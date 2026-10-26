Жозе Моуриньо: Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството

Треньорът на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо, направи изненадващо признание относно качествата на младия талант на Барселона Ламин Ямал след победата на своя тим с 2:1 в Ел Класико.

Моуриньо заяви, че е успял да оцени напълно способностите на играча, едва след като го е наблюдавал отблизо.

"Не разбирам колко добри са играчите, докато не са пред мен. По телевизията ми липсва перспектива. Видях Ламин от 10 метра и разбрах качеството", сподели португалският специалист.

В Ел Класико, което завърши с победа 2:1 за Реал Мадрид, усилията на Ламин Ямал да пробие по десния фланг бяха успешно осуетени от защитника на Реал Мадрид - Марк Кукурея.

Кукуреля демонстрира отлична дефанзивна игра, задържайки Ямал под строг контрол и предизвиквайки видимо разочарование у младия талант. Според испанския вестник "Спорт", защитната организация на Реал Мадрид е била ключова за успеха.