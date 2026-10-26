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Автобус падна в 20-метрово дере в Испания: 83 ранени

Автобус падна в 20-метрово дере в Испания: 83 ранени

26 Октомври, 2026 08:17, обновена 26 Октомври, 2026 08:20 882 6

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Седем от пострадалите са в тежко състояние. Причините за катастрофата край Барселона се разследват

Автобус падна в 20-метрово дере в Испания: 83 ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Автобус падна по 20-метров насип край Барселона, а при инцидента са ранени 83 души. Седем от пострадалите са в тежко състояние, 18 са с по-леки, но значими травми, а 58 са с леки наранявания, съобщиха каталунските спешни служби.

Катастрофата е станала около 16:43 часа на 25 октомври на пътя BV-5114 край Фогарс де Монтклус. Автобусът е излязъл от тесния и завоест участък и се е преобърнал по склона. Причините за инцидента все още се разследват.

Превозното средство е обслужвало линия 573 между гарата на Родалис в Сант Селони и природния парк Монсени. Автобусът е на компанията „Сагалес“. Част от пътниците са успели да излязат сами и да се изкачат до пътя, докато други са били евакуирани от спасителните екипи.

На мястото са изпратени 23 линейки, два медицински хеликоптера и екипи на пожарната, включително специалисти по планинско спасяване. Ранените са транспортирани до болниците в Гранолерс, „Жозеп Труета“ в Жирона и „Вал д'Еброн“ в Барселона. Пътят е бил затворен, за да не се пречи на спасителната операция.

Към последните съобщени данни няма потвърдени смъртни случаи. Заради трудния и нестабилен терен спасителите са продължили да проверяват района, за да установят дали няма други пострадали. В Сант Селони е открит приемен център за пътници, които не са били ранени.

Президентът на Каталуния Салвадор Иля заяви, че следи ситуацията „с голяма тревога“ и изрази подкрепа към пострадалите и благодарност към спасителните екипи. Разследването трябва да установи причината, поради която автобусът е напуснал пътното платно.

Източници: apnews.com, efe.com, cadenaser.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    5 0 Отговор
    завоест участък

    08:24 26.10.2026

  • 2 Репортер

    4 0 Отговор
    "Основната разлика между насип и дере се крие в това, че едното е изкуствено създадено възвишение (човешка дейност), а другото е естествено вдлъбната релефна форма (природен феномен)."
    ----
    Това за колегата списвач.

    08:26 26.10.2026

  • 3 глупости

    1 1 Отговор
    ранени 83 души - що за този рейс е това

    08:43 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 рютето, марк

    2 0 Отговор
    Путин е виновен! Лично го видях да копае дере и да бута рейса в него.

    08:55 26.10.2026

  • 6 20 метра пада - нула загинали

    0 0 Отговор
    Всички са с поставени предпазни колани. Дисциплината спасява животи. И на вас може да се случи.

    09:54 26.10.2026

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