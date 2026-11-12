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В Румъния: Възмущение заради негативна кампания в Германия

В Румъния: Възмущение заради негативна кампания в Германия

12 Ноември, 2026 07:51 1 824 38

  • алтернатива за германия-
  • румъния-
  • алис вайдел

Пред ДВ Фриц определи изказванията на Вайдел и Вагенкнехт като „израз на дълбоко културно презрение към Румъния, което често се прокрадва в германската политика, без да бъде опровергавано“

В Румъния: Възмущение заради негативна кампания в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За миграция в социалната система на Германия се говори отдавна. През последните години германски политици неведнъж са обвинявали румънските, но и българските граждани, че злоупотребяват с германската социална система – понякога открито, понякога без конкретно назоваване.

В момента председателката на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) Алис Вайдел и основателката на „Съюз Сара Вагенкнехт“ (ССВ) Сара Вагенкнехт създават в Германия настроения срещу румънците. На 28 октомври Алис Вайдел написа в платформата Х: „Детски надбавки, социални помощи, медицински услуги: все повече мигранти от Румъния ограбват нашата германска социална система“.

Два дни по-късно Сара Вагенкнехт заяви пред „Берлинер Цайтунг: „Политиците трябва отново да започнат да мислят повече за децата от Германия, отколкото за децата от Румъния. Не може да има детски надбавки за деца, които не живеят в Германия“.

Тенденциозен телевизионен репортаж

Повод за изказванията на двете политички стана телевизионен документален филм на обществената MDR, съдържащ обвинения към гражданите на Румъния, живеещи в Магдебург, че злоупотребяват със социалната система. Филмът със заглавието „Миграция по бедност в ЕС: социалната държава в задънена улица“ е изключително тенденциозно композиран: от Румъния се показват например кадри с луксозни лимузини и домове, наподобяващи палати. Но няма никакви доказателства, че румънците, показани покрай тези коли и палати, са получавали незаконно германски социални помощи. От друга страна само бегло се засяга фактът, че заради завишените наеми.

Най-вече изказването на Вайдел предизвика остри критики и в Румъния, и сред румънците в Германия. В Румъния протестираха лидерите на водещите парламентарни партии, както и външното министерство. От Вайдел, чието изказване бе определено като „неприемливо“, те искат да се извини. Дори политици от свързаната с АзГ дяснонационалистическа проруска партия „Алианс за обединение на румънците“ нарекоха думите на Вайдел „неверни и несправедливи“. В Германия пък 22 румънски организации и инициативи излязоха с протестна позиция спрямо изявленията на Вайдел и Вагенкнехт.

"Евтина провокация"

Първият румънски политик, който миналата седмица протестира срещу думите на Вайдел, бе Доминик Фриц, председател на либерално-консервативната партия „Съюз за спасение на Румъния“ и бивш кмет на Тимишоара. В свое видео той обвини Вайдел в „евтина провокация“ срещу румънците и я призова да се извини. Видеото незабавно стана вирално.

Пред ДВ Фриц определи изказванията на Вайдел и Вагенкнехт като „израз на дълбоко културно презрение към Румъния, което често се прокрадва в германската политика, без да бъде опровергавано“. Според Фриц става дума за „предразсъдъци и стереотипи“ спрямо румънците, които „се възползвали от ЕС, незаконно ходели навсякъде и отнемали работни места, или пък били твърде мързеливи, за да работят“.

Фриц не крие, че навсякъде има злоупотреби, които не бива да се оправдават. Но работещите в Германия над половин милион румънци плащат милиарди евро данъци. От другата страна на везните са няколко десетки милиони евро детски надбавки, плащани на румънски деца. „При това положение стои въпросът за каква злоупотреба става дума, подчертава Фриц.

Румънците са отлично интегрирани на германския трудов пазар

Действително – от регистрираните в Германия около 900 000 румънски граждани около 520 000 работят, без да се имат предвид самостоятелните предприемачи, хората на намалено работно време и сезонните работници. Като цяло румънците са изключително добре интегрирани на германския трудов пазар: заетостта на трудоспособните е 76 процента, докато за самите германци е 70, а при всички чужденци общо е само 60 на сто.

Румънските деца, които имат право на детски надбавки в Германия, но не са регистрирани във Федералната република, са били в края на 2025 година около 32 500 – с пет процента по-малко, отколкото през 2020 година. А най-голямата група деца с право на надбавки са от Полша – 112 000 – макар че и при тях броят намалява. Общо германските детски надбавки за деца с правото да ги получават в чужбина са по-малко от един процент от общата сума на детските надбавки. При това става дума за законно право.

Севгин Майр, която е родена в Румъния и живее в Германия повече от 30 години, консултира румънски сезонни работници в Германия, на които се плаща под тарифите или се случва да бъдат мамени със заплатата. „Постоянно ме разочарова това, че за Румъния не се знае много, но това, което казват хора като Вайдел или Вагенкнехт, е затвърдено в съзнанието на гражданите. За съжаление общественият дискурс по отношение на румънската общност тук, в Германия, не се е променил особено през последните години.“

„Може да има отделни случаи на социални злоупотреби“, казва Майр. „Но румънският паспорт не може да бъде основание за подозрение. А да се твърди, че цялата общност мами, е лош политически сигнал. Тъй като става дума за нашето добро име като румънци в Германия и за нашето право да бъдем тук.“

Автор: Кено Верзек


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само питам

    12 32 Отговор
    Колко хиляди руснаци са на социалната система на Германия?

    Коментиран от #12, #31

    07:55 12.11.2026

  • 2 Те па немците...

    39 2 Отговор
    ...най-после стохплиха,че мигрантите им ограбват социалните придобивки...?!

    07:58 12.11.2026

  • 3 Дзак

    14 0 Отговор
    И сега какво?

    Коментиран от #5

    07:59 12.11.2026

  • 4 Ще има и още

    23 5 Отговор
    Значи и Алтернативата ще е като старите - пак ще се оправдават с източноевропейците и ще са слепи за онези с ножовете.

    08:03 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    47 5 Отговор
    Румъния и България нямат приятели в Европа. Българският народ винаги е имал един истински и надежден приятел.

    Коментиран от #9, #38

    08:07 12.11.2026

  • 8 БОРУНА ЛОМ

    21 0 Отговор
    А ДЖЕБЧИИТЕ, КОЛКО СА?

    08:10 12.11.2026

  • 9 Да,ама...

    8 15 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    ...се страхуваш да го назовеш!
    Що тъй?!

    Коментиран от #11

    08:11 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БОРУНА ЛОМ

    20 7 Отговор

    До коментар #9 от "Да,ама...":

    РУСИЯТА Е НАШИЯТ ПРИЯТЕЛ, ДРУГИТЕ СА ДУШМАНИ!

    Коментиран от #15, #32

    08:14 12.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТОЧНО ТАКА!

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "БОРУНА ЛОМ":

    Прав си!

    08:18 12.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гориил

    16 5 Отговор
    Кремъл е поверил само на България правото да бъде най-големият енергиен хъб на Европа, като същевременно е получил (за нищо) стотици милиони евро. И как България е отвърнала на това доверие?

    08:18 12.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами

    7 1 Отговор
    нищо чудно няма във всичко това. ЕС не е единна държава. Не е редно източноевропейци да паратизират на социалните бюджети на Германия без да имат германско гражданство. Редно е това положение да бъде спряно чрез промени в законодателството на ЕС.
    Тук не иде реч за някакво негативно отношение към румънци или българи, а за хора, които неетично се възползват и се обогатяват за сметка на други.

    08:21 12.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 30 Заличаването

    5 0 Отговор
    на националните държави от ЕС ще доведе тъкмо до такива конфликти и възраждане на ксенофобията в Европа. Тя няма да бъде сигурно място.
    ЕС се оказа голяма грешка.

    08:27 12.11.2026

  • 31 Луд Скайуокър

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Само питам":

    Ако в България се заселят изселници от Бесарабия , Банат , Македония и Украйна смяташ ли че не е редно дър авата да им помогне?

    08:28 12.11.2026

  • 32 аПсолУтно

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "БОРУНА ЛОМ":

    вЕрно. И винаги ще е така!!!

    08:28 12.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Германистан на три минарета

    7 0 Отговор
    А Меймед с 2-те жени, 11-те деца и 52-та братовчеди, които са на социални не са проблем, защото Меймед е "инженер"?

    08:44 12.11.2026

  • 36 Гюнтер

    2 0 Отговор
    Мерца сам се натиква в тръбата по посока политическото торище.

    08:50 12.11.2026

  • 37 Източноевропейците в Германия

    2 0 Отговор
    бяха около 25 % от всички мигранти, като поляците и украинците са най- много, но последните години намаляват и вече са около 20 % от всички.
    Арабите и африканците са много повече.

    Така че тежест върху германската социална система БЕЗСПОРНО ИМА и то огромна!
    Но кой прокара тази политика, кой покани всички в Германия и каза- Можем да се справим?

    Източноевропеец ли беше или Меркел- канцлерка на Германия?!
    Десетилетия наред Меркел, с помощта на Ердоган, Борисов и Вучич прокара КАНАЛ за мигранти през Балканите към Германия.

    Турция , България Сърбия ги извозваха с държавни автобуси директно от българо- турската граница.
    И кой ги посрещаше с плюшени мечета- германските либерали.

    Същите либерали днес най- много плачат, ама не отиват да протестират пред прозорците на Меркел, забележете!

    А пред българското и румънското посолства!

    Не , че нямат право- имат, но много лицемерно!

    08:58 12.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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