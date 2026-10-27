Новини
Свят »
Бразилия »
Съдебен натиск в Бразилия: отнеха паспортите на Флавио Болсонаро

Съдебен натиск в Бразилия: отнеха паспортите на Флавио Болсонаро

27 Октомври, 2026 20:37 550 3

  • флавио болсонаро-
  • бразилия-
  • върховен съд-
  • паспорти-
  • лула да силва

Решението идва, след като бразилският политик не предаде документите си в определения от Върховния съд срок. Местонахождението му остава неизвестно

Съдебен натиск в Бразилия: отнеха паспортите на Флавио Болсонаро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паспортите на бразилския сенатор и бивш кандидат за президент Флавио Болсонаро са анулирани, след като той не ги е предал на Федералната полиция в определения срок. Решението е взето след разпореждане на Върховния съд, с което на Болсонаро е забранено да напуска страната.

Заповедта е издадена от съдията Александре де Мораеш и е свързана с разследване по подозрения за пране на пари. Болсонаро отрича да е извършил нарушение. Според информацията, цитирана от Би Би Си, той е трябвало да предаде паспортите си в рамките на 24 часа, но не се е явил в полицията.

Федералната полиция е анулирала както обикновения, така и дипломатическия му паспорт. Документите са били отменени в системата, без да бъдат физически предадени от политика.

Неизвестно местонахождение

Местонахождението на Флавио Болсонаро остава неизвестно. Няма официален запис той да е напуснал Бразилия през редовен граничен пункт. Аржентинските власти също са отрекли да разполагат с данни, че той е влязъл в страната.

Спекулациите за евентуалното му бягство започнаха след загубата му на президентския балотаж от Луиз Инасио Лула да Силва. В публикувано видео Болсонаро заяви:

„Никога не съм казвал, че ще бягам от страната.“

Случаят се развива на фона на оспорваното политическо поражение на Болсонаро и на заявеното от него намерение да остане начело на опозицията. Засега не е съобщено дали прокуратурата ще поиска допълнителни мерки заради неизпълнението на съдебното разпореждане.

Източници: bbc.com, investing.com, rte.ie


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 закъсняха

    0 0 Отговор
    Каза чакай малко! Хвана самолета. Дръжте му петите!

    21:20 27.10.2026

  • 2 Супер-пупер!

    0 0 Отговор
    Бай Тръмп без Бразилия!

    21:21 27.10.2026

  • 3 Болсонаро е в Щатите

    0 0 Отговор
    Дали му трябва бразилски паспорт?

    21:57 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания