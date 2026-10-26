Студентската листа спечели изборите в Сърбия ОБЗОР

Студентската листа спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, обяви бившият президент Александър Вучич, който оглавяваше листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“. Той призна поражението на политическата си формация, като уточни, че окончателните резултати все още не са готови.

„Ясно е, че загубихме тези избори. Студентската листа спечели“, заяви Вучич пред свои привърженици. По думите му опозиционната листа ще разполага с между 135 и 140 места в 250-местната Скупщина, докато неговата коалиция ще получи около 105 мандата. Вучич допълни, че Студентската листа ще може самостоятелно да формира парламентарно мнозинство.

Предварителната оценка на Ипсос и Центъра за свободни избори и демокрация ЦеСИД при обработен извадков резултат от 80,8% дава на Студентската листа 52,7% от гласовете, или около 140 мандата. Листата „Обединена Сърбия“ получава 38,9% и 104 места според тази проекция. По-ранна оценка на същите организации даваше 139 мандата на студентите и 104 на коалицията около Вучич.

Според предварителните данни други мажоритарни листи не преминават общия изборен праг. Изключение са формациите, които участват по правилата за представителство на националните малцинства, сред които е Съюзът на унгарците от Войводина.

Празненства в Белград

След изявлението на Вучич привърженици на Студентската листа излязоха по улиците на Белград. Автомобили свиреха с клаксони, използваха се пиротехнически средства, а групи мотоциклетисти се насочиха към центъра на столицата. Празнуващи пробиха оградата около Пионерския парк, разположен срещу сградата на парламента.

В парка преди това беше изграден палатков лагер на поддръжници на Вучич. След признаването на изборното поражение лагерът е останал празен. Сръбската държавна телевизия РТС съобщи и за пожар в района, който е бил гасен от граждани до пристигането на пожарникарите.

Победата идва след близо две години протести

Изборите бяха свикани след почти две години студентски протести срещу правителството и начина на управление на страната. Демонстрациите започнаха след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души. Студентското движение постепенно се превърна в основна опозиционна сила и влезе в изборите със собствена листа.

Унгарският премиер Петер Мадяр поздрави лидерите на Студентската листа още преди публикуването на окончателните резултати и заяви, че Унгария е готова да ги подкрепи. Председателят на Съюза на независимите социалдемократи Милорад Додик също поздрави победителите. Той заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да действат заедно.

Следващата стъпка е обявяването на окончателните резултати и конституирането на новия парламент. Ако предварителните прогнози се потвърдят, Студентската листа ще може да започне процедурата по съставяне на самостоятелно правителство.

Източници: abc.net.au, apnews.com, rts.rs