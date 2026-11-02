Франкфурт и Кьолн: кой стои зад безредиците след протестите в Германия

Всичко започна като мирен протест: в събота десетки хиляди млади хора излязоха по улиците на над 30 града в Германия. Демонстрациите бяха организирани от инициативата "Поколението Z решава" (от немски: Gen Z regelt), а сред основните искания бяха по-добро образование и достъпни жилища.
Протестите в следобедните часове преминаха предимно мирно. Но особено след края на демонстрациите в няколко града избухнаха безредици. Във Франкфурт на Майн, Кьолн и Хамбург ситуацията ескалира вечерта и през нощта.
Кой стои зад безредиците?
Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт (ХДС) подчерта, че се прави ясно разграничение между мирните демонстрации и безредиците след тях. По думите му сред участниците в безредиците не е имало ученици. Той обвини "леви групи, склонни към насилие, и хаотични мигранти" за хаоса във Франкфурт, Кьолн и на други места, избухнал след мирните демонстрации. Тези хора ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност, заяви той. "Очаквам да бъдат наложени тежки наказания."
Министърът на отбраната Борис Писториус изрази критика към изявлението на вътрешния министър. Пред германската обществена телевизия ЦДФ той посочи, че поради липса на факти не знае дали това действително е така. "Кои са мигрантските групи? Хора, които живеят в Германия от трето поколение и са германски граждани? Къде е границата, отвъд която спираме да правим това разграничение?", попита той. Същевременно Писториус посочи, че е ясно, че има екстремисти, които нападат и нараняват полицаи и причиняват тежки имуществени щети, за което трябва да бъдат наказани за това.
Неравенството като причина за ескалацията?
Фактът, че след протестите е избухнало насилие, по принцип не е изненадващ, казва изследователката в областта на образованието и протестите Нина Колек в интервю за германската обществена телевизия АРД. "Със сигурност това има нещо общо с факта, че ситуацията се е влошила значително през последните години."
По думите ѝ разликата между бедни и богати се е задълбочила, а обстановката в обществото е станала все по-напрегната. "Наемите непрекъснато се покачват и все повече деца и младежи изпитват неудовлетвореност, особено по време на следването", казва Колек. "Когато едно поколение младежи расте с усещането, че има много по-лоши шансове в сравнение с онзи малък процент млади хора с богати родители, това подготвя почвата за отделни групи да работят срещу системата."
До 1500 души, склонни към насилие, във Франкфурт на Майн
В повечето градове и вечерта премина спокойно. Но на някои места имаше стотици млади хора, склонни към насилие. Особено много такива лица са установени от полицията във Франкфурт на Майн. Според нейни данни полицейските служители там са се сблъскали с до 1500 склонни към насилие хора. Мнозина от тях са пристигнали от околностите, а някои и от по-отдалечени градове.
Според министъра на вътрешните работи на федералната провинция Хесен Роман Позек (ХДС) полицията е задържала 54 заподозрени на възраст от 13 до 29 години, които са предимно с германско гражданство и от мигрантски произход. Той говори за група извършители, която е била "предимно съставена от мигранти". Той посочи, че полицаите са били "атакувани непрекъснато и без никакви задръжки". Пред АРД Позек изрази съмнения дали на този фон обявените за 20 ноември нови протести на инициативата "Поколението Z решава" въобще ще могат да се състоят.
Според полицията участниците в безредиците през нощта във Франкфурт са били предимно млади мъже с мигрантски произход, които вече са били известни на полицията. Според полицейския шеф Щефан Мюлер при тях не се забелязва политически мотив.
Репортер от обществената медия Хесишер Рундфунк, който е присъствал на демонстрацията във Франкфурт, съобщи, че насилието е имало "сравнително малко общо със самата демонстрация". И той самият е останал с впечатлението, че участниците в безредиците са били предимно хора с мигрантски произход.
Пристигнали от други градове специално за безредиците?
И в Кьолн се стигна до сериозни сблъсъци. Според полицията протестът, който е започнал мирно, е бил прекратен преждевременно от организаторите поради "единични провокации". Вечерта ситуацията ескалира, най-вече около катедралата.
Репортер на обществената медия ВДР съобщи от Кьолн, че след "спокойните и пъстри протести на поколението Z" вероятно "автономни леви групи, пропалестински групи, а също и старите леви" са поели контрола над демонстрациите. Според репортера до ескалацията се е стигнало не по време на протестите на инициативата "Поколението Z решава", а след тях. Тези наблюдения бяха потвърдени и от говорител на кьолнската полиция. Той посочи, че е имало групи, които целенасочено са дошли в Кьолн, "за да извършат престъпления". Според полицията начинът на нападенията, маскировката и въоръжението не говорят за спонтанна ескалация, а за целенасочена акция. Според оценката на министъра на вътрешните работи на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл (ХДС) протестите са били "превзети" от леви екстремисти и групи млади мъже, склонни към насилие.
Мария Илчева (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
14:50 02.11.2026
2 Кокорчо 🌈🌈🌈
14:50 02.11.2026
3 ясно
Коментиран от #14, #70
14:50 02.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Давайте още пари и оръжия на
14:51 02.11.2026
6 000
Коментиран от #41
14:52 02.11.2026
7 стоян георгиев
Коментиран от #17
14:52 02.11.2026
8 Боруна Лом
14:52 02.11.2026
9 Пич
14:53 02.11.2026
10 Соваж бейби
14:53 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 За безредиците стои
14:54 02.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соваж бейби
До коментар #3 от "ясно":🤣🤣🤣само не ми казвай че Путин ще им плати кражбите и вандалщината дори ще ги извади от затвора .Путин вече да бе фалирал ако плащане из цяла Европа на вандалите смятай по бройка и дни на протести .
Коментиран от #23
14:56 02.11.2026
15 Истината
14:56 02.11.2026
16 Зад протестите
Коментиран от #35, #71
14:57 02.11.2026
17 Глупак
До коментар #7 от "стоян георгиев":200%
Коментиран от #22, #37, #50
14:58 02.11.2026
18 Той
Коментиран от #32
15:01 02.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 протестите на поколението Z предизвикват
15:03 02.11.2026
21 ШЕФА
15:04 02.11.2026
22 Не обиждай
До коментар #17 от "Глупак":Минедчия руски.
Нема издържиш на напъна.
15:04 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ПОЛИТИЦИТЕ САМО ТАЛАСЪМИ ТЪРСЯТ
Коментиран от #26
15:06 02.11.2026
25 Розово пони
15:06 02.11.2026
26 КАКВО НЯМАНЕ БРЕ
До коментар #24 от "ПОЛИТИЦИТЕ САМО ТАЛАСЪМИ ТЪРСЯТ":ТОВА ДА НЕ ТИ Е РУСКАТА МИЗЕРИЯ?
15:07 02.11.2026
27 Асан
Коментиран от #44
15:07 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Естестврно че атлантическите нацисти
Искат си геноцида в Палестина. Искат си ядреният тероризъм на САЩ. Подкрепят отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ. Подкрепят подлагането на народа на Куба на глад. Подкрепят пиратството и тероризма в Карибите и по Света. Искат си скъпата "демократична" газ. Искат си милитаризацията и заводите за барути. Искат да им плащаме масрафите и милиарди на Украинската хунта да даваме. Искат терористични клетки със Старлинк, дрони към кораби и заводи да се насочват. Искат "Федерации на ционистите" в България да има. Искат НАТО да ни окупира. Искат като във Франция да ни бият а ние само да им плащаме ....искат си нацисткият атлантизъм. Искат си нацистката диктатура и терор. Искат за вувузелката им Гюров да гласуваме. Искат ама НЯМА както вече го видяхме нали?
Коментиран от #69
15:08 02.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Аа майккуу
До коментар #18 от "Той":Гладът вика.От цял свят рискувайки живота всички искат дадойдат да "гладуват" като в ЕС.
😂😂😂😂😂
15:10 02.11.2026
33 Сатана Z
15:10 02.11.2026
34 Пич
Коментиран от #54
15:11 02.11.2026
35 Соваж бейби
До коментар #16 от "Зад протестите":Това е тактиката на „Черния блок“ тя се заражда в началото на 80-те години на XX век във Федерална република Германия /Западна Германия/ като метод за колективна самозащита на радикални леви активисти, анархисти и автономни групи срещу полицейско насилие ,участниците се обличат изцяло в черни дрехи и носят маски или шалове, за да изглеждат като едно цяло, да затруднят идентифицирането си от полицията и да се защитават взаимно.Радикални анархисти Техните действия имат конкретен политически и идеологически адресат. Те умишлено атакуват символи на държавата и капитализма – чупят витрини на банки, офиси на големи мултинационални корпорации, заведения за бързо хранене, луксозни автосалони и влизат в директни сблъсъци с полицията, използвайки павета, пиротехника и коктейли „Молотов“. И Хулигани Това са криминално проявени лица, често организирани младежки банди от предградията, които нямат дълбока политическа идеология. Те използват хаоса, създаден от протеста и Блек Блок, за да разбиват магазини, супермаркети, обекти за спортни и луксозни стоки с цел физически грабеж и бързо препродаване на задигнатото.
15:12 02.11.2026
36 Европа е на улицата, и Франкфурт гори
15:12 02.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 хихи
Путин....
15:12 02.11.2026
39 До там я докарахте!
15:12 02.11.2026
40 Соваж бейби
До коментар #28 от "Соваж бейби":Не ми кради ника
Коментиран от #43
15:13 02.11.2026
41 Разцветников
До коментар #6 от "000":А кой е казал, че всеки младеж на 20 години трябва задължително да притежава жилище?! Да учи, да работи и ще си купи, но след години. То и аз искам да съм призедент, но избраха йотова вместо мен. И сега да протестирам и да вандалствам ли?!
15:13 02.11.2026
42 Буахахаххаха
Коментиран от #45, #46
15:13 02.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 гого
До коментар #27 от "Асан":меркел е бивша комунистка от гдр.от комунисти само гадости.
Коментиран от #51, #52, #56
15:15 02.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Отново сме свидетели на манипулация
Коментиран от #68
15:18 02.11.2026
48 Отговарям
15:18 02.11.2026
49 Как кой
15:19 02.11.2026
50 стоян георгиев
До коментар #17 от "Глупак":Това са фактите .всички крайни партии се финансират от путин.комунисти и фашисти заедно.те често даже си правят конгресите в русия без да се крият.немските алтернативни са руски проект.за това са и миш маш.шефката им уж нацистка е с обратна ориентация женена за индийка.
15:19 02.11.2026
51 Мухахаха
До коментар #44 от "гого":Дрънкаш глупости дъщеря е на Хитлер
Коментиран от #53
15:20 02.11.2026
52 Всичките
До коментар #44 от "гого":Де Били са бивши комунисти
15:21 02.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соваж бейби
До коментар #34 от "Пич":2016 г. в гр. Сент Етиен дю Рувре /Нормандия/, двама ислямисти се заклели в вярност към „Ислямска държава“ (ИДИЛ), нахлуват по време на литургия и прерязват гърлото на 84 г. френски католически свещеник Жак Хамел.Двамата нападатели на 19 г . бяха убити малко след като излязоха от църквата след извършеното престъпление и вземането на заложници.
Коментиран от #62
15:22 02.11.2026
55 Отново сме свидетели на манипулация
Коментиран от #72
15:24 02.11.2026
56 КГБ в действие
До коментар #44 от "гого":Беше шеф на младежката комунистическа партия на ГДР,и 89 та се събужда дясна
15:25 02.11.2026
57 Соваж бейби
До коментар #43 от "Соваж бейби":Все ми е тази изглежда жалко 🤣 какъв ти е мотива не разбрах ?
15:25 02.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Анани
В различните години Меркел, Шулц и Фридрих Мерц не се
интересуваха от икономиката на страната, а се стремяхада
всячески да навредят на Русия, както и да осигорят средства
за златни тоалетни за обкържението на киевския просяк..
Коментиран от #61
15:28 02.11.2026
60 Ако армията и полицията
15:30 02.11.2026
61 стоян георгиев
До коментар #59 от "Анани":Никой не е искал да навреди на русия.меркел даже заради мира направи огромни компромиси на путин,но те не помогнаха за мира.
15:30 02.11.2026
62 Пич
До коментар #54 от "Соваж бейби":Благодаря! Имам много какво да кажа, но когато опитам ме заличават, и се чудят как да го въртя политкоректно, та ако може все пак някой да разбере истината, защото истината е грозна и страшна, и леко няма да мине!!! Но за при вас говоря! В България няма да бъде толкова страшно, затова ви съветвам да подготвите семейството си и да дойдете тук, когато започнат страшните неща!
Коментиран от #67
15:31 02.11.2026
63 Европа е на улицата, Франция гори
Коментиран от #73
15:32 02.11.2026
64 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
ВОЖД ЖУЖИ...
ЧОВЕЧЕСТВОТО СИ ОТИВА.
ЩЕ ОСТАНЕ САМО
ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
И СЛЕПИТИЗАНТИТЕ
НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
ЗА ЩЪЙШЛАКИ...
15:33 02.11.2026
65 А дано и в България
Коментиран от #75
15:37 02.11.2026
66 Тошо
15:43 02.11.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 ХаХаХа
До коментар #47 от "Отново сме свидетели на манипулация":Борят се държавата да им даде жилище, ама луксозно, а и по езно Ферари с цвят червен, и да ги издържа цял живот. А те да се друсат и наливат с качествен алкохол.
15:48 02.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Нема начин!
До коментар #16 от "Зад протестите":Даже лично са го видели, най-отзад...
15:52 02.11.2026
72 Мисли.....
До коментар #55 от "Отново сме свидетели на манипулация":Писъл си щуротии! Тия хора нито работят нито учат, така че не са ограбени. Нъпротив, живеят на гърба на работещите и паразитират. Пиша ти не за да философствам, а защото познавам прекрасно действителноста тук, в Германия.
15:54 02.11.2026
73 Някой
До коментар #63 от "Европа е на улицата, Франция гори":Ква революция, кви 5 лева!? Не виждаш ви колко сме щастливи в таси изстрадала територия - вчера потвърдихме избора на Крадев! Всичко тук е цветя и рози! Всичси се обичаме, но най обичан е фатмака.
15:59 02.11.2026
74 eBайло Свирчев
16:08 02.11.2026
75 ХаХаХа
До коментар #65 от "А дано и в България":А дано да разберат, че комунизмът е робство! Че комунизмът води до масов глад, липса на ток и разстрел, ако напуснеш "лагера" на комунизма.
16:14 02.11.2026