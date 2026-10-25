Естония обмисля покупка на изтребители, за да укрепи въздушната си отбрана

Естония обмисля придобиването на изтребители, които да допълнят наземната противовъздушна отбрана и да позволят на страната самостоятелно да реагира на част от въздушните заплахи. Идеята е насочена основно към противодействие на руски ударни безпилотни апарати с реактивни двигатели.
Министърът на отбраната Мартин Херем заяви, че подобна способност може да бъде изградена в рамките на следващите четири години. По думите му решението трябва да бъде взето при приемането на четиригодишния план за развитие на отбраната, което се очаква да стане до края на годината.
Разглеждат се чешки самолети
Като един от възможните варианти се посочва чешкият L-39. Естония вече използва два такива самолета за обучение, но те не разполагат с въоръжение за борба с безпилотни апарати. Друг вариант е по-съвременният L-159, чиято ориентировъчна цена е около 10 млн. евро.
Бившият командващ на естонските военновъздушни сили Вело Лоема смята, че лек самолет може да бъде подходящ за определени задачи. Според него бързите изтребители трудно поразяват бавно движещи се цели, а цената също е съществен фактор.
В момента Естония не разполага със собствени бойни изтребители. Въздушното пространство на страната се охранява от самолети на съюзнически държави в рамките на мисията на НАТО за въздушен патрул в Балтийския регион. Естонските L-39 са учебно-тренировъчни машини и се използват основно за подготовка на ръководители на въздушното насочване и съвместни предни авиационни координатори.
Покупката още не е одобрена
Окончателно решение за придобиването няма. Предстои анализ, който трябва да определи какъв тип самолети са необходими, колко машини ще бъдат закупени и каква ще бъде общата стойност на проекта.
Според оценката на естонски военен експерт подготовката на пилоти, които вече имат опит с подобни самолети, може да продължи около година или по-малко. При обучение от нулата ще са нужни приблизително две години.
Сред обсъжданите възможности е и съвместна покупка на самолети от балтийските държави. Предложението се вписва в по-широкия план на Естония за изграждане на многослойна противовъздушна отбрана, включваща наземни системи с малък и среден обсег, радари и средства за противодействие на безпилотни апарати.
Източници: ukrinform.ua, news.err.ee
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
Коментиран от #7
08:18 25.10.2026
2 Пич
Всеки естонец - пилот!!!
08:22 25.10.2026
3 Тико
08:23 25.10.2026
4 Всички
08:24 25.10.2026
5 Европа е на улицата,
Коментиран от #12
08:26 25.10.2026
6 Фен
08:29 25.10.2026
7 Ето, това е
До коментар #1 от "Сорос":тук в момента да се освободим от златните ф-ки и да си купим нещо по като за нащата черга..
08:30 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз съм веган
08:31 25.10.2026
10 Някой
А пари откъде? Що не са ги дали на Зельо до сега?
Коментиран от #14
08:31 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Интересно
До коментар #5 от "Европа е на улицата,":Къде гладуват? В Африка не може да им закарат жито.
08:34 25.10.2026
13 Тико
08:47 25.10.2026
14 Защо
До коментар #10 от "Някой":На тях им трябват за да се пазят от хайдуци, не за друго.
08:49 25.10.2026