Франция пламна отново: сълзотворен газ, 135 арестувани и 70 000 полицаи по улиците

Френската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти в Лион, Лил, Тулуза и Нант, след като протестиращи се опитаха да достигнат централните части на градовете. В Клермон-Феран служителите на реда са използвали сълзотворен газ и шумови гранати, за да отблъснат участници в забранено шествие, съобщиха световните агенции.
В цяла Франция са мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. До ранния следобед са задържани 135 души, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес. По думите му при предварителни обиски са открити фойерверки, метални топчета и други предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия.„Трябва да реагираме свръхбързо. Има сериозни призиви за саботаж от политически групи и просто от престъпници. Денят ще бъде дълъг“, каза Нюнес пред журналисти.
Основното шествие в Париж е започнало мирно, но маршрутът му е бил преместен от центъра към югоизточните покрайнини след последна полицейска заповед. Властите са посочили като причина риска от нови атаки срещу магазини и обществени сгради. Леви политически лидери обвиниха правителството, че промяната създава объркване и затруднява организаторите.
Париж под засилена охрана
Централните части на френската столица са с вид на зона под засилен контрол. Над 20 метростанции са затворени, а търговци са закрили витрините си с дървени плоскости. Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“, „Гран Пале“ и Парижката опера не работят заради мерките за сигурност.
До 13:00 часа в протестите в цялата страна са участвали около 35 000 души според Нюнес. Седмица по-рано по същото време броят им е бил около 60 000, но протестите на 17 октомври по-късно прераснаха в пожари, сблъсъци и грабежи. Асошиейтед прес съобщава, че тогава са били повредени или ограбени около 3000 магазина, а на улицата са излезли повече от половин милион души.
Протести срещу цените и заради образованието
Новата протестна вълна обединява ученици, студенти, синдикалисти и активисти от движението на „жълтите жилетки“. Исканията включват повече учители, ремонт на училища и университети, по-високи доходи и мерки срещу поскъпването на живота.
В Орлеан е проведено отделно разрешено шествие срещу крайнодясното „Национално обединение“, което провежда двудневен конгрес в града. Около 50 организации са призовали за участие, включително синдикати, леви партии, студентски и антирасистки групи. Местните власти са очаквали между 20 000 и 30 000 демонстранти.
Протестите се провеждат на фона на засилено политическо напрежение и на подготовката за президентските избори във Франция през 2027 г. Властите заявиха, че приоритетът им е да защитят градските центрове, магазините и обществените сгради, докато синдикатите определиха забраните за шествия в някои градове като ограничаване на свободата на изразяване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #58
18:24 24.10.2026
2 Сатана Z
18:24 24.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 голям смях
макарон се крие в бункера и смърка бял прашец като зеляНАРРКОМАНО
18:26 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Що за общност е това???
Коментиран от #11
18:27 24.10.2026
7 ХалаПенйо
Казано е: вместо сила на правото - право на силата.
18:27 24.10.2026
8 Киро Шприца
18:27 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А какъв прекрасен беше Париж
Лувъра. О... Лувъра. Невероятен. И него наскоро го ограбиха все едно че е супермаркет.
Какъв прекрасен град беше Париж до преди 10-15 години когато все още нямаше розови понита и смешници които......
Коментиран от #12
18:29 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дедо Джо
До коментар #10 от "А какъв прекрасен беше Париж":Това е дело на американците. Заповядаха на европетата да започнат нова война със Съветския съюз.
18:31 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хихихи
18:34 24.10.2026
15 Микрончу
18:34 24.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Стойко
18:36 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Една жена Соня каза на пазара
Коментиран от #33
18:41 24.10.2026
20 Горски
18:45 24.10.2026
21 Ами
На ви сега "Киев за три дни" :)
18:45 24.10.2026
22 България ще плаша сметката на Франция
Коментиран от #28
18:46 24.10.2026
23 До Цвете,
До коментар #16 от "Цвете":Съгласен съм по принцип с теб, но умните управници напълниха Франция с измет с цел евтина работна ръка. И то най-вече от бившите колонии. Те освен грабежи насилие и мързел друго не знаят. Да не говорим за образование, обноски, възпитание и религия противоречаща на християнството. Познавам Франция отпреди 30 - 40 г през 60 те, 70 те и 80 те години - тя няма нищо общо с днешната. А и има и други отвън които налагат тези управляващи, сещаш се кои са те. Тъй, че Истинските Бели французи трябва да решат, иначе стават халифат, както писа една руска писателка преди около 20 години.
Коментиран от #25, #26, #31
18:46 24.10.2026
24 България
Коментиран от #29, #32
18:50 24.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Червеноклатурке
До коментар #23 от "До Цвете,":Франция е имала колонии в ислямския свят. Отделно маврите са владеели Испания. Ама откъде да ги знаеш, като слушаш една руска говорителка.
18:53 24.10.2026
27 Еврозоната потъна барабар с ЕС
18:54 24.10.2026
28 Напиши ми подобно
До коментар #22 от "България ще плаша сметката на Франция":ако обичаш как ще платиш на бедна Франция ако не си робот или научил една фраза да повтаряш?След като България е десет пъти по бедна ,няма икономика и е малка държавица да ти припомня и скулптора Давид Черни как изобрази държавата .А ти ми се изхвърляш че ще даваш милиарди от клекалото ли ще ги извадиш ?
Коментиран от #43, #49, #63
18:55 24.10.2026
29 Чорап, миризлив, зелен, с фуражка
До коментар #24 от "България":Аааа ета недопустима.
18:56 24.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Обаче
До коментар #23 от "До Цвете,":Би ли споделила как си напускала държавата към западния свят през тези години?
18:57 24.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 За това
До коментар #19 от "Една жена Соня каза на пазара":си има путинисчета!
19:00 24.10.2026
34 Ний ша Ва упрайм
19:01 24.10.2026
35 стоян георгиев
19:02 24.10.2026
36 Юча
19:03 24.10.2026
37 МАКАРОНА ФАЛИРА ФРАНЦИЯ
19:04 24.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Няма такова нещо
Коментиран от #42
19:07 24.10.2026
40 Тука има
19:07 24.10.2026
41 И на края гилотината на площада
19:08 24.10.2026
42 Русначе
До коментар #39 от "Няма такова нещо":Революцията е срещу високите цени, несигурност и богатите! В Русия как е, там не може и дума срещу олигархията.
Коментиран от #47
19:09 24.10.2026
43 ЕЦБ
До коментар #28 от "Напиши ми подобно":Че ги напечата ме ма,ти са глей утре да не осъмнеш с предадена за вторични суровини Айфелова кула 🤣😂😂
19:10 24.10.2026
44 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
19:10 24.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Исмет и Реджеп
19:11 24.10.2026
47 Да, и за това но:
До коментар #42 от "Русначе":Жан-Люк Меланшон, лидер на движението „Непокорна Франция“ (LFI), потвърди, че планира да изтегли Франция от НАТО, ако бъде избран за президент на републиката на президентските избори през 2027 г.
19:12 24.10.2026
48 мдаа
19:13 24.10.2026
49 Ами
До коментар #28 от "Напиши ми подобно":Франция не може да обслужва дълъг си.
ЕС тръгва да я спасява като кара ЕЦБ да и отпуснат заем.
Заемът е отпуснат. (Виж кой управлява ЕЦБ).
Заемът временно закърпва положението но не променя нищо.
Напечатани са много евраци но без покритие.
Паричната маса е в излишък, а потреблението се свива.
Другото е като при нас през 1995-96, но в много по-големи мащаби.
Сметката я плаща населението ползващо еврото като валута.
Това е на кратко.
Коментиран от #52
19:14 24.10.2026
50 Много лъжат нацистите
19:16 24.10.2026
51 Драгунов
Коментиран от #54
19:17 24.10.2026
52 Лъжа
До коментар #49 от "Ами":Недей да лъжеш и да манипулираш. Има си правила, които показват какви са похватите и рамките за всяка ситуация.
Коментиран от #59
19:17 24.10.2026
53 Съдбата
Гранати, сълзотворен газ, водни струи... Множество арестувани...
Макрон, планираше да се бие с Путин, но вместо това
се бие с Народа си!
Каквото повикало, такова отговорило!
19:19 24.10.2026
54 Калинке
До коментар #51 от "Драгунов":Ти плащаш хотелите и имотите на родната мафия, политици и министри. Знаете ли каква сметка сте им платили, в милиарди е, с много нули.
19:19 24.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Как няма да постъпя в живота ли
19:23 24.10.2026
57 ТЪП ЖЪЛТОПАВЕТ
19:23 24.10.2026
58 Какво общо
До коментар #1 от "Факт":Има Путин с статията пишеш глупости
19:26 24.10.2026
59 Ами
До коментар #52 от "Лъжа":Щом дълг над 3,5 трилиона е лъжа и манипулация ... Добре.
И това е само дългът на Франция. На целя ЕС е някъде около 15 трилиона.
Със скъпа енергия и без пазари ... Няма да обяснявам. Сам ще го видиш.
Остави пропагандата и прочети малко икономисти.
Но такива на които не им плащат да ти рисуват розово бъдеше.
19:29 24.10.2026
60 568675684
19:29 24.10.2026
61 Така е
19:31 24.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Лама Кифла
До коментар #28 от "Напиши ми подобно":щом си раздават неизработени милиарди идва инфлацията в целият ЕС
19:39 24.10.2026
64 историка
19:41 24.10.2026
65 АБВ
19:46 24.10.2026
66 ЛОНДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
19:47 24.10.2026
67 Тази енергия
19:47 24.10.2026
68 Браво на франсетата
19:50 24.10.2026