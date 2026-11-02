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Франкфурт и Кьолн: кой стои зад безредиците след протестите в Германия

Франкфурт и Кьолн: кой стои зад безредиците след протестите в Германия

2 Ноември, 2026 14:47 1 416 75

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  • германия

Грабежи на магазини и нападения над полицаи: в Германия безредиците след протестите на поколението Z предизвикват шок

Франкфурт и Кьолн: кой стои зад безредиците след протестите в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Всичко започна като мирен протест: в събота десетки хиляди млади хора излязоха по улиците на над 30 града в Германия. Демонстрациите бяха организирани от инициативата "Поколението Z решава" (от немски: Gen Z regelt), а сред основните искания бяха по-добро образование и достъпни жилища.

Протестите в следобедните часове преминаха предимно мирно. Но особено след края на демонстрациите в няколко града избухнаха безредици. Във Франкфурт на Майн, Кьолн и Хамбург ситуацията ескалира вечерта и през нощта.

Кой стои зад безредиците?

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт (ХДС) подчерта, че се прави ясно разграничение между мирните демонстрации и безредиците след тях. По думите му сред участниците в безредиците не е имало ученици. Той обвини "леви групи, склонни към насилие, и хаотични мигранти" за хаоса във Франкфурт, Кьолн и на други места, избухнал след мирните демонстрации. Тези хора ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност, заяви той. "Очаквам да бъдат наложени тежки наказания."

Министърът на отбраната Борис Писториус изрази критика към изявлението на вътрешния министър. Пред германската обществена телевизия ЦДФ той посочи, че поради липса на факти не знае дали това действително е така. "Кои са мигрантските групи? Хора, които живеят в Германия от трето поколение и са германски граждани? Къде е границата, отвъд която спираме да правим това разграничение?", попита той. Същевременно Писториус посочи, че е ясно, че има екстремисти, които нападат и нараняват полицаи и причиняват тежки имуществени щети, за което трябва да бъдат наказани за това.

Неравенството като причина за ескалацията?

Фактът, че след протестите е избухнало насилие, по принцип не е изненадващ, казва изследователката в областта на образованието и протестите Нина Колек в интервю за германската обществена телевизия АРД. "Със сигурност това има нещо общо с факта, че ситуацията се е влошила значително през последните години."

По думите ѝ разликата между бедни и богати се е задълбочила, а обстановката в обществото е станала все по-напрегната. "Наемите непрекъснато се покачват и все повече деца и младежи изпитват неудовлетвореност, особено по време на следването", казва Колек. "Когато едно поколение младежи расте с усещането, че има много по-лоши шансове в сравнение с онзи малък процент млади хора с богати родители, това подготвя почвата за отделни групи да работят срещу системата."

До 1500 души, склонни към насилие, във Франкфурт на Майн

В повечето градове и вечерта премина спокойно. Но на някои места имаше стотици млади хора, склонни към насилие. Особено много такива лица са установени от полицията във Франкфурт на Майн. Според нейни данни полицейските служители там са се сблъскали с до 1500 склонни към насилие хора. Мнозина от тях са пристигнали от околностите, а някои и от по-отдалечени градове.

Според министъра на вътрешните работи на федералната провинция Хесен Роман Позек (ХДС) полицията е задържала 54 заподозрени на възраст от 13 до 29 години, които са предимно с германско гражданство и от мигрантски произход. Той говори за група извършители, която е била "предимно съставена от мигранти". Той посочи, че полицаите са били "атакувани непрекъснато и без никакви задръжки". Пред АРД Позек изрази съмнения дали на този фон обявените за 20 ноември нови протести на инициативата "Поколението Z решава" въобще ще могат да се състоят.

Според полицията участниците в безредиците през нощта във Франкфурт са били предимно млади мъже с мигрантски произход, които вече са били известни на полицията. Според полицейския шеф Щефан Мюлер при тях не се забелязва политически мотив.

Репортер от обществената медия Хесишер Рундфунк, който е присъствал на демонстрацията във Франкфурт, съобщи, че насилието е имало "сравнително малко общо със самата демонстрация". И той самият е останал с впечатлението, че участниците в безредиците са били предимно хора с мигрантски произход.

Пристигнали от други градове специално за безредиците?

И в Кьолн се стигна до сериозни сблъсъци. Според полицията протестът, който е започнал мирно, е бил прекратен преждевременно от организаторите поради "единични провокации". Вечерта ситуацията ескалира, най-вече около катедралата.

Репортер на обществената медия ВДР съобщи от Кьолн, че след "спокойните и пъстри протести на поколението Z" вероятно "автономни леви групи, пропалестински групи, а също и старите леви" са поели контрола над демонстрациите. Според репортера до ескалацията се е стигнало не по време на протестите на инициативата "Поколението Z решава", а след тях. Тези наблюдения бяха потвърдени и от говорител на кьолнската полиция. Той посочи, че е имало групи, които целенасочено са дошли в Кьолн, "за да извършат престъпления". Според полицията начинът на нападенията, маскировката и въоръжението не говорят за спонтанна ескалация, а за целенасочена акция. Според оценката на министъра на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл (ХДС) протестите са били "превзети" от леви екстремисти и групи млади мъже, склонни към насилие.

Мария Илчева (редактор)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    44 7 Отговор
    В цяла Европа не само в Германия зад безредиците стои ЕК и ЕС начело с с оная кривокраката вещица с отровните ваксини.

    14:50 02.11.2026

  • 2 Кокорчо 🌈🌈🌈

    23 4 Отговор
    Путин.

    14:50 02.11.2026

  • 3 ясно

    26 5 Отговор
    Путин организира протестите.

    Коментиран от #14, #70

    14:50 02.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Давайте още пари и оръжия на

    28 6 Отговор
    Украйна от джобовете на поданиците си и после се чудете какъв ....ви завъртя

    14:51 02.11.2026

  • 6 000

    26 6 Отговор
    На 20 години мрадия германец вече дължи половин торба пари на банкерите и не може тикога са си купи жилище, ако не продава дрога пред училищата. С ес е свършено.

    Коментиран от #41

    14:52 02.11.2026

  • 7 стоян георгиев

    10 24 Отговор
    Крайната левица и крайната десница се финансират от кремъл

    Коментиран от #17

    14:52 02.11.2026

  • 8 Боруна Лом

    23 7 Отговор
    ЕСЕС С БЪРЗИ КРАЧКИ ОТИВАТ В КАНАЛА!

    14:52 02.11.2026

  • 9 Пич

    19 4 Отговор
    Стоят Урсула, Кая, и Шрьодер от Костенурките нинджа!!!

    14:53 02.11.2026

  • 10 Соваж бейби

    19 1 Отговор
    Германските гости на Меркел, видяха от френските и са решили и те да излязат да чупят и си наравят безплатен шопитг на маркови дрехи ,ама дано им излизе през носа !Дони каза границите на Европа трябва да се затворят и пришълците да се прибират по родните си места.

    14:53 02.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 За безредиците стои

    20 2 Отговор
    ,, умното ,, управление на Урсула фондерлайн и европейската комисия. Обръщат повече внимание на десетките милиарди подаряване на корумпирани типове и такива преминали незаконно границата на Европейския съюз а не неговите граждани

    14:54 02.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соваж бейби

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "ясно":

    🤣🤣🤣само не ми казвай че Путин ще им плати кражбите и вандалщината дори ще ги извади от затвора .Путин вече да бе фалирал ако плащане из цяла Европа на вандалите смятай по бройка и дни на протести .

    Коментиран от #23

    14:56 02.11.2026

  • 15 Истината

    10 2 Отговор
    Левите либерали комунистите дето направиха десни партии в целия ЕС

    14:56 02.11.2026

  • 16 Зад протестите

    8 4 Отговор
    Е абсурд да не стои Путин.

    Коментиран от #35, #71

    14:57 02.11.2026

  • 17 Глупак

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    200%

    Коментиран от #22, #37, #50

    14:58 02.11.2026

  • 18 Той

    8 4 Отговор
    гладът!

    Коментиран от #32

    15:01 02.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 протестите на поколението Z предизвикват

    7 2 Отговор
    шок щото искат ток

    15:03 02.11.2026

  • 21 ШЕФА

    6 3 Отговор
    Според фашиста Пис.ориус,Лавров е бил забелязан зад пекарната на Хитлер щрасе с мобилен тел.в ръка да говори с незнаен абонат ! Той е !

    15:04 02.11.2026

  • 22 Не обиждай

    4 12 Отговор

    До коментар #17 от "Глупак":

    Минедчия руски.
    Нема издържиш на напъна.

    15:04 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ПОЛИТИЦИТЕ САМО ТАЛАСЪМИ ТЪРСЯТ

    13 4 Отговор
    И ВИНОВНИ. НИКОЙ НЕ СЕДИ ЗАД ПРОТЕСТИТЕ ОСВЕН ГЛАДА,НЯМАНЕТО И НЕПРАВДАТА И ТОВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЗАЩОТО ДРУГ ИЗХОД НЯМА.

    Коментиран от #26

    15:06 02.11.2026

  • 25 Розово пони

    10 0 Отговор
    Как кой, Путин

    15:06 02.11.2026

  • 26 КАКВО НЯМАНЕ БРЕ

    5 12 Отговор

    До коментар #24 от "ПОЛИТИЦИТЕ САМО ТАЛАСЪМИ ТЪРСЯТ":

    ТОВА ДА НЕ ТИ Е РУСКАТА МИЗЕРИЯ?

    15:07 02.11.2026

  • 27 Асан

    11 6 Отговор
    Питайте хуманната баба Меркел, защо ги докара тия от Африка и арабския свят. Тия нито работят, нито учат, а искат да живеят по-богато от шейховите в техните държави. Държавата да им дадяла жилища!? Ами да ходят в расия, там "дават" жилища дори във Сибир.

    Коментиран от #44

    15:07 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Естестврно че атлантическите нацисти

    11 3 Отговор
    ще обявят потестите на поколението Z за "леви групи, склонни към насилие, и хаотични мигранти" ... Естествено, че за хаоса във Франкфурт, Кьолн и на други места, избухнал след мирните демонстрации атлантическите нацисти във ЕК няма да имат вина. Те са светци нали ? Само си искат войната в Украйна...
    Искат си геноцида в Палестина. Искат си ядреният тероризъм на САЩ. Подкрепят отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ. Подкрепят подлагането на народа на Куба на глад. Подкрепят пиратството и тероризма в Карибите и по Света. Искат си скъпата "демократична" газ. Искат си милитаризацията и заводите за барути. Искат да им плащаме масрафите и милиарди на Украинската хунта да даваме. Искат терористични клетки със Старлинк, дрони към кораби и заводи да се насочват. Искат "Федерации на ционистите" в България да има. Искат НАТО да ни окупира. Искат като във Франция да ни бият а ние само да им плащаме ....искат си нацисткият атлантизъм. Искат си нацистката диктатура и терор. Искат за вувузелката им Гюров да гласуваме. Искат ама НЯМА както вече го видяхме нали?

    Коментиран от #69

    15:08 02.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Аа майккуу

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Той":

    Гладът вика.От цял свят рискувайки живота всички искат дадойдат да "гладуват" като в ЕС.
    😂😂😂😂😂

    15:10 02.11.2026

  • 33 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Германия се готви за война с Русия,а на поколението Z в Дойчланд не му се мре на източния фронт.след като свършат украинците.

    15:10 02.11.2026

  • 34 Пич

    7 1 Отговор
    Конфликта е расрелигиозен и с триене няма да мине!!! Ако не бъркам, във Франция някаквиислямистиотрязаха главата на свещеника в една църква!!!

    Коментиран от #54

    15:11 02.11.2026

  • 35 Соваж бейби

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зад протестите":

    Това е тактиката на „Черния блок“ тя се заражда в началото на 80-те години на XX век във Федерална република Германия /Западна Германия/ като метод за колективна самозащита на радикални леви активисти, анархисти и автономни групи срещу полицейско насилие ,участниците се обличат изцяло в черни дрехи и носят маски или шалове, за да изглеждат като едно цяло, да затруднят идентифицирането си от полицията и да се защитават взаимно.Радикални анархисти Техните действия имат конкретен политически и идеологически адресат. Те умишлено атакуват символи на държавата и капитализма – чупят витрини на банки, офиси на големи мултинационални корпорации, заведения за бързо хранене, луксозни автосалони и влизат в директни сблъсъци с полицията, използвайки павета, пиротехника и коктейли „Молотов“. И Хулигани Това са криминално проявени лица, често организирани младежки банди от предградията, които нямат дълбока политическа идеология. Те използват хаоса, създаден от протеста и Блек Блок, за да разбиват магазини, супермаркети, обекти за спортни и луксозни стоки с цел физически грабеж и бързо препродаване на задигнатото.

    15:12 02.11.2026

  • 36 Европа е на улицата, и Франкфурт гори

    7 4 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    15:12 02.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хихи

    6 0 Отговор
    Как кой? Той!
    Путин....

    15:12 02.11.2026

  • 39 До там я докарахте!

    7 2 Отговор
    След двадесет години няма да има полицай Мюлер,а ще е полицай Мюмюн.

    15:12 02.11.2026

  • 40 Соваж бейби

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Соваж бейби":

    Не ми кради ника

    Коментиран от #43

    15:13 02.11.2026

  • 41 Разцветников

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "000":

    А кой е казал, че всеки младеж на 20 години трябва задължително да притежава жилище?! Да учи, да работи и ще си купи, но след години. То и аз искам да съм призедент, но избраха йотова вместо мен. И сега да протестирам и да вандалствам ли?!

    15:13 02.11.2026

  • 42 Буахахаххаха

    4 1 Отговор
    Някой от западните "медии" няма ли да отиде да поиска мнението на протестиращите?

    Коментиран от #45, #46

    15:13 02.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 гого

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Асан":

    меркел е бивша комунистка от гдр.от комунисти само гадости.

    Коментиран от #51, #52, #56

    15:15 02.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Отново сме свидетели на манипулация

    6 1 Отговор
    Не е важно кой стои зад безредиците и протестите. Основният въпрос е за какво са тези протестите в цяла Европа, като изключим най робските държави с най повредената младеж. Какво искат хората и за какво се борят

    Коментиран от #68

    15:18 02.11.2026

  • 48 Отговарям

    5 2 Отговор
    накратко: Урсула и цялата ЕК с неадекватната и антихумснна политика! ЕК е излишно продадено с прекомерни правомощия които доведоха ЕС до колапс! Време е да бъде закрита ако парламента желае все още ЕС да продължи да съществува!

    15:18 02.11.2026

  • 49 Как кой

    3 2 Отговор
    Бай Мерц и Урсула

    15:19 02.11.2026

  • 50 стоян георгиев

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Глупак":

    Това са фактите .всички крайни партии се финансират от путин.комунисти и фашисти заедно.те често даже си правят конгресите в русия без да се крият.немските алтернативни са руски проект.за това са и миш маш.шефката им уж нацистка е с обратна ориентация женена за индийка.

    15:19 02.11.2026

  • 51 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "гого":

    Дрънкаш глупости дъщеря е на Хитлер

    Коментиран от #53

    15:20 02.11.2026

  • 52 Всичките

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "гого":

    Де Били са бивши комунисти

    15:21 02.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    2016 г. в гр. Сент Етиен дю Рувре /Нормандия/, двама ислямисти се заклели в вярност към „Ислямска държава“ (ИДИЛ), нахлуват по време на литургия и прерязват гърлото на 84 г. френски католически свещеник Жак Хамел.Двамата нападатели на 19 г . бяха убити малко след като излязоха от църквата след извършеното престъпление и вземането на заложници.

    Коментиран от #62

    15:22 02.11.2026

  • 55 Отново сме свидетели на манипулация

    4 2 Отговор
    Ясно трябва да се каже че тези така наречени "леви групи, склонни към насилие" са хората ограбвани от атлантическата олигархия и правителства, зависими от тях. Хората които не желаят парите им да отиват за нацисти, милитаризъм и войни

    Коментиран от #72

    15:24 02.11.2026

  • 56 КГБ в действие

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "гого":

    Беше шеф на младежката комунистическа партия на ГДР,и 89 та се събужда дясна

    15:25 02.11.2026

  • 57 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Соваж бейби":

    Все ми е тази изглежда жалко 🤣 какъв ти е мотива не разбрах ?

    15:25 02.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Анани

    2 1 Отговор
    Германските канцлери.
    В различните години Меркел, Шулц и Фридрих Мерц не се
    интересуваха от икономиката на страната, а се стремяхада
    всячески да навредят на Русия, както и да осигорят средства
    за златни тоалетни за обкържението на киевския просяк..

    Коментиран от #61

    15:28 02.11.2026

  • 60 Ако армията и полицията

    3 1 Отговор
    Проявят разум и морал и застанат на страната на протестиращите къде ще се крият после атлантиците? Знаят ли какво ги чака? А? ....

    15:30 02.11.2026

  • 61 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "Анани":

    Никой не е искал да навреди на русия.меркел даже заради мира направи огромни компромиси на путин,но те не помогнаха за мира.

    15:30 02.11.2026

  • 62 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    Благодаря! Имам много какво да кажа, но когато опитам ме заличават, и се чудят как да го въртя политкоректно, та ако може все пак някой да разбере истината, защото истината е грозна и страшна, и леко няма да мине!!! Но за при вас говоря! В България няма да бъде толкова страшно, затова ви съветвам да подготвите семейството си и да дойдете тук, когато започнат страшните неща!

    Коментиран от #67

    15:31 02.11.2026

  • 63 Европа е на улицата, Франция гори

    3 2 Отговор
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи.. Революция ! Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...

    Коментиран от #73

    15:32 02.11.2026

  • 64 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    1 4 Отговор
    КАКВОТО КАЖЕ ПОЖИЗНЕНИЯТ
    ВОЖД ЖУЖИ...

    ЧОВЕЧЕСТВОТО СИ ОТИВА.

    ЩЕ ОСТАНЕ САМО
    ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
    И СЛЕПИТИЗАНТИТЕ
    НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
    ЗА ЩЪЙШЛАКИ...

    15:33 02.11.2026

  • 65 А дано и в България

    4 1 Отговор
    Младежите от поколението Z най после да се осъзнаят, дори и да бъдат обявявани за "леви групи, склонни към насилие " А дано най после разберат че олигархичният атлантически нацизъм не е техният път... а дано ама надали

    Коментиран от #75

    15:37 02.11.2026

  • 66 Тошо

    1 0 Отговор
    Риторичен въпрос, "разбира се" ,че Путин.

    15:43 02.11.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ХаХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Отново сме свидетели на манипулация":

    Борят се държавата да им даде жилище, ама луксозно, а и по езно Ферари с цвят червен, и да ги издържа цял живот. А те да се друсат и наливат с качествен алкохол.

    15:48 02.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нема начин!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зад протестите":

    Даже лично са го видели, най-отзад...

    15:52 02.11.2026

  • 72 Мисли.....

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Отново сме свидетели на манипулация":

    Писъл си щуротии! Тия хора нито работят нито учат, така че не са ограбени. Нъпротив, живеят на гърба на работещите и паразитират. Пиша ти не за да философствам, а защото познавам прекрасно действителноста тук, в Германия.

    15:54 02.11.2026

  • 73 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Европа е на улицата, Франция гори":

    Ква революция, кви 5 лева!? Не виждаш ви колко сме щастливи в таси изстрадала територия - вчера потвърдихме избора на Крадев! Всичко тук е цветя и рози! Всичси се обичаме, но най обичан е фатмака.

    15:59 02.11.2026

  • 74 eBайло Свирчев

    0 0 Отговор
    Само Путин стои зад тези безредици!

    16:08 02.11.2026

  • 75 ХаХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "А дано и в България":

    А дано да разберат, че комунизмът е робство! Че комунизмът води до масов глад, липса на ток и разстрел, ако напуснеш "лагера" на комунизма.

    16:14 02.11.2026

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