Сърбия: Победа, но изцяло в духа на сръбския национализъм

"Първо Орбан в Унгария, а сега и Вучич в Сърбия: Владимир Путин взе да губи авторитарните си приятели", отбелязва австрийският професор по история и политика на Югоизточна Европа от университета в Грац Флориан Бибер. Пред германския "Тагесшпигел" той предрича, че шефът на Кремъл сега ще бъде още по-изолиран, въпреки че от Сърбия не може да се очаква съществена и незабавна промяна на външната политика.

"Документ, който изразява регресивно мислене"

Добрия познавач на Балканите Михаел Мартенс на свой ред отбелязва във „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг (ФАЦ)", че външната политика не е играла никаква роля в предизборната кампания на „Студентската листа". А това, което се знае за външнополитическата платформа на студентското движение в Сърбия, според него не вещае нищо добро за региона. Мартенс обяснява, че по ключови външнополитически въпроси програмата на победителите от изборите в Сърбия е напълно в духа на сръбския национализъм, проповядван от Вучич и неговата свалена от власт „Сръбска прогресивна партия“ (СПП). Това е един „документ, в чиято основа е заложено регресивно мислене, а всеки опит той да бъде приложен на дело неизбежно би разпалил конфликти в региона", посочва Михаел Мартенс.

Според него не е изненадващо, че студентите не признават и независимостта на Косово. Такава позиция е залегнала още в преамбюла на сръбската Конституция, но студентите отиват дори по-далеч: изглежда, че те не са склонни да признаят самото съществуване на косовската държава. В програмата им, публикувана на уебсайта на движението, се посочва, че те ще се противопоставят последователно на едностранно обявената независимост на „така наречената република" Косово.

Отмяна на държавността на Косово и без санкции срещу Русия?

Това изглежда като намерение за отмяна на държавността на Косово, посочва Мартенс и обръща внимание на записаното в програмата на студентите, че по отношение на Косово те ще разчитат на „традиционното партньорство“ с Русия и са против налагането на санкции срещу Москва: „Република Сърбия ще запази принципната си позиция да не налага ограничителни мерки срещу Руската федерация“. Същевременно студентите се обявяват за „всеобхватно стратегическо партньорство“ с Китай, което даже трябва да бъде разширено, се казва в публикацията на ФАЦ.

Студентското движение има ясна позиция и по отношение на Израел. В програмата му е записано, че сръбският народ „знае много добре какво означава да бъдеш жертва на геноцид и етническо прочистване". Там се говори още за „систематичен опит за унищожаване на палестинския народ“, в който те няма да бъдат съучастници.

"Поглед над историята, който е пълен с бели петна"

"Сръбските студенти не са единствените в Европа, които изразяват възмущение от политиката на Израел спрямо палестинците. Възниква обаче въпросът доколко правдоподобно е подобно възмущение, изразено от движение, чийто поглед над историята на собствената му страна и извършените от нея престъпления е пълен с бели петна", пише Михаел Мартенс и в тази връзка припомня, че студентите не са казали и дума на възмущение за това, че сръбският военнопрестъпник Ратко Младич бе погребан с военни почести в Белград.

"Всичко това са свидетелства за историческия възглед на едно поколение, което е попило повече от националистическата атмосфера през годините на управление на Вучич, отколкото самото то осъзнава", заключава авторът на коментара във ФАЦ.

След изборната победа от неделя и много други наблюдатели в чужбина се питат какво означава този резултат за външната политика на Сърбия и за нейното геополитическо положение. "Краткият отговор гласи: почти нищо ново", пише по същата тема швейцарският „Нойе Цюрхер Цайтунг" (НЦЦ).

"ЕС е важен за Сърбия, но само като търговски партньор"

Да се ​​твърди, че Сърбия е поела по проевропейски път, е в най-добрия случай само половината истина. Ако дефинираме върховенството на закона и демокрацията като европейски ценности, то страната наистина е поела в тази посока. Европейският съюз обаче досега не играеше никаква роля по време на протестите - неговият флаг не се виждаше никъде. Много от студентите не са простили на Брюксел това, че критикуваше Вучич на думи, докато същевременно го ухажваше като гарант за стабилност. Освен това те забелязват, че в момента липсва политическа воля за ново разширяване на ЕС. Така че ЕС си остава важен за Сърбия, но преди всичко като търговски партньор, пише авторът на статията Андреас Ернст.