Новини
Свят »
Сърбия »
Сърбия може да обърне курса към Европа: Вучич призна поражението си

Сърбия може да обърне курса към Европа: Вучич призна поражението си

26 Октомври, 2026 13:53 1 018 50

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • студентски протести-
  • парламентарни избори-
  • европейски съюз

Листата на студентите може да получи между 135 и 140 места в парламента, а партията на Вучич - 105. Окончателните резултати все още не са обявени

Сърбия може да обърне курса към Европа: Вучич призна поражението си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Вучич призна поражение на парламентарните избори в Сърбия, след като предварителните резултати дадоха убедителна преднина на Листата на студентите. Според обявените от самия Вучич данни студентската формация ще има между 135 и 140 депутатски места, а листата, водена от неговата Сръбска прогресивна партия, ще получи 105 мандата. Окончателните резултати все още не са обявени.

„Ясно е, че загубихме тези избори“, заяви Вучич на пресконференция след края на изборния ден. В парламента има 250 места, а в изборите участваха 18 листи с повече от 2400 кандидати. По данни, цитирани от Радио „Свободна Европа“, избирателната активност може да достигне близо 70 процента - най-високото равнище от десетилетия.

Студентското движение поема политически курс

Листата на студентите се появи след месеци на протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Трагедията предизвика обществено недоволство заради твърденията за корупционни практики и некачествено строителство по проект, реализиран с участието на китайски компании.

„Утре започваме работа за изграждането на държава, управлявана от върховенството на закона“, заяви Илия Срданович, водещ кандидат на студентската листа. Според него резултатът показва, че промяната е възможна, когато има обществена воля за нея.

Радомир Сайчич, професор в Белградския университет и кандидат на Листата на студентите, определи изборната нощ като момент, в който „гласът на народа се чува“, и заяви, че след победата предстои работа за бъдещето на страната.

Вучич остава начело на политическата сцена

Вучич беше президент на Сърбия от 2017 г., но подаде оставка в края на септември 2026 г., тъй като не можеше да се кандидатира за трети мандат. След свикването на предсрочните избори той се надяваше да стане министър-председател. Сърбът доминира политическия живот на страната повече от 14 години, като съчетава заявената цел за членство в Европейския съюз с тесни отношения с Русия и Китай.

След като призна поражението, Вучич заяви, че резултатът е последица от „мръсна работа“, организирана от сили в Съединените щати и Европа. Той предупреди и че новото управление може да подкрепи санкции срещу Русия през март или април, но не представи доказателства за твърденията си.

Поздравления от Брюксел и очакване за ново правителство

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздрави Листата на студентите и заяви, че Европейският съюз е готов да подкрепи реформи във върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и демократичните институции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също подкрепи тези приоритети.

Американският конгресмен Джо Уилсън определи резултата като победа за възстановяването на върховенството на закона. Ивана Страднер от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите заяви, че отстраняването на Вучич би било само начало на процеса по разграждане на корупционния и авторитарния модел.

Следващата стъпка е обявяването на окончателните резултати и формирането на ново парламентарно мнозинство. При потвърждение на предварителното разпределение Листата на студентите ще разполага с достатъчно места, за да започне съставянето на правителство без участие на други парламентарни сили.

Източници: rferl.org


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студентите,

    11 7 Отговор
    които спечелиха, са още по върли националисти, четете им лозунгиги и програмите.
    Заплахата от Белград и Скопие не бива да се подценява.

    Коментиран от #6, #7

    13:56 26.10.2026

  • 2 бджбхф

    18 11 Отговор
    Ще цъфнат и вържат като нас , да приемат и еврото.

    Коментиран от #22, #28

    13:57 26.10.2026

  • 3 стоян георгиев

    11 16 Отговор
    Сърбия ще стане нормална страна.тогавя какво ще прави нашия русофил и македонския такъв?

    Коментиран от #5, #12, #15, #25

    13:58 26.10.2026

  • 4 ШЕФА

    18 9 Отговор
    Това ще им бъде най голямата грешка.Евро.либералите само това чакат,да стъпят там да ги ограбят и занулят,както направиха с България благодарение на българоубийците Тулупа,Киро,Доган,Прасето ,циониста Паси и тн.

    Коментиран от #9

    13:59 26.10.2026

  • 5 Сърбия

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    и нормалност?
    Кога тази изкуствена държавица е била нормална и привлекателна, сериозно?

    13:59 26.10.2026

  • 6 Млък!

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Студентите,":

    Комунистите вече нямате думата!

    14:01 26.10.2026

  • 7 Анализ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Студентите,":

    Трябва да се внимава със Сърбия без значение кой управлява. Историята е доказала, че са хитри и работят и с Русия и с европейските държави, като Франция, Австрия, Унгария. Извличайки ползи но за сметка на българските интереси в България и Македония. Препоръчително за Сърбия е да забравят за македонизма и шовинистките си апетити. И да възприемат проевропейска политика и култура във взаимоотношенията между народите и съседите си.

    Коментиран от #10

    14:02 26.10.2026

  • 8 Уникално

    9 9 Отговор
    Добре, че са сърбите и унгарците да ни отворят очите. Позорът Радев да си върви

    Коментиран от #20

    14:03 26.10.2026

  • 9 Ане

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕФА":

    Защо не провериш на кой са хотелите по българското Черноморие по планините вилни зони имоти с басейни и прочие и прочие и тогава говори кой бил ограбил България. Да България е ограбена, но не занулена.

    14:04 26.10.2026

  • 10 Сърбия няма

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Анализ":

    как да изостова всичко това, което си казал, но Сърбия винаги е била деструктивна сила, тя никога не е създавала нещо красиво и привлекателно, а е ерозирала съседите си и ги е атакувала , когато са слаби.

    Коментиран от #17

    14:05 26.10.2026

  • 11 Стоянчо Пуканката

    9 3 Отговор
    Не им го пожелавам. Въпреки историческите " разногласия" в недалечното минало с Татковината, сърбетата не заслужават да ги сполети такава зла участ...

    14:06 26.10.2026

  • 12 Цък

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    От вчера Сърбия не е нормална държава. Студентите запалиха палатковия лагер на привържениците на В. У нас новината мина и замина.

    14:06 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Съдба

    9 2 Отговор
    Поредният пасажер в трета класа на "Титаник", щастлив, че е намерил билет преди отплуването.

    14:09 26.10.2026

  • 15 Стоянчо Пуканката

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Нали и янките така разправяха когато ги бомбеха с обеднен уран и обесиха Милошевич!? През колко още перипетии на " нормалността" трябва да преминат сърбетата докато стигнат до "Висшата лига"?

    14:09 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сърбия няма":

    И винаги са били маша на Русия.

    14:10 26.10.2026

  • 18 Софиянец

    9 8 Отговор
    Само дето сърбите не са гласували за ес и нато, а срещу корупцията! Да видим дали са ги излъгали, както и нас ни излъгаха ппдб-те!!!

    14:11 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Герги

    6 5 Отговор
    Не...може.....а трябва,отдавна трябваше да са избрали пътя по който да вървят,иначе скоро няма да видят ЕС...С това стоене на два стола,само си вредят...

    14:12 26.10.2026

  • 22 Европеец

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "бджбхф":

    Разбира се сърбите ще допуснат голяма грешка с това заиграване..... По времето на Тито пътуваха и работеха по целия свят.... Имат големи диаспори в Европа Ива Южна Америка.... Но тая Европа която беше преди 30-40 години и сърбите Много добре я познават, вече не е същата..... Нека да пробват, но след пробата ще отчетат грешката си...... Българите пробвахме преди 30-тина години и виждаме че сгрешихме тотално....

    Коментиран от #27, #49

    14:13 26.10.2026

  • 23 София

    8 7 Отговор
    Тотален крах и погром за Русия.

    14:14 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Стоянчо Пуканката

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Адаш,

    след като в европския ЕС е толкова убаво, защо рижавите инцести от торфеното мъгливо островче избягаха "с 200" от него? А по Скандинавско даже не искат и да чуват за "началниците" кака Урсулка и муцката Кайчето?

    14:16 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 до цент

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "бджбхф":

    тръгнат ли по нашия път, тежко им и горко на сърбите, язък за държавата

    Коментиран от #41

    14:18 26.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сърбите

    3 3 Отговор
    да мислят СЕГА, докато все още могат. След това вече ще бъде късно и няма има нужда да мислят, а само ще изпълняват - проверено многократно

    Коментиран от #33

    14:20 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 1234

    4 4 Отговор
    Всяка държава, която е подчинена на Русия е обречена на мизерия и унижения.

    Коментиран от #38

    14:22 26.10.2026

  • 33 Какво против

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сърбите":

    Ще изпълняват, да. Всяка корумпирана муутра трябва да изпълнява, заповедите в затвора.

    14:23 26.10.2026

  • 34 рев копейкин

    3 2 Отговор
    Фашиста путин отново унижен! Всички негови агенти губят! Орбан Вучич, Йотова!

    14:24 26.10.2026

  • 35 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Червен вятър":

    Е, нали след "съветските слуги" във властта се настаниха европски и англосаксонски "слуги"? И сигурно вързахме и цъфнахме?... Абе като се позамисля малко-верно "цъфнахме"- като пролетен мензухар...

    Коментиран от #47

    14:24 26.10.2026

  • 36 Възраждане

    0 2 Отговор
    Това би било трагедия. Единственият правилен път е към Русия

    14:24 26.10.2026

  • 37 Истината

    2 2 Отговор
    Микой от младите не иска да живее в блато или Папуа Нова Гвинея .
    Само трябва да си отговориш на един елементарен въпрос : В коя страна, която е в сферата на влияние на Москва, народа живее по добре, от коя да е страна от НАТО и ЕС ?
    Ако не стига, ето още един: Как живее народа от страните, които се водят по акъла на Москва Сирия, Венесуела, Иран, Палестина, Афганистан, Куба ...

    14:24 26.10.2026

  • 38 хихихи

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "1234":

    Явно франция е подчинена на Русия 😂

    14:24 26.10.2026

  • 39 Бски

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    И аз не мога да го проумея. Може би прогресивна глупост и корупция.

    14:25 26.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 молдова

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "до цент":

    Ако не бе ЕС да извади България от мизерията, сега да сте на нивото на Молдова!

    14:25 26.10.2026

  • 42 Възраждане

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Факти":

    Все още не сме. Мистър Кеш гледа само своя си интерес и на олигарсите зад него. Не го интересува нито Европа, нито Русия за съжаление

    14:25 26.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пламен

    1 1 Отговор
    Москва.
    На Червения площад се чуват звуци от шамари. Звуците идват от Кремъл.

    14:27 26.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":

    Един път слуга, вечен слуга. Европа предаде борците и нае слугите. Със слуги по-лесно се работи. Винаги казват да. И българските политици и преговарящи винаги казваха да.

    14:28 26.10.2026

  • 48 Герги

    3 2 Отговор
    Много хора от които нищо не става само се оплакват тук,сякаш някой друг им е виновен за неговите неуспехи в живота.Какъвто и да е строя ТИ трябва да си намериш своето място в него,не само да се жалваш...или няма карти за почивка и няма безработица,че 5 човека вършеха работата на двама...мизерията никога няма да свърши за тях.

    14:28 26.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тошо

    1 3 Отговор
    Ако обърнат курса към Европа, ще тръгнат по нашия път и жална им майка.

    14:38 26.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания