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Политическо земетресение в Сърбия

Политическо земетресение в Сърбия

26 Октомври, 2026 12:27 1 548 26

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • северна македония-
  • избори

Вучич призна поражението си твърде бързо, може би се готви опасна маневра, пишат медиите след изборите в Сърбия

Политическо земетресение в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водеща тема в медиите в Република Северна Македония днес е победата на Студентската листа на парламентарните избори в Сърбия и второто място за досега управлявалата Сръбска прогресивна партия, предаде БТА.

„Сърбия: „Студентската листа“ сложи край на 14-годишното управление на СНС (Сръбската прогресивна партия) и спечели абсолютно мнозинство”, „Сръбското студентско движение се роди от трагедията в Нови сад и две години по-късно свали Вучич”, „Десетки хиляди се събраха снощи на площад „Славия” в Белград, за да отпразнуват победата на Студентската листа”, Вучич призна поражението си: Загубихме тези избори”, „Краят на ерата на Вучич или краят на политиката?”, „Сърбия празнува, но се появява и страх: „Вучич призна поражението си твърде бързо, може би се готви опасна маневра!“. Това са част от заглавия в пресата в Северна Македония.

Медиите пишат за мнозинството, с което Студентската листа спечели изборите в съседната на Северна Македония държава и „сложи край на 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия”.

„Студентската листа няма нито един доминиращ политически лидер, а сред 250-те ѝ кандидати има лекари, университетски преподаватели, юристи, икономисти, актьори, спортисти и активисти, повечето от които никога не са заемали високи държавни позиции (...) Но първото място в избирателната листа не означава кандидатура за министър-председател (...) Една от особеностите е, че студентите, които организираха протестите, не са се поставили на най-видните позиции, а по-скоро, в продължение на повече от година студентски пленуми, блокади и разговори, са избрали кандидати, за които са смятали, че могат да поемат отговорност за институциите”, пише вестник „Независен”.

Изданието припомня, че Студентската листа официално бе основана през септември от група от 14 души, предимно университетски преподаватели, и събра над 70 000 подписа, за да внесе листата в Републиканската избирателна комисия, с основната идея „да изгради политическа опция, която да не зависи от един-единствен лидер”.

„Вучич заяви, че партията му е спечелила около 1,7 милиона гласа, а Студентската листа около 2,2 милиона. Това обаче предвещава много по-нестабилно правителство”, пише Проверено.мк.

„В неделя вечерта голям брой граждани спонтанно се събраха на Площада на свободата в Нови Сад, за да отпразнуват победата на Студентската листа на парламентарните избори в Сърбия. Честването започна след обръщението на Александър Вучич, който призна поражението на своята политическа партия, предизвиквайки бурни реакции сред гражданите (...) Мястото на честването има особена символика. На същия площад, само седмица по-рано, Вучич проведе предизборен митинг, който беше подкрепен и от словашкия премиер Роберт Фицо. Сега гражданите са се събрали на същото място, за да отпразнуват обратния резултат от изборите. Някои се чудят дали подобно бързо признание може да е част от политическа маневра, но засега няма потвърдена информация, която да сочи към подобен сценарий”, пише Пръв.мк.

„След два президентски мандата този абсолютен господар на целия политически и обществен живот в Сърбия, според сръбските конституционни норми, нямаше право да се кандидатира за тази позиция за трети път, затова се опита да извърши т. нар. „маневра на Путин“ – да се премести от президентския пост обратно на премиерския стол. Без успех”, пише в анализа си Призма.мк.

Изданието определя резултатите от изборите в Сърбия като „политическо земетресение”.

При 96 процента обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете на парламентарните избори в Сърбия Студентската листа печели 140 мандата, а Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич - 103 мандата, обяви неправителствената организация Център за свободни избори и демокрация (ЦеСИД). Това са единствените партии, преодолели трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители. Освен тях няколко партии на малцинствата ще влязат в новия състав на сръбския парламент. Избирателната активност вчера е била 69,3 процента.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    14 17 Отговор
    И сърбите ще страдат заради лош маТрял

    Коментиран от #2, #16

    12:29 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 604

    10 7 Отговор
    Време е сърбия да се доразпадне!

    12:31 26.10.2026

  • 4 Овчар

    9 1 Отговор
    МИРНИЯТ ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОЛИГАРХИЯТА Е КАТО ДА ХВЪРЛИШ МОНЕТА В КЛАДЕНЕЦА И ДА ЧАКАШ ДА ТИ ВЪРНЕ РЕСТО, ИЛИ ДА ГОВОРИШ НА СТЕНА. СТЕНАТА НЕ ЧУВА. ТЯ Е САМО ТУХЛИ, ПОДРЕДЕНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ. ДОКАТО ШЕПНЕШ, ТЯ СТОИ. НО КОГАТО КОРЕМЪТ ОСТАНЕ ПРАЗЕН И ЗНАНИЕТО БЪДЕ ОТНЕТО, ШЕПОТЪТ СЕКВА. РЪКАТА НАМИРА ЧУКА. И ТОГАВА СТЕНАТА ПАДА – НЕ ЗАЩОТО Е ЧУЛА МОЛБАТА, А ЗАЩОТО ЧУКЪТ Е ПО-СИЛЕН ОТ ТУХЛИТЕ. ПОЛИТИЦИТЕ И ОЛИГАРХИЯТА НЕ ДАВАТ РЕШЕНИЕ. ТЕ ПРОСТО ДАВАТ НОВ БАЛОН, КОЙТО СЛЕД ВРЕМЕ ЩЕ СЕ ПУКНЕ И ЩЕ ОСТАВИ СЪЩАТА СТЕНА И СЪЩИТЕ ТУХЛИ. РЕШЕНИЕ МОЖЕ ДА ДАДЕ САМО НАУКАТА. ПОЛИТИКАТА Е ТУМОР, КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ОЛИГАРСИ.

    12:35 26.10.2026

  • 5 Сатана Z

    5 6 Отговор
    То и а Афганистан студентите (талибан) взеха власта и кво?

    12:36 26.10.2026

  • 6 Ами

    20 11 Отговор
    Едва ли някой от „Студентската листа“ помни бомбардировките над Сърбия,
    но със сигурност родителите им помнят през какво са преминали.
    Лесно е да подлъжеш млад човек с хубави обещания ...
    Но каквото са си надробили, това ще сърбат.

    Коментиран от #13, #18, #19

    12:36 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    0 5 Отговор
    Ха ха ха Марчето присъъъНа

    12:40 26.10.2026

  • 9 ааааааххх

    5 1 Отговор
    Те студентите спечелиха ама пак пенсионерите седят на микрофоните и се поздравяват за победата

    12:41 26.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И кво праим ся?

    3 7 Отговор
    Проруските партии събраха общо 0,3%. Ай-ай-ай ....
    Само нашите Серьожки продължават да подскачат на място .

    12:44 26.10.2026

  • 12 Мария,

    2 0 Отговор
    Кога вие "журналистите" ще се научите да пишете на български. Няма такъв израз "политическо земетресесие", има "политическо сътресение или трус".

    12:47 26.10.2026

  • 13 Ганди

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Не прочете ли че там са професори по медицина, икономика, право, а не студенти?

    Коментиран от #23

    12:48 26.10.2026

  • 14 ....

    4 8 Отговор
    Браво на Сърбия! Изгони всички руски пудели от властта.

    12:49 26.10.2026

  • 15 А50

    8 2 Отговор
    Е па нищо, нека видят колко е убаво в клуба на богатите да си прислужник на гърнето

    12:49 26.10.2026

  • 16 накрая и кремълските..ще си отидат!

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    просия се разпада!!!

    12:50 26.10.2026

  • 17 професора

    2 1 Отговор
    Де да имаше такива студенти и у Нас !?!!?

    12:50 26.10.2026

  • 18 Напред към ЕС

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Бомбите на руския Агресор са много повече! ЕС е спокойствие и добър живот!

    12:50 26.10.2026

  • 19 А50

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    Така е, студентите нямат памет-от близкото минало. Лесно се манипулират

    12:51 26.10.2026

  • 20 Факт

    3 1 Отговор
    Бързо ще се разцепят по балкански!

    12:54 26.10.2026

  • 21 Мухаа ха!

    2 1 Отговор
    БВП през 2025 г-90,6 милиарда евро.Валутни резерви-29,54 милиарда евро.Златен резерв - 59,4 метрични тона.Само през 2025 г банката им е закупила ,2,4 тона злато.Сега,като ги управляват " Подскачащите живейници" всичо това,със сигурност ще се окаже в недалечно бъдеще под управлението на Урсула и ЕЦБ.Да им е честито! Като не умееш да ядеш с лъжицата, задължително започваш да ядеш с дръжката! Същите заблудени бяха и нашите " млади студенти" през 90 те,начело с тарикат Кошлуков.А днес в огромната си част ,са пенсионери с продънени джобове.И там ги чака същия сценарий.Руснака просто ще изпълни договора за газ,до края на годината.Следва газова криза,и петрол единствено през Хърватския тръбопровод.От чудни дестинации - Гвиана,Нигерия и други.

    12:55 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ганди":

    Едва ли е Сърбия имат чак толкова професори по медицина,
    икономика и право за да спечелят парламентарни избори,
    но дано изборът им да е правилен.

    12:59 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 сега студентите

    0 0 Отговор
    Ще станат лидери и велики мъррсули и няма повече да учат щото е вредно и не е хубава сделка

    13:02 26.10.2026

  • 26 Никой нормален

    1 0 Отговор
    Не иска да е роб на масковската хунта!

    13:08 26.10.2026

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