Над 100 000 души протестираха в Париж, стигна се до сблъсъци

Масова демонстрация в Париж завърши със сблъсъци между протестиращи и полиция в района на Порт дьо Венсен. Шествието премина по маршрут с дължина около 5,5 километра между Порт д’Итали и Порт дьо Венсен.

Според френското вътрешно министерство в столицата са участвали 110 000 души. Общият синдикат на труда във Франция даде повече от два пъти по-висока оценка - 250 000 участници. Разминаване има и за националния мащаб на мобилизацията: властите съобщиха за 410 000 демонстранти в страната, а синдикатът - за около 800 000.

Шествието завърши със сблъсъци

До края на маршрута протестът е преминал основно като организирано шествие, но при разпръскването му на булевард „Курс дьо Венсен“ са били хвърляни предмети срещу силите на реда. Парижката полиция съобщи, че там са действали над 500 души, определени от властите като погромаджии.

Полицията е използвала сълзотворен газ и водно оръдие. По данни на парижките власти в столицата са извършени над 3000 проверки, а 65 души са задържани. Вътрешният министър Лоран Нюнес съобщи за близо 1000 задържания в цяла Франция.

Недоволство заради цените и обществените услуги

„Кортежите преминаха добре“, заяви Лоран Нюнес, като уточни, че на места все пак са регистрирани щети и опити за разграбване на магазини.

Протестът беше насочен срещу поскъпването на живота и ограниченията в публичните услуги. Участниците настояват за мерки за покупателната способност, повече средства за образованието и по-добри условия в училищата и университетите.

В шествието се включиха студенти, синдикалисти, семейства и представители на различни политически движения. Студентските организации настояват за разкриване на нови места във висшето образование, назначаване на повече учители и увеличение на студентските помощи.

Мобилизацията е част от протестно движение, започнало през септември с блокади на училища. Учениците тогава протестираха срещу недостига на преподаватели, както и срещу липсата на социални работници и училищни психолози.

Обявена е нова дата за протест

За протестите във Франция са били мобилизирани около 70 000 полицаи и жандармеристи. Въпреки напрежението в Париж и няколко други града, властите заявиха, че мащабът на щетите е по-малък в сравнение с предходната седмица.

Общият синдикат на труда обяви нов ден на стачки и демонстрации за 5 ноември. Организацията заяви, че протестите ще продължат, докато правителството и работодателите не отговорят на социалните искания.

Източници: apnews.com, leparisien.fr