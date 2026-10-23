Румъния предлага нова структура за сигурност в Черно море с България, Киев подкрепя идеята

Румъния предлага на България двете държави да отправят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване за сигурността в Черно море. Идеята предвижда структурата да бъде ръководена на ротационен принцип от черноморските държави членки на Алианса.
Румънският министър на отбраната Раду Мирцу̀та заяви, че Букурещ е готов да поеме първото ръководство и да приеме командването на черноморското си крайбрежие от 2028 г. До тогава Румъния допуска то временно да функционира на турския черноморски бряг, с участие на румънски и български офицери. Предложението е отделно от вече съществуващите формати за сътрудничество между България, Румъния и Турция в Черно море.
Украинските ВМС приветстваха инициативата
Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук определи инициативата като добре дошла. Той коментира темата в ефира на украинския телемаратон и посочи, че евентуалното присъединяване на Киев е въпрос на по-далечно бъдеще.
По думите му предложението засяга не само военната сфера, но и политиката, логистиката и експортния капацитет на държавите от региона. Той добави, че украинските ВМС поддържат постоянен контакт със съседните държави и партньори.
Поредица от атаки срещу търговски кораби
Идеята за ново командване идва след поредица от инциденти с граждански плавателни съдове в Черно море. На 6 октомври два кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.
Поразени бяха ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN потъна след тежки повреди по корпуса, а на борда на ABLE избухна пожар, след което екипажът напусна кораба. При атаките има загинали и ранени моряци. Съобщено е и за поразени плавателни съдове в териториалните води на Румъния.
Румънският министър на отбраната свърза необходимостта от обща реакция с инциденти, включващи дронове, потънали кораби и морски мини. Според него рисковете за въздушната и морската сигурност вече не могат да бъдат разглеждани само като отделни национални проблеми.
На този етап става дума за предложение, което трябва да бъде обсъдено с НАТО. Няма публично решение на Алианса за създаване на новото командване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:13 23.10.2026
2 Лена
Ще издържат само Румъния, България и Турция! В Украйна се стреля по всичко и не само плаващо! Бог да ги прости фашистите!
15:16 23.10.2026
3 моля
15:18 23.10.2026
4 Те хубаво
15:19 23.10.2026
5 Кина
15:20 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 арбалета 🎯
Коментиран от #12
15:24 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вълка ще пази агнето
15:25 23.10.2026
11 РЕЗИЛ
Коментиран от #21
15:26 23.10.2026
12 ха-ха
До коментар #8 от "арбалета 🎯":Наскоро гледах клип с изказване на Асен Василев , който ме разсмя със сълзи . Щели сме да отблъснем неприятеля на момента , ако бъдем нападнати . Такива смешници не бях виждал .
15:27 23.10.2026
13 А кой ще ни
15:28 23.10.2026
14 Хахаха!🎺🥳😀
15:29 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вкарват ни в кошарата на Киев
"евентуалното присъединяване на Киев е въпрос на по-далечно бъдеще."
Стига с евтините номера!
15:35 23.10.2026
17 Сатана Z
15:35 23.10.2026
18 Ами сега?
15:35 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А50
15:38 23.10.2026
21 Вкарват ни в кошарата на Киев
До коментар #11 от "РЕЗИЛ":Така беше и през ПСВ.
Последва Ньойският мирен договор - Втора национална катастрофа за България.
Сега ревем, че имало орязани български територии и граничим със себе си.
15:40 23.10.2026
22 Българският народ е на страната на Русия
15:41 23.10.2026
23 Румънецо
15:47 23.10.2026
24 нннн
Коментиран от #27
15:48 23.10.2026
25 На ротационен принцип
15:54 23.10.2026
26 пресолена
15:54 23.10.2026
27 Айде бе,
До коментар #24 от "нннн":Те ни свариха още 1944 г. Сега само претоплят манджата.
15:54 23.10.2026