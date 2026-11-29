Хиляди хора излязоха по улиците на Рим, Париж и Виена с искане за край на насилието над жени. Демонстрациите бяха част от проявите около Международния ден за премахване на насилието над жени и последваха нов доклад на ООН за убийствата, извършени от интимни партньори или членове на семейството, предава dnes.bg.

В Рим шествието беше организирано от феминисткото движение „Non Una Di Meno“ и премина под лозунга „Изискваме бъдеще“. Участници от различни възрасти носеха яркорозови ленти, знамена и плакати срещу насилието, основано на пола. Част от протестиращите дрънкаха с ключове, за да подчертаят, че много случаи на насилие се случват в дома, а други настояваха за защита на правото на аборт.

Демонстрацията отбеляза десетата годишнина от първата голяма мобилизация на движението в Рим през ноември 2016 г.

12 500 души излязоха в Париж

Във Франция протести се проведоха в повече от 30 града, включително Париж, Лил, Лион и Марсилия. Двете шествия във френската столица събраха общо 12 500 души по данни на полицията.

Едното шествие беше организирано от феминисткия колектив „Nous Toutes“ и постави в центъра насилието, основано на пола, заедно с расизма, социалното неравенство и държавното насилие. Другата демонстрация настоя за всеобхватно законодателство срещу сексуалното насилие и насилието, основано на пола, срещу жени и деца.

Законопроектът е одобрен от Националното събрание на Франция на 13 октомври и предстои да бъде разгледан от Сената през януари. Активистите искат по-добра защита на жертвите, по-ефективни превантивни мерки и достатъчно средства за службите за подкрепа.

През 2025 г. във Франция 111 жени са били убити от настоящи или бивши партньори, а 333 са станали жертви на опит за фемицид, според данните, цитирани в публикацията. Междувременно френското Министерство на вътрешните работи отчита 136 смъртни случая в рамките на насилие между партньори за същата година, което показва разлика в обхвата и методиката на различните статистики.

Мъже протестираха във Виена

Стотици мъже се събраха пред австрийския парламент с плакати „Патриархатът убива“ и „Да си затваряш очите означава да си съучастник“. Демонстрацията беше организирана от „White Ribbon Austria“ и е втората подобна проява в страната през 2026 г.

„Няма оправдание за насилието“, заяви активистът Манфред Цайсбергер. „Ние, мъжете, мълчахме твърде дълго. Мълчанието трябва да спре“, каза Андреас Невлаксил от „White Ribbon Austria“.

Според правителствени данни една от всеки три жени в Австрия преживява физическо или сексуално насилие в някакъв момент от живота си. Страната е приела петгодишен план с информационни кампании и мерки за предотвратяване на фемициди и други форми на насилие.

Асоциацията на автономните австрийски приюти за жени е документирала 20 предполагаеми фемицида от началото на 2026 г. при 16 за цялата 2025 г. Организацията уточнява, че няма отделна официална статистика и събира данните си от медийни публикации, затова реалният брой може да е по-висок.

Новият доклад на ООН, публикуван по повод Международния ден за премахване на насилието над жени, оценява, че през 2025 г. 47 000 жени и момичета са били убити от интимен партньор или член на семейството по света. Това се равнява на около пет жертви на всеки час.