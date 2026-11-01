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Рейчъл Рийвс: Бъдещето на Великобритания е в ЕС

Рейчъл Рийвс: Бъдещето на Великобритания е в ЕС

1 Ноември, 2026 05:10 412 1

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Бившият финансов министър заяви, че Брекзит е направил страната „по-бедна, по-слаба и по-несигурна“. Изказването ѝ отваря нов спор в управляващата Лейбъристка партия

Рейчъл Рийвс: Бъдещето на Великобритания е в ЕС - 1
Снимка: Shutterstock.
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Великобритания е в Европейския съюз, заяви бившият финансов министър Рейчъл Рийвс в първата си голяма публична намеса след напускането на финансовото министерство. Тя определи последиците от Брекзит като превръщане на страната в „по-бедна, по-слаба и по-несигурна“.

„Вярвам, че бъдещето на Великобритания е в Европейския съюз“, написа Рийвс. Тя обаче подчерта, че привържениците на повторното присъединяване трябва да представят убедителни аргументи, да покажат конкретни ползи и да определят правилно следващите стъпки.

Лейбъристите засега изключват връщане в ЕС

Изказването на Рийвс се разминава с официалната позиция, заложена в предизборната програма на Лейбъристката партия от 2024 г. В нея беше записано, че бъдещо лейбъристко правителство ще остане извън ЕС и ще се стреми да направи Брекзит работещ.

Програмата изключва връщане към свободното движение на хора, членство в единния европейски пазар и участие в митнически съюз. Премиерът Анди Бърнам заяви, че е необходим честен разговор за бъдещите отношения с ЕС, но също така посочи, че всяка промяна ще изисква мандат от общи избори. Следващият вот трябва да се проведе най-късно до 2029 г.

Консервативната партия заяви, че няма желание дебатът за Брекзит да бъде подновяван. Лидерът на „Реформаторска партия“ Найджъл Фараж каза, че няма мандат за по-тесни връзки с Европейския съюз.

Рийвс настоява за по-тесни връзки в отбраната

Бившият финансов министър заяви, че очаква на предстоящата среща на върха между Великобритания и ЕС да бъде потвърдена схема за мобилност на млади хора. Тя настоява за подобна договореност още от времето си във финансовото министерство.

Рийвс се надява и на напредък по присъединяването на Великобритания към SAFE - европейска програма за отбранителни инвестиции. Инициативата беше обявена през март като част от усилията на ЕС за превъоръжаване след пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Пакт за отбрана между Великобритания и ЕС, договорен през май, създаде възможност британски компании от отбранителния сектор да участват в проекти, финансирани по SAFE.

В изявлението си Рийвс защити и работата си като финансов министър. Тя заяви, че правителствата трябва да бъдат „по-смели“ при изграждането на големи инфраструктурни проекти и да преценяват трезво рисковете и ползите от изкуствения интелект за развитите икономики.

Източници: bbc.co.uk


Великобритания
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