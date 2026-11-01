Хакери се похвалиха с голям пробив в инфраструктурата на „Росстат“

Беларуската хакерска група „Киберпартизани“ и колективът Silent Crow заявиха, че са извършили мащабна кибератака срещу Федералната служба за държавна статистика на Русия, известна като „Росстат“. По техни твърдения е получен достъп до централния офис на ведомството, регионалните му подразделения и Главния междурегионален център за обработка и разпространение на статистическа информация.

Хакерите твърдят, че под техен контрол са попаднали около 25 000 компютърни конфигурации и сървъри. Те съобщават още за изтеглянето на близо 23 терабайта данни, включително вътрешни документи, бази данни, официална държавна информация и файлове от работните компютри на служители.

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„Основният обем са бази данни, вътрешни документи, официална информация и данни от работните компютри на служителите. Мащабът на събитието далеч надхвърля компрометирането на отделни сървъри или потребителски акаунти“, заявяват хакерските организации.

Сред най-чувствителните твърдения е това, че в изтегления масив се намират данни за руските военни загуби във войната срещу Украйна. Хакерите посочват, че са получили достъп не само до отделни публични ресурси, а до централни и регионални системи на руската статистическа служба. Тези твърдения обаче не са потвърдени независимо.

„Росстат“ потвърди атаката, но отрече изтичане

„Росстат“ потвърди, че между 29 октомври и 1 ноември са извършени кибератаки срещу негови информационни ресурси. Според руската служба атаките са били координирани и са засегнали федералния сайт и регионални портали.

Ведомството отрича да е установено изтичане на бази данни или друга защитена информация. От „Росстат“ посочват, че системите за наблюдение са засекли подозрителна активност, което е позволило на служителите да реагират. Към момента няма публично потвърждение, че заявените 23 терабайта данни действително са били изнесени.

На сайтовете на „Росстат“ и на регионалните му подразделения са се появили логата на двете групировки и послание на беларуски език: „Никому не е възможно да избегне отговорността“. Самото променяне на съдържанието на публичен сайт доказва намеса в уебресурс, но не потвърждава автоматично достъп до вътрешните бази данни.

Групировките са свързвани и с атаката срещу „Аерофлот“

„Киберпартизани BY“ и Silent Crow поеха отговорност и за мащабна атака срещу ИТ системите на „Аерофлот“ през юли 2025 г., която доведе до сериозни нарушения в работата на авиокомпанията и отмяна на десетки полети.

През юли 2026 г. Върховният съд на Русия обяви двете групировки за екстремистки организации и забрани дейността им на територията на страната. В случая с „Росстат“ остава да бъде установено какъв е реалният обхват на проникването, дали са били копирани вътрешни масиви и има ли нанесени щети по информационната инфраструктура.

Източници: news.bg, bfm.ru, themoscowtimes.com