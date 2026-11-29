Европа не може да говори за умора от войната, докато украинците живеят без отопление, ток и вода, заяви премиерът на Естония Кристен Михал. В интервю за The Guardian той каза, че страната му е готова да увеличи подкрепата за Украйна, ако други държави се оттеглят от програмите за финансиране.

„Ако е необходимо, да, ще направим повече“, заяви Михал.

Естонският премиер определи като неприемлива разликата между ежедневието на европейците и това на хората в Украйна. „Как може да се умориш от войната, седейки в отоплена стая, където има мир и тишина, тече вода и можеш да гледаш телевизия?“, попита той. По думите му украинците се сражават за свободата си, докато цивилни загиват, а цели общности остават без основни услуги.

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Михал заяви още, че Европейският съюз „никога няма да се откаже от Украйна“. Той посочи, че подкрепата за Киев ще се запази дори при евентуална победа на Марин льо Пен на президентските избори във Франция, която е определяна като скептична към помощта за Украйна.

Финансирането остава ключов въпрос

Изявлението на Михал идва на фона на спорове в Европейския съюз за бъдещия многогодишен бюджет и средствата за Украйна. На 18 ноември Европейската комисия предложи допълнителен заем от 45 милиарда евро за Киев през 2027 г. Естонският премиер вече подкрепи идеята разговорите за бюджета на ЕС за периода 2028–2034 г. да бъдат свързани с ангажиментите на държавите за финансиране на Украйна.

По данни, цитирани от The Guardian, Естония отделя близо 7 процента от годишния си икономически продукт за отбрана и свързани разходи. От тях 5,4 процента са за основни военни разходи, а 1,5 процента са за проекти в областта на комуникациите, транспорта и енергийната сигурност.

Визови ограничения за руски бойци

Михал приветства и предложението на Европейската комисия да бъде ограничено издаването на визи на настоящи и бивши руски военнослужещи, участвали във войната срещу Украйна. Предложението е част от нов пакет санкции срещу Русия и ще се нуждае от одобрението на всички държави членки.

Според The Guardian мярката е била отложена по-рано заради възражения от Франция и Италия. Европейската комисия е публикувала указания за прилагането ѝ, но окончателното решение все още предстои.

Източници: pravda.com.ua, theguardian.com, eurointegration.com.ua