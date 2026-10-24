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Франция пламна отново: сълзотворен газ, 135 арестувани и 70 000 полицаи по улиците

Франция пламна отново: сълзотворен газ, 135 арестувани и 70 000 полицаи по улиците

24 Октомври, 2026 18:21 1 882 68

  • франция-
  • протести-
  • париж-
  • сълзотворен газ-
  • лоран нюнес

Полицията е задържала 135 души, а в страната са мобилизирани 70 000 служители на реда. В Париж са затворени метростанции и музеи

Франция пламна отново: сълзотворен газ, 135 арестувани и 70 000 полицаи по улиците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти в Лион, Лил, Тулуза и Нант, след като протестиращи се опитаха да достигнат централните части на градовете. В Клермон-Феран служителите на реда са използвали сълзотворен газ и шумови гранати, за да отблъснат участници в забранено шествие, съобщиха световните агенции.

В цяла Франция са мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. До ранния следобед са задържани 135 души, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес. По думите му при предварителни обиски са открити фойерверки, метални топчета и други предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия.

„Трябва да реагираме свръхбързо. Има сериозни призиви за саботаж от политически групи и просто от престъпници. Денят ще бъде дълъг“, каза Нюнес пред журналисти.

Основното шествие в Париж е започнало мирно, но маршрутът му е бил преместен от центъра към югоизточните покрайнини след последна полицейска заповед. Властите са посочили като причина риска от нови атаки срещу магазини и обществени сгради. Леви политически лидери обвиниха правителството, че промяната създава объркване и затруднява организаторите.

Париж под засилена охрана

Централните части на френската столица са с вид на зона под засилен контрол. Над 20 метростанции са затворени, а търговци са закрили витрините си с дървени плоскости. Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“, „Гран Пале“ и Парижката опера не работят заради мерките за сигурност.

До 13:00 часа в протестите в цялата страна са участвали около 35 000 души според Нюнес. Седмица по-рано по същото време броят им е бил около 60 000, но протестите на 17 октомври по-късно прераснаха в пожари, сблъсъци и грабежи. Асошиейтед прес съобщава, че тогава са били повредени или ограбени около 3000 магазина, а на улицата са излезли повече от половин милион души.

Протести срещу цените и заради образованието

Новата протестна вълна обединява ученици, студенти, синдикалисти и активисти от движението на „жълтите жилетки“. Исканията включват повече учители, ремонт на училища и университети, по-високи доходи и мерки срещу поскъпването на живота.

В Орлеан е проведено отделно разрешено шествие срещу крайнодясното „Национално обединение“, което провежда двудневен конгрес в града. Около 50 организации са призовали за участие, включително синдикати, леви партии, студентски и антирасистки групи. Местните власти са очаквали между 20 000 и 30 000 демонстранти.

Протестите се провеждат на фона на засилено политическо напрежение и на подготовката за президентските избори във Франция през 2027 г. Властите заявиха, че приоритетът им е да защитят градските центрове, магазините и обществените сгради, докато синдикатите определиха забраните за шествия в някои градове като ограничаване на свободата на изразяване.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    1 47 Отговор
    Путин убива крави и коне в Украйна.

    Коментиран от #58

    18:24 24.10.2026

  • 2 Сатана Z

    42 4 Отговор
    Мосю Макрон ще "Асвабади" Париж

    18:24 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 голям смях

    62 4 Отговор
    гражданската война във франция вече е налице

    макарон се крие в бункера и смърка бял прашец като зеляНАРРКОМАНО

    18:26 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Що за общност е това???

    45 5 Отговор
    Къде е ООН, къде са правозащитниците и международната демократична общност? Защо мълчат???

    Коментиран от #11

    18:27 24.10.2026

  • 7 ХалаПенйо

    22 2 Отговор
    Ми и то иска да яде, пие и всички екстри.
    Казано е: вместо сила на правото - право на силата.

    18:27 24.10.2026

  • 8 Киро Шприца

    22 7 Отговор
    Макрон убива мюсюлмани париж ще гори.

    18:27 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А какъв прекрасен беше Париж

    43 2 Отговор
    Шанзелизе. Триумфалната арка. Площад Конкорд. За Айфеловата не ми се говори защото всички сме прехласнати от едно парче желязо което......
    Лувъра. О... Лувъра. Невероятен. И него наскоро го ограбиха все едно че е супермаркет.
    Какъв прекрасен град беше Париж до преди 10-15 години когато все още нямаше розови понита и смешници които......

    Коментиран от #12

    18:29 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дедо Джо

    24 5 Отговор

    До коментар #10 от "А какъв прекрасен беше Париж":

    Това е дело на американците. Заповядаха на европетата да започнат нова война със Съветския съюз.

    18:31 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хихихи

    28 5 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😂

    18:34 24.10.2026

  • 15 Микрончу

    18 4 Отговор
    Ся, кът излезе де до Бридж ит шъ видите вие кво шъ стане... , само на протестиращи шъ ми станете!!!

    18:34 24.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Стойко

    38 3 Отговор
    Фашистите докараха европа до втора катастрофа! Този път даже без война, поне не конвенционална!

    18:36 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Една жена Соня каза на пазара

    34 6 Отговор
    Че лично е видяла Путин в камуфлаж и мегафон да призовава и организира бунта!!

    Коментиран от #33

    18:41 24.10.2026

  • 20 Горски

    31 2 Отговор
    Късно е. Но, по-добре късно, отколкото никога. Лошото е, че белите западна и са загубили всякакъв инстинкт за само съхранение. Младите са облъчвани да проявяват самоубийствена толерантност към нахлуващите в ЕС палачи. Жалкото е, че при избори дори и Льопен да има най-висок резултат, пак няма да мине 50 процента. Всички останали ще се съюзят под предлог :" да не допуснем крайните на власт" и ще се коалират помежду си само ни само да са на власт и ай честита доминация на малцинствата. А бе жива демокрация. От какъв зор Макаронът ще нарушава човешките права на френските граждани на справедлив протест срещу грубото нарушаване на социалните им права ? Оставка! Хората с право негодуват .Колко пари наляхте в издънената кофа наречена украйна. То не бяха коалиции на желаещи ,на нежелаещи ,ама задължени да плащат. Собствените ви народи ще ви гонят. Хората се събуждат. Не мога да повярвам и да разбера стратегията на макарон...! Цяла Европа вижда че на 5- ти другия месец положението ще е катастрофално..! Най мощите синдикати се обединяват заедно със жълтите жилетки за бунт срещу властта а властта казва нямала да позволи... Това на практика означава само едно ФАЛИТ НА БАНКИ..! Протеста се пада в четвъртък и никой няма да може да го спре. Цяла Европа пламна ! Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия. За Западен Пакистан няма да говорим, а Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг. Във Франция е имало и по големи протести. През 2023г

    18:45 24.10.2026

  • 21 Ами

    17 3 Отговор
    Каква я мислехме, каква стана.
    На ви сега "Киев за три дни" :)

    18:45 24.10.2026

  • 22 България ще плаша сметката на Франция

    34 5 Отговор
    Франция фалира. Следва гръцкият сценарий и богата България ще бъде задължена да плаща с милиарди сметката на бедна Франция! Ако някой още не е разбрал защо по команда от Брюксел ни натикаха в еврозоната!

    Коментиран от #28

    18:46 24.10.2026

  • 23 До Цвете,

    26 3 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Съгласен съм по принцип с теб, но умните управници напълниха Франция с измет с цел евтина работна ръка. И то най-вече от бившите колонии. Те освен грабежи насилие и мързел друго не знаят. Да не говорим за образование, обноски, възпитание и религия противоречаща на християнството. Познавам Франция отпреди 30 - 40 г през 60 те, 70 те и 80 те години - тя няма нищо общо с днешната. А и има и други отвън които налагат тези управляващи, сещаш се кои са те. Тъй, че Истинските Бели французи трябва да решат, иначе стават халифат, както писа една руска писателка преди около 20 години.

    Коментиран от #25, #26, #31

    18:46 24.10.2026

  • 24 България

    19 0 Отговор
    Да излизаме и ние срещу алчната бизнес клептокрация?

    Коментиран от #29, #32

    18:50 24.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Червеноклатурке

    3 16 Отговор

    До коментар #23 от "До Цвете,":

    Франция е имала колонии в ислямския свят. Отделно маврите са владеели Испания. Ама откъде да ги знаеш, като слушаш една руска говорителка.

    18:53 24.10.2026

  • 27 Еврозоната потъна барабар с ЕС

    22 4 Отговор
    Има ли още желаещи за ЕС и еврозоната? Само да припомним на урсуланите, че Франция е тарторът на коалицията на жеЛаещите срещу Русия!

    18:54 24.10.2026

  • 28 Напиши ми подобно

    6 11 Отговор

    До коментар #22 от "България ще плаша сметката на Франция":

    ако обичаш как ще платиш на бедна Франция ако не си робот или научил една фраза да повтаряш?След като България е десет пъти по бедна ,няма икономика и е малка държавица да ти припомня и скулптора Давид Черни как изобрази държавата .А ти ми се изхвърляш че ще даваш милиарди от клекалото ли ще ги извадиш ?

    Коментиран от #43, #49, #63

    18:55 24.10.2026

  • 29 Чорап, миризлив, зелен, с фуражка

    2 12 Отговор

    До коментар #24 от "България":

    Аааа ета недопустима.

    18:56 24.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Обаче

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "До Цвете,":

    Би ли споделила как си напускала държавата към западния свят през тези години?

    18:57 24.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 За това

    1 8 Отговор

    До коментар #19 от "Една жена Соня каза на пазара":

    си има путинисчета!

    19:00 24.10.2026

  • 34 Ний ша Ва упрайм

    7 1 Отговор
    нащи жълтопавни мушмуроци ряпа да ядат

    19:01 24.10.2026

  • 35 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    По ще ми е каф да видя как гори малобритания! Време е протестите да се пренесат и там!

    19:02 24.10.2026

  • 36 Юча

    5 5 Отговор
    Гърците пак ще ни отсрамват на балканите. Но пък българите утре ще ходят да гласуват за новото старо от злоба. Или изобщо няма и да отидат.

    19:03 24.10.2026

  • 37 МАКАРОНА ФАЛИРА ФРАНЦИЯ

    13 1 Отговор
    Няма оправия.

    19:04 24.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Няма такова нещо

    13 1 Отговор
    "забранено шествие" когато става дума за революция и съпротива срещу атлантическата сган

    Коментиран от #42

    19:07 24.10.2026

  • 40 Тука има

    3 1 Отговор
    пасьолствена цензура?

    19:07 24.10.2026

  • 41 И на края гилотината на площада

    9 0 Отговор
    И МакРюн ...ту-тууу

    19:08 24.10.2026

  • 42 Русначе

    4 8 Отговор

    До коментар #39 от "Няма такова нещо":

    Революцията е срещу високите цени, несигурност и богатите! В Русия как е, там не може и дума срещу олигархията.

    Коментиран от #47

    19:09 24.10.2026

  • 43 ЕЦБ

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Напиши ми подобно":

    Че ги напечата ме ма,ти са глей утре да не осъмнеш с предадена за вторични суровини Айфелова кула 🤣😂😂

    19:10 24.10.2026

  • 44 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    11 1 Отговор
    Как коментира тази новина?

    19:10 24.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Исмет и Реджеп

    8 1 Отговор
    Атакуват Париж. Плоските глави нападат.

    19:11 24.10.2026

  • 47 Да, и за това но:

    11 1 Отговор

    До коментар #42 от "Русначе":

    Жан-Люк Меланшон, лидер на движението „Непокорна Франция“ (LFI), потвърди, че планира да изтегли Франция от НАТО, ако бъде избран за президент на републиката на президентските избори през 2027 г.

    19:12 24.10.2026

  • 48 мдаа

    14 0 Отговор
    Ако някой досега не е разбрал защо Урсулите бързат да въведат цифровото евро, сега е време да разбере. Ако протестиращите нямат пари в брой, а виртуалните им пари бъдат блокирани, толкова бързо ще клекнат от глад, че ще забравят всичките си социални и образователни искания. Властта в Брюксел и по места трябва да се смени точно сега, преди да е станало твърде късно и преди всички да сме заживели в модерен концлагер.

    19:13 24.10.2026

  • 49 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #28 от "Напиши ми подобно":

    Франция не може да обслужва дълъг си.
    ЕС тръгва да я спасява като кара ЕЦБ да и отпуснат заем.
    Заемът е отпуснат. (Виж кой управлява ЕЦБ).
    Заемът временно закърпва положението но не променя нищо.
    Напечатани са много евраци но без покритие.
    Паричната маса е в излишък, а потреблението се свива.
    Другото е като при нас през 1995-96, но в много по-големи мащаби.
    Сметката я плаща населението ползващо еврото като валута.
    Това е на кратко.

    Коментиран от #52

    19:14 24.10.2026

  • 50 Много лъжат нацистите

    4 0 Отговор
    Иначе щяха да са в магазините и обществените сгради щом казват че тях пазили

    19:16 24.10.2026

  • 51 Драгунов

    10 1 Отговор
    Няма проблем , нашите предатели и мерзавци нали ни НАТРЕСОХА ДА ИМ ПЛАЩАМЕ КРАЖБИТЕ ДОЖИВОТ !

    Коментиран от #54

    19:17 24.10.2026

  • 52 Лъжа

    0 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ами":

    Недей да лъжеш и да манипулираш. Има си правила, които показват какви са похватите и рамките за всяка ситуация.

    Коментиран от #59

    19:17 24.10.2026

  • 53 Съдбата

    10 1 Отговор
    Франция Гори отново:
    Гранати, сълзотворен газ, водни струи... Множество арестувани...
    Макрон, планираше да се бие с Путин, но вместо това
    се бие с Народа си!
    Каквото повикало, такова отговорило!

    19:19 24.10.2026

  • 54 Калинке

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "Драгунов":

    Ти плащаш хотелите и имотите на родната мафия, политици и министри. Знаете ли каква сметка сте им платили, в милиарди е, с много нули.

    19:19 24.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Как няма да постъпя в живота ли

    8 0 Отговор
    Санкциите са срещу европейците, 90 милиарда евро се дадоха на Украйна а сега се готвят още 70 милиарда и то със заеми! Франция гори и Европа гори и всичките държави в Европейския съюз ще изгорят. Кога ще свалите лидерите на Европейския съюз погубват Европа!

    19:23 24.10.2026

  • 57 ТЪП ЖЪЛТОПАВЕТ

    7 0 Отговор
    Не мога да разбера защо всички ни мразят.

    19:23 24.10.2026

  • 58 Какво общо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Има Путин с статията пишеш глупости

    19:26 24.10.2026

  • 59 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Лъжа":

    Щом дълг над 3,5 трилиона е лъжа и манипулация ... Добре.
    И това е само дългът на Франция. На целя ЕС е някъде около 15 трилиона.
    Със скъпа енергия и без пазари ... Няма да обяснявам. Сам ще го видиш.
    Остави пропагандата и прочети малко икономисти.
    Но такива на които не им плащат да ти рисуват розово бъдеше.

    19:29 24.10.2026

  • 60 568675684

    2 0 Отговор
    Плодовете на глупостта узряха най-после ! Време е за бране !

    19:29 24.10.2026

  • 61 Така е

    4 0 Отговор
    В клуба на богатите тия в Брюксел защо не коментират ситуацията

    19:31 24.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Лама Кифла

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Напиши ми подобно":

    щом си раздават неизработени милиарди идва инфлацията в целият ЕС

    19:39 24.10.2026

  • 64 историка

    0 0 Отговор
    Дано Макрон се сети за участта на Луи XVI и Мария Антоанета на площад Конкорд

    19:41 24.10.2026

  • 65 АБВ

    0 0 Отговор
    Моментална депортация

    19:46 24.10.2026

  • 66 ЛОНДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

    1 0 Отговор
    Ограбиха Европа отново.

    19:47 24.10.2026

  • 67 Тази енергия

    0 1 Отговор
    трябва да бъде насочена към Кремъл.

    19:47 24.10.2026

  • 68 Браво на франсетата

    0 0 Отговор
    Само те дръзват да се изправят срещу "елитните" робовладелци. Историята се повтаря.

    19:50 24.10.2026

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