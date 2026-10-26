Американски морски пехотинец е обвинен в убийство в Окинава

Американският морски пехотинец Девин Джейкъб Балард е обвинен в грабеж, довел до смъртта на 39-годишна японка в Наха, на остров Окинава. Прокуратурата в Наха е внесла обвинението на 25 октомври, близо три седмици след задържането му.

Балард е на 20 години и е младши ефрейтор, служил във военновъздушната база на морската пехота „Футенма“. Според обвинението на 3 октомври в хотел в Наха той е увил телефонен кабел около врата на Анна Яги с намерение да я убие. След това е взел раницата ѝ, в която имало портфейл и други лични вещи.

Яги е намерена безжизнена в хотелската си стая в ранните часове на 3 октомври. Медицинските данни посочват задушаване като причина за смъртта. Полицията е задържала Балард на следващия ден, докато се е движел сам в град Окинава.

Балард отрича обвиненията, съобщиха японските власти. Той е бил задържан по подозрение за убийство и грабеж, а след приключването на разследването прокуратурата е повдигнала официално обвинение. В японската съдебна система обвинението не означава доказана вина, която може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.

Какво следва по делото

Заместник-началникът на прокуратурата в Наха Хироя Ишии заяви, че обвинението ще се стреми да представи точни аргументи и да докаже случая въз основа на закона и доказателствата.

В процеса искаме да направим всичко възможно, за да представим точни аргументи и да докажем случая въз основа на закона и доказателствата.

Ако бъде признат за виновен, Балард може да получи доживотен затвор или смъртно наказание.

Третият морски експедиционен корпус на САЩ заяви, че признава сериозността на обвиненията и ще продължи да сътрудничи изцяло на японските власти. Случаят засили критиките към поведението на американските военнослужещи на Окинава, където се намира голяма част от американското военно присъствие в Япония.

Източници: stripes.com, abcnews.com, apnews.com