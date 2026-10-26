Студентската листа спечели изборите в Сърбия ОБЗОР

Студентската листа спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, обяви бившият президент Александър Вучич, който оглавяваше листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“. Той призна поражението на политическата си формация, като уточни, че окончателните резултати все още не са готови.
„Ясно е, че загубихме тези избори. Студентската листа спечели“, заяви Вучич пред свои привърженици. По думите му опозиционната листа ще разполага с между 135 и 140 места в 250-местната Скупщина, докато неговата коалиция ще получи около 105 мандата. Вучич допълни, че Студентската листа ще може самостоятелно да формира парламентарно мнозинство.
Предварителната оценка на Ипсос и Центъра за свободни избори и демокрация ЦеСИД при обработен извадков резултат от 80,8% дава на Студентската листа 52,7% от гласовете, или около 140 мандата. Листата „Обединена Сърбия“ получава 38,9% и 104 места според тази проекция. По-ранна оценка на същите организации даваше 139 мандата на студентите и 104 на коалицията около Вучич.
Според предварителните данни други мажоритарни листи не преминават общия изборен праг. Изключение са формациите, които участват по правилата за представителство на националните малцинства, сред които е Съюзът на унгарците от Войводина.
Празненства в Белград
След изявлението на Вучич привърженици на Студентската листа излязоха по улиците на Белград. Автомобили свиреха с клаксони, използваха се пиротехнически средства, а групи мотоциклетисти се насочиха към центъра на столицата. Празнуващи пробиха оградата около Пионерския парк, разположен срещу сградата на парламента.
В парка преди това беше изграден палатков лагер на поддръжници на Вучич. След признаването на изборното поражение лагерът е останал празен. Сръбската държавна телевизия РТС съобщи и за пожар в района, който е бил гасен от граждани до пристигането на пожарникарите.
Победата идва след близо две години протести
Изборите бяха свикани след почти две години студентски протести срещу правителството и начина на управление на страната. Демонстрациите започнаха след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души. Студентското движение постепенно се превърна в основна опозиционна сила и влезе в изборите със собствена листа.
Унгарският премиер Петер Мадяр поздрави лидерите на Студентската листа още преди публикуването на окончателните резултати и заяви, че Унгария е готова да ги подкрепи. Председателят на Съюза на независимите социалдемократи Милорад Додик също поздрави победителите. Той заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да действат заедно.
Следващата стъпка е обявяването на окончателните резултати и конституирането на новия парламент. Ако предварителните прогнози се потвърдят, Студентската листа ще може да започне процедурата по съставяне на самостоятелно правителство.
Източници: abc.net.au, apnews.com, rts.rs
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #32
08:46 26.10.2026
2 Интересно
Коментиран от #12
08:46 26.10.2026
3 хъхъ
Коментиран от #11, #47, #48
08:47 26.10.2026
4 Тошко
08:48 26.10.2026
5 "Аста Ла виста ", с олигрхията на Путин!
изгони рускта диктатура , на олигарха Путин!
Браво на братята сърби ,успех!
08:48 26.10.2026
6 12...34
Коментиран от #17
08:48 26.10.2026
7 Млад еврас
08:49 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЧАО орбан вучич КокаЙотова!
Коментиран от #14, #30
08:50 26.10.2026
11 баби
До коментар #3 от "хъхъ":Евала на Студентите-мозъкът на Нацията! А нашите баби искат КокаЙотова!
Коментиран от #18
08:51 26.10.2026
12 честен ционист
До коментар #2 от "Интересно":Ще се развият за сметка на отнопенията между Русия и България.
08:52 26.10.2026
13 путин е пътник
Коментиран от #23
08:53 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДрайвингПлежър
Арабската пролет донесе много мъка на много места... да ги видим сега "студентите"
Коментиран от #22, #36
08:55 26.10.2026
16 Абе
08:55 26.10.2026
17 Звездоброец
До коментар #6 от "12...34":....и такива хубави ....Франция , Германия , Испания и т.н., които горят ...
Коментиран от #24
08:56 26.10.2026
18 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "баби":студентите са сред най-тъпите прослойки на една нация!
недоучили, но със самочувствие, че знаят. и обикновено са проводници на най-безумните идеи, и обикновено са проводници на свръх либерализъм, който неминуемо водят до крах!
Коментиран от #25
08:57 26.10.2026
19 Тити на Кака
08:58 26.10.2026
20 бай Иван
09:00 26.10.2026
21 мдааа
Коментиран от #34
09:00 26.10.2026
22 горски
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Те нямат стройна идеология,нито икономически дългосрочен поглед....Вероятно ще започнат да се роят на фракции и да се карат помежду си и ще са склонни към външни манипулации.Като знам какво беше при нас 90-те години,си мисля че ще повторят същите грешки....
Коментиран от #27, #29
09:00 26.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #17 от "Звездоброец":И какво ще затваряме ли сега Европейския съюз след няколко протестчета???
🤩🤡🍌🍌🍌
Коментиран от #35
09:02 26.10.2026
25 баби кухолейки
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Младежта е цвета на Нацията! Младите не обичат руските Агресори! Младите искат спокоен европейски живот !
Коментиран от #44
09:04 26.10.2026
26 ....
09:04 26.10.2026
27 Тити на Кака
До коментар #22 от "горски":Малка поправка от мен - листоваците няма тепърва да проявяват "склонност към външни манипулации", те са плод именно на външни манипулации.
В тенджерата са.
09:04 26.10.2026
28 Наблюдател
09:05 26.10.2026
29 само че това са сърби
До коментар #22 от "горски":и още напролет ще грабнат сопите.
09:05 26.10.2026
30 бай Иван
До коментар #10 от "ЧАО орбан вучич КокаЙотова!":"Напред към Европа! путин Агресор"
Аз съм щастлив с такива коментари. Значи все пак има хора за фронта в Украйна?Урсула пращай ТЦК то . Ще има доброволци тука. Тамън лудите ще се разкарат да заживеем разумно.
09:05 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Уж диктатор
До коментар #1 от "Гробар":а допусна демократични избори?!
Коментиран от #40
09:06 26.10.2026
33 Йотова дърпа към Азиатска русия
До коментар #14 от "Гробар":ЕС е в Европа! Сърбия беше руско колело!
09:09 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Звездоброец
До коментар #24 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Няколко протестчета , няколко дългчета , малко студеничко , малко емиграция и малко тъмни футболни отбори и те така...
09:09 26.10.2026
36 А ВИКАШ
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":ДИКТАТУРАТА НА ВУЧИЧ
БЕШЕ МНОГО ХУБАВА НАЛИ ?
09:10 26.10.2026
37 В Сърбия нямаше ли
Да помага?
Много слаба Подкрепя от Кремъл
Много .
09:12 26.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 НОМЕРЪТ
До коментар #32 от "Уж диктатор":Не Мина .
Пък и Вучич не можа да манипулира
Изборите.
Коментиран от #49
09:16 26.10.2026
41 Вучич се опита като Мунчо
Ама падна по Средата.
Хахаха хахаха хахаха
09:18 26.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 стоян георгиев
09:19 26.10.2026
44 ДрайвингПлежър
До коментар #25 от "баби кухолейки":Младите искат да живеят сега, те нямат нито търпение нито дългосрочна визия - ще навземат заеми и ще потопят поколения напред!
Младите си мислят че са хванали бога, а още не знаят какво държат!
09:21 26.10.2026
45 Жалко за Сърбия!
09:21 26.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бай Араб
До коментар #3 от "хъхъ":Ами пусни си песента пада другаря в смъртен бой,скоро и Радев ще напусне МС.
09:36 26.10.2026
48 Бай Араб
До коментар #3 от "хъхъ":Вучич няма машини за гласуване,ала бала при президента .
09:37 26.10.2026
49 ои8уйхътгрф
До коментар #40 от "НОМЕРЪТ":Напротив, номерът мина не на 100,б а на 300%... Дългите протести дадоха време да се избистри въпроса кой точно и как точно управлява тези тълпи, сега точно срещу зимата им се дава властта да управляват и понеже нито могат, нито знаят как да управляват ще вкарат във властта едни конкретни либерасти "с опит и виждания" които до лятото ще закопаят държавата с масови уволнения, провалени договори и порядъчна цифра заеми... И догодина по това време Вучич отново ще е на власт... За още 15 години...
09:43 26.10.2026