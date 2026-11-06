Смъртоносна разправа в хотел в Словакия: убит е украинец

Украински гражданин е починал след нападение с нож в хотел в западния словашки град Тренчин. Друг украинец е задържан по подозрение за убийството, а трети гражданин на Украйна, който е бил на мястото, се издирва.

Инцидентът е станал през нощта срещу 5 ноември. Според информацията на словашката полиция жертвата е получила две прободни рани - в близост до сърцето и в корема. Мъжът е починал от тежките наранявания и вътрешен кръвоизлив. По случая е образувано наказателно производство за умишлено убийство.

Още новини от Украйна

Украинското Министерство на външните работи уточни, че всички украински граждани, свързани със случая, са цивилни. Двама от тях са пребивавали в Словакия по служебна командировка и не са военнослужещи от украинските въоръжени сили. „Молим да не се разпространява недостоверна информация“, заяви ведомството.

Преди уточнението на украинското външно министерство словашки медии съобщиха, че в хотела е възникнал сблъсък между украински военнослужещи, при който един от участниците е бил намушкан смъртоносно. Киев опроверга тази версия и посочи, че замесените лица не са военни.

Разследването продължава под ръководството на регионалната криминална полиция в Тренчин. Задържаният е заподозрян, но вината му все още не е установена с влязъл в сила съдебен акт.

Източници: hromadske.ua