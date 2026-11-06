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Сделка за "цяла Европа" между САЩ и Русия? Какво се знае.

Сделка за "цяла Европа" между САЩ и Русия? Какво се знае.

6 Ноември, 2026 12:50 2 734 86

  • украйна-
  • европа-
  • сащ-
  • русия-
  • кирил дмитриев-
  • владимир путин

Доналд Тръмп е провел разговори с представители на Кремъл. Той заяви, че са напът да сключат сделка за край на войната в Украйна.

Сделка за "цяла Европа" между САЩ и Русия? Какво се знае. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ в момента работят върху "много голяма" сделка с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп проведе в Белия дом непредвидена среща със специалния пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев.

Сделка, която ще включва и "цяла Европа"?

Тръмп заяви, че войната в Украйна е "много близо” до приключване, а сделката, сключена между САЩ и Русия може да включва "цяла Европа". "Не мога да кажа какво обсъдихме. Но ви казвам, че ще има сделка и ще бъде голяма сделка", каза американският президент пред репортери в Белия дом. "Ще бъде много голяма. И ще включва не само Украйна, мога да кажа, че ще включва цяла Европа. Ще бъде голяма, красива сделка и всички ще бъдат във възторг".

Доналд Тръмп отбеляза, че не се е срещал с представителите на Украйна, които също бяха на посещение в Белия дом в четвъртък. В същото време зетят на Тръмп и специален преговарящ от САЩ Джаред Къшнър каза, че САЩ, НАТО и европейските партньори са имали "продуктивни и съдържателни разговори" за прекратяването на войната в Украйна. "Целта ни е да адресираме притесненията за сигурността на всички страни с практически уговорки, които да са одобрени от всички и така да намалим възможността за бъдещ конфликт", написа Къшнър в профила си в Х преди предстоящите разговори в Абу Даби с представители на Киев и Москва.

Още преди да встъпи във втория си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп правеше подобни обещания за скорошно приключване на войната, като по време на предизборната си кампания дори твърдеше, че ще сложи край на конфликта в рамките на един ден, щом стане президент.

Украйна и Русия поздравиха Мелания Тръмп за примирието в Олешки

Делегациите от Русия и Украйна бяха на посещение в Белия дом в четвъртък за събитие, посветено на работата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за постигането на договорка за примирието в Олешки. Пратеникът на Москва Дмитриев благодари на Мелания Тръмп за "хуманитарната ѝ роля", която подсигури 6-дневното примирие. Той добави, че Владимир Путин лично е давал инструкции като част от операцията и изпраща личните си благодарности на първата дама.

Председателят на парламентарната група на партията на украинския президент Володимир Зеленски - Давид Арахамия, и омбудсманът на Украйна по чоевшките права Дмитро Любинец също говориха на събитието. Арахамия каза на Мелания Тръмп, че е свършила "невероятна работа" и я окуражи да продължи да помага на украинския народ. "Със сигурност искаме да Ви помолим да продължавате и да намерите нови мисии, където да деескалирате възможно най-много", каза той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    52 11 Отговор
    братчедите ше препродават руска газ и петрол на Европа. Занулиха я, тотално. Нека, за добро е.

    Коментиран от #6, #7, #76

    12:52 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Линда

    28 47 Отговор
    Еххх добра беше Русия перспективна , близка държава, докато не дойде тоя КГБ плъх съсипа я

    Коментиран от #58

    12:53 06.11.2026

  • 4 Овчар

    40 3 Отговор
    Знае се че зимата ще е студена протестите и радикалните ще станат много повече и ако олигархичния тумор не отстъпи ще фалират банки..!

    Коментиран от #34, #67

    12:53 06.11.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    13 20 Отговор
    Европа се разделя на Източни САЩ и Западна Русия! Пак ще останем без елит на нацията!🤣🤣🤣

    Коментиран от #28

    12:54 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НАТО се връща в старите граници

    33 27 Отговор
    България, Румъния, Полша, Чехия и Словакия пак отиват към Русия. Това е.

    Коментиран от #12, #18, #22, #84

    12:54 06.11.2026

  • 9 Абе,

    22 6 Отговор
    дойчезеле... УНИАН...

    12:55 06.11.2026

  • 10 стоян георгиев

    16 21 Отговор
    Никакви сделки няма да има .тръмп е история.всичкомсвърши при него.

    Коментиран от #59

    12:55 06.11.2026

  • 11 Историк

    23 23 Отговор
    Европа е Европа, не е оторизирала нито Тръмп, нито Путин да я представляват. Тези двамата могат да представляват само себе си.

    12:55 06.11.2026

  • 12 стоян георгиев

    13 11 Отговор

    До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":

    Да и ти ще станеш пак на 25 и милиционер а?хах...хах

    Коментиран от #23

    12:56 06.11.2026

  • 13 Пич

    23 17 Отговор
    Знае се, че розовите понита ще идат на скъпи почивки -- Ски в Сибир, на морето с кирката и лопатето,и на планетата, гръмнати в гората!!!

    Коментиран от #21

    12:56 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дии

    11 18 Отговор
    Една бързо загниваща империя щяла да сключи сделка с друга която вече е пред разпад. И какво ще си поделят останалия свят ли? Щом си вярват. Особено втората.

    12:58 06.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Само че

    23 5 Отговор

    До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":

    Да ни върнат и фабриките и селското стопанство дето ни го затриха !

    12:58 06.11.2026

  • 19 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кои са ти брачеди":

    Не, ти си.

    12:59 06.11.2026

  • 20 Каква може да е тази сделка ...???

    18 3 Отговор
    Струва ми се, че се досещам ,...
    клана "Рижия" , да стане дистрибутор на Руски газ и петрол на Европейския пазар!
    Да при тези условия , може и да стане сделка и войната да се прекрати в сегашни граници!!!!

    12:59 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Вашият президент

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":

    Някои от тези които си изброил може би да, но за Полша може да забравиш.

    Коментиран от #32

    13:00 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тик-Ток

    13 3 Отговор
    Дъмбо го чака импийчмънт за стотици милиарди откраднати пари,какви сделки

    13:00 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Точка

    19 4 Отговор
    С патологични престъпници не се правят сделки.

    13:01 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Чичо Ганчо

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа!🤔":

    Чудесно!!!
    То ние от сегшният "елит" сме на това дередже!

    13:01 06.11.2026

  • 29 Брачеди са американците...

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кои са ти брачеди":

    лесно е за разгадаване!

    13:01 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пламен

    8 2 Отговор
    Знае се , че Ръмп ,,оправи" Канада, Панама , Гренландия ,Китай ,Иран ...
    Сега Европа и русия ще ,,оправя". :)

    13:02 06.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тик-Ток

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    В Парагвай фалира банка тази седмица и 6 милиона останаха без парите си

    13:04 06.11.2026

  • 35 дрогаря Си

    8 10 Отговор
    Един дето не може да вземе Малая Токмачка 5 години, и един друг, дето загуби всичко на изборите, ще правят сделка за да си поделят света!
    Но нищо няма да им се получи, щото не са извикали Бою! Той без да си взмее полагащото се, нищо няма да им даде

    Коментиран от #45

    13:04 06.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пич

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Извинете за въпроса":

    От кръчмата ме изпущиха!!!
    Въпреки това, пиенето ми помогна да погледна в бъдещето, и да видя как отново Русия и САЩ си поделят света, а Урсулианците си поделят една килия по затворите!!!
    Отдавна го преснетнах, и паветниците много им докривя!!?

    Коментиран от #49, #54

    13:05 06.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ха ха

    5 2 Отговор
    Рижият и тая шушумига си проветряват устата.

    13:06 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Джаба

    10 0 Отговор
    Този фашист прилича на извънземен червей.

    13:07 06.11.2026

  • 43 Европеец

    8 6 Отговор
    "Сделка, която ще включва и "цяла Европа"

    Ами когато не си на масата значи си в менюто - до там ни докараха евролибералите. Защо ли никой не кани Урсулите или пък зеления на масата на преговорите - ще преговарят САЩ, Русия и Китай.

    13:07 06.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "дрогаря Си":

    Малая токмачка почти я бяха взели ама Украйна контраатакува...хах...най смешното е че още не са освободили курска област.при тьоткино има планини от руски трупове

    Коментиран от #47, #61

    13:07 06.11.2026

  • 46 Велика Украйна

    2 11 Отговор
    Най-важното от всичко е, че приказният Киев- майката на всички руски градове и перлата на черноморието- Одеса, ще са украински, европейски и американски. Колкото и да ми трият коментара русофиловъдите. Украйна победи! Честито на всички свободомислещи евроатлантици. Догодина сме на плаж в Одеса. Ще се разхождаме там и ще си пием кафенето. Още веднъж честито!

    Коментиран от #48, #62, #65, #75

    13:07 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Къде си бе, раковоболен?":

    Това, че "България пак ще бъде с Русия", е поредното доказателство, че братушките ги чака гибел! Щото ние и с Тръмп сме, ама не му помага много!

    Коментиран от #55, #69, #73

    13:10 06.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 пенчо

    5 1 Отговор
    Голямата сделка е как искат тотално да ошушкат Европата. Тръмп бърза да сключи сделката за газа и петрола с Европа, че иначе ще остане на сухо. Цялото му управление е как наглася негови фирми в цял свят за да печели той пари.

    13:11 06.11.2026

  • 54 Ан,че са те изпущили е ясно.

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Пич":

    Ама не е от кръчмата.

    Коментиран от #56, #63

    13:11 06.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахахахаха

    3 2 Отговор
    След заседание на градската администрация на Киев, Бахматов, ръководител на Деснянската районна администрация, говори пред медиите за „критична ситуация в комуналния сектор“.

    Той каза, че скоро в украинската столица „ще се наложи да копаят тоалетни навън“:

    „Изглежда, че сега цял Киев ще копае тоалетни.“

    Дори в папу Гвинея няма фекалии по улиците, тея в Киев срам нямат ли хахахах

    13:13 06.11.2026

  • 58 Помнещ

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Линда":

    "Еххх добра беше Русия перспективна , близка държава"

    Така е, Европа и САЩ при Елцин крадяха с пълни шепи от Русия а руския народ тънеше в мизерия - за това с умиление си спомняте това време. Ако толкова ви интересуваше Русия защо не позволиха да влезе в ЕС и НАТО - нямаше да има войни но нямаше и да могат да крадат от нея. Русия им трябваше просто като поредната колония.

    Коментиран от #64

    13:13 06.11.2026

  • 59 Свърши ли Тръмп

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Свършва и путинска русия.

    Коментиран от #70

    13:14 06.11.2026

  • 60 Дойче веле 🚾

    6 2 Отговор
    Урсулите в затвора

    13:14 06.11.2026

  • 61 Учуден

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    "при тьоткино има планини от руски трупове"

    Ти тъкмо от там се връщаш и ги видя нали или просто лъжеш за една баничка.

    Коментиран от #72, #77

    13:15 06.11.2026

  • 62 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Велика Украйна":

    Ще ще ще ама не

    13:16 06.11.2026

  • 63 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Ан,че са те изпущили е ясно.":

    Дръж се възпитано!!!
    Невъзпитанието не показва превъзходство и качества, а простотия и необразованост!!!

    13:16 06.11.2026

  • 64 Запознат

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Помнещ":

    Че той руският народ пак тъне в мизерия и сега.А и гине на конвейер в Донбас.

    Коментиран от #74

    13:17 06.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Директора

    3 2 Отговор
    Америка решава за Европа. Къде са европейските мишоци

    13:18 06.11.2026

  • 67 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    У нас нямс и -10 да има

    13:18 06.11.2026

  • 68 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Свърши се с Украйна. Милиони украинци дадоха живота си, НАТО да се върне в старите си граници и България пак да е с Русия.

    13:18 06.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Учуден

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Свърши ли Тръмп":

    Че защо "путинска Русия" не свърши тогава при бай Дън. Нали и тогава обещавахте че "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне"

    13:20 06.11.2026

  • 71 Мухахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Питащ":

    Коя Европа ве на урсулите ли

    13:21 06.11.2026

  • 72 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Учуден":

    Не се чуди, приятелю. Последното нареждане от фермата за тролове е всичко, което се случва на украинците, да го прехвърляме на руснаците. Тези планини от трупове са украински, но ние пишем, че са руски и все някой ще се хване. Апропо, баничките вече не са по джоба на всеки. Трябва и да се яде.

    Коментиран от #78

    13:21 06.11.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Запознат":

    "Че той руският народ пак тъне в мизерия и сега"

    Ти ходи там и видя или така ти казаха - тъне в мизерия българския народ - по бедни станахме и от Гана.

    13:23 06.11.2026

  • 75 Чичака

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Велика Украйна":

    Мани я ти Одеса ,за Крим кажи нещо ,кафенце там коги ?!?@?м

    13:30 06.11.2026

  • 76 Добре ама те в Брюксел къде бяха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    тръгнали да правят "зелена сделка" , като нямат нито технологична подсигуреност нито енергийна за прехода. И толкоз ли не им стигна умът, че докато са със свалени гащи по време на прехода към възобновяеми източници тези, които имат енергийни ресурси ще ги оправят. Когато правиш такива неща , като зелен преход трябва докато си със свалени гащи първо да туриш една по-дебела тенекия т.е. да се подсигуриш и тогава да действаш. Стара индианска поговорка!

    13:30 06.11.2026

  • 77 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Учуден":

    Защо трябва да се връщам от там бе убавец?дроновете снимат всичко .руснаците наричат тьоткино новия сталинград заради огромните си загуби там.повтарям.руснаците го наричат така...днес арестуваха поредния руски военен кореспондент.романов го прибраха щото даже и те вече не могат да мълчат.ще останете последни тук дето се връзвате на руските лъжи...хах

    Коментиран от #79

    13:31 06.11.2026

  • 78 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Тала е и за това ти пишеш с моето име нали?не се учудвай приятелю че някой иска да мине за мен дето уж съм трол...хаха

    13:32 06.11.2026

  • 79 Се та кой си

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Ама големи глупости дрънкаш

    Коментиран от #85

    13:34 06.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Хаха

    1 0 Отговор
    обсъждали са как да закопаят американците

    13:35 06.11.2026

  • 82 За един приятел питам

    2 1 Отговор
    Този охлюв на снимката ли е новият пощальон на путин ?

    13:36 06.11.2026

  • 83 Хихи

    0 0 Отговор
    ДойчеЗеле лъже

    13:42 06.11.2026

  • 84 123

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":

    На Русия и е необходима буферна неутрална зона, част от Украйна и е напълно достатъчна, така че на първо време и с това ще се задоволи, а как ще се развият нещат след това най-вече ще зависи от НАТО и от изброените държави. Според мен след приключване на кофликта с Украйна, едва ли ще има държави, които да се "хванат" на същата "стръв" като Украйна.

    Коментиран от #86

    13:44 06.11.2026

  • 85 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Се та кой си":

    Аз ли?хах...хах...

    13:45 06.11.2026

  • 86 стоян георгиев

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    До коментар #84 от "123":

    След конфликта русия няма да съществува.русия е напълно смазана .държи я само пропагандата.икономиката и е тотал.щета армията също обществото също .

    13:47 06.11.2026