Сърбия може да обърне курса към Европа: Вучич призна поражението си

Александър Вучич призна поражение на парламентарните избори в Сърбия, след като предварителните резултати дадоха убедителна преднина на Листата на студентите. Според обявените от самия Вучич данни студентската формация ще има между 135 и 140 депутатски места, а листата, водена от неговата Сръбска прогресивна партия, ще получи 105 мандата. Окончателните резултати все още не са обявени.
„Ясно е, че загубихме тези избори“, заяви Вучич на пресконференция след края на изборния ден. В парламента има 250 места, а в изборите участваха 18 листи с повече от 2400 кандидати. По данни, цитирани от Радио „Свободна Европа“, избирателната активност може да достигне близо 70 процента - най-високото равнище от десетилетия.
Студентското движение поема политически курс
Листата на студентите се появи след месеци на протести, предизвикани от смъртта на 16 души при срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Трагедията предизвика обществено недоволство заради твърденията за корупционни практики и некачествено строителство по проект, реализиран с участието на китайски компании.
„Утре започваме работа за изграждането на държава, управлявана от върховенството на закона“, заяви Илия Срданович, водещ кандидат на студентската листа. Според него резултатът показва, че промяната е възможна, когато има обществена воля за нея.
Радомир Сайчич, професор в Белградския университет и кандидат на Листата на студентите, определи изборната нощ като момент, в който „гласът на народа се чува“, и заяви, че след победата предстои работа за бъдещето на страната.
Вучич остава начело на политическата сцена
Вучич беше президент на Сърбия от 2017 г., но подаде оставка в края на септември 2026 г., тъй като не можеше да се кандидатира за трети мандат. След свикването на предсрочните избори той се надяваше да стане министър-председател. Сърбът доминира политическия живот на страната повече от 14 години, като съчетава заявената цел за членство в Европейския съюз с тесни отношения с Русия и Китай.
След като призна поражението, Вучич заяви, че резултатът е последица от „мръсна работа“, организирана от сили в Съединените щати и Европа. Той предупреди и че новото управление може да подкрепи санкции срещу Русия през март или април, но не представи доказателства за твърденията си.
Поздравления от Брюксел и очакване за ново правителство
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздрави Листата на студентите и заяви, че Европейският съюз е готов да подкрепи реформи във върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и демократичните институции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също подкрепи тези приоритети.
Американският конгресмен Джо Уилсън определи резултата като победа за възстановяването на върховенството на закона. Ивана Страднер от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите заяви, че отстраняването на Вучич би било само начало на процеса по разграждане на корупционния и авторитарния модел.
Следващата стъпка е обявяването на окончателните резултати и формирането на ново парламентарно мнозинство. При потвърждение на предварителното разпределение Листата на студентите ще разполага с достатъчно места, за да започне съставянето на правителство без участие на други парламентарни сили.
Източници: rferl.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Студентите,
Заплахата от Белград и Скопие не бива да се подценява.
Коментиран от #6, #7
13:56 26.10.2026
2 бджбхф
Коментиран от #22, #28
13:57 26.10.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #5, #12, #15, #25
13:58 26.10.2026
4 ШЕФА
Коментиран от #9
13:59 26.10.2026
5 Сърбия
До коментар #3 от "стоян георгиев":и нормалност?
Кога тази изкуствена държавица е била нормална и привлекателна, сериозно?
13:59 26.10.2026
6 Млък!
До коментар #1 от "Студентите,":Комунистите вече нямате думата!
14:01 26.10.2026
7 Анализ
До коментар #1 от "Студентите,":Трябва да се внимава със Сърбия без значение кой управлява. Историята е доказала, че са хитри и работят и с Русия и с европейските държави, като Франция, Австрия, Унгария. Извличайки ползи но за сметка на българските интереси в България и Македония. Препоръчително за Сърбия е да забравят за македонизма и шовинистките си апетити. И да възприемат проевропейска политика и култура във взаимоотношенията между народите и съседите си.
Коментиран от #10
14:02 26.10.2026
8 Уникално
Коментиран от #20
14:03 26.10.2026
9 Ане
До коментар #4 от "ШЕФА":Защо не провериш на кой са хотелите по българското Черноморие по планините вилни зони имоти с басейни и прочие и прочие и тогава говори кой бил ограбил България. Да България е ограбена, но не занулена.
14:04 26.10.2026
10 Сърбия няма
До коментар #7 от "Анализ":как да изостова всичко това, което си казал, но Сърбия винаги е била деструктивна сила, тя никога не е създавала нещо красиво и привлекателно, а е ерозирала съседите си и ги е атакувала , когато са слаби.
Коментиран от #17
14:05 26.10.2026
11 Стоянчо Пуканката
14:06 26.10.2026
12 Цък
До коментар #3 от "стоян георгиев":От вчера Сърбия не е нормална държава. Студентите запалиха палатковия лагер на привържениците на В. У нас новината мина и замина.
14:06 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Съдба
14:09 26.10.2026
15 Стоянчо Пуканката
До коментар #3 от "стоян георгиев":Нали и янките така разправяха когато ги бомбеха с обеднен уран и обесиха Милошевич!? През колко още перипетии на " нормалността" трябва да преминат сърбетата докато стигнат до "Висшата лига"?
14:09 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анонимен
До коментар #10 от "Сърбия няма":И винаги са били маша на Русия.
14:10 26.10.2026
18 Софиянец
14:11 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Герги
14:12 26.10.2026
22 Европеец
До коментар #2 от "бджбхф":Разбира се сърбите ще допуснат голяма грешка с това заиграване..... По времето на Тито пътуваха и работеха по целия свят.... Имат големи диаспори в Европа Ива Южна Америка.... Но тая Европа която беше преди 30-40 години и сърбите Много добре я познават, вече не е същата..... Нека да пробват, но след пробата ще отчетат грешката си...... Българите пробвахме преди 30-тина години и виждаме че сгрешихме тотално....
Коментиран от #27, #49
14:13 26.10.2026
23 София
14:14 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Стоянчо Пуканката
До коментар #3 от "стоян георгиев":Адаш,
след като в европския ЕС е толкова убаво, защо рижавите инцести от торфеното мъгливо островче избягаха "с 200" от него? А по Скандинавско даже не искат и да чуват за "началниците" кака Урсулка и муцката Кайчето?
14:16 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 до цент
До коментар #2 от "бджбхф":тръгнат ли по нашия път, тежко им и горко на сърбите, язък за държавата
Коментиран от #41
14:18 26.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сърбите
Коментиран от #33
14:20 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 1234
Коментиран от #38
14:22 26.10.2026
33 Какво против
До коментар #30 от "Сърбите":Ще изпълняват, да. Всяка корумпирана муутра трябва да изпълнява, заповедите в затвора.
14:23 26.10.2026
34 рев копейкин
14:24 26.10.2026
35 Стоянчо Пуканката
До коментар #27 от "Червен вятър":Е, нали след "съветските слуги" във властта се настаниха европски и англосаксонски "слуги"? И сигурно вързахме и цъфнахме?... Абе като се позамисля малко-верно "цъфнахме"- като пролетен мензухар...
Коментиран от #47
14:24 26.10.2026
36 Възраждане
14:24 26.10.2026
37 Истината
Само трябва да си отговориш на един елементарен въпрос : В коя страна, която е в сферата на влияние на Москва, народа живее по добре, от коя да е страна от НАТО и ЕС ?
Ако не стига, ето още един: Как живее народа от страните, които се водят по акъла на Москва Сирия, Венесуела, Иран, Палестина, Афганистан, Куба ...
14:24 26.10.2026
38 хихихи
До коментар #32 от "1234":Явно франция е подчинена на Русия 😂
14:24 26.10.2026
39 Бски
До коментар #31 от "Факти":И аз не мога да го проумея. Може би прогресивна глупост и корупция.
14:25 26.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 молдова
До коментар #28 от "до цент":Ако не бе ЕС да извади България от мизерията, сега да сте на нивото на Молдова!
14:25 26.10.2026
42 Възраждане
До коментар #31 от "Факти":Все още не сме. Мистър Кеш гледа само своя си интерес и на олигарсите зад него. Не го интересува нито Европа, нито Русия за съжаление
14:25 26.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пламен
На Червения площад се чуват звуци от шамари. Звуците идват от Кремъл.
14:27 26.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Точно
До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":Един път слуга, вечен слуга. Европа предаде борците и нае слугите. Със слуги по-лесно се работи. Винаги казват да. И българските политици и преговарящи винаги казваха да.
14:28 26.10.2026
48 Герги
14:28 26.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тошо
14:38 26.10.2026