Дъски по витрините и засилена охрана: луксозните магазини във Франция се готвят за протести

Луксозни бутици във Франция заковават с дъски обикновено бляскавите си витрини, наемат допълнителна охрана, а някои планират да не отворят заради очакваните нови улични протести. Решението идва след като през предходния уикенд участници в безредици разбиха и разграбиха стотици магазини в Париж, Марсилия и Бордо.
За френския пазар рискът е особено чувствителен, тъй като страната привлича голям брой чуждестранни купувачи на луксозни стоки. Приходите от тези клиенти са важни за марките, които и без това са изправени пред отслабнало търсене в световен мащаб.
Шествия в Париж и засилено полицейско присъствие
Нови демонстрации са планирани в Париж от Националния съюз на студентите във Франция и активисти от движението на „жълтите жилетки“. Очаква се участниците да протестират срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.
Френското вътрешно министерство планира да разположи 70 000 полицаи, подкрепени от специализирани части. Целта е да бъде предотвратено повторение на насилието, при което бяха атакувани търговски обекти и обществени сгради. Асошиейтед прес съобщава, че през предходния уикенд са били повредени или разграбени около 3000 магазина във Франция.
Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес предупреди, че властите ще бъдат „безкомпромисни“ към участниците в насилие и че ще има арести и правни последици.
Затворени са и големи парижки музеи
Мерките за сигурност засягат не само търговците. В Париж са затворени Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“. Панаирът за съвременно изкуство „Арт Базел“ също отмени програмата си през почивните дни заради опасенията от нови безредици.
Миналата седмица протестите, започнали заради недоволство от разходите за живот и състоянието на обществените услуги, прераснаха в сблъсъци, пожари и грабежи. Сега луксозният сектор се опитва да ограничи щетите върху магазините си и върху публичния си образ.
Натискът идва в момент, когато потребителските настроения са отслабнали, а забавянето на туризма, свързано и с войната в Иран, допринася за разочароващи тримесечни отчети на големи компании от индустрията.
Източници: apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #19
13:40 24.10.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #4, #9, #13, #20
13:41 24.10.2026
3 Франция
Коментиран от #18
13:45 24.10.2026
4 СВО 1 703 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "стоян георгиев":Болшевиките, фашистите и анархистите не признават и не уважават частната собственост.
Коментиран от #6
13:47 24.10.2026
5 Буздуган
13:49 24.10.2026
6 604
До коментар #4 от "СВО 1 703 дни РЕЗИЛ":в клубът на богатите(на кредит) е топ, ахахахахахахахя!!!!!
Коментиран от #14
13:49 24.10.2026
7 може би
13:52 24.10.2026
8 Тва е лесно
13:52 24.10.2026
9 стоян георгиев
До коментар #2 от "стоян георгиев":Обаче много си падат по долари и евро.когато награбят чужди такива изведнъж почват да признават частната собственост...интересна работа.
13:55 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гуест
До коментар #2 от "стоян георгиев":Много точен коментар!
14:01 24.10.2026
14 стоян георгиев
До коментар #6 от "604":Интересно защо нито един фен на путин не се маха от клуба?вчера бях в китайски ресторант и ми прислужваха трима китайци срещу 30 евро сметка за двама.даже и те нещат във великата китайска комунистическа страна.
Коментиран от #15, #16, #17, #22
14:04 24.10.2026
15 604
До коментар #14 от "стоян георгиев":заминавай за париж с твойте 30 , ахахахахахаахя
14:06 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само питам
До коментар #14 от "стоян георгиев":А ако са били тайванци?Или по диалекта ги разбра?
14:11 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соваж бейби
До коментар #2 от "стоян георгиев":Евала ти правя най точният коментар до сега от как са почнали протестите. Проблема е тази партия която включва маса заблудени хора не разбират какво е сталинизма или като режимът на Фидел Кастро в Куба марксистко-ленинска (комунистическа) еднопартийна диктатура, повдига ми се като гледам знамената и лозунги това са все меланшонисти.Мислят си че ако стъпи на власт Меланшон ще ги затрупа с пари и луксозни апартаменти в Париж и ще взимат по 10 хил.евро заплата примерно 🤣да живеят като буржоа,хабер нямат че ще прибере земите на хората ,ферми ...всичко ще замине за държавата тоест Меланшон ще ограби и средната класа нещо като крал без корона .Този кошмар не трябва да идва на власт никога повече а да се забрани дори да се споменава.Трябва нещо ново по справедливо за масата хора.
14:24 24.10.2026
21 Kaлпазанин
14:25 24.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соваж бейби
До коментар #19 от "Ха,ха":Имате си китайски реплики затова уважавате Китай и ви е страх от митото за китайски бок..ци ,карате коли втора употреба от европейските марги на по 200 хил.километра и си мислите че сте я втасали. Ама иначе големи политолози когато чета коментари че България щяла да връща дълговете на Франция 🤣и как ? Благодаря не е производител на нищо нито изнася коли ,самолети ,визша мода...само големи усти.
14:35 24.10.2026
24 ....
Коментиран от #25
14:35 24.10.2026
25 Соваж бейби
До коментар #24 от "....":Това са стари кадри комсомолски секретари на пенсия ,седи по цял ден в къщи и ръси глупости из интернет не им обръщай внимание. Живеят на друга планета !
14:39 24.10.2026
26 Роджър Мур 007 ⛷️
Това е по американски модел. За пръв път в сащ го направиха, на протестите за Джордж Флойд.
14:40 24.10.2026