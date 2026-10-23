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Румъния предлага нова структура за сигурност в Черно море с България, Киев подкрепя идеята
  Тема: Украйна

Румъния предлага нова структура за сигурност в Черно море с България, Киев подкрепя идеята

23 Октомври, 2026 15:10 1 014 27

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Букурещ иска структурата да се ръководи на ротационен принцип от черноморските държави. Украинските ВМС приветстваха идеята

Румъния предлага нова структура за сигурност в Черно море с България, Киев подкрепя идеята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния предлага на България двете държави да отправят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за създаване на военно командване за сигурността в Черно море. Идеята предвижда структурата да бъде ръководена на ротационен принцип от черноморските държави членки на Алианса.

Румънският министър на отбраната Раду Мирцу̀та заяви, че Букурещ е готов да поеме първото ръководство и да приеме командването на черноморското си крайбрежие от 2028 г. До тогава Румъния допуска то временно да функционира на турския черноморски бряг, с участие на румънски и български офицери. Предложението е отделно от вече съществуващите формати за сътрудничество между България, Румъния и Турция в Черно море.

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Украинските ВМС приветстваха инициативата

Говорителят на Военноморските сили на Украйна Дмитро Плетенчук определи инициативата като добре дошла. Той коментира темата в ефира на украинския телемаратон и посочи, че евентуалното присъединяване на Киев е въпрос на по-далечно бъдеще.

„Що се отнася до инициативите, насочени към гарантиране на безопасността на гражданското корабоплаване в тези води, те със сигурност са добре дошли“, заяви Плетенчук.

По думите му предложението засяга не само военната сфера, но и политиката, логистиката и експортния капацитет на държавите от региона. Той добави, че украинските ВМС поддържат постоянен контакт със съседните държави и партньори.

Поредица от атаки срещу търговски кораби

Идеята за ново командване идва след поредица от инциденти с граждански плавателни съдове в Черно море. На 6 октомври два кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

Поразени бяха ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN потъна след тежки повреди по корпуса, а на борда на ABLE избухна пожар, след което екипажът напусна кораба. При атаките има загинали и ранени моряци. Съобщено е и за поразени плавателни съдове в териториалните води на Румъния.

Румънският министър на отбраната свърза необходимостта от обща реакция с инциденти, включващи дронове, потънали кораби и морски мини. Според него рисковете за въздушната и морската сигурност вече не могат да бъдат разглеждани само като отделни национални проблеми.

На този етап става дума за предложение, което трябва да бъде обсъдено с НАТО. Няма публично решение на Алианса за създаване на новото командване.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 2 Отговор
    Ганчо вече го не и питат иска или не иска да го папа медведицата.

    15:13 23.10.2026

  • 2 Лена

    14 2 Отговор
    Ротация, това е като непрекъсната стрелба на преносимата картечница "Максим"!
    Ще издържат само Румъния, България и Турция! В Украйна се стреля по всичко и не само плаващо! Бог да ги прости фашистите!

    15:16 23.10.2026

  • 3 моля

    26 2 Отговор
    Абе вие малоумни ли сте бе? Какво значи ротационен принцип на черноморските държави. Та Украйна /поне засега/ е черноморска държава. Значи тя ще ръководи нашите военни. Та нали първата работа ще е да ги набута във войната и да издаде заповед българите веднага да се включат в операциите. Какво ли не опитват фашагите от 404 и тия смешници от Румъния, с назначения от Брюксел президент. Далеч от тия идиоти.

    15:18 23.10.2026

  • 4 Те хубаво

    17 1 Отговор
    ще пазят български и румънски води , ама с украинските какво правим. И тях ли ще пазят. Щото там руснаците не дават пиле да прехвръкне.

    15:19 23.10.2026

  • 5 Кина

    12 0 Отговор
    Русия предлага българските активи и кеш на руска територия да изчезнат..! Глупаците управници дърпат държавата под дъното .!

    15:20 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 арбалета 🎯

    13 0 Отговор
    Сега е момента да покажем на Русия какво можем - нападаме я и ......край с Русия ...Ха-ха ! Щрауси ....

    Коментиран от #12

    15:24 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вълка ще пази агнето

    12 0 Отговор
    Ясно. Укра ще пази морето от своите удари. Луди хора.

    15:25 23.10.2026

  • 11 РЕЗИЛ

    15 1 Отговор
    Съюзници с Турция срещу Освободителката ни Русия ? 🙁 Това е ИЗВРАЩЕНИЕ !

    Коментиран от #21

    15:26 23.10.2026

  • 12 ха-ха

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "арбалета 🎯":

    Наскоро гледах клип с изказване на Асен Василев , който ме разсмя със сълзи . Щели сме да отблъснем неприятеля на момента , ако бъдем нападнати . Такива смешници не бях виждал .

    15:27 23.10.2026

  • 13 А кой ще ни

    8 0 Отговор
    пази от Турция? Турция щяла да пази бълг небе и море. Вие откачени ли сте?

    15:28 23.10.2026

  • 14 Хахаха!🎺🥳😀

    8 0 Отговор
    Румъния иска мечешко мляко, но други да доят мечката.

    15:29 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вкарват ни в кошарата на Киев

    6 1 Отговор
    през Румъния.

    "евентуалното присъединяване на Киев е въпрос на по-далечно бъдеще."

    Стига с евтините номера!

    15:35 23.10.2026

  • 17 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Утре Китаецът каца в София,а не румънеца ,от който нищо не зависи.

    15:35 23.10.2026

  • 18 Ами сега?

    4 0 Отговор
    А кой ще брои случайно пострадалите кораби?

    15:35 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А50

    4 0 Отговор
    Пълни тъпогии за харчене на пари. А Киев, къде се бута, те нама да имат море

    15:38 23.10.2026

  • 21 Вкарват ни в кошарата на Киев

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕЗИЛ":

    Така беше и през ПСВ.

    Последва Ньойският мирен договор - Втора национална катастрофа за България.

    Сега ревем, че имало орязани български територии и граничим със себе си.

    15:40 23.10.2026

  • 22 Българският народ е на страната на Русия

    3 0 Отговор
    НАТО ВЪН! Капитулацията на фашистка Украйна е неизбежна. Народниият съд за тези които даваха пари и оръжие на хунтата от Киев също!

    15:41 23.10.2026

  • 23 Румънецо

    0 1 Отговор
    Пази си границата както щеш, дай я на кучетата като искаш, но българската ще се пази от само от българи, колкото можем. Срам за вас.

    15:47 23.10.2026

  • 24 нннн

    2 0 Отговор
    Бавно подгряват военното ни участие. Въвличането ни във войната. Ей така се варят жаби

    Коментиран от #27

    15:48 23.10.2026

  • 25 На ротационен принцип

    0 0 Отговор
    като водно колело

    15:54 23.10.2026

  • 26 пресолена

    0 0 Отговор
    Румънците да не се натискат излишно. Радев ще саботира и тая идея.

    15:54 23.10.2026

  • 27 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "нннн":

    Те ни свариха още 1944 г. Сега само претоплят манджата.

    15:54 23.10.2026

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