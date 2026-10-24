Дъски по витрините и засилена охрана: луксозните магазини във Франция се готвят за протести

Луксозни бутици във Франция заковават с дъски обикновено бляскавите си витрини, наемат допълнителна охрана, а някои планират да не отворят заради очакваните нови улични протести. Решението идва след като през предходния уикенд участници в безредици разбиха и разграбиха стотици магазини в Париж, Марсилия и Бордо.

За френския пазар рискът е особено чувствителен, тъй като страната привлича голям брой чуждестранни купувачи на луксозни стоки. Приходите от тези клиенти са важни за марките, които и без това са изправени пред отслабнало търсене в световен мащаб.

Шествия в Париж и засилено полицейско присъствие

Нови демонстрации са планирани в Париж от Националния съюз на студентите във Франция и активисти от движението на „жълтите жилетки“. Очаква се участниците да протестират срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.

Френското вътрешно министерство планира да разположи 70 000 полицаи, подкрепени от специализирани части. Целта е да бъде предотвратено повторение на насилието, при което бяха атакувани търговски обекти и обществени сгради. Асошиейтед прес съобщава, че през предходния уикенд са били повредени или разграбени около 3000 магазина във Франция.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес предупреди, че властите ще бъдат „безкомпромисни“ към участниците в насилие и че ще има арести и правни последици.

Затворени са и големи парижки музеи

Мерките за сигурност засягат не само търговците. В Париж са затворени Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“. Панаирът за съвременно изкуство „Арт Базел“ също отмени програмата си през почивните дни заради опасенията от нови безредици.

Миналата седмица протестите, започнали заради недоволство от разходите за живот и състоянието на обществените услуги, прераснаха в сблъсъци, пожари и грабежи. Сега луксозният сектор се опитва да ограничи щетите върху магазините си и върху публичния си образ.

Натискът идва в момент, когато потребителските настроения са отслабнали, а забавянето на туризма, свързано и с войната в Иран, допринася за разочароващи тримесечни отчети на големи компании от индустрията.

Източници: apnews.com