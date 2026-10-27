Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Румъния »
Опасност за корабоплаването в Черно море: Франция предприема спешни мерки
  Тема: Украйна

Опасност за корабоплаването в Черно море: Франция предприема спешни мерки

27 Октомври, 2026 22:10 1 140 31

  • черно море-
  • франция-
  • румъния-
  • нато-
  • корабоплаване

Самолетът ATLANTIQUE 2 ще патрулира над западната част на морето до 6 ноември след серия от нападения срещу товарни кораби

Опасност за корабоплаването в Черно море: Франция предприема спешни мерки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция временно разположи самолет за морско патрулиране в Румъния, за да подпомогне наблюдението на западната част на Черно море и защитата на критичната инфраструктура. Самолетът ATLANTIQUE 2 на френските военноморски сили е базиран във военновъздушната база „Капитан авиатор Константин Кантакузино“ край Михайл Когълничану и ще изпълнява мисии до 6 ноември.

Разполагането е извършено по искане на Румъния на фона на серия от нападения срещу товарни кораби край румънското и българското крайбрежие. По данни, цитирани от Ройтерс, през последните три седмици са били засегнати най-малко осем плавателни съда, а около 34 моряци са загинали или са в неизвестност.

Още новини от Украйна

„Целта е да се идентифицират опасностите за корабоплаването и да се повиши способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния“, заяви румънското Министерство на националната отбрана.

Мисии за наблюдение и разузнаване

Полетите на френския самолет се планират и координират с подкрепата на румънското военноморско командване и в сътрудничество с Центъра за морска координация. Те са насочени към установяване на рискове за корабоплаването и подпомагане на действията за гарантиране на свободата на движение по море.

Румънското Министерство на националната отбрана посочва, че френската мисия допълва мерките на румънските военноморски сили. Те включват засилени патрули с кораби, хеликоптери и безпилотни системи, както и постоянно информиране на корабоплаването за опасни райони и препоръчителни маршрути.

Засилено присъствие на НАТО

По-рано през октомври румънски изтребители F-16 свалиха два дрона над териториалните води на страната. Според румънското Министерство на националната отбрана летателните апарати са били от най-ново поколение и са навлезли в район, свързан с повишената опасност за корабоплаването в западната част на Черно море.

НАТО обяви, че ще изпрати допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и дронове в региона. Френският ATLANTIQUE 2 е първата конкретно посочена в съобщението допълнителна възможност, която ще бъде използвана за наблюдение и разузнаване в периода от 18 октомври до 6 ноември.

Източници: agerpres.ro


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    18 2 Отговор
    Айде почва се ...Война и заплахи но само по медиите и на хартия иначе руснаците си бомбят заграждат територии и точат ресурси..

    22:13 27.10.2026

  • 3 Кесерат макарони

    13 1 Отговор
    Преобладават над Варна и бургас

    22:13 27.10.2026

  • 4 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ

    19 3 Отговор
    Черноморска държава - Слава.

    22:14 27.10.2026

  • 5 Пич

    17 2 Отговор
    Ти да видиш?!
    Франция да не нападне Украйна, за да реши проблема?!

    22:14 27.10.2026

  • 6 А50

    19 2 Отговор
    Франция има проблем с черното море във сомата нея

    22:16 27.10.2026

  • 7 Франция гори

    16 1 Отговор
    Ще гребат още вода за гасене.... Тяхната е гола вода....

    22:19 27.10.2026

  • 8 Радко

    0 8 Отговор
    бездейства!

    Заповядано му е българската армия и флот да бъдат слаби!

    22:19 27.10.2026

  • 9 Циник

    21 1 Отговор
    Французите не могат да си опазят обществените сгради от някакви бандитчета, тръгнали скумрията в морето да охраняват. Мъка европейска...

    22:21 27.10.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    2 13 Отговор
    Някой знае ли Путин колко руснаци утрепа днес

    Коментиран от #11, #16

    22:23 27.10.2026

  • 11 Не знаеме, но съжаляваме

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "Костадин Костадинов":

    че ти не си.

    22:27 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Незнаех , Марче

    12 1 Отговор
    Че Франция има излаз на НАШТО море . Благодаря ти

    22:33 27.10.2026

  • 14 Смешни мерки

    7 2 Отговор
    Франция че прави у морето дупка.

    22:36 27.10.2026

  • 15 хахахахха

    6 1 Отговор
    да не стане така че той да потопи някой кораб🤣

    22:37 27.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 еий

    7 1 Отговор
    Каква опасност то си е Руско Езеро. Другите каква работа имат там без разрешение.

    22:40 27.10.2026

  • 18 Няма кой да ги бие!

    7 2 Отговор
    В Коиловци прибраха царевицата, могат да си патрулират! 😂

    22:42 27.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Йотова трябва да свика консултативния съвет за обсъждане на ставащото във Франция,което застрашава живота на българските граждани живеещи там и да се даде зелена светлина ако се наложи намесата на нашите служби на френска територия.

    22:51 27.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъхъ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 7585":

    Баба Ванга е казала още, че бг соросоиди ги чака път, дълъг път! Надалеч и за дълго!😁

    22:56 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дудов

    1 1 Отговор
    Дрън-дрън .Целта е провокация и иницииране.на нападение което да предизвика война.

    22:59 27.10.2026

  • 25 Али

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Антирашист 7585":

    Явно не си пиеш хаповете.

    22:59 27.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Петроханската секта

    1 0 Отговор
    На Гюров приветства това!

    23:28 27.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания