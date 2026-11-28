Украйна не е координирала предварително с европейските си партньори операцията срещу руски кораби в либийското пристанище Бенгази. Това е потвърдил президентът Володимир Зеленски в телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелони.

„Потвърдих, че последната операция в Либия е проведена без предварителна координация с европейските ни партньори“, написа Зеленски. Той е поел ангажимент между украинските и европейските власти да има редовен обмен на необходимата информация.

На 23 ноември Украйна съобщи, че морски дронове са поразили руския корвет „Меркурий“, на борда на който е имало хеликоптер Ка-27, както и товарния кораб MV Angara край Бенгази. Според Киев корабът е бил използван за превоз на оръжия. Италианските власти заявиха, че не са били информирани за намеренията на Киев и не са подкрепяли операцията.

Мелони предупреди, че войната не трябва да се разпространява в Средиземно море. Италия обаче заяви, че ще продължи да подкрепя Украйна. Рим засилва и мерките за сигурност на около 200 италиански военнослужещи, разположени в Либия.

Украинският външен министър Андрий Сибига предупреди, че забавянето на решенията за подкрепа може да доведе до значително по-високи разходи за европейските държави, ако се наложи да защитават пряко собствените си територии. По думите му украинската фронтова линия е част от отбраната на Европа.

Предупреждението беше отправено след срещата на лидерите на Европейския съюз в Брюксел на 26 и 27 ноември. Държавите членки не постигнаха окончателно споразумение за новото финансиране на Украйна и отложиха решението за следваща среща.

Лазер свали реактивен дрон

Украйна съобщи и за първото използване на лазерно оръжие за сваляне на руски дрон с реактивен двигател. Прехватът е извършен със системата „Блиск“, разработена и произведена от украинската компания Carmine Sky.

Според съветника на Зеленски Сергей „Флаш“ Бескрестнов системата е поразила дрон „Геран“. Реактивните версии на тези апарати са по-бързи от широко използваните дронове с витлови двигатели и затова са по-трудни за прехващане. През юни украинските сили са сваляли около 57% от реактивните дронове при около 90% успеваемост срещу стандартните модели, съобщи CBS News.

Австрия отново задържа двама украинци

В Австрия двама украинци, заподозрени в шпионаж, отново са поставени под стража, след като са били освободени около две седмици по-рано. Виенската прокуратура е потвърдила задържането пред австрийското радио ОРФ.

Двамата са описвани като служители на украинското военно разузнаване. Според информация на ОРФ анализът на иззети телефони и компютри може да е открил данни за планирани незаконни разузнавателни действия във Великобритания, включително възможни планове за отвличане на лица, срещу които Украйна води разследвания.

Източници: eurointegration.com.ua, cbsnews.com, wien.orf.at