Американски морски пехотинец е обвинен в убийство в Окинава

Американският морски пехотинец Девин Джейкъб Балард е обвинен в грабеж, довел до смъртта на 39-годишна японка в Наха, на остров Окинава. Прокуратурата в Наха е внесла обвинението на 25 октомври, близо три седмици след задържането му.
Балард е на 20 години и е младши ефрейтор, служил във военновъздушната база на морската пехота „Футенма“. Според обвинението на 3 октомври в хотел в Наха той е увил телефонен кабел около врата на Анна Яги с намерение да я убие. След това е взел раницата ѝ, в която имало портфейл и други лични вещи.
Яги е намерена безжизнена в хотелската си стая в ранните часове на 3 октомври. Медицинските данни посочват задушаване като причина за смъртта. Полицията е задържала Балард на следващия ден, докато се е движел сам в град Окинава.
Балард отрича обвиненията, съобщиха японските власти. Той е бил задържан по подозрение за убийство и грабеж, а след приключването на разследването прокуратурата е повдигнала официално обвинение. В японската съдебна система обвинението не означава доказана вина, която може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.
Какво следва по делото
Заместник-началникът на прокуратурата в Наха Хироя Ишии заяви, че обвинението ще се стреми да представи точни аргументи и да докаже случая въз основа на закона и доказателствата.В процеса искаме да направим всичко възможно, за да представим точни аргументи и да докажем случая въз основа на закона и доказателствата.
Ако бъде признат за виновен, Балард може да получи доживотен затвор или смъртно наказание.
Третият морски експедиционен корпус на САЩ заяви, че признава сериозността на обвиненията и ще продължи да сътрудничи изцяло на японските власти. Случаят засили критиките към поведението на американските военнослужещи на Окинава, където се намира голяма част от американското военно присъствие в Япония.
Източници: stripes.com, abcnews.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Радев избра Русия пред България
България е на Българите не на Русия!!
Коментиран от #7, #9
07:17 26.10.2026
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7 Българин
До коментар #3 от "Радев избра Русия пред България":За нашите жълтопаветници който не е наведен на господарите им както тях значи е избрал Русия. Който не иска да вкара България във война с Русия както искат господарите им значи е избрал Русия.
07:35 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Избирател
До коментар #3 от "Радев избра Русия пред България":"България е на Българите не на Русия!!"
Е точно де и българите показаха че искат да са с Русия а не с началниците на шепата петроханци.
Коментиран от #11
07:39 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хи хи хи
07:44 26.10.2026
13 Янки го хоУм
Коментиран от #15
07:45 26.10.2026
14 Нали знаеш?
До коментар #10 от "........–":Който дава $$$, той казва, какво да трием...
07:48 26.10.2026
15 Тото 1 и Тото 2
До коментар #13 от "Янки го хоУм":Пропуснал си РОБСТВОТо , КОЛОНИЗАЦИЯТА , ЕКСПлОАТАЦИЯТа..............
07:50 26.10.2026
16 Най големите
07:54 26.10.2026
17 Възмутен
Не е хубаво да се критикува окупационната армия и окупаторите. Пък и те много добре го знаят че са окупатори и са безнаказани и за това могат да си правят каквото си поискат. Международния съд в Хага реши да повдигне обвинения за престъпленията на американските войници във войните и съдиите получиха санкции и обвиненията изведнъж отпаднаха.
Та и този изведнъж ще се окаже невинен или тайно ще го изтеглят в краварника а медиите ще замълчат.
Коментиран от #18
07:55 26.10.2026
18 Репортер
До коментар #17 от "Възмутен":Дори посмъртно японката трябва да бъде осъдена за агресивното си поведение при съпротивата в процеса на душене...
08:08 26.10.2026