.

Новото решение задълбочава дипломатическото напрежение между Виена и Москва. Засега не са обявени допълнителни действия от австрийска страна или конкретен срок, в който четиримата руски представители трябва да напуснат страната.

Русия неизбежно ще отговори на експулсирането на четирима руски дипломати от Австрия, заяви пред ТАСС заместник-министърът на външните работи Дмитрий Любински. „Реакцията ще последва неминуемо“, каза заместник-министърът.