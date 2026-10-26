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Американски морски пехотинец е обвинен в убийство в Окинава

Американски морски пехотинец е обвинен в убийство в Окинава

26 Октомври, 2026 07:06, обновена 26 Октомври, 2026 07:10 1 542 18

  • окинава-
  • американски морски пехотинец-
  • убийство-
  • грабеж-
  • япония

20-годишният Девин Балард е обвинен, че е задушил жена в хотелска стая и е взел личните ѝ вещи. Той отрича твърденията

Американски морски пехотинец е обвинен в убийство в Окинава - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският морски пехотинец Девин Джейкъб Балард е обвинен в грабеж, довел до смъртта на 39-годишна японка в Наха, на остров Окинава. Прокуратурата в Наха е внесла обвинението на 25 октомври, близо три седмици след задържането му.

Балард е на 20 години и е младши ефрейтор, служил във военновъздушната база на морската пехота „Футенма“. Според обвинението на 3 октомври в хотел в Наха той е увил телефонен кабел около врата на Анна Яги с намерение да я убие. След това е взел раницата ѝ, в която имало портфейл и други лични вещи.

Яги е намерена безжизнена в хотелската си стая в ранните часове на 3 октомври. Медицинските данни посочват задушаване като причина за смъртта. Полицията е задържала Балард на следващия ден, докато се е движел сам в град Окинава.

Балард отрича обвиненията, съобщиха японските власти. Той е бил задържан по подозрение за убийство и грабеж, а след приключването на разследването прокуратурата е повдигнала официално обвинение. В японската съдебна система обвинението не означава доказана вина, която може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Какво следва по делото

Заместник-началникът на прокуратурата в Наха Хироя Ишии заяви, че обвинението ще се стреми да представи точни аргументи и да докаже случая въз основа на закона и доказателствата.

В процеса искаме да направим всичко възможно, за да представим точни аргументи и да докажем случая въз основа на закона и доказателствата.

Ако бъде признат за виновен, Балард може да получи доживотен затвор или смъртно наказание.

Третият морски експедиционен корпус на САЩ заяви, че признава сериозността на обвиненията и ще продължи да сътрудничи изцяло на японските власти. Случаят засили критиките към поведението на американските военнослужещи на Окинава, където се намира голяма част от американското военно присъствие в Япония.

Източници: stripes.com, abcnews.com, apnews.com


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радев избра Русия пред България

    1 24 Отговор
    И резултатът е на лице

    България е на Българите не на Русия!!

    Коментиран от #7, #9

    07:17 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев избра Русия пред България":

    За нашите жълтопаветници който не е наведен на господарите им както тях значи е избрал Русия. Който не иска да вкара България във война с Русия както искат господарите им значи е избрал Русия.

    07:35 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Избирател

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев избра Русия пред България":

    "България е на Българите не на Русия!!"

    Е точно де и българите показаха че искат да са с Русия а не с началниците на шепата петроханци.

    Коментиран от #11

    07:39 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    ами така е, след като японците нямат безжични телефони ианките ще ги бесят с кабели

    07:44 26.10.2026

  • 13 Янки го хоУм

    13 0 Отговор
    Грабежи и убийства - това им е историята на ФАЩ, това правят от 250 години...

    Коментиран от #15

    07:45 26.10.2026

  • 14 Нали знаеш?

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "........–":

    Който дава $$$, той казва, какво да трием...

    07:48 26.10.2026

  • 15 Тото 1 и Тото 2

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Янки го хоУм":

    Пропуснал си РОБСТВОТо , КОЛОНИЗАЦИЯТА , ЕКСПлОАТАЦИЯТа..............

    07:50 26.10.2026

  • 16 Най големите

    10 0 Отговор
    демократи са разположили войската си по целия свят . Нападат държави , свалят правителства , разграбват ресурси и налагат санкции където им е изгодно . Русия не може да се сравнява даже когато защитава малтретираните в Украйна руснаци .

    07:54 26.10.2026

  • 17 Възмутен

    3 0 Отговор
    "критиките към поведението на американските военнослужещи на Окинава"

    Не е хубаво да се критикува окупационната армия и окупаторите. Пък и те много добре го знаят че са окупатори и са безнаказани и за това могат да си правят каквото си поискат. Международния съд в Хага реши да повдигне обвинения за престъпленията на американските войници във войните и съдиите получиха санкции и обвиненията изведнъж отпаднаха.

    Та и този изведнъж ще се окаже невинен или тайно ще го изтеглят в краварника а медиите ще замълчат.

    Коментиран от #18

    07:55 26.10.2026

  • 18 Репортер

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Възмутен":

    Дори посмъртно японката трябва да бъде осъдена за агресивното си поведение при съпротивата в процеса на душене...

    08:08 26.10.2026

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