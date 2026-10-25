800 000 излязоха по улиците във Франция: барикади, разбити витрини и сблъсъци с полицията

Почти 1000 души са задържани след нов ден на масови протести във Франция, съпроводени от сблъсъци между демонстранти и полиция в Париж, Марсилия, Бордо и Лион. Според френското вътрешно министерство в демонстрациите са участвали около 410 000 души, докато профсъюзите оценяват броя им на близо 800 000.
Протестите са насочени срещу високите разходи за живот и лошите условия в училищата. Около 70 000 полицаи са били разположени в страната, а в няколко града са въведени ограничения, за да не се повторят мащабните грабежи и разрушения от предишния уикенд.
Сблъсъци след мирни шествия
В Париж напрежението ескалира в края на шествието от Порт д’Итали към Порт дьо Венсен. Част от протестиращите са изграждали импровизирани барикади и са хвърляли предмети по полицаите. Служителите на реда са използвали сълзотворен газ, водни оръдия и палки, след като маскирани младежи са започнали да чупят прозорците на автосалон.
„Няколко хиляди радикални активисти се събраха в задната част на шествието, включително около 500 души, идентифицирани като участници в безредици“, заявява вътрешният министър Лоран Нунес, цитиран от Франс прес. По думите му броят на задържаните ще се увеличи.
В Марсилия са били подпалени кофи за отпадъци и метални листове са блокирали улици. В Бордо хора в тъмни дрехи и с покрити лица са сваляли дъски от сграда, за да изградят барикада. В Лион полицията е използвала гранати със сълзотворен газ срещу група, събрала се в зона, забранена от местните власти.
Нунес съобщава и за двама тежко ранени – единият в Тулуза, а другият в Клермон-Феран.
Недоволството остава силно
Пред Би Би Си 26-годишна участничка в протеста в Париж, представила се като Зели, казва, че хората са излезли на улицата, защото са „много разочаровани“ и отдавна страдат. „Взимат ни парите, облагат ни с много данъци и не можем да кажем нищо. Днес сме на улицата, защото това продължава твърде дълго“, заявява тя.
През миналия уикенд около 550 000 души са участвали в демонстрации, последвани от над 2500 задържания. Повече от 2000 магазина и други предприятия са били засегнати от насилието и грабежите, а френските търговско-промишлени камари оценяват щетите на стотици милиони евро. При безредиците е бил тежко ранен и демонстрант, чиято ръка е била откъсната от полицейска граната за контрол на тълпата. Около 1000 полицаи също са пострадали.
На фона на протестите около 13 000 души са участвали в мирен митинг срещу партията „Национален сбор“ в Орлеан. Демонстрации по сходни социални теми са проведени и в други европейски градове, сред които Тирана и Брюксел. В Милано засилено полицейско присъствие и разполагането на военни са предотвратили събирането на големи протестни групи.
Продължаващото напрежение се разгръща около шест месеца преди президентските избори във Франция. Президентът Еманюел Макрон е разпоредил да бъдат разрешени само демонстрации, организирани от признати синдикати, а стотици хора вече са получили присъди след ускорени съдебни производства за вандализъм, палежи и грабежи.
Източници: bbc.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цялата ромска общност е по улиците
А ако не ходят им спирали помощите
Коментиран от #27
07:49 25.10.2026
2 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #46
07:50 25.10.2026
3 Севги севги Гюнай
07:50 25.10.2026
4 сара
07:50 25.10.2026
5 Буздуган
Коментиран от #34
07:50 25.10.2026
6 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #18, #21
07:51 25.10.2026
7 ШЕФА
07:52 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ТЕ ТОВА СИ Е ИСТИНСКИ МАЙДАН
07:53 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Франсе
07:58 25.10.2026
13 Тя една Украйна наведе меца
До коментар #10 от "........–":И и изкара Въздуха
Каму ли някоя истинска държава
УАХАХАХАХА
Смешки
Коментиран от #15, #32
08:00 25.10.2026
14 Георги
08:00 25.10.2026
15 ........–
До коментар #13 от "Тя една Украйна наведе меца":какво е уркайна?
Коментиран от #40
08:03 25.10.2026
16 Бай Коста
08:04 25.10.2026
17 Софиянец
Това ако не е лицемерие и фашизъм, здраве му кажи!
Коментиран от #37, #43
08:04 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бгг
08:08 25.10.2026
21 ...???
До коментар #6 от "Ний ша Ва упрайм":Не е било така през 1917г. в Царска Русия. Революцията там е успяла да направи голям прелом, смяна на стари ред с друг по справедлив и нов за времето си. Имало е подготвените хора които да поемат властта и да разрушат стари ред до основи. Сега с тия протести се сменят само имената, но не и идеология, голям прелом и по справедлива система за масите.
08:11 25.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Републиканец
08:18 25.10.2026
25 000
Коментиран от #48
08:19 25.10.2026
26 Свободата наближава роби
Коментиран от #52
08:20 25.10.2026
27 800 хил.
До коментар #1 от "Цялата ромска общност е по улиците":Абе пишете ги направо 8 милиона.. за по лесно.
Иначе, относно, какви хора са това, какви са, работници са.
Днес уху, утре на завода тиху/о.
Па, ако се наложи, и за фронта ще има..
08:28 25.10.2026
28 Революция !
08:28 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Революция !
Хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи..
08:29 25.10.2026
31 ИВАН
08:29 25.10.2026
32 Никаква
До коментар #13 от "Тя една Украйна наведе меца":Украйна не воюва. Не зс заблуждавай. Воюва Европа срещу Русия.
Коментиран от #51
08:30 25.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Стоянчо Пуканката
До коментар #5 от "Буздуган":Толкова много думи можеше да ги замениш само с една. Или ти е неудобно да я изречеш!? КАПИТАЛИЗЪМ!(главните думи не са случайни!)- той е в основата на всички беди и нещастия по всички земни кълбета!
Апропо, аз дъщо съм на 55, наборе...
08:31 25.10.2026
35 Не могат цяла Франция да арестуват
08:31 25.10.2026
36 Испързаляха ги
Коментиран от #49
08:31 25.10.2026
37 Абсолютно
До коментар #17 от "Софиянец":вярно.Точно в десетката е коментара
08:32 25.10.2026
38 Историк
Коментиран от #42, #50
08:32 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 55555
До коментар #15 от "........–":Независима държава,не кочина в която човешкия живот не струва нищо!!
08:37 25.10.2026
41 И да дитирамбим
08:38 25.10.2026
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #38 от "Историк":Демокрацията трябва да направи така че хората да си гледат живота а не да протестират Щом Някой е стигнал до там да е на улицата а друг да го пръска с вода работата не е добре Значи нещо се е объркало
08:38 25.10.2026
43 55555
До коментар #17 от "Софиянец":Това не е протест в защита на демокрацията а протест искаш въвеждане на линията.
08:39 25.10.2026
44 Блез Паскал
Макрон се готвеше да използва армията си срещу Русия,
но се налага да я използва стещу народа си!
Санкциите срещу Русия работят на 100%
08:42 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Има и заговор от САЩ !
Въоръжените сили на Антилите (FAA), съставени от 1000 военнослужещи;
Въоръжените сили във Френска Гвиана (FAG), съставени от 2100 военнослужещи;
Въоръжените сили в южната част на Индийския океан (FAZSOI), съставени от 1700 военнослужещи;
Въоръжените сили в Нова Каледония (FANC), съставени от 1450 военнослужещи;
Френските въоръжени сили във Френска Полинезия (FAPF), съставени от 900 военнослужещи......
08:43 25.10.2026
48 Сам
До коментар #25 от "000":Напразни надежди на един празен човек.
08:44 25.10.2026
49 Стоянчо Пуканката
До коментар #36 от "Испързаляха ги":Никой не ги е "изпързалял". Просто закономерност! Няма вече дашни колонии за смучкане, няма ги вече руските ресурси "две за лев", няма го и необятният и прилично платежносбособен руски пазар, на който френците в продължения на много години си продаваха стоките с мита "тънканаж"... плюс огромните социални разходи за " новите французи"- разните му там ядрени физици и машинни инжинери ...ами проста математика...
08:44 25.10.2026
50 Хората трябва да протестират
До коментар #38 от "Историк":По такъв начин който ще принуди тоталитарните правителства да ги чуят. По всякакъв възможен начин ! Вандализмът не е проблем. Той е задължителен и за това съществуват застрахователите впрочем
08:47 25.10.2026
51 Стоянчо Пуканката
До коментар #32 от "Никаква":По- точно Европа воюва срещу Русия, криейки се зад гърба на сащисаните...
За потвърждение- Бай Данчо се отдръпна, и Европа започна да колабира. Бунтовете са само предвестник...
08:48 25.10.2026
52 Факт е !
До коментар #26 от "Свободата наближава роби":Във Франция робството още не е отменено и още не е отменен Кодекса Ноар. Правителството ще трябва да представи доклад на Парламента в рамките на една година от влизането в сила на закона :
изготвяне на списък с разпоредбите на колониалното право, отнасящи се до робството, които все още са в сила в отвъдморските територии;
анализирайки съвременните последици от колониалното право върху:
икономическото, социалното, културното и екологичното развитие на отвъдморските територии;
процесите на дискриминация и расизъм във френското общество;
потомците на поробените хора;
оценка на мястото, отделено на историята на робството, търговията с роби и тяхното премахване в училищните програми;
08:50 25.10.2026