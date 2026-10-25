НАТО демонстрира готовност за война: хиляди британски и френски военни се включиха в мащабно учение

Около 1500 британски, френски и германски военнослужещи участваха във военното учение „Рино Титан“ във военния учебен център „Зенелагер“ в Германия. В рамките на тренировката около 600 британски и френски парашутисти извършиха скокове от британски транспортни самолети A400M „Атлас“.
Учението е насочено към проверка на способностите за защита на територията на НАТО при евентуално нападение. То е определено като едно от най-големите въздушни учения за последните 20 години.
Сценарий с дронове и електронна война
Британската 12-а въздушно-щурмова бригада отработи действия срещу условен противник, снабден с дронове и средства за електронна война. Сценарият е съобразен с технологиите, които могат да бъдат използвани в съвременен конфликт.
Парашутистите бяха десантирани от британски самолети A400M „Атлас“ над германска територия. В учението се включиха британски, френски и германски сили, които тренираха съвместни действия в рамките на съюзническа операция.
Тренировката се проведе на фона на повишено напрежение в Европа заради руската инвазия в Украйна. Европейски държави обвиняват Кремъл и в организиране на палежи, саботажи и убийства на територията на Европа.
Лондон: Необходим е съвременен подход
„Заплахите, пред които сме изправени през XXI век, изискват осъвременен, модерен подход към войната. Нашите въоръжени сили се адаптират и подготвят подобаващо“, заяви британският министър на отбраната Уес Стрийтинг.
Той добави, че съвместното учение с Франция и Германия показва способността на съюзниците да осигурят „бърза и мащабна въздушна мощ навсякъде, където е необходимо“, за да защитят територията на НАТО.
Стрийтинг определи съчетаването на военнослужещи и специализирано оборудване като необходимо за възпирането на противниците и за сигурността на Великобритания и нейните съюзници.
Източници: news.sky.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти да видиш
Явно са били командировани спешно на някой прайд.
10:36 25.10.2026
2 14/88
чеп сьнува
10:36 25.10.2026
3 На едните катаден
10:37 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нетното
10:37 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ставка
Но за реален бой хич не ги търси.
Глезотии.
10:38 25.10.2026
9 Факт
10:39 25.10.2026
10 Чичи
10:40 25.10.2026
11 Братята от село Коиловци:
10:43 25.10.2026
12 Инна
Не разбирам! Как конкурентите (кои са те? Русия?) „се модернизират с главоломна скорост“?
Как е възможно това, когато икономиките им са в руини, 100 500 пакета от санкции работят успешно и така нататък?
И още един въпрос: за каква война се готви Великобритания?
Ето последните новини:
„Производството на танкови цеви се възобнови във Великобритания след 20-годишно прекъсване. Германската отбранителна компания Rheinmetall AG официално откри своя завод UK Gun Hall в Телфорд, който произвежда компоненти за оръдия с голям калибър. Според Rheinmetall производството на затвори и затвори е започнало през май 2026 г., а производството на цеви - през юни.
Сериозни ли са?
Четят ли собствените си вестници?
Daily Mail:
„Ако Русия взриви ядреното си торпедо „Посейдон“ край бреговете на Великобритания, страната буквално ще бъде изхвърлена в морето.“
Докато експертите отричат твърденията на Русия, че „Посейдон“ може да причини чудовищно високи 300-метрови вълни - приблизително на височината на Айфеловата кула - или че би унищожил цялата страна, те казват, че последствията от такъв ядрен удар все пак биха били „чудовищни“.
Daily Express:
Коментиран от #17
10:43 25.10.2026
13 Дани
10:44 25.10.2026
14 БАНко
10:44 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Инна
До коментар #12 от "Инна":Daily Express:
„Орешник“ от Беларус би унищожил Лондон за 8 минути.
Така че тези господа трябва да слушат нашия президент:
Изявления на Запад за руската заплаха и началото на подготовката за война с Русия са политическа шизофрения. Руският президент Владимир Путин заяви това в интервю с журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
"Надявам се и това да отмине. За всички стана очевидно, че победата над Русия на бойното поле е невъзможна, а нанасянето на стратегическо поражение е нереалистично“, подчерта държавният глава.
Путин каза, че се надява, че тези, които се стремят към стратегическо поражение на Русия, ще разберат реалностите на живота и ще разберат, че е по-добре да се живее в мир с Русия.
Коментиран от #33
10:45 25.10.2026
18 Балона НАТО се спука
10:46 25.10.2026
19 тройна коалиция
10:46 25.10.2026
20 Тити на Кака
С по-слаби противници.
За войните на НАТО с равностойните му се ползват различни модели украинци.
10:46 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нннн
Мислете като гласувате!
10:47 25.10.2026
23 мършите
10:50 25.10.2026
24 К.О.Т..А.К 🐱
10:51 25.10.2026
25 Фен
10:51 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сатана Z
10:52 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Копейкотрошач
До коментар #29 от "Раковоболен укротрол от Варна":Колко секунди ще устискаш?
10:55 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Бай той Толстой
10:56 25.10.2026
33 Факт
До коментар #17 от "Инна":Русия не заплашва никоя страна от ЕС. Това са евтини провокации на запада, за да оправдае военнопромишлените си разходи, които няма идея как ще възстанови. Теглят се заеми, за да богатеят шепа барони, а ние ще връщаме всички солидарно. Не липсват и изфабрикувани провокативни атаки за стресиране на населението. По дефиниция това се нарича тероризъм.
10:58 25.10.2026
34 Софиянец
10:58 25.10.2026
35 Значителна цифра
10:58 25.10.2026
36 Казвам го под секрет
11:01 25.10.2026
37 Стоянчо Пуканката
11:02 25.10.2026
38 Олеееее
11:02 25.10.2026
39 Факт
Радарите засичат на 500 км и ПВО пуска ракета, а НАТО ще праща войници с голям, тромав, десантен самолет.
Да не забравите аркебузите и брадвите!
11:02 25.10.2026
40 Търговия на едро
11:03 25.10.2026
41 000
11:04 25.10.2026
42 Олеееее
11:04 25.10.2026