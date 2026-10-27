Опасност за корабоплаването в Черно море: Франция предприема спешни мерки

Франция временно разположи самолет за морско патрулиране в Румъния, за да подпомогне наблюдението на западната част на Черно море и защитата на критичната инфраструктура. Самолетът ATLANTIQUE 2 на френските военноморски сили е базиран във военновъздушната база „Капитан авиатор Константин Кантакузино“ край Михайл Когълничану и ще изпълнява мисии до 6 ноември.

Разполагането е извършено по искане на Румъния на фона на серия от нападения срещу товарни кораби край румънското и българското крайбрежие. По данни, цитирани от Ройтерс, през последните три седмици са били засегнати най-малко осем плавателни съда, а около 34 моряци са загинали или са в неизвестност.

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„Целта е да се идентифицират опасностите за корабоплаването и да се повиши способността за защита на критичната инфраструктура в изключителната икономическа зона на Румъния“, заяви румънското Министерство на националната отбрана.

Мисии за наблюдение и разузнаване

Полетите на френския самолет се планират и координират с подкрепата на румънското военноморско командване и в сътрудничество с Центъра за морска координация. Те са насочени към установяване на рискове за корабоплаването и подпомагане на действията за гарантиране на свободата на движение по море.

Румънското Министерство на националната отбрана посочва, че френската мисия допълва мерките на румънските военноморски сили. Те включват засилени патрули с кораби, хеликоптери и безпилотни системи, както и постоянно информиране на корабоплаването за опасни райони и препоръчителни маршрути.

Засилено присъствие на НАТО

По-рано през октомври румънски изтребители F-16 свалиха два дрона над териториалните води на страната. Според румънското Министерство на националната отбрана летателните апарати са били от най-ново поколение и са навлезли в район, свързан с повишената опасност за корабоплаването в западната част на Черно море.

НАТО обяви, че ще изпрати допълнителни самолети за морско патрулиране, радарни системи и дронове в региона. Френският ATLANTIQUE 2 е първата конкретно посочена в съобщението допълнителна възможност, която ще бъде използвана за наблюдение и разузнаване в периода от 18 октомври до 6 ноември.

Източници: agerpres.ro