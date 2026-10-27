Съдебен натиск в Бразилия: отнеха паспортите на Флавио Болсонаро

Паспортите на бразилския сенатор и бивш кандидат за президент Флавио Болсонаро са анулирани, след като той не ги е предал на Федералната полиция в определения срок. Решението е взето след разпореждане на Върховния съд, с което на Болсонаро е забранено да напуска страната.

Заповедта е издадена от съдията Александре де Мораеш и е свързана с разследване по подозрения за пране на пари. Болсонаро отрича да е извършил нарушение. Според информацията, цитирана от Би Би Си, той е трябвало да предаде паспортите си в рамките на 24 часа, но не се е явил в полицията.

Федералната полиция е анулирала както обикновения, така и дипломатическия му паспорт. Документите са били отменени в системата, без да бъдат физически предадени от политика.

Неизвестно местонахождение

Местонахождението на Флавио Болсонаро остава неизвестно. Няма официален запис той да е напуснал Бразилия през редовен граничен пункт. Аржентинските власти също са отрекли да разполагат с данни, че той е влязъл в страната.

Спекулациите за евентуалното му бягство започнаха след загубата му на президентския балотаж от Луиз Инасио Лула да Силва. В публикувано видео Болсонаро заяви:

„Никога не съм казвал, че ще бягам от страната.“

Случаят се развива на фона на оспорваното политическо поражение на Болсонаро и на заявеното от него намерение да остане начело на опозицията. Засега не е съобщено дали прокуратурата ще поиска допълнителни мерки заради неизпълнението на съдебното разпореждане.

Източници: bbc.com, investing.com, rte.ie