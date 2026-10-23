Румъния предлага нова структура за сигурност в Черно море с България, Киев подкрепя идеята

Румъния предлага на България двете държави да отправят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване за сигурността в Черно море. Идеята предвижда структурата да бъде ръководена на ротационен принцип от черноморските държави членки на Алианса.

Румънският министър на отбраната Раду Мирцу̀та заяви, че Букурещ е готов да поеме първото ръководство и да приеме командването на черноморското си крайбрежие от 2028 г. До тогава Румъния допуска то временно да функционира на турския черноморски бряг, с участие на румънски и български офицери. Предложението е отделно от вече съществуващите формати за сътрудничество между България, Румъния и Турция в Черно море.

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Украинските ВМС приветстваха инициативата

Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук определи инициативата като добре дошла. Той коментира темата в ефира на украинския телемаратон и посочи, че евентуалното присъединяване на Киев е въпрос на по-далечно бъдеще.

„Що се отнася до инициативите, насочени към гарантиране на безопасността на гражданското корабоплаване в тези води, те със сигурност са добре дошли“, заяви Плетенчук.

По думите му предложението засяга не само военната сфера, но и политиката, логистиката и експортния капацитет на държавите от региона. Той добави, че украинските ВМС поддържат постоянен контакт със съседните държави и партньори.

Поредица от атаки срещу търговски кораби

Идеята за ново командване идва след поредица от инциденти с граждански плавателни съдове в Черно море. На 6 октомври два кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Поразени бяха ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN потъна след тежки повреди по корпуса, а на борда на ABLE избухна пожар, след което екипажът напусна кораба. При атаките има загинали и ранени моряци. Съобщено е и за поразени плавателни съдове в териториалните води на Румъния.

Румънският министър на отбраната свърза необходимостта от обща реакция с инциденти, включващи дронове, потънали кораби и морски мини. Според него рисковете за въздушната и морската сигурност вече не могат да бъдат разглеждани само като отделни национални проблеми.

На този етап става дума за предложение, което трябва да бъде обсъдено с НАТО. Няма публично решение на Алианса за създаване на новото командване.