Сърбия може да обърне курса към Европа: Вучич призна поражението си

Александър Вучич призна поражение на парламентарните избори в Сърбия, след като предварителните резултати дадоха убедителна преднина на Листата на студентите. Според обявените от самия Вучич данни студентската формация ще има между 135 и 140 депутатски места, а листата, водена от неговата Сръбска прогресивна партия, ще получи 105 мандата. Окончателните резултати все още не са обявени.

„Ясно е, че загубихме тези избори“, заяви Вучич на пресконференция след края на изборния ден. В парламента има 250 места, а в изборите участваха 18 листи с повече от 2400 кандидати. По данни, цитирани от Радио „Свободна Европа“, избирателната активност може да достигне близо 70 процента - най-високото равнище от десетилетия.

Студентското движение поема политически курс

Листата на студентите се появи след месеци на протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Трагедията предизвика обществено недоволство заради твърденията за корупционни практики и некачествено строителство по проект, реализиран с участието на китайски компании.

„Утре започваме работа за изграждането на държава, управлявана от върховенството на закона“, заяви Илия Срданович, водещ кандидат на студентската листа. Според него резултатът показва, че промяната е възможна, когато има обществена воля за нея.

Радомир Сайчич, професор в Белградския университет и кандидат на Листата на студентите, определи изборната нощ като момент, в който „гласът на народа се чува“, и заяви, че след победата предстои работа за бъдещето на страната.

Вучич остава начело на политическата сцена

Вучич беше президент на Сърбия от 2017 г., но подаде оставка в края на септември 2026 г., тъй като не можеше да се кандидатира за трети мандат. След свикването на предсрочните избори той се надяваше да стане министър-председател. Сърбът доминира политическия живот на страната повече от 14 години, като съчетава заявената цел за членство в Европейския съюз с тесни отношения с Русия и Китай.

След като призна поражението, Вучич заяви, че резултатът е последица от „мръсна работа“, организирана от сили в Съединените щати и Европа. Той предупреди и че новото управление може да подкрепи санкции срещу Русия през март или април, но не представи доказателства за твърденията си.

Поздравления от Брюксел и очакване за ново правителство

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздрави Листата на студентите и заяви, че Европейският съюз е готов да подкрепи реформи във върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и демократичните институции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също подкрепи тези приоритети.

Американският конгресмен Джо Уилсън определи резултата като победа за възстановяването на върховенството на закона. Ивана Страднер от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите заяви, че отстраняването на Вучич би било само начало на процеса по разграждане на корупционния и авторитарния модел.

Следващата стъпка е обявяването на окончателните резултати и формирането на ново парламентарно мнозинство. При потвърждение на предварителното разпределение Листата на студентите ще разполага с достатъчно места, за да започне съставянето на правителство без участие на други парламентарни сили.

Източници: rferl.org