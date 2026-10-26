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Жозе Моуриньо: Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството

Жозе Моуриньо: Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството

26 Октомври, 2026 13:00 1 497 11

  • жозе моуриньо-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • барселона-
  • ламин ямал

Не разбирам колко добри са играчите, докато не са пред мен

Жозе Моуриньо: Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо, направи изненадващо признание относно качествата на младия талант на Барселона Ламин Ямал след победата на своя тим с 2:1 в Ел Класико.

Моуриньо заяви, че е успял да оцени напълно способностите на играча, едва след като го е наблюдавал отблизо.

"Не разбирам колко добри са играчите, докато не са пред мен. По телевизията ми липсва перспектива. Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството", сподели португалският специалист.

В Ел Класико, което завърши с победа 2:1 за Реал Мадрид, усилията на Ламин Ямал да пробие по десния фланг бяха успешно осуетени от защитника на Реал Мадрид - Марк Кукурея.

Кукуреля демонстрира отлична дефанзивна игра, задържайки Ямал под строг контрол и предизвиквайки видимо разочарование у младия талант. Според испанския вестник "Спорт", защитната организация на Реал Мадрид е била ключова за успеха.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жозе е

    3 7 Отговор
    голям..

    Коментиран от #6

    13:04 26.10.2026

  • 2 1:2

    6 6 Отговор
    Все толкова да е добър, хахаха

    13:06 26.10.2026

  • 3 Негрейра

    9 6 Отговор
    Малеййй, Моу как се гаври с фалиралия сепаратистки балон Фарса...... Въпреки съдията ги отупахме на техен терен - ако играеше Куртоа и при нормален съдия отиваха на 4-5:0...

    13:09 26.10.2026

  • 4 Така е...

    6 9 Отговор
    ...доволен ще си от Кукурея, като рефера се правиш на милосърден с него, само първото полувреме направи пет фала срещу Ямал, но остана без картон...а тая ирония ще ти се върне тъкано. Нивата е дълга с една подарена победа от Флик, защото той измисли да се пестят сили и е надхитряте бе тъпо и следващия път няма да има аванта

    Коментиран от #7

    13:12 26.10.2026

  • 5 Герги

    5 8 Отговор
    НЕ...усилията му бяха осуетени от съдията...Не може след поредица от нарушения срещу Ямал,поне 7...8 съдията да не даде жълт картон за натрупване на такива,не бха груби,но всяко финтиране на Ламин,беше фаулирано.Имаше ли картон,доста по предпазлив щеше да е Кукурея...а и не беше само това..

    13:15 26.10.2026

  • 6 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Жозе е":

    1,72 см

    13:16 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор
    Очаквано, Кукурея е много надъхан, агресивен и натрениран.

    13:50 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    1 0 Отговор
    Тук само мадридски мисири ли коментират..

    14:04 26.10.2026

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