Смъртоносна разправа в хотел в Словакия: убит е украинец

Украински гражданин е починал след нападение с нож в хотел в западния словашки град Тренчин. Друг украинец е задържан по подозрение за убийството, а трети гражданин на Украйна, който е бил на мястото, се издирва.
Инцидентът е станал през нощта срещу 5 ноември. Според информацията на словашката полиция жертвата е получила две прободни рани - в близост до сърцето и в корема. Мъжът е починал от тежките наранявания и вътрешен кръвоизлив. По случая е образувано наказателно производство за умишлено убийство.
Украинското Министерство на външните работи уточни, че всички украински граждани, свързани със случая, са цивилни. Двама от тях са пребивавали в Словакия по служебна командировка и не са военнослужещи от украинските въоръжени сили. „Молим да не се разпространява недостоверна информация“, заяви ведомството.
Преди уточнението на украинското външно министерство словашки медии съобщиха, че в хотела е възникнал сблъсък между украински военнослужещи, при който един от участниците е бил намушкан смъртоносно. Киев опроверга тази версия и посочи, че замесените лица не са военни.
Разследването продължава под ръководството на регионалната криминална полиция в Тренчин. Задържаният е заподозрян, но вината му все още не е установена с влязъл в сила съдебен акт.
Източници: hromadske.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То е ясно
11:27 06.11.2026
3 КОЛЬО ПАРЪМА
11:27 06.11.2026
4 Кучето на Мими 🐕
11:27 06.11.2026
5 Овчар
11:28 06.11.2026
6 Туман
11:29 06.11.2026
7 Хмм
11:30 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🦉🦉🦉🦉
помните ли във Виена: " млад укр....ец уби укр...ец!" ❗
Храненичето на Маман олЯсе уж пратено да учи❗
Трябва ли жокер коя Маман🤔❓
11:32 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РАК С РАЗСЕЙКИ СА ТЕЗИ ФАШАГИ
11:41 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #13 от "Софиянец":Европейците виждат с очите си
защо ПутIN влезе в У... йна ❗
Все по-малко остава вярващите в "Правата вяра на Урсу$LIZA‼️
11:55 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Не е вярно
12:03 06.11.2026