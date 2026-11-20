Биткойнът падна под 60 000 долара за първи път от юли, след като инвеститорите започнаха да се отдръпват от рисковите активи на фона на разпродажбите при технологичните компании. Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация поевтиня с 3,45% до 59 381 долара, съобщи Ройтерс.

Етерът, втората по големина криптовалута, загуби 5,34% и достигна 1648,91 долара. Спадът идва след няколко търговски сесии, в които криптопазарът беше под натиск заради опасенията, че оценките на компаниите, свързани с изкуствения интелект, са прекалено високи.

Инвеститорите намаляват експозицията си към риска

На пазара се натрупват съмнения дали огромните инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект ще донесат очакваната възвръщаемост. Допълнителен натиск оказват поскъпването на заемните средства и регулаторните рискове след победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ.

Несигурността се засилва и от оттеглянето на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан. Развитието се следи внимателно от инвеститорите заради значението на компанията за сектора на изкуствения интелект и за оценките на технологичните акции.

Американските индекси се насочват към седмичен спад

Основните американски борсови индекси са напът да отчетат най-големия си седмичен спад от април 2025 г. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви реципрочни мита за редица търговски партньори в рамките на обявената от него политика, известна като „Ден на освобождението“.

Движението на биткойна показва как натискът върху технологичните пазари се пренася и към криптовалутите. И двата сегмента се разглеждат от инвеститорите като по-рискови, което ги прави уязвими при промяна на нагласите за лихвите, регулациите и бъдещата възвръщаемост на инвестициите в изкуствен интелект.

Източници: bta.bg, ca.investing.com