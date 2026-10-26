Русия с интригуващо послание към новата власт в Сърбия

Кремъл ще продължи да развива отношенията си със Сърбия въпреки поражението на бившия президент Александър Вучич и неговата политическа сила на парламентарните избори. Това заяви говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Вотът се проведе на 25 октомври, а Вучич призна загубата на своята листа. Той посочи, че студентската листа е спечелила изборите и ще има повече депутати в парламента. Победата бележи политическа промяна след продължили близо две години протести срещу управлението му.

Москва очаква диалог с новите управляващи

Песков изрази надежда, че новата политическа сила, която ще поеме властта в Белград, ще оцени ползите от сътрудничеството с Русия. „Ние на свой ред възнамеряваме и занапред да способстваме по всякакъв начин за развитието на отношенията ни с Белград, но както знаете, тангото се танцува от двама“, каза говорителят на Кремъл.

Той не уточни какви конкретни стъпки очаква Москва от бъдещото сръбско управление. Изявлението му показва, че Кремъл възнамерява да запази връзките с Белград независимо от промяната в политическото съотношение на силите.

Песков разчита и на Вучич

Говорителят на руското президентство заяви, че Москва се надява Вучич да продължи да допринася за развитието на двустранните отношения, дори ако остане в опозиция.

„Ние знаем, че Вучич ще остане на политическата арена и се надяваме, че дори от опозиция, той все пак ще допринася за развитието на двустранните отношения“, посочи Песков.

Вучич ръководи сръбската политика като премиер или президент от 2014 г. насам. Сръбската прогресивна партия беше основната политическа сила във властта през този период, а отношенията с Русия останаха сред важните теми във външната политика на Белград.

Песков приветства и преизбирането на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва. По думите му Лула подкрепя развитието на двустранните отношения с Русия и сътрудничеството в рамките на БРИКС.