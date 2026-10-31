Севернокорейски хакери са заподозрени за атаката срещу „Байненс“

Севернокорейската хакерска група TraderTraitor вероятно стои зад кибератаката срещу криптовалутната платформа „Байненс“, при която са нанесени щети, оценени на 6,3 милиарда долара. Аналитичната компания TRM Labs определя с висока степен на увереност, че атаката е дело на групата, свързвана с Пхенян. „Байненс“ обеща да покрие всички загуби на своите клиенти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските власти проверяват възможна севернокорейска връзка. „Разглеждаме въпроса“, каза той пред журналисти.

През февруари 2025 г. ФБР приписа на TraderTraitor кражбата на 1,5 милиарда долара от криптоплатформата Bybit. Тогава това беше най-голямата подобна атака в сектора.

Замразени са около 3 милиарда долара

Според „Байненс“ партньори на платформата са успели да замразят приблизително половината от средствата, станали обект на атаката. Става дума за около 3 милиарда долара, като действията за блокиране на останалите активи продължават.

Компанията призна, че е станала жертва на сложна кибератака и временно преустанови тегленията на клиентите си. Първоначалното разследване е насочило към компрометиран лаптоп на служител. Впоследствие са били открити и допълнителни точки на пробив.

„Байненс“ заделя 6,34 милиарда долара

Във видеоизявление ръководителят на „Байненс“ Ричард Тенг съобщи, че платформата е заделила над 6,34 милиарда долара от собствените си средства, за да покрие откраднатите активи. Криптовалути за около 5 милиарда долара вече са били налични, а останалата част се придобива на пазара.

„Никога не използваме средствата на клиентите, така че те не са засегнати“, заяви Ричард Тенг.

По думите му атаката е била насочена срещу портфейл на „Байненс“, свързан с интернет. Тенг подчерта, че операцията не е извършена от един човек и че хакерите са успели да заобиколят вътрешните механизми за контрол, като постепенно са заличавали следите си.

Към момента връзката с TraderTraitor е оценка на анализатори, а не официално потвърдено заключение на американските власти. Разследването на пробива и възстановяването на замразените активи продължават.

Източници: bta.bg, apnews.com