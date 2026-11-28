Германските власти задържаха двама иракски граждани по подозрение в членство в терористична организация и подготовка на атаки срещу синагоги. Мостафа Аи-Р. е арестуван в Хайделберг, а Амир Дж. – в Кьолн, съобщи CBS News, позовавайки се на Федералната прокуратура.

По време на операцията са претърсени общо 17 адреса в провинциите Баден-Вюртемберг, Хесен и Северен Рейн-Вестфалия. В действията са участвали над 250 служители на Федералната криминална служба, федералната полиция и местните полицейски структури. В Хюрт са предприети мерки и срещу друг заподозрян.

„Двамата задържани са силно заподозрени в членство в местна терористична организация“, посочва Федералната прокуратура. Срещу тях са повдигнати подозрения по член 129а от германския Наказателен кодекс. Заповедите за арест са издадени на 18 ноември от разследващ съдия във Федералния върховен съд.

Планирани атаки срещу синагоги

Разследването е свързано с Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, или HAYI – групировка, която от март 2026 г. поема отговорност за саботажи, палежи и други насилствени действия срещу американски, израелски и еврейски обекти в Европа.

Според германската прокуратура в края на 2025 г. двамата мъже и други лица са основали отделна организация с цел подготовка на терористични атаки в Германия и други европейски държави. Амир също е бил част от нея. Организацията е набирала средства и хора за извършване на атаки с взривни устройства.

В края на март 2026 г. неизвестни извършители са посетили синагога в Кьолн и обект в друг европейски град през две последователни нощи. По данни на прокуратурата те вероятно са носели взривни устройства, но нападенията не са били извършени. Причината за провала остава неизвестна.

Връзка с дело в САЩ

Германските следователи твърдят, че Мостафа е поддържал контакт с Мохамед Ал-Саади, който е обвинен в Съединените щати и е сочен от американското правосъдие като ключова фигура в мрежа, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и Катаиб Хизбула. През май 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ обвини Ал-Саади за участие в планирането и координирането на близо 20 атаки и опити за атаки в Европа и Съединените щати.

Американските власти определят HAYI като прикритие на ирански структури и на подкрепяната от Иран иракска милиция Катаиб Хизбула. Великобритания е включила групировката в списъка си на терористичните организации, а германската служба за защита на конституцията я свързва с атаки срещу еврейски институции във Великобритания, Франция, Белгия и Нидерландия.

Производството в Германия е започнало въз основа на информация от Федералната служба за защита на конституцията. След задържането двамата заподозрени трябваше да бъдат изправени пред съдия във Федералния върховен съд в Карлсруе, който да се произнесе по мярката им за неотклонение. Германската прокуратура не е съобщила подробности за имиграционния им статут или продължителността на престоя им в страната. Разследването продължава.

Случаят се вписва в по-широко разследване на предполагаеми атаки и заговори, свързвани с ирански структури и мрежи, действащи чрез местни посредници в Европа. През юни 2026 г. България беше сред държавите, подписали международно изявление срещу заплахите, приписвани на ирански служби и свързани групировки, но няма данни германското дело да засяга български граждани или институции.