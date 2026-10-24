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Тревожно предупреждение от Берлин: Мерц заговори за руска заплаха
  Тема: Украйна

Тревожно предупреждение от Берлин: Мерц заговори за руска заплаха

24 Октомври, 2026 16:22 812 18

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • русия-
  • алтернатива за германия-
  • данък върху електроенергията

Германският канцлер предупреди за опити за дестабилизация и настоя за намаляване на данъка върху електроенергията за всички потребители

Тревожно предупреждение от Берлин: Мерц заговори за руска заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия е изправена пред натиск едновременно от екстремистки партии вътре в страната и от външни противници, включително Русия, заяви канцлерът Фридрих Мерц. По думите му от руска страна идва „мащабна заплаха“, насочена към дестабилизирането на Германия.

Мерц направи изявлението си в Мюнхен по време на партиен конгрес на Християнсоциалния съюз (ХСС) – баварската посестрима партия на неговия Християндемократически съюз (ХДС). Той подчерта, че двете консервативни формации носят отговорност да прокарат икономически реформи, които да укрепят социалната стабилност в страната.

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Спор за цената на електроенергията

Канцлерът настоя правителството да намали разходите за електроенергия за всички потребители през следващата година. „Ако това е възможно, а аз смятам, че е, данъкът върху електроенергията трябва да бъде намален, така че хората отново да имат повече пари в джобовете си“, заяви Мерц.

Искането му може да задълбочи напрежението във федералната коалиция, отбелязва ДПА. Министърът на финансите Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия заяви наскоро, че очакваното увеличение на данъчните приходи няма да е достатъчно, за да финансира подобно намаляване.

Намаляването на цените на електроенергията е записано в коалиционното споразумение на правителството на Мерц, но заради финансови ограничения мярката все още не е приложена за всички потребители. Данъчните облекчения засега важат за производствения сектор, земеделието и горското стопанство. Лидерът на ХСС Маркус Зьодер нееднократно е критикувал това ограничение.

Мерц отхвърли промяна в политиката към АзГ

Канцлерът потвърди и позицията си, че няма да има промяна в политиката на т.нар. санитарен кордон спрямо крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Така Мерц отхвърли появилите се в ХДС призиви да бъдат търсени форми на сътрудничество с партията.

„Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз. Те нямат място сред нас“, заяви Мерц пред участниците в конгреса на ХДС и ХСС.

Изказването поставя успоредно два основни въпроса пред управляващия съюз – как да отговори на натиска от крайнодясната опозиция и как да финансира обещаното облекчение за домакинствата и бизнеса. По отношение на Русия канцлерът представи заплахата като фактор, който засяга не само външната политика, но и вътрешната стабилност на Германия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки път когато

    17 2 Отговор
    Мерц заговори за руска заплаха се чувстваме щастливи. Нека да ги е страх и параноята да ги побърква. Заслужават го

    16:24 24.10.2026

  • 2 Атина Палада

    16 2 Отговор
    Единствената екстремистка партия в Германия е ХДС .

    16:25 24.10.2026

  • 3 Единствената голяма заплаха

    18 1 Отговор
    за федералната република е управляващата розова мафия и европейската комисия.
    И това е основната заплаха за целия Европейски съюз.
    Опитват се да подушат бурята която се разразява в лицето на техните граждани.
    Изборите ясно го показват

    16:28 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 3.14К

    13 2 Отговор
    Да се намесят психиатрите, преди тоя да подпали света.

    16:28 24.10.2026

  • 6 георги стоянов

    12 2 Отговор
    Тоя си е оригинална шваба! Тьрси проблеми и конфликти на историческа база, явно загубената ВСВ продьлжава да измьчва някои хора.

    16:29 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Веднага

    6 1 Отговор
    да се прегледа !!!!!

    16:31 24.10.2026

  • 9 ХалаПенйо

    6 1 Отговор
    Параноята здраво го тресе, защото знае какви пакости е вършил.
    Казано е: Иванчо. какво си направил? аз знам, но искам да го чуя от теб.

    16:31 24.10.2026

  • 10 Зомбайо

    10 1 Отговор
    Русия е заплаха за всеки фашист по света, мерц само го потвърждава.

    16:32 24.10.2026

  • 11 Некоректно

    7 1 Отговор
    Според мене резултатите на изборите показват че германците смятат Мерц за заплаха а не Русия!

    16:34 24.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ПО ТОЧНО

    3 1 Отговор
    МЕРЦ ИЗПИТВА СТРАХ И шМЕРЦ ОТ СПОМЕНИТЕ НА ДЕДО МУ 1954г КАТО ВИДЕЛ РУСНАЦИТЕ

    16:38 24.10.2026

  • 15 Ами

    1 1 Отговор
    Когато виждаш какво става във Франция и одобрението
    към теб приближава нулата, има три неща които се правят
    за да се опиташ да спечелиш поне още малко време.
    Първо - Започваш да плашиш хората с нещо или някого.
    Второ - Започваш да обвиняваш друг за проблемите.
    Трето - Започваш да обещаваш че ще оправиш нещата.

    16:40 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Нафтата 2 ,30 пак Путин ми е виновен на нациста ,внук отгледан от дядо си ,има кръстена улица на него и умрял спокойно на стари години ,Джозеф Пол Совини

    16:42 24.10.2026

  • 18 Хе хе хе

    1 0 Отговор
    Мерц прилича на онзи страхлив и алтав робот от Междузвездни войни Си-Трипио.

    16:45 24.10.2026

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