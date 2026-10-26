Политическо земетресение в Сърбия

Водеща тема в медиите в Република Северна Македония днес е победата на Студентската листа на парламентарните избори в Сърбия и второто място за досега управлявалата Сръбска прогресивна партия, предаде БТА.

„Сърбия: „Студентската листа“ сложи край на 14-годишното управление на СНС (Сръбската прогресивна партия) и спечели абсолютно мнозинство”, „Сръбското студентско движение се роди от трагедията в Нови сад и две години по-късно свали Вучич”, „Десетки хиляди се събраха снощи на площад „Славия” в Белград, за да отпразнуват победата на Студентската листа”, Вучич призна поражението си: Загубихме тези избори”, „Краят на ерата на Вучич или краят на политиката?”, „Сърбия празнува, но се появява и страх: „Вучич призна поражението си твърде бързо, може би се готви опасна маневра!“. Това са част от заглавия в пресата в Северна Македония.

Медиите пишат за мнозинството, с което Студентската листа спечели изборите в съседната на Северна Македония държава и „сложи край на 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия”.

„Студентската листа няма нито един доминиращ политически лидер, а сред 250-те ѝ кандидати има лекари, университетски преподаватели, юристи, икономисти, актьори, спортисти и активисти, повечето от които никога не са заемали високи държавни позиции (...) Но първото място в избирателната листа не означава кандидатура за министър-председател (...) Една от особеностите е, че студентите, които организираха протестите, не са се поставили на най-видните позиции, а по-скоро, в продължение на повече от година студентски пленуми, блокади и разговори, са избрали кандидати, за които са смятали, че могат да поемат отговорност за институциите”, пише вестник „Независен”.

Изданието припомня, че Студентската листа официално бе основана през септември от група от 14 души, предимно университетски преподаватели, и събра над 70 000 подписа, за да внесе листата в Републиканската избирателна комисия, с основната идея „да изгради политическа опция, която да не зависи от един-единствен лидер”.

„Вучич заяви, че партията му е спечелила около 1,7 милиона гласа, а Студентската листа около 2,2 милиона. Това обаче предвещава много по-нестабилно правителство”, пише Проверено.мк.

„В неделя вечерта голям брой граждани спонтанно се събраха на Площада на свободата в Нови Сад, за да отпразнуват победата на Студентската листа на парламентарните избори в Сърбия. Честването започна след обръщението на Александър Вучич, който призна поражението на своята политическа партия, предизвиквайки бурни реакции сред гражданите (...) Мястото на честването има особена символика. На същия площад, само седмица по-рано, Вучич проведе предизборен митинг, който беше подкрепен и от словашкия премиер Роберт Фицо. Сега гражданите са се събрали на същото място, за да отпразнуват обратния резултат от изборите. Някои се чудят дали подобно бързо признание може да е част от политическа маневра, но засега няма потвърдена информация, която да сочи към подобен сценарий”, пише Пръв.мк.

„След два президентски мандата този абсолютен господар на целия политически и обществен живот в Сърбия, според сръбските конституционни норми, нямаше право да се кандидатира за тази позиция за трети път, затова се опита да извърши т. нар. „маневра на Путин“ – да се премести от президентския пост обратно на премиерския стол. Без успех”, пише в анализа си Призма.мк.

Изданието определя резултатите от изборите в Сърбия като „политическо земетресение”.

При 96 процента обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете на парламентарните избори в Сърбия Студентската листа печели 140 мандата, а Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич - 103 мандата, обяви неправителствената организация Център за свободни избори и демокрация (ЦеСИД). Това са единствените партии, преодолели трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители. Освен тях няколко партии на малцинствата ще влязат в новия състав на сръбския парламент. Избирателната активност вчера е била 69,3 процента.