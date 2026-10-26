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Студентската листа спечели изборите в Сърбия ОБЗОР
  Тема: Избори

Студентската листа спечели изборите в Сърбия ОБЗОР

26 Октомври, 2026 08:40 1 269 49

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • александър вучич-
  • парламентарни избори-
  • белград

Александър Вучич призна поражението си и заяви, че опозицията ще има между 135 и 140 депутати. Окончателните резултати все още не са обявени

Студентската листа спечели изборите в Сърбия ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Студентската листа спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, обяви бившият президент Александър Вучич, който оглавяваше листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“. Той призна поражението на политическата си формация, като уточни, че окончателните резултати все още не са готови.

„Ясно е, че загубихме тези избори. Студентската листа спечели“, заяви Вучич пред свои привърженици. По думите му опозиционната листа ще разполага с между 135 и 140 места в 250-местната Скупщина, докато неговата коалиция ще получи около 105 мандата. Вучич допълни, че Студентската листа ще може самостоятелно да формира парламентарно мнозинство.

Предварителната оценка на Ипсос и Центъра за свободни избори и демокрация ЦеСИД при обработен извадков резултат от 80,8% дава на Студентската листа 52,7% от гласовете, или около 140 мандата. Листата „Обединена Сърбия“ получава 38,9% и 104 места според тази проекция. По-ранна оценка на същите организации даваше 139 мандата на студентите и 104 на коалицията около Вучич.

Според предварителните данни други мажоритарни листи не преминават общия изборен праг. Изключение са формациите, които участват по правилата за представителство на националните малцинства, сред които е Съюзът на унгарците от Войводина.

Празненства в Белград

След изявлението на Вучич привърженици на Студентската листа излязоха по улиците на Белград. Автомобили свиреха с клаксони, използваха се пиротехнически средства, а групи мотоциклетисти се насочиха към центъра на столицата. Празнуващи пробиха оградата около Пионерския парк, разположен срещу сградата на парламента.

В парка преди това беше изграден палатков лагер на поддръжници на Вучич. След признаването на изборното поражение лагерът е останал празен. Сръбската държавна телевизия РТС съобщи и за пожар в района, който е бил гасен от граждани до пристигането на пожарникарите.

Победата идва след близо две години протести

Изборите бяха свикани след почти две години студентски протести срещу правителството и начина на управление на страната. Демонстрациите започнаха след срутването на козирка на железопътна гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души. Студентското движение постепенно се превърна в основна опозиционна сила и влезе в изборите със собствена листа.

Унгарският премиер Петер Мадяр поздрави лидерите на Студентската листа още преди публикуването на окончателните резултати и заяви, че Унгария е готова да ги подкрепи. Председателят на Съюза на независимите социалдемократи Милорад Додик също поздрави победителите. Той заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да действат заедно.

Следващата стъпка е обявяването на окончателните резултати и конституирането на новия парламент. Ако предварителните прогнози се потвърдят, Студентската листа ще може да започне процедурата по съставяне на самостоятелно правителство.

Източници: abc.net.au, apnews.com, rts.rs


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    30 8 Отговор
    Лошо им се пише на сърбетата. Тепърва ще строят демокрацията. Добра новина за зеления таракан. Парите на сърбите ще отиват за оръжие за украйна.

    Коментиран от #32

    08:46 26.10.2026

  • 2 Интересно

    18 0 Отговор
    Как ще се развият отношенията с Русия, при новите управляващи.

    Коментиран от #12

    08:46 26.10.2026

  • 3 хъхъ

    16 6 Отговор
    И какво ще правят тези студенти? Как ще управляват? Нали и Вучич уж беше диктатор, пък някакви 20-годишни го победиха на избори?!

    Коментиран от #11, #47, #48

    08:47 26.10.2026

  • 4 Тошко

    15 9 Отговор
    Вучич трябваше да вземе нашите машини за гласуване тогава щеше да спечели 100% от вота.

    08:48 26.10.2026

  • 5 "Аста Ла виста ", с олигрхията на Путин!

    15 31 Отговор
    Последния остров в Европа , който съвсем демократично ,
    изгони рускта диктатура , на олигарха Путин!
    Браво на братята сърби ,успех!

    08:48 26.10.2026

  • 6 12...34

    15 26 Отговор
    Просто казано,не на комунизма.Искат нормално развиваща се държава каквито са Дания, Норвегия, Холандия и такива хубави

    Коментиран от #17

    08:48 26.10.2026

  • 7 Млад еврас

    30 10 Отговор
    Ако новите сърбета се заиграят с ЕС ще бъдат дооскубани тотално, един път НАТОто ги разкости сега е ред на ЕС.

    08:49 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЧАО орбан вучич КокаЙотова!

    12 20 Отговор
    Напред към Европа! путин Агресор

    Коментиран от #14, #30

    08:50 26.10.2026

  • 11 баби

    11 17 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Евала на Студентите-мозъкът на Нацията! А нашите баби искат КокаЙотова!

    Коментиран от #18

    08:51 26.10.2026

  • 12 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интересно":

    Ще се развият за сметка на отнопенията между Русия и България.

    08:52 26.10.2026

  • 13 путин е пътник

    10 20 Отговор
    Младите не искат управници приятели на руските Фашисти!

    Коментиран от #23

    08:53 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ДрайвингПлежър

    17 4 Отговор
    Едно е да спечелиш, друго да управляваш!
    Арабската пролет донесе много мъка на много места... да ги видим сега "студентите"

    Коментиран от #22, #36

    08:55 26.10.2026

  • 16 Абе

    18 3 Отговор
    Той и наш Слави така спечели и тези са същите лаладжии,от кол и въже :)))и да не се радват много либерадтите,щото в Париж,Милано и Брюксел ги чака същото:))

    08:55 26.10.2026

  • 17 Звездоброец

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "12...34":

    ....и такива хубави ....Франция , Германия , Испания и т.н., които горят ...

    Коментиран от #24

    08:56 26.10.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    21 4 Отговор

    До коментар #11 от "баби":

    студентите са сред най-тъпите прослойки на една нация!
    недоучили, но със самочувствие, че знаят. и обикновено са проводници на най-безумните идеи, и обикновено са проводници на свръх либерализъм, който неминуемо водят до крах!

    Коментиран от #25

    08:57 26.10.2026

  • 19 Тити на Кака

    16 2 Отговор
    Да се повторя - истинският цирк в Сърбия тепърва предстои.

    08:58 26.10.2026

  • 20 бай Иван

    17 4 Отговор
    Честито на сърбите.Чакаме ги и в ЕС и НАТО! За да не ми трият коментара ще кажа следното "Елате и вижте как българите цъфтим в тези две организации.Чакаме ви мили съседи да се кооперираме и живеем заедно в охолство със собствено земеделие, производство и независима мощна икономика. Чака ви чудесно образование поне на нивото на външният министър на ЕС и приятелски отношения с Русия. Пригответе дърва и свещи .Не че няма енергия .Просто е по екологично да се топлите на тях. Ще можете без проблем да посещавате кварталите в Париж и да се убедите колко са безопасни дори и без да влиза полиция в тях. Да се разходите в Марсилия и да видите как отряди от НАТО охраняват улиците за да е безопасно за гостите и гражданите на Марсилия. Няма да имате нужда от автомобили в Европа, защото по екологични причини се трансформират в отпадък за рециклиране направо по улиците.Там вече не е и скъпо. Чанти "Гучи" се продават за без пари на чаршафи направо на улиците. така се икономисва от персонал и се намалява въглеродният отпечат. И те така. Честито на студентите. Най умната и прогресивна прослойка на обществото. Също като българската опреди 35 години."Факти" надявам се ,че направих коректен коментара?

    09:00 26.10.2026

  • 21 мдааа

    10 7 Отговор
    Урсулите подмениха още едно управление в Европа за да наложат либералната си диктатура!

    Коментиран от #34

    09:00 26.10.2026

  • 22 горски

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Те нямат стройна идеология,нито икономически дългосрочен поглед....Вероятно ще започнат да се роят на фракции и да се карат помежду си и ще са склонни към външни манипулации.Като знам какво беше при нас 90-те години,си мисля че ще повторят същите грешки....

    Коментиран от #27, #29

    09:00 26.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Звездоброец":

    И какво ще затваряме ли сега Европейския съюз след няколко протестчета???

    🤩🤡🍌🍌🍌

    Коментиран от #35

    09:02 26.10.2026

  • 25 баби кухолейки

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Младежта е цвета на Нацията! Младите не обичат руските Агресори! Младите искат спокоен европейски живот !

    Коментиран от #44

    09:04 26.10.2026

  • 26 ....

    10 2 Отговор
    Сега брюкселските залени зелки, урси ваксата и кая мозъка ша им разкажат играта на недоучилите и без никакъв опит студентчета.

    09:04 26.10.2026

  • 27 Тити на Кака

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "горски":

    Малка поправка от мен - листоваците няма тепърва да проявяват "склонност към външни манипулации", те са плод именно на външни манипулации.
    В тенджерата са.

    09:04 26.10.2026

  • 28 Наблюдател

    8 1 Отговор
    Политиката деградира съвсем. Това ляво, дясно, идеи политически, няма. Две партии в Сърбия, едната студентска, другата прогресивна. И седем независими депутата се промъкнали като мишки. Комшиите ще ги управляват студенти. Горе долу като у нас, едната за прогреса, другият продължава да се променя.

    09:05 26.10.2026

  • 29 само че това са сърби

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "горски":

    и още напролет ще грабнат сопите.

    09:05 26.10.2026

  • 30 бай Иван

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "ЧАО орбан вучич КокаЙотова!":

    "Напред към Европа! путин Агресор"

    Аз съм щастлив с такива коментари. Значи все пак има хора за фронта в Украйна?Урсула пращай ТЦК то . Ще има доброволци тука. Тамън лудите ще се разкарат да заживеем разумно.

    09:05 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Уж диктатор

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    а допусна демократични избори?!

    Коментиран от #40

    09:06 26.10.2026

  • 33 Йотова дърпа към Азиатска русия

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    ЕС е в Европа! Сърбия беше руско колело!

    09:09 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Звездоброец

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Няколко протестчета , няколко дългчета , малко студеничко , малко емиграция и малко тъмни футболни отбори и те така...

    09:09 26.10.2026

  • 36 А ВИКАШ

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    ДИКТАТУРАТА НА ВУЧИЧ

    БЕШЕ МНОГО ХУБАВА НАЛИ ?

    09:10 26.10.2026

  • 37 В Сърбия нямаше ли

    5 3 Отговор
    И Там Некоя Мутрофанова

    Да помага?

    Много слаба Подкрепя от Кремъл

    Много .

    09:12 26.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 НОМЕРЪТ

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Уж диктатор":

    Не Мина .

    Пък и Вучич не можа да манипулира
    Изборите.

    Коментиран от #49

    09:16 26.10.2026

  • 41 Вучич се опита като Мунчо

    5 2 Отговор
    Да се прехвърля от Стол на Стол

    Ама падна по Средата.

    Хахаха хахаха хахаха

    09:18 26.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Путин помогна и ма сърбите както и ма сирииците.

    09:19 26.10.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "баби кухолейки":

    Младите искат да живеят сега, те нямат нито търпение нито дългосрочна визия - ще навземат заеми и ще потопят поколения напред!
    Младите си мислят че са хванали бога, а още не знаят какво държат!

    09:21 26.10.2026

  • 45 Жалко за Сърбия!

    1 5 Отговор
    Студенти, ученици...пучове, демокрация....всичко е режисирано. Всичко се знае. Знае се чий капитал стои зад всеки. Службите знаят ВСИЧКО и то навсякъде! Няма изненади. Жалко и не ми се мисли какво трябва да означава това консолидиране на Европа...

    09:21 26.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Ами пусни си песента пада другаря в смъртен бой,скоро и Радев ще напусне МС.

    09:36 26.10.2026

  • 48 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    Вучич няма машини за гласуване,ала бала при президента .

    09:37 26.10.2026

  • 49 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "НОМЕРЪТ":

    Напротив, номерът мина не на 100,б а на 300%... Дългите протести дадоха време да се избистри въпроса кой точно и как точно управлява тези тълпи, сега точно срещу зимата им се дава властта да управляват и понеже нито могат, нито знаят как да управляват ще вкарат във властта едни конкретни либерасти "с опит и виждания" които до лятото ще закопаят държавата с масови уволнения, провалени договори и порядъчна цифра заеми... И догодина по това време Вучич отново ще е на власт... За още 15 години...

    09:43 26.10.2026

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