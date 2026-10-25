Новини
Свят »
Естония »
Естония обмисля покупка на изтребители, за да укрепи въздушната си отбрана
  Тема: Украйна

Естония обмисля покупка на изтребители, за да укрепи въздушната си отбрана

25 Октомври, 2026 08:17 514 14

  • естония-
  • противовъздушна отбрана-
  • леки изтребители-
  • руски дронове-
  • нато

Талин може да изгради собствена възможност за противодействие на реактивни безпилотни апарати в рамките на четири години. Окончателно решение за покупка все още няма

Естония обмисля покупка на изтребители, за да укрепи въздушната си отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Естония обмисля придобиването на изтребители, които да допълнят наземната противовъздушна отбрана и да позволят на страната самостоятелно да реагира на част от въздушните заплахи. Идеята е насочена основно към противодействие на руски ударни безпилотни апарати с реактивни двигатели.

Министърът на отбраната Мартин Херем заяви, че подобна способност може да бъде изградена в рамките на следващите четири години. По думите му решението трябва да бъде взето при приемането на четиригодишния план за развитие на отбраната, което се очаква да стане до края на годината.

Още новини от Украйна

„Русия все по-често използва масово реактивни дронове. Украйна ги сваля с изтребители F-16, но за нас това е прекалено скъпо“, каза Херем.

Разглеждат се чешки самолети

Като един от възможните варианти се посочва чешкият L-39. Естония вече използва два такива самолета за обучение, но те не разполагат с въоръжение за борба с безпилотни апарати. Друг вариант е по-съвременният L-159, чиято ориентировъчна цена е около 10 млн. евро.

Бившият командващ на естонските военновъздушни сили Вело Лоема смята, че лек самолет може да бъде подходящ за определени задачи. Според него бързите изтребители трудно поразяват бавно движещи се цели, а цената също е съществен фактор.

В момента Естония не разполага със собствени бойни изтребители. Въздушното пространство на страната се охранява от самолети на съюзнически държави в рамките на мисията на НАТО за въздушен патрул в Балтийския регион. Естонските L-39 са учебно-тренировъчни машини и се използват основно за подготовка на ръководители на въздушното насочване и съвместни предни авиационни координатори.

Покупката още не е одобрена

Окончателно решение за придобиването няма. Предстои анализ, който трябва да определи какъв тип самолети са необходими, колко машини ще бъдат закупени и каква ще бъде общата стойност на проекта.

Според оценката на естонски военен експерт подготовката на пилоти, които вече имат опит с подобни самолети, може да продължи около година или по-малко. При обучение от нулата ще са нужни приблизително две години.

Сред обсъжданите възможности е и съвместна покупка на самолети от балтийските държави. Предложението се вписва в по-широкия план на Естония за изграждане на многослойна противовъздушна отбрана, включваща наземни системи с малък и среден обсег, радари и средства за противодействие на безпилотни апарати.

Източници: ukrinform.ua, news.err.ee


Естония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    7 2 Отговор
    Четете нашата свободна и независма пропаганда

    Коментиран от #7

    08:18 25.10.2026

  • 2 Пич

    10 1 Отговор
    Незнам, незнам........как шестимата естонци ще карат седем изтребителя...?!
    Всеки естонец - пилот!!!

    08:22 25.10.2026

  • 3 Тико

    8 1 Отговор
    С какви пари ще правят ВВС от нулата, като дадоха всичко за Украйна? То самолета не тостер, включваш в контакта и работи.

    08:23 25.10.2026

  • 4 Всички

    7 1 Отговор
    са цъфнали и вързали във великата голяма държава и само за изтребители вече ще обмислят...

    08:24 25.10.2026

  • 5 Европа е на улицата,

    5 1 Отговор
    Франция гори, хората гладуват а България спи и още атлантиците търпи.. а Естония обмисляла покупка на изтребители .... ку-кууу

    Коментиран от #12

    08:26 25.10.2026

  • 6 Фен

    4 1 Отговор
    Само преговори с Русия могат да гарантират мир в Европа. Още малко, и палачинката ще се обърне. Либералната Секта си отива.

    08:29 25.10.2026

  • 7 Ето, това е

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    тук в момента да се освободим от златните ф-ки и да си купим нещо по като за нащата черга..

    08:30 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз съм веган

    1 1 Отговор
    А нашите още не знаят чии са дроновете

    08:31 25.10.2026

  • 10 Някой

    6 1 Отговор
    Колко ще купи това джудже? 2? 3? Направо ще стане военен колос.
    А пари откъде? Що не са ги дали на Зельо до сега?

    Коментиран от #14

    08:31 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Европа е на улицата,":

    Къде гладуват? В Африка не може да им закарат жито.

    08:34 25.10.2026

  • 13 Тико

    1 0 Отговор
    Сега разбрах фатката. Ще купят самолети и ще ги дарят на Украйна. Поредната схема от Кая Калас и сие!

    08:47 25.10.2026

  • 14 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    На тях им трябват за да се пазят от хайдуци, не за друго.

    08:49 25.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания