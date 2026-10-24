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Дъски по витрините и засилена охрана: луксозните магазини във Франция се готвят за протести

Дъски по витрините и засилена охрана: луксозните магазини във Франция се готвят за протести

24 Октомври, 2026 13:38 873 26

  • франция-
  • протести-
  • луксозни магазини-
  • париж-
  • обществен ред

Бутици заковават витрините си, наемат охрана или няма да отворят заради опасения от нови грабежи. Властите разполагат 70 000 полицаи в страната

Дъски по витрините и засилена охрана: луксозните магазини във Франция се готвят за протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Луксозни бутици във Франция заковават с дъски обикновено бляскавите си витрини, наемат допълнителна охрана, а някои планират да не отворят заради очакваните нови улични протести. Решението идва след като през предходния уикенд участници в безредици разбиха и разграбиха стотици магазини в Париж, Марсилия и Бордо.

За френския пазар рискът е особено чувствителен, тъй като страната привлича голям брой чуждестранни купувачи на луксозни стоки. Приходите от тези клиенти са важни за марките, които и без това са изправени пред отслабнало търсене в световен мащаб.

Шествия в Париж и засилено полицейско присъствие

Нови демонстрации са планирани в Париж от Националния съюз на студентите във Франция и активисти от движението на „жълтите жилетки“. Очаква се участниците да протестират срещу високите разходи за живот и съкращенията в обществените услуги.

Френското вътрешно министерство планира да разположи 70 000 полицаи, подкрепени от специализирани части. Целта е да бъде предотвратено повторение на насилието, при което бяха атакувани търговски обекти и обществени сгради. Асошиейтед прес съобщава, че през предходния уикенд са били повредени или разграбени около 3000 магазина във Франция.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес предупреди, че властите ще бъдат „безкомпромисни“ към участниците в насилие и че ще има арести и правни последици.

Затворени са и големи парижки музеи

Мерките за сигурност засягат не само търговците. В Париж са затворени Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“ и „Гран Пале“. Панаирът за съвременно изкуство „Арт Базел“ също отмени програмата си през почивните дни заради опасенията от нови безредици.

Миналата седмица протестите, започнали заради недоволство от разходите за живот и състоянието на обществените услуги, прераснаха в сблъсъци, пожари и грабежи. Сега луксозният сектор се опитва да ограничи щетите върху магазините си и върху публичния си образ.

Натискът идва в момент, когато потребителските настроения са отслабнали, а забавянето на туризма, свързано и с войната в Иран, допринася за разочароващи тримесечни отчети на големи компании от индустрията.

Източници: apnews.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    16 4 Отговор
    Пак Франция ще води революцията в Европа,а цървулите спят полупияни на масата с ракията и салата и после имат големи уста и претенции

    Коментиран от #19

    13:40 24.10.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 10 Отговор
    Без твърди мерки няма лак да се спре разглезената левичарска група както и прикачените към нея имигранти.

    Коментиран от #4, #9, #13, #20

    13:41 24.10.2026

  • 3 Франция

    11 4 Отговор
    Има едно известно френско списание в което 500 от най богатите олигарси държат над 1 трилион кеш..! Хвалят се и дават интервюта...! Що за наглост е това...! После ревът че селянина ги крадял..!

    Коментиран от #18

    13:45 24.10.2026

  • 4 СВО 1 703 дни РЕЗИЛ

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Болшевиките, фашистите и анархистите не признават и не уважават частната собственост.

    Коментиран от #6

    13:47 24.10.2026

  • 5 Буздуган

    12 2 Отговор
    Май скоро манифеста на Карл Маркс ще бъде преразгледан , чумата на капитализма..!

    13:49 24.10.2026

  • 6 604

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "СВО 1 703 дни РЕЗИЛ":

    в клубът на богатите(на кредит) е топ, ахахахахахахахя!!!!!

    Коментиран от #14

    13:49 24.10.2026

  • 7 може би

    10 1 Отговор
    Май има два вида насилие. Едното е насилие над масите /с бели ръкавици/ и насилие над управниците с бой, камъни и огън.

    13:52 24.10.2026

  • 8 Тва е лесно

    4 1 Отговор
    Наемаш араби за охрана и готово.

    13:52 24.10.2026

  • 9 стоян георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Обаче много си падат по долари и евро.когато награбят чужди такива изведнъж почват да признават частната собственост...интересна работа.

    13:55 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гуест

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Много точен коментар!

    14:01 24.10.2026

  • 14 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "604":

    Интересно защо нито един фен на путин не се маха от клуба?вчера бях в китайски ресторант и ми прислужваха трима китайци срещу 30 евро сметка за двама.даже и те нещат във великата китайска комунистическа страна.

    Коментиран от #15, #16, #17, #22

    14:04 24.10.2026

  • 15 604

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    заминавай за париж с твойте 30 , ахахахахахаахя

    14:06 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само питам

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    А ако са били тайванци?Или по диалекта ги разбра?

    14:11 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Евала ти правя най точният коментар до сега от как са почнали протестите. Проблема е тази партия която включва маса заблудени хора не разбират какво е сталинизма или като режимът на Фидел Кастро в Куба марксистко-ленинска (комунистическа) еднопартийна диктатура, повдига ми се като гледам знамената и лозунги това са все меланшонисти.Мислят си че ако стъпи на власт Меланшон ще ги затрупа с пари и луксозни апартаменти в Париж и ще взимат по 10 хил.евро заплата примерно 🤣да живеят като буржоа,хабер нямат че ще прибере земите на хората ,ферми ...всичко ще замине за държавата тоест Меланшон ще ограби и средната класа нещо като крал без корона .Този кошмар не трябва да идва на власт никога повече а да се забрани дори да се споменава.Трябва нещо ново по справедливо за масата хора.

    14:24 24.10.2026

  • 21 Kaлпазанин

    1 2 Отговор
    А в англия да се запасят с храна и вода за три дни ,нещо става е Европа което идиотите не казват

    14:25 24.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ха,ха":

    Имате си китайски реплики затова уважавате Китай и ви е страх от митото за китайски бок..ци ,карате коли втора употреба от европейските марги на по 200 хил.километра и си мислите че сте я втасали. Ама иначе големи политолози когато чета коментари че България щяла да връща дълговете на Франция 🤣и как ? Благодаря не е производител на нищо нито изнася коли ,самолети ,визша мода...само големи усти.

    14:35 24.10.2026

  • 24 ....

    3 0 Отговор
    Статията е за Франция и бунтовете там, обаче някой хора се Русия им е в главата, те макар и в ЕС да живеят лягат и стават с мисълта за Русия като обладани са, квото и да четат те почват за Русия да пишат, обладани ве, ако искаме да четем за руснаците ще влезем в статия за тях, но нищо не може да спре обладаните.

    Коментиран от #25

    14:35 24.10.2026

  • 25 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "....":

    Това са стари кадри комсомолски секретари на пенсия ,седи по цял ден в къщи и ръси глупости из интернет не им обръщай внимание. Живеят на друга планета !

    14:39 24.10.2026

  • 26 Роджър Мур 007 ⛷️

    0 0 Отговор
    Това е целта на протестърите - да си "наберат" дрехи, електроника и аксесоари. Коледа наближава.

    Това е по американски модел. За пръв път в сащ го направиха, на протестите за Джордж Флойд.

    14:40 24.10.2026

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