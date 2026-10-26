Жозе Моуриньо: Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството

Треньорът на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо, направи изненадващо признание относно качествата на младия талант на Барселона Ламин Ямал след победата на своя тим с 2:1 в Ел Класико.
Моуриньо заяви, че е успял да оцени напълно способностите на играча, едва след като го е наблюдавал отблизо.
"Не разбирам колко добри са играчите, докато не са пред мен. По телевизията ми липсва перспектива. Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството", сподели португалският специалист.
В Ел Класико, което завърши с победа 2:1 за Реал Мадрид, усилията на Ламин Ямал да пробие по десния фланг бяха успешно осуетени от защитника на Реал Мадрид - Марк Кукурея.
Кукуреля демонстрира отлична дефанзивна игра, задържайки Ямал под строг контрол и предизвиквайки видимо разочарование у младия талант. Според испанския вестник "Спорт", защитната организация на Реал Мадрид е била ключова за успеха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жозе е
Коментиран от #6
13:04 26.10.2026
2 1:2
13:06 26.10.2026
3 Негрейра
13:09 26.10.2026
4 Така е...
Коментиран от #7
13:12 26.10.2026
5 Герги
13:15 26.10.2026
6 гост
До коментар #1 от "Жозе е":1,72 см
13:16 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дзак
13:50 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 гост
14:04 26.10.2026