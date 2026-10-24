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„Желязна ръка“ срещу убийците: Йордания издирва нападателите след кървав атентат

„Желязна ръка“ срещу убийците: Йордания издирва нападателите след кървав атентат

24 Октомври, 2026 18:40 750 4

  • йордания-
  • крал абдула втори-
  • нападение в църква-
  • карак-
  • тероризъм

Осем души са загинали, а 40 са ранени при стрелбата по време на погребение в област Карак. Нападателите все още се издирват

„Желязна ръка“ срещу убийците: Йордания издирва нападателите след кървав атентат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кралят на Йордания Абдула Втори нареди на силите за сигурност да действат с „желязна ръка“ след стрелба в гръцка православна църква в област Карак. При нападението, извършено по време на погребение, са загинали осем души, а 40 са били ранени, съобщи Ройтерс. Нападателите са стреляли в продължение на няколко минути посред бял ден.

Властите продължават издирването на въоръжените нападатели. Засега никой не е поел отговорност за атаката, а йорданските представители заявяват, че е твърде рано да се установи дали извършителите са имали връзки с известни групировки в страната или извън нея. Последните данни за броя на жертвите са осем загинали и 40 ранени. В предоставения материал на БТА е посочен различен брой загинали – девет.

Засилени мерки за сигурност

След нападението са увеличени мерките за сигурност в търговски центрове, около чуждестранни посолства и на други места в Йордания, съобщи посолството на САЩ в Аман. Полиция патрулира около гръцката православна църква, намираща се на около 120 километра югозападно от столицата Аман.

Крал Абдула осъди нападението като „отвратителен терористичен акт“ по време на заседание на Съвета за национална сигурност. Според кралския двор той е заявил, че няма място за снизходителност, когато става въпрос за живота на йорданските граждани.

„Това е резултат от терористична идеология и сляп екстремизъм и няма да позволим обществото ни да поеме по този път“, заяви премиерът Джафар Хасан.

Очевидецът Тарек Амарин, който е бил в болница, където са настанени част от ранените, описа случилото се като „клане, истинско клане във всеки смисъл на думата“.

Нападателите все още не са установени

Атаката е рядък случай на насилие срещу християнското малцинство в Йордания. Кралството е партньор на САЩ в борбата срещу въоръжени екстремистки групировки, а йорданските власти твърдят, че през последните години са осуетили няколко ислямистки заговора.

Разследването продължава, но към момента няма официално потвърдена информация за самоличността на нападателите, за евентуалните им мотиви или за връзка с конкретна организация.

Източници: bta.bg, cyprus-mail.com


Йордания
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  • 1 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    мосад!

    19:07 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Дългата ръка на ционистите,според тях там не може да е спокойно

    19:28 24.10.2026

  • 4 гост

    1 0 Отговор
    Да на думи само, гарван гарвану око не вади, може и да ги награди.

    19:36 24.10.2026