НАТО демонстрира готовност за война: хиляди британски и френски военни се включиха в мащабно учение

Около 1500 британски, френски и германски военнослужещи участваха във военното учение „Рино Титан“ във военния учебен център „Зенелагер“ в Германия. В рамките на тренировката около 600 британски и френски парашутисти извършиха скокове от британски транспортни самолети A400M „Атлас“.

Учението е насочено към проверка на способностите за защита на територията на НАТО при евентуално нападение. То е определено като едно от най-големите въздушни учения за последните 20 години.

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Сценарий с дронове и електронна война

Британската 12-а въздушно-щурмова бригада отработи действия срещу условен противник, снабден с дронове и средства за електронна война. Сценарият е съобразен с технологиите, които могат да бъдат използвани в съвременен конфликт.

Парашутистите бяха десантирани от британски самолети A400M „Атлас“ над германска територия. В учението се включиха британски, френски и германски сили, които тренираха съвместни действия в рамките на съюзническа операция.

Тренировката се проведе на фона на повишено напрежение в Европа заради руската инвазия в Украйна. Европейски държави обвиняват Кремъл и в организиране на палежи, саботажи и убийства на територията на Европа.

Лондон: Необходим е съвременен подход

„Заплахите, пред които сме изправени през XXI век, изискват осъвременен, модерен подход към войната. Нашите въоръжени сили се адаптират и подготвят подобаващо“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.

Той добави, че съвместното учение с Франция и Германия показва способността на съюзниците да осигурят „бърза и мащабна въздушна мощ навсякъде, където е необходимо“, за да защитят територията на НАТО.

Стрийтинг определи съчетаването на военнослужещи и специализирано оборудване като необходимо за възпирането на противниците и за сигурността на Великобритания и нейните съюзници.

Източници: news.sky.com