Президентът на Чехия Петър Павел определи работата на министъра на отбраната Яромир Зуна като „разрушителна“ и вредна за страната. Той направи изявлението в предаването „Неделна дискусия“ на Чешката телевизия, като свърза оценката си с кадрови решения във военното ведомство и с позициите на министъра по войната в Украйна.

„В последно време трябва да кажа, че възприемам работата му по-скоро като разрушителна, като вредна за Чехия, а не като нещо, което по някакъв начин ни помага“, заяви Павел.

Президентът посочи като проблем многократното възпрепятстване на началника на Генералния щаб Мирослав Хлавач да пътува до Украйна. Според Павел посещението би дало на висшия военен ценен боен опит. Той разкритикува още някои кадрови решения в Министерството на отбраната и твърдението, че разходите за отбрана в размер на 2% от брутния вътрешен продукт са достатъчни.

Павел заяви, че действията на Зуна са свързани с политиката на партията „Свобода и пряка демокрация“ (СПД), която го е номинирала за министър. По думите му СПД отдавна поставя на по-заден план разходите за отбрана, съюзническите ангажименти и подкрепата за Украйна.

Кадровият спор в армията

Един от конкретните поводи за напрежението е освобождаването на генерал Радек Харатек от ръководството на Кибернетичните и информационните сили в началото на ноември. От декември Харатек трябва да бъде съветник на началника на Генералния щаб Мирослав Хлавач.

През октомври Зуна е възложил на Хлавач да предложи преместването на Харатек на друга служебна длъжност. Преди това генералът е поискал предсрочно прекратяване на службата си, но Министерството на отбраната не е уважило молбата с аргумента, че тя не е била достатъчно обоснована.

Правителството се е договорило през май Хлавач да стане новият началник на армията. Зуна е бил единственият, който не е подкрепил кандидатурата, като тогава е заявил, че би предпочел друг претендент.

Отговорът на Зуна и управляващите

Зуна защити работата си, като заяви, че развитието на армията е достигнало исторически стойности и че правителството изпълнява програмната си декларация. „Каква разрушителност вижда президентът?“, попита министърът и свърза думите си с предишни решения за закриване на командвания, намаляване на числеността на армията, спиране на набирането на военнослужещи и ограничаване на инвестиционните проекти.

Лидерът на СПД Томио Окамура заяви, че възприема критиката на президента като похвала за работата на партията. Той подчерта, че формацията не иска чешки средства и военнослужещи да бъдат изпращани в Украйна и заяви, че управляващите разходват публичните средства отговорно.

Външният министър и лидер на „Мотористи“ Петър Мацинка нарече изказването на Павел неуместна и скандална атака. Той заяви, че ако върховният главнокомандващ има възражения срещу работата на министъра, трябва да избере друг начин да ги изрази, а не чрез телевизионно предаване.

В същата дискусия Павел защити продължаването на подкрепата за Украйна. Според него помощта за Киев трябва да се разглежда като инвестиция в сигурността и бъдещата стабилност на Чехия. Президентът предупреди и за риск конфликтът да се разпространи извън украинската територия, най-вече чрез засилване на хибридните атаки.

Източници: ct24.ceskatelevize.cz