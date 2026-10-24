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Протестиращи опитаха да нахлуят в чешкия парламент

Протестиращи опитаха да нахлуят в чешкия парламент

24 Октомври, 2026 06:30, обновена 24 Октомври, 2026 06:33 552 4

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  • парламент

Полицията е спряла няколко десетки души пред Камарата на депутатите в Прага. Демонстрацията е срещу премахването на таксите за обществените телевизия и радио

Протестиращи опитаха да нахлуят в чешкия парламент - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Няколко десетки протестиращи са направили опит да проникнат в сградата на Камарата на депутатите в Прага в нощта срещу 24 октомври. Полицаи от специалното звено за охрана на обществения ред са се намесили и са спрели групата. Няма задържани, а ситуацията е била овладяна, съобщи полицейската говорителка Ева Кропачова пред Novinky.

Инцидентът е станал по време на протест на Малостранския площад, непосредствено до сградата на парламента. Демонстрацията започна на 23 октомври срещу намерението на управляващата коалиция да премахне таксите за Чешката телевизия и Чешкото радио. След 22:00 часа на площада са се намирали няколкостотин души по данни на полицията. Част от тях се придвижили към входовете и прозорците на парламента, като скандирали призиви властта да отмени промените.

Законопроектът беше изваден предсрочно в дневния ред

Протестът беше свикан след решение на коалицията АНO, СПД и „Мотористи“ законопроектът за промяна на финансирането на обществените медии да бъде разгледан с предимство още в първото четене. Камарата на депутатите разреши заседанието да продължи през нощта и в събота.

Предложението предвижда премахване на телевизионната и радиотаксата, които в момента са основен източник на средства за обществените медии, и прехвърляне на финансирането към държавния бюджет. Опозицията твърди, че така Чешката телевизия и Чешкото радио ще станат зависими от правителството. Управляващите отхвърлят това и определят промяната като модернизиране на начина, по който се финансира обществената услуга.

„Отхвърлям представата, че промяната във финансирането на обществените медии е атака срещу демокрацията или край на тяхната независимост“, заяви министърът на културата Ото Клемпир, цитиран от Чешката телевизия. Той посочи, че бюджетното финансиране се използва и в други европейски държави.

Предложени са по-малки бюджети

Според данните, представени от Европейския съюз за радио и телевизия, законопроектът предвижда общото финансиране на двете медии да бъде намалено с около 1,4 милиарда чешки крони годишно. Бюджетите им биха достигнали приблизително 7,8 милиарда крони, което е около 15 процента по-малко спрямо средствата след увеличението на таксите през 2025 г.

При първото четене опозицията не успя да отхвърли законопроекта или да го върне на правителството за преработване. И двете предложения получиха по 81 гласа от 177 присъстващи депутати. След приключването на началния етап законопроектът беше насочен към парламентарните комисии.

Спорът ще продължи и извън парламента. Служители на Чешката телевизия и Чешкото радио са обявили целодневна стачка за 3 ноември. За неделя е планирана и нова демонстрация в Прага, организирана от гражданското движение „Милион моменти“.

Източници: novinky.cz, ceskenoviny.cz, ct24.ceskatelevize.cz


Чехия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГЛЕЙ СИГА

    2 1 Отговор
    ТАКСИТЕ ДА СИ ОСТАНАТ АМА И ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АГЕНТИ
    И ТОГАВА СИЧКО СИ Е ТОЧНО

    06:41 24.10.2026

  • 4 бабишора

    1 1 Отговор
    го търсят да го гласят

    06:42 24.10.2026

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