800 000 излязоха по улиците във Франция: барикади, разбити витрини и сблъсъци с полицията

Почти 1000 души са задържани след нов ден на масови протести във Франция, съпроводени от сблъсъци между демонстранти и полиция в Париж, Марсилия, Бордо и Лион. Според френското вътрешно министерство в демонстрациите са участвали около 410 000 души, докато профсъюзите оценяват броя им на близо 800 000.

Протестите са насочени срещу високите разходи за живот и лошите условия в училищата. Около 70 000 полицаи са били разположени в страната, а в няколко града са въведени ограничения, за да не се повторят мащабните грабежи и разрушения от предишния уикенд.

Сблъсъци след мирни шествия

В Париж напрежението ескалира в края на шествието от Порт д’Итали към Порт дьо Венсен. Част от протестиращите са изграждали импровизирани барикади и са хвърляли предмети по полицаите. Служителите на реда са използвали сълзотворен газ, водни оръдия и палки, след като маскирани младежи са започнали да чупят прозорците на автосалон.

„Няколко хиляди радикални активисти се събраха в задната част на шествието, включително около 500 души, идентифицирани като участници в безредици“, заявява вътрешният министър Лоран Нунес, цитиран от Франс прес. По думите му броят на задържаните ще се увеличи.

В Марсилия са били подпалени кофи за отпадъци и метални листове са блокирали улици. В Бордо хора в тъмни дрехи и с покрити лица са сваляли дъски от сграда, за да изградят барикада. В Лион полицията е използвала гранати със сълзотворен газ срещу група, събрала се в зона, забранена от местните власти.

Нунес съобщава и за двама тежко ранени – единият в Тулуза, а другият в Клермон-Феран.

Недоволството остава силно

Пред Би Би Си 26-годишна участничка в протеста в Париж, представила се като Зели, казва, че хората са излезли на улицата, защото са „много разочаровани“ и отдавна страдат. „Взимат ни парите, облагат ни с много данъци и не можем да кажем нищо. Днес сме на улицата, защото това продължава твърде дълго“, заявява тя.

През миналия уикенд около 550 000 души са участвали в демонстрации, последвани от над 2500 задържания. Повече от 2000 магазина и други предприятия са били засегнати от насилието и грабежите, а френските търговско-промишлени камари оценяват щетите на стотици милиони евро. При безредиците е бил тежко ранен и демонстрант, чиято ръка е била откъсната от полицейска граната за контрол на тълпата. Около 1000 полицаи също са пострадали.

На фона на протестите около 13 000 души са участвали в мирен митинг срещу партията „Национален сбор“ в Орлеан. Демонстрации по сходни социални теми са проведени и в други европейски градове, сред които Тирана и Брюксел. В Милано засилено полицейско присъствие и разполагането на военни са предотвратили събирането на големи протестни групи.

Продължаващото напрежение се разгръща около шест месеца преди президентските избори във Франция. Президентът Еманюел Макрон е разпоредил да бъдат разрешени само демонстрации, организирани от признати синдикати, а стотици хора вече са получили присъди след ускорени съдебни производства за вандализъм, палежи и грабежи.

Източници: bbc.com