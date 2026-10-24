Аржентина идентифицира 38 жертви на „Мръсната война“

Останките на най-малко 38 души, изчезнали по време на последната военна диктатура в Аржентина, са идентифицирани от съдебни антрополози. Фрагментите са открити край бившия таен център за задържане и изтезания „Ла Перла“ в провинция Кордоба.

Последните осем идентифицирани жертви са четири жени и четирима мъже. Аржентинското правосъдие е съобщило имената им пред техни близки, а резултатите са получени чрез съчетаване на антропологични и генетични изследвания. Останките са били намерени в общ гроб в района Лома дел Торито, в съседство с някогашния военен обект, използван като център за незаконно задържане.

Разкопките започват през 2025 г.

Работата на място започва през 2025 г. и е извършена от Аржентинския екип по съдебна антропология съвместно със специалисти от съдебната медицина в Кордоба. Експертите са открили стотици смесени и раздробени костни фрагменти, които се анализират поетапно. Част от тях все още не са свързани с конкретни жертви.

С последните осем случая броят на идентифицираните хора, открити в района през последната година, достига 38. Сред тях са студенти, работници, синдикални дейци и политически активисти, отвлечени основно през 1976 г. Точният брой на хората, погребани тайно в района, остава неизвестен.

„Ла Перла“ и наследството на диктатурата

„Ла Перла“ е функционирала като таен център за задържане между 1976 и 1978 г. Според оценки, цитирани от аржентински медии, през комплекса са преминали между 2200 и 2500 души, като голяма част от тях остават в неизвестност. Правозащитни организации оценяват общия брой на убитите и изчезналите по време на диктатурата на около 30 000 души, докато правителството на президента Хавиер Милей оспорва тази оценка.

Екипите ще продължат да обработват откритите фрагменти и да ги сравняват с генетични проби от роднини на изчезнали. Така идентификациите могат да дадат отговори на семейства, които десетилетия наред не са разполагали с информация за съдбата на близките си.

Източници: aljazeera.com, ansa.it, batimes.com.ar