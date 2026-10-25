Сърбия гласува: Вучич е изправен пред най-сериозното предизвикателство от години

Сърбия гласува на предсрочни парламентарни избори, а дългогодишният лидер Александър Вучич е изправен пред най-сериозното предизвикателство към управлението си от години. Стотици избиратели се наредиха пред секции в Белград и Нови Сад още в ранните часове на изборния ден. Според наблюдатели активността до късната сутрин е на път да надхвърли тази от парламентарния вот през 2023 г.

Изборите се провеждат след близо две години студентски протести, започнали след трагедията в Нови Сад. Преди две години при срутването на козирка на железопътна гара загинаха 16 души. Случаят предизвика силен обществен гняв на фона на твърдения, че корупция е допринесла за строителните недостатъци. Протестиращите обвиниха властта и в авторитарен натиск, а движението постепенно излъчи кандидати за парламента.

Студентската листа влиза в битката

Студентската листа включва 250 малко известни кандидати – фермери, университетски преподаватели и актьори. Листата е оглавявана от кардиолог и води кампания с обещания за ограничаване на корупцията и промени в образованието.

„След две години протести, всички усилия и цялата тази енергия се надявам нещо да се промени и приятелите ми и аз да се върнем в тази страна“, заяви пред RFE/RL Анжа, жителка на Белград, която през последните години е живяла във Франция. Тя предупреди, че при липса на промяна още повече млади сърби могат да изберат живот в чужбина.

Вучич свика предсрочния вот през септември и се оттегли от втория си президентски мандат, за да се кандидатира отново за премиер. Макар протестите да са насочени срещу неговото управление, част от сърбите му приписват икономическия растеж и държавните инвестиции в магистрали и училища.

Вучич и поддръжниците му от Сръбската прогресивна партия отхвърлят обвиненията в корупция и репресии. Той твърди, че студентското движение е финансирано от чуждестранни агенти. На митинг на 22 октомври Вучич заяви: „Това беше една от най-трудните, но и най-емоционалните кампании. Ние се изправихме срещу онези, които искаха да унищожат Сърбия.“

Оспорвана надпревара и гласове от Косово

Проучване на „Ипсос“, публикувано на 22 октомври, дава 47 процента на Сръбската прогресивна партия срещу 40 процента за студентските реформатори. Резултатите от изборите ще покажат дали управляващите ще запазят парламентарното си мнозинство или студентското движение ще успее да превърне уличната мобилизация в политическа сила.

В южния град Рашка гласуват и сърби, пътували от Косово. Сред тях са жители на Северна Митровица, които заявяват, че очакват Белград да защити сръбската общност в Косово. „Просто се надявам всичко да мине спокойно“, каза Боян.

Гласуването приключва в 20:00 часа местно време, а първите резултати се очакват около 22:00 часа.

Източници: rferl.org