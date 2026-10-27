Опасност за корабоплаването в Черно море: Франция предприема спешни мерки

Франция временно разположи самолет за морско патрулиране в Румъния, за да подпомогне наблюдението на западната част на Черно море и защитата на критичната инфраструктура. Самолетът ATLANTIQUE 2 на френските военноморски сили е базиран във военновъздушната база „Капитан авиатор Константин Кантакузино“ край Михайл Когълничану и ще изпълнява мисии до 6 ноември.
Разполагането е извършено по искане на Румъния на фона на серия от нападения срещу товарни кораби край румънското и българското крайбрежие. По данни, цитирани от Ройтерс, през последните три седмици са били засегнати най-малко осем плавателни съда, а около 34 моряци са загинали или са в неизвестност.
„Целта е да се идентифицират опасностите за корабоплаването и да се повиши способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния“, заяви румънското Министерство на националната отбрана.
Мисии за наблюдение и разузнаване
Полетите на френския самолет се планират и координират с подкрепата на румънското военноморско командване и в сътрудничество с Центъра за морска координация. Те са насочени към установяване на рискове за корабоплаването и подпомагане на действията за гарантиране на свободата на движение по море.
Румънското Министерство на националната отбрана посочва, че френската мисия допълва мерките на румънските военноморски сили. Те включват засилени патрули с кораби, хеликоптери и безпилотни системи, както и постоянно информиране на корабоплаването за опасни райони и препоръчителни маршрути.
Засилено присъствие на НАТО
По-рано през октомври румънски изтребители F-16 свалиха два дрона над териториалните води на страната. Според румънското Министерство на националната отбрана летателните апарати са били от най-ново поколение и са навлезли в район, свързан с повишената опасност за корабоплаването в западната част на Черно море.
НАТО обяви, че ще изпрати допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и дронове в региона. Френският ATLANTIQUE 2 е първата конкретно посочена в съобщението допълнителна възможност, която ще бъде използвана за наблюдение и разузнаване в периода от 18 октомври до 6 ноември.
Източници: agerpres.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
22:13 27.10.2026
3 Кесерат макарони
22:13 27.10.2026
4 ФРЕНСКАТА ДЖАМАХИРИЯ
22:14 27.10.2026
5 Пич
Франция да не нападне Украйна, за да реши проблема?!
22:14 27.10.2026
6 А50
22:16 27.10.2026
7 Франция гори
22:19 27.10.2026
8 Радко
Заповядано му е българската армия и флот да бъдат слаби!
22:19 27.10.2026
9 Циник
22:21 27.10.2026
10 Костадин Костадинов
Коментиран от #11, #16
22:23 27.10.2026
11 Не знаеме, но съжаляваме
До коментар #10 от "Костадин Костадинов":че ти не си.
22:27 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Незнаех , Марче
22:33 27.10.2026
14 Смешни мерки
22:36 27.10.2026
15 хахахахха
22:37 27.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 еий
22:40 27.10.2026
18 Няма кой да ги бие!
22:42 27.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
22:51 27.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ъхъ
До коментар #19 от "Антирашист 7585":Баба Ванга е казала още, че бг соросоиди ги чака път, дълъг път! Надалеч и за дълго!😁
22:56 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дудов
22:59 27.10.2026
25 Али
До коментар #19 от "Антирашист 7585":Явно не си пиеш хаповете.
22:59 27.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Петроханската секта
23:28 27.10.2026