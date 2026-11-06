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Смъртоносна разправа в хотел в Словакия: убит е украинец
  Тема: Украйна

Смъртоносна разправа в хотел в Словакия: убит е украинец

6 Ноември, 2026 11:23 963 17

  • тренчин-
  • словакия-
  • украйна-
  • убийство-
  • хотел

Друг украински гражданин е задържан по подозрение за убийството, а трети участник се издирва. Киев опроверга информацията, че замесените са военнослужещи

Смъртоносна разправа в хотел в Словакия: убит е украинец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински гражданин е починал след нападение с нож в хотел в западния словашки град Тренчин. Друг украинец е задържан по подозрение за убийството, а трети гражданин на Украйна, който е бил на мястото, се издирва.

Инцидентът е станал през нощта срещу 5 ноември. Според информацията на словашката полиция жертвата е получила две прободни рани - в близост до сърцето и в корема. Мъжът е починал от тежките наранявания и вътрешен кръвоизлив. По случая е образувано наказателно производство за умишлено убийство.

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Украинското Министерство на външните работи уточни, че всички украински граждани, свързани със случая, са цивилни. Двама от тях са пребивавали в Словакия по служебна командировка и не са военнослужещи от украинските въоръжени сили. „Молим да не се разпространява недостоверна информация“, заяви ведомството.

Преди уточнението на украинското външно министерство словашки медии съобщиха, че в хотела е възникнал сблъсък между украински военнослужещи, при който един от участниците е бил намушкан смъртоносно. Киев опроверга тази версия и посочи, че замесените лица не са военни.

Разследването продължава под ръководството на регионалната криминална полиция в Тренчин. Задържаният е заподозрян, но вината му все още не е установена с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: hromadske.ua


Словакия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То е ясно

    23 1 Отговор
    Боклуци.

    11:27 06.11.2026

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    22 1 Отговор
    Сами ще се избиват гледайте само

    11:27 06.11.2026

  • 4 Кучето на Мими 🐕

    20 1 Отговор
    Жалко,ако беше на фронта щеше да оцелее. 😪

    11:27 06.11.2026

  • 5 Овчар

    22 0 Отговор
    Нато трябва да изчезне от балтийските държави..! В един момент и телевизора ще се обърне срещу него..

    11:28 06.11.2026

  • 6 Туман

    21 0 Отговор
    Тепърва ще им берем плодовете на тези изверфи плъзнали из европа

    11:29 06.11.2026

  • 7 Хмм

    13 1 Отговор
    все по хотели живеят като при нас, непозната среда, без близки, можеш да откачиш, въпреки че това ми прилича на поръчка?

    11:30 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    16 0 Отговор
    Нищо ново -
    помните ли във Виена: " млад укр....ец уби укр...ец!" ❗
    Храненичето на Маман олЯсе уж пратено да учи❗
    Трябва ли жокер коя Маман🤔❓

    11:32 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РАК С РАЗСЕЙКИ СА ТЕЗИ ФАШАГИ

    10 0 Отговор
    ПЛЪЗНАЛИ НАСЯКЪДЕ...КООО ПРАЯТ ТАМ.....

    11:41 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Софиянец":

    Европейците виждат с очите си
    защо ПутIN влезе в У... йна ❗
    Все по-малко остава вярващите в "Правата вяра на Урсу$LIZA‼️

    11:55 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не е вярно

    0 0 Отговор
    Украинците са безсмъртни образци.

    12:03 06.11.2026

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