Франкфурт и Кьолн: кой стои зад безредиците след протестите в Германия

Всичко започна като мирен протест: в събота десетки хиляди млади хора излязоха по улиците на над 30 града в Германия. Демонстрациите бяха организирани от инициативата "Поколението Z решава" (от немски: Gen Z regelt), а сред основните искания бяха по-добро образование и достъпни жилища.

Протестите в следобедните часове преминаха предимно мирно. Но особено след края на демонстрациите в няколко града избухнаха безредици. Във Франкфурт на Майн, Кьолн и Хамбург ситуацията ескалира вечерта и през нощта.

Кой стои зад безредиците?

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт (ХДС) подчерта, че се прави ясно разграничение между мирните демонстрации и безредиците след тях. По думите му сред участниците в безредиците не е имало ученици. Той обвини "леви групи, склонни към насилие, и хаотични мигранти" за хаоса във Франкфурт, Кьолн и на други места, избухнал след мирните демонстрации. Тези хора ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност, заяви той. "Очаквам да бъдат наложени тежки наказания."

Министърът на отбраната Борис Писториус изрази критика към изявлението на вътрешния министър. Пред германската обществена телевизия ЦДФ той посочи, че поради липса на факти не знае дали това действително е така. "Кои са мигрантските групи? Хора, които живеят в Германия от трето поколение и са германски граждани? Къде е границата, отвъд която спираме да правим това разграничение?", попита той. Същевременно Писториус посочи, че е ясно, че има екстремисти, които нападат и нараняват полицаи и причиняват тежки имуществени щети, за което трябва да бъдат наказани за това.

Неравенството като причина за ескалацията?

Фактът, че след протестите е избухнало насилие, по принцип не е изненадващ, казва изследователката в областта на образованието и протестите Нина Колек в интервю за германската обществена телевизия АРД. "Със сигурност това има нещо общо с факта, че ситуацията се е влошила значително през последните години."

По думите ѝ разликата между бедни и богати се е задълбочила, а обстановката в обществото е станала все по-напрегната. "Наемите непрекъснато се покачват и все повече деца и младежи изпитват неудовлетвореност, особено по време на следването", казва Колек. "Когато едно поколение младежи расте с усещането, че има много по-лоши шансове в сравнение с онзи малък процент млади хора с богати родители, това подготвя почвата за отделни групи да работят срещу системата."

До 1500 души, склонни към насилие, във Франкфурт на Майн

В повечето градове и вечерта премина спокойно. Но на някои места имаше стотици млади хора, склонни към насилие. Особено много такива лица са установени от полицията във Франкфурт на Майн. Според нейни данни полицейските служители там са се сблъскали с до 1500 склонни към насилие хора. Мнозина от тях са пристигнали от околностите, а някои и от по-отдалечени градове.

Според министъра на вътрешните работи на федералната провинция Хесен Роман Позек (ХДС) полицията е задържала 54 заподозрени на възраст от 13 до 29 години, които са предимно с германско гражданство и от мигрантски произход. Той говори за група извършители, която е била "предимно съставена от мигранти". Той посочи, че полицаите са били "атакувани непрекъснато и без никакви задръжки". Пред АРД Позек изрази съмнения дали на този фон обявените за 20 ноември нови протести на инициативата "Поколението Z решава" въобще ще могат да се състоят.

Според полицията участниците в безредиците през нощта във Франкфурт са били предимно млади мъже с мигрантски произход, които вече са били известни на полицията. Според полицейския шеф Щефан Мюлер при тях не се забелязва политически мотив.

Репортер от обществената медия Хесишер Рундфунк, който е присъствал на демонстрацията във Франкфурт, съобщи, че насилието е имало "сравнително малко общо със самата демонстрация". И той самият е останал с впечатлението, че участниците в безредиците са били предимно хора с мигрантски произход.

Пристигнали от други градове специално за безредиците?

И в Кьолн се стигна до сериозни сблъсъци. Според полицията протестът, който е започнал мирно, е бил прекратен преждевременно от организаторите поради "единични провокации". Вечерта ситуацията ескалира, най-вече около катедралата.

Репортер на обществената медия ВДР съобщи от Кьолн, че след "спокойните и пъстри протести на поколението Z" вероятно "автономни леви групи, пропалестински групи, а също и старите леви" са поели контрола над демонстрациите. Според репортера до ескалацията се е стигнало не по време на протестите на инициативата "Поколението Z решава", а след тях. Тези наблюдения бяха потвърдени и от говорител на кьолнската полиция. Той посочи, че е имало групи, които целенасочено са дошли в Кьолн, "за да извършат престъпления". Според полицията начинът на нападенията, маскировката и въоръжението не говорят за спонтанна ескалация, а за целенасочена акция. Според оценката на министъра на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл (ХДС) протестите са били "превзети" от леви екстремисти и групи млади мъже, склонни към насилие.

Мария Илчева (редактор)