Франция пламна отново: сълзотворен газ, 135 арестувани и 70 000 полицаи по улиците

Френската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти в Лион, Лил, Тулуза и Нант, след като протестиращи се опитаха да достигнат централните части на градовете. В Клермон-Феран служителите на реда са използвали сълзотворен газ и шумови гранати, за да отблъснат участници в забранено шествие, съобщиха световните агенции.

В цяла Франция са мобилизирани 70 000 полицаи и жандармеристи, подкрепени от хеликоптери, бронирани машини и водни оръдия. До ранния следобед са задържани 135 души, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес. По думите му при предварителни обиски са открити фойерверки, метални топчета и други предмети, които могат да бъдат използвани като оръжия.

„Трябва да реагираме свръхбързо. Има сериозни призиви за саботаж от политически групи и просто от престъпници. Денят ще бъде дълъг“, каза Нюнес пред журналисти.

Основното шествие в Париж е започнало мирно, но маршрутът му е бил преместен от центъра към югоизточните покрайнини след последна полицейска заповед. Властите са посочили като причина риска от нови атаки срещу магазини и обществени сгради. Леви политически лидери обвиниха правителството, че промяната създава объркване и затруднява организаторите.

Париж под засилена охрана

Централните части на френската столица са с вид на зона под засилен контрол. Над 20 метростанции са затворени, а търговци са закрили витрините си с дървени плоскости. Лувърът, музеят „Орсе“, музеят „Пикасо“, „Гран Пале“ и Парижката опера не работят заради мерките за сигурност.

До 13:00 часа в протестите в цялата страна са участвали около 35 000 души според Нюнес. Седмица по-рано по същото време броят им е бил около 60 000, но протестите на 17 октомври по-късно прераснаха в пожари, сблъсъци и грабежи. Асошиейтед прес съобщава, че тогава са били повредени или ограбени около 3000 магазина, а на улицата са излезли повече от половин милион души.

Протести срещу цените и заради образованието

Новата протестна вълна обединява ученици, студенти, синдикалисти и активисти от движението на „жълтите жилетки“. Исканията включват повече учители, ремонт на училища и университети, по-високи доходи и мерки срещу поскъпването на живота.

В Орлеан е проведено отделно разрешено шествие срещу крайнодясното „Национално обединение“, което провежда двудневен конгрес в града. Около 50 организации са призовали за участие, включително синдикати, леви партии, студентски и антирасистки групи. Местните власти са очаквали между 20 000 и 30 000 демонстранти.

Протестите се провеждат на фона на засилено политическо напрежение и на подготовката за президентските избори във Франция през 2027 г. Властите заявиха, че приоритетът им е да защитят градските центрове, магазините и обществените сгради, докато синдикатите определиха забраните за шествия в някои градове като ограничаване на свободата на изразяване.