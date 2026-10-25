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800 000 излязоха по улиците във Франция: барикади, разбити витрини и сблъсъци с полицията

800 000 излязоха по улиците във Франция: барикади, разбити витрини и сблъсъци с полицията

25 Октомври, 2026 07:47 2 106 52

  • франция-
  • протести-
  • париж-
  • еманюел макрон-
  • лоран нунес

Сблъсъци с полицията избухнаха в Париж, Марсилия, Бордо и Лион. Властите отчетоха 410 000 демонстранти, а профсъюзите – близо 800 000.

800 000 излязоха по улиците във Франция: барикади, разбити витрини и сблъсъци с полицията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почти 1000 души са задържани след нов ден на масови протести във Франция, съпроводени от сблъсъци между демонстранти и полиция в Париж, Марсилия, Бордо и Лион. Според френското вътрешно министерство в демонстрациите са участвали около 410 000 души, докато профсъюзите оценяват броя им на близо 800 000.

Протестите са насочени срещу високите разходи за живот и лошите условия в училищата. Около 70 000 полицаи са били разположени в страната, а в няколко града са въведени ограничения, за да не се повторят мащабните грабежи и разрушения от предишния уикенд.

Сблъсъци след мирни шествия

В Париж напрежението ескалира в края на шествието от Порт д’Итали към Порт дьо Венсен. Част от протестиращите са изграждали импровизирани барикади и са хвърляли предмети по полицаите. Служителите на реда са използвали сълзотворен газ, водни оръдия и палки, след като маскирани младежи са започнали да чупят прозорците на автосалон.

„Няколко хиляди радикални активисти се събраха в задната част на шествието, включително около 500 души, идентифицирани като участници в безредици“, заявява вътрешният министър Лоран Нунес, цитиран от Франс прес. По думите му броят на задържаните ще се увеличи.

В Марсилия са били подпалени кофи за отпадъци и метални листове са блокирали улици. В Бордо хора в тъмни дрехи и с покрити лица са сваляли дъски от сграда, за да изградят барикада. В Лион полицията е използвала гранати със сълзотворен газ срещу група, събрала се в зона, забранена от местните власти.

Нунес съобщава и за двама тежко ранени – единият в Тулуза, а другият в Клермон-Феран.

Недоволството остава силно

Пред Би Би Си 26-годишна участничка в протеста в Париж, представила се като Зели, казва, че хората са излезли на улицата, защото са „много разочаровани“ и отдавна страдат. „Взимат ни парите, облагат ни с много данъци и не можем да кажем нищо. Днес сме на улицата, защото това продължава твърде дълго“, заявява тя.

През миналия уикенд около 550 000 души са участвали в демонстрации, последвани от над 2500 задържания. Повече от 2000 магазина и други предприятия са били засегнати от насилието и грабежите, а френските търговско-промишлени камари оценяват щетите на стотици милиони евро. При безредиците е бил тежко ранен и демонстрант, чиято ръка е била откъсната от полицейска граната за контрол на тълпата. Около 1000 полицаи също са пострадали.

На фона на протестите около 13 000 души са участвали в мирен митинг срещу партията „Национален сбор“ в Орлеан. Демонстрации по сходни социални теми са проведени и в други европейски градове, сред които Тирана и Брюксел. В Милано засилено полицейско присъствие и разполагането на военни са предотвратили събирането на големи протестни групи.

Продължаващото напрежение се разгръща около шест месеца преди президентските избори във Франция. Президентът Еманюел Макрон е разпоредил да бъдат разрешени само демонстрации, организирани от признати синдикати, а стотици хора вече са получили присъди след ускорени съдебни производства за вандализъм, палежи и грабежи.

Източници: bbc.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цялата ромска общност е по улиците

    21 23 Отговор
    Много им било гадно да годят на Училище
    А ако не ходят им спирали помощите

    Коментиран от #27

    07:49 25.10.2026

  • 2 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    45 1 Отговор
    Как коментират тази новина.

    Коментиран от #46

    07:50 25.10.2026

  • 3 Севги севги Гюнай

    3 32 Отговор
    Гавря Руси за пари

    07:50 25.10.2026

  • 4 сара

    42 0 Отговор
    Мигрантската политика и нейните плодове по улиците

    07:50 25.10.2026

  • 5 Буздуган

    51 4 Отговор
    Мирният протест срещу олигархията прилича на това да хвърлиш монета в кладенец и да чакаш да ти върне ресто. Кладенецът не връща нищо – освен ехо и тъмнина. Тези, които държат ключа, не се страхуват от думи, а от глад. Докато хлябът е на масата им, а ти гледаш отвън, няма смисъл да шепнеш. Когато коремът се свие и умът остане без храна, търпението се пука. Ръката се стяга в юмрук, а юмрукът търси нещо твърдо. И стената пада – не от молба, а от силата на чука. Политиците не са лекари. Те са дилъри на надежда – продават ти балон с гняв, който се пука още щом го докоснеш. След тях остава същата стена, същите тухли и същия глад. Политиката е болест, която се храни от олигарси. Лекува се само с рязане и замяна с наука. Защото докато се борим със своите стени, земята крещи, че часът изтича. Ние не рушим само себе си – рушим единствения дом, който имаме. Аз съм на 55. Не съм се отказал. Аз съм гласът на тези, които са гладни. Публикувам текстове и факти. Защото когато юмрукът намери чука, стената пада.

    Коментиран от #34

    07:50 25.10.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    21 9 Отговор
    ндааааа така е било на 07.ноември 1917 в Петроград

    Коментиран от #18, #21

    07:51 25.10.2026

  • 7 ШЕФА

    23 12 Отговор
    Време е и в България така.Политическите престъпници и нац.предатели се умножават всеки божи ден,и грабят народа с още по голяма злоба и ненавист. Българоубиеца Б.М.Б.закопава държавата вече 20г.а Чичо Румен Кеша ще ни сложи кръста !

    07:52 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТЕ ТОВА СИ Е ИСТИНСКИ МАЙДАН

    50 1 Отговор
    Само дето я няма Виктория Нюланд да докара снайперистите.

    07:53 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Франсе

    7 25 Отговор
    Тези драматични заглавия са ви поне от десет години,всеки знае че по това време във Франция има стачки и протести.На младите френски лъвове повечето от арабски произход тази година им забраниха телефоните това е проблема,останалите соц мрънкания с като всяка година

    07:58 25.10.2026

  • 13 Тя една Украйна наведе меца

    3 29 Отговор

    До коментар #10 от "........–":

    И и изкара Въздуха
    Каму ли някоя истинска държава

    УАХАХАХАХА
    Смешки

    Коментиран от #15, #32

    08:00 25.10.2026

  • 14 Георги

    16 1 Отговор
    само тромб да не ае притесни за протеатиращите, че в Иран не свърши добре...

    08:00 25.10.2026

  • 15 ........–

    18 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тя една Украйна наведе меца":

    какво е уркайна?

    Коментиран от #40

    08:03 25.10.2026

  • 16 Бай Коста

    30 1 Отговор
    Събитията разрушават поне два мита за Франция: 1. Във Франция се живее прекрасно. 2. На запад хората са добре възпитани, не чупят и не цапат.

    08:04 25.10.2026

  • 17 Софиянец

    45 1 Отговор
    Ако притестите са извън ес, това са протести в защита на демокрацията, НО ако протестите са в ес, това са протести срещу демокрацията!

    Това ако не е лицемерие и фашизъм, здраве му кажи!

    Коментиран от #37, #43

    08:04 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бгг

    25 1 Отговор
    Долу колониалният ЕС, Свобода за народите!!!

    08:08 25.10.2026

  • 21 ...???

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ний ша Ва упрайм":

    Не е било така през 1917г. в Царска Русия. Революцията там е успяла да направи голям прелом, смяна на стари ред с друг по справедлив и нов за времето си. Имало е подготвените хора които да поемат властта и да разрушат стари ред до основи. Сега с тия протести се сменят само имената, но не и идеология, голям прелом и по справедлива система за масите.

    08:11 25.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Републиканец

    23 0 Отговор
    Хората излизат на протести, защото политическата върхушка им краде парите и ги дели с един пропаднал украински наркоман. Полицията и жандармерията бие децата им и техните учители. Полива ги от водните оръдия със студена вода, примесена с бойна химия. Има осакатени и убити. Политиците се опитват с помощта на наркомана да разпалят трета световна война, за да прикрият своята корупция.

    08:18 25.10.2026

  • 25 000

    15 1 Отговор
    Испания също вече започна да гори. Края на ес дойде.

    Коментиран от #48

    08:19 25.10.2026

  • 26 Свободата наближава роби

    10 1 Отговор
    На 21 октомври 2026 г. в сената на Франция най после е предложен закон който има за цел да отмени Кодекс Ноар, а именно наредбата от 1685 г. относно робите на островите в Америка, както и всички текстове, които са позволявали неговото прилагане, адаптиране и разширяване върху други територии. Наредбата от март 1685 г. за робите на островите в Америка, известна като „Кодекс ноар“, обнародвана под егидата на Луи XIV и написана под ръководството на Колбер, организира поробването на хора във френските колонии. Въпреки че „Кодекс Ноар“ вече не произвеждал уж правни последици след премахването на робството на 27 април 1848 г., този текст никога не е бил отменен във Франция ....

    Коментиран от #52

    08:20 25.10.2026

  • 27 800 хил.

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цялата ромска общност е по улиците":

    Абе пишете ги направо 8 милиона.. за по лесно.
    Иначе, относно, какви хора са това, какви са, работници са.
    Днес уху, утре на завода тиху/о.
    Па, ако се наложи, и за фронта ще има..

    08:28 25.10.2026

  • 28 Революция !

    5 1 Отговор
    Акциза на цигарите два пъти през 2027 ще ни вдигнат ! Ракията ни крадат... Революция ...

    08:28 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Революция !

    5 0 Отговор
    Европа е на улицата, Франция гори
    Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..

    08:29 25.10.2026

  • 31 ИВАН

    10 0 Отговор
    С чупене, грабене и палене на коли няма да стане ... самата система е порочна, фалшива и лицемерна ... капитализма трябва да се смени с по хуманен и човешки строй, който истински ще се грижи за хората и планетата, а не само да експлоатира ресурсите и труда на робите.

    08:29 25.10.2026

  • 32 Никаква

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тя една Украйна наведе меца":

    Украйна не воюва. Не зс заблуждавай. Воюва Европа срещу Русия.

    Коментиран от #51

    08:30 25.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стоянчо Пуканката

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Буздуган":

    Толкова много думи можеше да ги замениш само с една. Или ти е неудобно да я изречеш!? КАПИТАЛИЗЪМ!(главните думи не са случайни!)- той е в основата на всички беди и нещастия по всички земни кълбета!

    Апропо, аз дъщо съм на 55, наборе...

    08:31 25.10.2026

  • 35 Не могат цяла Франция да арестуват

    5 1 Отговор
    Концлагери ли пак смятат да правят атлантиците?

    08:31 25.10.2026

  • 36 Испързаляха ги

    5 1 Отговор
    французите като се включиха в санкциите срещу Русия и вместо да забогатеят - обедняха! Ще стачкуват разбира се! Гладът е по страшен от полицейските палки! Ганьо Балкански е свикнал на глад и се ниши "Склонена глава сабя не сече!" Отново чакаме да дойдат да ни освободят ...

    Коментиран от #49

    08:31 25.10.2026

  • 37 Абсолютно

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софиянец":

    вярно.Точно в десетката е коментара

    08:32 25.10.2026

  • 38 Историк

    2 5 Отговор
    Хората трябва да протестират,когато са недоволни,това е демокрацията. Вандализмът обаче е съвсем друго. Много ясна е фразата "Няколко хиляди радикални активисти се събраха в задната част на шествието, включително около 500 души, идентифицирани като участници в безредици“. Тази схема се повтаря навсякъде по света и у нас, което навежда на мисълта за един и същи щаб за действие по един и същи начин. Във Франция - Мари льо Пен, в Германия Алтернатива за Германия и т.н. все създания на Кремъл. Това сякаш е част от световната революция. Световните радикални и агресивни партии все са творения на един и същи творец. Наистина КГБ е най-голямото зло в света, защо обаче е непобедима? Даже превърна САЩ в Тръмпландия. Навсякъде ври и кипи.

    Коментиран от #42, #50

    08:32 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 55555

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "........–":

    Независима държава,не кочина в която човешкия живот не струва нищо!!

    08:37 25.10.2026

  • 41 И да дитирамбим

    1 1 Отговор
    Протестите в ЕСср са руска хибридия и организирани лично от Путин ....

    08:38 25.10.2026

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    Демокрацията трябва да направи така че хората да си гледат живота а не да протестират Щом Някой е стигнал до там да е на улицата а друг да го пръска с вода работата не е добре Значи нещо се е объркало

    08:38 25.10.2026

  • 43 55555

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Софиянец":

    Това не е протест в защита на демокрацията а протест искаш въвеждане на линията.

    08:39 25.10.2026

  • 44 Блез Паскал

    4 0 Отговор
    Франция Отново гори!
    Макрон се готвеше да използва армията си срещу Русия,
    но се налага да я използва стещу народа си!
    Санкциите срещу Русия работят на 100%

    08:42 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Има и заговор от САЩ !

    2 0 Отговор
    И нарастването на дълга не е случайно явление. Франция граничи с 22 680 километра морски граници с близо 30 държави, което е уникално явление в света. Франция споделя 22 680 километра морски граници с 32 държави. Тя притежава втората по големина морска територия в света ( 10,2 милиона км²), 97% от която се намира в чужбина . Присъствието ѝ на пет континента и във всички световни океани е факт но тези сили не могат да осигурят постоянен контрол над всички територии. Така в Полинезия 900 военнослужещи са отговорни за осигуряването на френския суверенитет над 4,5 милиона км² и 118 острова, площ, по-голяма от тази на ЕС (4,2 милиона км²)... САЩ гледат на тях като на Гренландия. Доклад на Сената още от 2022 г. обсъжда малкия френски флот, отговорен за защитата на морските зони. Военните сили, разположени в отвъдморските територии, се състоят от 7150 моряци. Те са разпределени в пет основни зони:
    Въоръжените сили на Антилите (FAA), съставени от 1000 военнослужещи;
    Въоръжените сили във Френска Гвиана (FAG), съставени от 2100 военнослужещи;
    Въоръжените сили в южната част на Индийския океан (FAZSOI), съставени от 1700 военнослужещи;
    Въоръжените сили в Нова Каледония (FANC), съставени от 1450 военнослужещи;
    Френските въоръжени сили във Френска Полинезия (FAPF), съставени от 900 военнослужещи......

    08:43 25.10.2026

  • 48 Сам

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "000":

    Напразни надежди на един празен човек.

    08:44 25.10.2026

  • 49 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Испързаляха ги":

    Никой не ги е "изпързалял". Просто закономерност! Няма вече дашни колонии за смучкане, няма ги вече руските ресурси "две за лев", няма го и необятният и прилично платежносбособен руски пазар, на който френците в продължения на много години си продаваха стоките с мита "тънканаж"... плюс огромните социални разходи за " новите французи"- разните му там ядрени физици и машинни инжинери ...ами проста математика...

    08:44 25.10.2026

  • 50 Хората трябва да протестират

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    По такъв начин който ще принуди тоталитарните правителства да ги чуят. По всякакъв възможен начин ! Вандализмът не е проблем. Той е задължителен и за това съществуват застрахователите впрочем

    08:47 25.10.2026

  • 51 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Никаква":

    По- точно Европа воюва срещу Русия, криейки се зад гърба на сащисаните...

    За потвърждение- Бай Данчо се отдръпна, и Европа започна да колабира. Бунтовете са само предвестник...

    08:48 25.10.2026

  • 52 Факт е !

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Свободата наближава роби":

    Във Франция робството още не е отменено и още не е отменен Кодекса Ноар. Правителството ще трябва да представи доклад на Парламента в рамките на една година от влизането в сила на закона :

    изготвяне на списък с разпоредбите на колониалното право, отнасящи се до робството, които все още са в сила в отвъдморските територии;

    анализирайки съвременните последици от колониалното право върху:

    икономическото, социалното, културното и екологичното развитие на отвъдморските територии;

    процесите на дискриминация и расизъм във френското общество;

    потомците на поробените хора;

    оценка на мястото, отделено на историята на робството, търговията с роби и тяхното премахване в училищните програми;

    08:50 25.10.2026

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