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Русия с интригуващо послание към новата власт в Сърбия

Русия с интригуващо послание към новата власт в Сърбия

26 Октомври, 2026 13:25 1 503 14

  • кремъл-
  • сърбия-
  • дмитрий песков-
  • александър вучич-
  • парламентарни избори

Москва заяви, че разчита и на новите управляващи в Белград, и на Александър Вучич за запазване на двустранното сътрудничество

Русия с интригуващо послание към новата власт в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл ще продължи да развива отношенията си със Сърбия въпреки поражението на бившия президент Александър Вучич и неговата политическа сила на парламентарните избори. Това заяви говорителят на руското президентство Дмитрий Песков.

Вотът се проведе на 25 октомври, а Вучич призна загубата на своята листа. Той посочи, че студентската листа е спечелила изборите и ще има повече депутати в парламента. Победата бележи политическа промяна след продължили близо две години протести срещу управлението му.

Москва очаква диалог с новите управляващи

Песков изрази надежда, че новата политическа сила, която ще поеме властта в Белград, ще оцени ползите от сътрудничеството с Русия. „Ние на свой ред възнамеряваме и занапред да способстваме по всякакъв начин за развитието на отношенията ни с Белград, но както знаете, тангото се танцува от двама“, каза говорителят на Кремъл.

Той не уточни какви конкретни стъпки очаква Москва от бъдещото сръбско управление. Изявлението му показва, че Кремъл възнамерява да запази връзките с Белград независимо от промяната в политическото съотношение на силите.

Песков разчита и на Вучич

Говорителят на руското президентство заяви, че Москва се надява Вучич да продължи да допринася за развитието на двустранните отношения, дори ако остане в опозиция.

„Ние знаем, че Вучич ще остане на политическата арена и се надяваме, че дори от опозиция, той все пак ще допринася за развитието на двустранните отношения“, посочи Песков.

Вучич ръководи сръбската политика като премиер или президент от 2014 г. насам. Сръбската прогресивна партия беше основната политическа сила във властта през този период, а отношенията с Русия останаха сред важните теми във външната политика на Белград.

Песков приветства и преизбирането на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва. По думите му Лула подкрепя развитието на двустранните отношения с Русия и сътрудничеството в рамките на БРИКС.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Песков...ЧАДО

    21 24 Отговор
    Сърбите биха шута на комунистите и русофилите в Сърбия.

    Коментиран от #8

    13:28 26.10.2026

  • 2 Овчар

    27 11 Отговор
    На сърбите първо ще им дадат дълг срещу залог , после ще им фалират индустрията след което концесионерите ще започнат източването на природните ресурси... Накрая вратата на ЕС ще се отвори и просяците ще станат роби..!

    13:29 26.10.2026

  • 3 Барба Дани

    5 1 Отговор
    Нормално, апетитът, дето казват, идва с яденето и си отива с бой през ръцете…

    13:30 26.10.2026

  • 4 честен ционист

    4 14 Отговор
    "Студентската листа" са все руски студенти.

    13:30 26.10.2026

  • 5 А50

    14 4 Отговор
    Оставайте ги да гълтат вода. Германия ще инвестира в Сърбия ама друг път

    13:31 26.10.2026

  • 6 Веселяка

    2 8 Отговор
    Аз пък гласувах за Волен 🤪 😆 😂 🤣

    13:32 26.10.2026

  • 7 Путин да прави

    9 12 Отговор
    като вятъpa!

    13:32 26.10.2026

  • 8 Тц, тц, тц!

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Песков...ЧАДО":

    Не го ли победихте този комунизъм? Як комунизъм излезе еей! Не ви излиза от празните кратуни!

    Коментиран от #9, #14

    13:44 26.10.2026

  • 9 Хи хи,

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Тц, тц, тц!":

    35 години го борят и още има за грабене ...

    13:50 26.10.2026

  • 10 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 11 Мдаа

    2 6 Отговор
    На висъко акъл не вирее и Вучич жо дъказа за пореден път.Става само за охранител на джуджето от фотото.

    14:01 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 а дано, ама нам дали

    2 6 Отговор
    Орбан и Вучич с вакзала и Йотова в Масква!

    14:05 26.10.2026

  • 14 13675

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тц, тц, тц!":

    То, няма отърване от такива 3 дори 4 поколение ДС трудно но ще стане

    14:25 26.10.2026

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