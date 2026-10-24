Тревожно предупреждение от Берлин: Мерц заговори за руска заплаха

Германия е изправена пред натиск едновременно от екстремистки партии вътре в страната и от външни противници, включително Русия, заяви канцлерът Фридрих Мерц. По думите му от руска страна идва „мащабна заплаха“, насочена към дестабилизирането на Германия.

Мерц направи изявлението си в Мюнхен по време на партиен конгрес на Християнсоциалния съюз (ХСС) – баварската посестрима партия на неговия Християндемократически съюз (ХДС). Той подчерта, че двете консервативни формации носят отговорност да прокарат икономически реформи, които да укрепят социалната стабилност в страната.

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Спор за цената на електроенергията

Канцлерът настоя правителството да намали разходите за електроенергия за всички потребители през следващата година. „Ако това е възможно, а аз смятам, че е, данъкът върху електроенергията трябва да бъде намален, така че хората отново да имат повече пари в джобовете си“, заяви Мерц.

Искането му може да задълбочи напрежението във федералната коалиция, отбелязва ДПА. Министърът на финансите Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия заяви наскоро, че очакваното увеличение на данъчните приходи няма да е достатъчно, за да финансира подобно намаляване.

Намаляването на цените на електроенергията е записано в коалиционното споразумение на правителството на Мерц, но заради финансови ограничения мярката все още не е приложена за всички потребители. Данъчните облекчения засега важат за производствения сектор, земеделието и горското стопанство. Лидерът на ХСС Маркус Зьодер нееднократно е критикувал това ограничение.

Мерц отхвърли промяна в политиката към АзГ

Канцлерът потвърди и позицията си, че няма да има промяна в политиката на т.нар. санитарен кордон спрямо крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Така Мерц отхвърли появилите се в ХДС призиви да бъдат търсени форми на сътрудничество с партията.

„Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз. Те нямат място сред нас“, заяви Мерц пред участниците в конгреса на ХДС и ХСС.

Изказването поставя успоредно два основни въпроса пред управляващия съюз – как да отговори на натиска от крайнодясната опозиция и как да финансира обещаното облекчение за домакинствата и бизнеса. По отношение на Русия канцлерът представи заплахата като фактор, който засяга не само външната политика, но и вътрешната стабилност на Германия.