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НАТО демонстрира готовност за война: хиляди британски и френски военни се включиха в мащабно учение
  Тема: Украйна

НАТО демонстрира готовност за война: хиляди британски и френски военни се включиха в мащабно учение

25 Октомври, 2026 10:34 663 42

  • военно учение-
  • британски парашутисти-
  • френски парашутисти-
  • нато-
  • германия

Около 1500 военнослужещи тренираха защита на територията на НАТО срещу противник с дронове и средства за електронна война

НАТО демонстрира готовност за война: хиляди британски и френски военни се включиха в мащабно учение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 1500 британски, френски и германски военнослужещи участваха във военното учение „Рино Титан“ във военния учебен център „Зенелагер“ в Германия. В рамките на тренировката около 600 британски и френски парашутисти извършиха скокове от британски транспортни самолети A400M „Атлас“.

Учението е насочено към проверка на способностите за защита на територията на НАТО при евентуално нападение. То е определено като едно от най-големите въздушни учения за последните 20 години.

Още новини от Украйна

Сценарий с дронове и електронна война

Британската 12-а въздушно-щурмова бригада отработи действия срещу условен противник, снабден с дронове и средства за електронна война. Сценарият е съобразен с технологиите, които могат да бъдат използвани в съвременен конфликт.

Парашутистите бяха десантирани от британски самолети A400M „Атлас“ над германска територия. В учението се включиха британски, френски и германски сили, които тренираха съвместни действия в рамките на съюзническа операция.

Тренировката се проведе на фона на повишено напрежение в Европа заради руската инвазия в Украйна. Европейски държави обвиняват Кремъл и в организиране на палежи, саботажи и убийства на територията на Европа.

Лондон: Необходим е съвременен подход

„Заплахите, пред които сме изправени през XXI век, изискват осъвременен, модерен подход към войната. Нашите въоръжени сили се адаптират и подготвят подобаващо“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Той добави, че съвместното учение с Франция и Германия показва способността на съюзниците да осигурят „бърза и мащабна въздушна мощ навсякъде, където е необходимо“, за да защитят територията на НАТО.

Стрийтинг определи съчетаването на военнослужещи и специализирано оборудване като необходимо за възпирането на противниците и за сигурността на Великобритания и нейните съюзници.

Източници: news.sky.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ти да видиш

    20 2 Отговор
    Хиляди британски и френски. А само от едните се очакваха милиони.
    Явно са били командировани спешно на някой прайд.

    10:36 25.10.2026

  • 2 14/88

    9 0 Отговор
    гладна кекешка
    чеп сьнува

    10:36 25.10.2026

  • 3 На едните катаден

    20 0 Отговор
    им идват всякакви инженери с лодки през Ламанша, на другите държавата им гори и то в момента, обаче те с парашути скачали.

    10:37 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нетното

    12 0 Отговор
    количество на поръчките за памперси ще се увеличи драстично.

    10:37 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ставка

    17 0 Отговор
    Царе са на тренировките и усвояването на средства.
    Но за реален бой хич не ги търси.
    Глезотии.

    10:38 25.10.2026

  • 9 Факт

    17 0 Отговор
    Само в село Коиловци да не скачат френските парашутисти, че двамата братя, дето лани ги биха, още ги чакат.

    10:39 25.10.2026

  • 10 Чичи

    14 0 Отговор
    Голям сърбеж ви гони. Продължавайте и ще ви почешат.

    10:40 25.10.2026

  • 11 Братята от село Коиловци:

    12 0 Отговор
    Чакаме ги с нетърпение в нивата! Този път да дойдат повече!

    10:43 25.10.2026

  • 12 Инна

    6 1 Отговор
    Стрийтинг посочи, че конкурентите на Великобритания „се модернизират с главоломна скорост“. „Трябва да укрепим съюзите си, особено с НАТО и Съединените щати. Жизненоважно е да възстановим индустриалната си база, за да можем да засенчим противниците си както в иновациите, така и в производството“, добави той.

    Не разбирам! Как конкурентите (кои са те? Русия?) „се модернизират с главоломна скорост“?

    Как е възможно това, когато икономиките им са в руини, 100 500 пакета от санкции работят успешно и така нататък?

    И още един въпрос: за каква война се готви Великобритания?

    Ето последните новини:
    „Производството на танкови цеви се възобнови във Великобритания след 20-годишно прекъсване. Германската отбранителна компания Rheinmetall AG официално откри своя завод UK Gun Hall в Телфорд, който произвежда компоненти за оръдия с голям калибър. Според Rheinmetall производството на затвори и затвори е започнало през май 2026 г., а производството на цеви - през юни.

    Сериозни ли са?

    Четят ли собствените си вестници?

    Daily Mail:
    „Ако Русия взриви ядреното си торпедо „Посейдон“ край бреговете на Великобритания, страната буквално ще бъде изхвърлена в морето.“

    Докато експертите отричат ​​твърденията на Русия, че „Посейдон“ може да причини чудовищно високи 300-метрови вълни - приблизително на височината на Айфеловата кула - или че би унищожил цялата страна, те казват, че последствията от такъв ядрен удар все пак биха били „чудовищни“.

    Daily Express:

    Коментиран от #17

    10:43 25.10.2026

  • 13 Дани

    8 0 Отговор
    Мъ Майкууууууууу.... умрех от смех.

    10:44 25.10.2026

  • 14 БАНко

    11 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , КОГА И КОГО ЩЕ НАПАДАТЕ ????

    10:44 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Инна

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Daily Express:
    „Орешник“ от Беларус би унищожил Лондон за 8 минути.

    Така че тези господа трябва да слушат нашия президент:
    Изявления на Запад за руската заплаха и началото на подготовката за война с Русия са политическа шизофрения. Руският президент Владимир Путин заяви това в интервю с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
    "Надявам се и това да отмине. За всички стана очевидно, че победата над Русия на бойното поле е невъзможна, а нанасянето на стратегическо поражение е нереалистично“, подчерта държавният глава.
    Путин каза, че се надява, че тези, които се стремят към стратегическо поражение на Русия, ще разберат реалностите на живота и ще разберат, че е по-добре да се живее в мир с Русия.

    Коментиран от #33

    10:45 25.10.2026

  • 18 Балона НАТО се спука

    5 1 Отговор
    Раша бомбардира Черно море до БГ,а НАТО взе да гледа встрани и да драска санкции ,както навремето туркия нападна и заграби Кипър

    10:46 25.10.2026

  • 19 тройна коалиция

    10 0 Отговор
    ЕТО, ТОВА СА ТРИТЕ ЖЕЛАЕЩИ ВОЙНАТА ДА ПРОДЪЛЖИ СТРАНИ!

    10:46 25.10.2026

  • 20 Тити на Кака

    11 0 Отговор
    Алиансът винаги е готов за война.
    С по-слаби противници.
    За войните на НАТО с равностойните му се ползват различни модели украинци.

    10:46 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нннн

    6 1 Отговор
    А вие готови ли сте да воювате?
    Мислете като гласувате!

    10:47 25.10.2026

  • 23 мършите

    2 0 Отговор
    винаги търкат актуалното и заличават следите на измамата..

    10:50 25.10.2026

  • 24 К.О.Т..А.К 🐱

    9 0 Отговор
    Ще ме прощавате, но масовите парашутни десанти отдавна са отживелица. Руските войници с АК-74 свалят малки дронове, а един човек с екипировката е далеч по-голяма цел. Дори и през нощтта да се хвърли десант, с приборите за нощно виждане и термокамерите всичко приключва набързо. Да не говорим, че може да приключи още в момента, в който транспортния самолет бъде засечен от радарите.

    10:51 25.10.2026

  • 25 Фен

    8 0 Отговор
    Тия общо са по-малко от половината от украинските загуби за седмица. Готовност има. Час, час и нещо, може и да повоюват.

    10:51 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Днес британското правителство ме уведоми,че трябва всички граждани да се готвим за война в следващите 1000 дни,но ни казаха да се запасим с храна,вода и други неща само за 3 дни.Апокалипсисът предстои.

    10:52 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Копейкотрошач

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Раковоболен укротрол от Варна":

    Колко секунди ще устискаш?

    10:55 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай той Толстой

    6 0 Отговор
    Трябва да внимават да не се изпозастрелят или да стане Некое неприлично събитие -толкова евроатлантици на едно място....

    10:56 25.10.2026

  • 33 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Инна":

    Русия не заплашва никоя страна от ЕС. Това са евтини провокации на запада, за да оправдае военнопромишлените си разходи, които няма идея как ще възстанови. Теглят се заеми, за да богатеят шепа барони, а ние ще връщаме всички солидарно. Не липсват и изфабрикувани провокативни атаки за стресиране на населението. По дефиниция това се нарича тероризъм.

    10:58 25.10.2026

  • 34 Софиянец

    1 0 Отговор
    Нека видим и този път колко ще умрат на това учение 😂

    10:58 25.10.2026

  • 35 Значителна цифра

    2 0 Отговор
    1500 човека .... руснаците сигурно треперят от такава мащабна армия.

    10:58 25.10.2026

  • 36 Казвам го под секрет

    1 0 Отговор
    Но руската групировка, която до този момент воюва в Украйна не е редовната Руска армия. Всички войници са контрактници. Тоест, аналитиците от НАТО много сбъркаха, като си мислеха, че с тази война ще изтощят военния потенциал на Русия. В този ред на мисли, ако утре започне война между НАТО и Русия, алианса ще бъде много неприятно изненадан и много лошо наказан. Апропо, само американците разбраха това и оставиха НАТО да се зъби на Русия, защото не са толкова глупави да си загубят армията, която и без това вече не е някакъв фактор.

    11:01 25.10.2026

  • 37 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Натюту е комична организацийка с комедиен оттенък, съставена от гримирани и лакирани войничета, които са наблюдавали бойни действия само по тв- то...

    11:02 25.10.2026

  • 38 Олеееее

    1 0 Отговор
    1500 британски, френски и германски военнослужещи участваха във военното учение „Рино Титан“ .... смях ! ЩИТ 83,85,87 само в България участваха над 85000 българи

    11:02 25.10.2026

  • 39 Факт

    0 0 Отговор
    В ерата на дроновете, прехвалено НАТО обучава парашутисти.
    Радарите засичат на 500 км и ПВО пуска ракета, а НАТО ще праща войници с голям, тромав, десантен самолет.
    Да не забравите аркебузите и брадвите!

    11:02 25.10.2026

  • 40 Търговия на едро

    0 0 Отговор
    Предлагаме памперси и транкилванти на много изгодни цени, за количества допълнителни отстъпки. Предлагаме в ексклузивен десен Дъга.

    11:03 25.10.2026

  • 41 000

    0 0 Отговор
    Нека смачкаме путин на наша, западноевропейска територия и с наши храбри войници, млади и силни. :)

    11:04 25.10.2026

  • 42 Олеееее

    0 0 Отговор
    Тва няма и един блок хора бре.

    11:04 25.10.2026

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