Сделка за "цяла Европа" между САЩ и Русия? Какво се знае.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ в момента работят върху "много голяма" сделка с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп проведе в Белия дом непредвидена среща със специалния пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев.
Сделка, която ще включва и "цяла Европа"?
Тръмп заяви, че войната в Украйна е "много близо” до приключване, а сделката, сключена между САЩ и Русия може да включва "цяла Европа". "Не мога да кажа какво обсъдихме. Но ви казвам, че ще има сделка и ще бъде голяма сделка", каза американският президент пред репортери в Белия дом. "Ще бъде много голяма. И ще включва не само Украйна, мога да кажа, че ще включва цяла Европа. Ще бъде голяма, красива сделка и всички ще бъдат във възторг".
Доналд Тръмп отбеляза, че не се е срещал с представителите на Украйна, които също бяха на посещение в Белия дом в четвъртък. В същото време зетят на Тръмп и специален преговарящ от САЩ Джаред Къшнър каза, че САЩ, НАТО и европейските партньори са имали "продуктивни и съдържателни разговори" за прекратяването на войната в Украйна. "Целта ни е да адресираме притесненията за сигурността на всички страни с практически уговорки, които да са одобрени от всички и така да намалим възможността за бъдещ конфликт", написа Къшнър в профила си в Х преди предстоящите разговори в Абу Даби с представители на Киев и Москва.
Още преди да встъпи във втория си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп правеше подобни обещания за скорошно приключване на войната, като по време на предизборната си кампания дори твърдеше, че ще сложи край на конфликта в рамките на един ден, щом стане президент.
Украйна и Русия поздравиха Мелания Тръмп за примирието в Олешки
Делегациите от Русия и Украйна бяха на посещение в Белия дом в четвъртък за събитие, посветено на работата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за постигането на договорка за примирието в Олешки. Пратеникът на Москва Дмитриев благодари на Мелания Тръмп за "хуманитарната ѝ роля", която подсигури 6-дневното примирие. Той добави, че Владимир Путин лично е давал инструкции като част от операцията и изпраща личните си благодарности на първата дама.
Председателят на парламентарната група на партията на украинския президент Володимир Зеленски - Давид Арахамия, и омбудсманът на Украйна по чоевшките права Дмитро Любинец също говориха на събитието. Арахамия каза на Мелания Тръмп, че е свършила "невероятна работа" и я окуражи да продължи да помага на украинския народ. "Със сигурност искаме да Ви помолим да продължавате и да намерите нови мисии, където да деескалирате възможно най-много", каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #6, #7, #76
12:52 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Линда
Коментиран от #58
12:53 06.11.2026
4 Овчар
Коментиран от #34, #67
12:53 06.11.2026
5 Мдаа!🤔
Коментиран от #28
12:54 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НАТО се връща в старите граници
Коментиран от #12, #18, #22, #84
12:54 06.11.2026
9 Абе,
12:55 06.11.2026
10 стоян георгиев
Коментиран от #59
12:55 06.11.2026
11 Историк
12:55 06.11.2026
12 стоян георгиев
До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":Да и ти ще станеш пак на 25 и милиционер а?хах...хах
Коментиран от #23
12:56 06.11.2026
13 Пич
Коментиран от #21
12:56 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дии
12:58 06.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Само че
До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":Да ни върнат и фабриките и селското стопанство дето ни го затриха !
12:58 06.11.2026
19 Госあ
До коментар #6 от "Кои са ти брачеди":Не, ти си.
12:59 06.11.2026
20 Каква може да е тази сделка ...???
клана "Рижия" , да стане дистрибутор на Руски газ и петрол на Европейския пазар!
Да при тези условия , може и да стане сделка и войната да се прекрати в сегашни граници!!!!
12:59 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Вашият президент
До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":Някои от тези които си изброил може би да, но за Полша може да забравиш.
Коментиран от #32
13:00 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тик-Ток
13:00 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Точка
13:01 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Чичо Ганчо
До коментар #5 от "Мдаа!🤔":Чудесно!!!
То ние от сегшният "елит" сме на това дередже!
13:01 06.11.2026
29 Брачеди са американците...
До коментар #6 от "Кои са ти брачеди":лесно е за разгадаване!
13:01 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пламен
Сега Европа и русия ще ,,оправя". :)
13:02 06.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тик-Ток
До коментар #4 от "Овчар":В Парагвай фалира банка тази седмица и 6 милиона останаха без парите си
13:04 06.11.2026
35 дрогаря Си
Но нищо няма да им се получи, щото не са извикали Бою! Той без да си взмее полагащото се, нищо няма да им даде
Коментиран от #45
13:04 06.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пич
До коментар #21 от "Извинете за въпроса":От кръчмата ме изпущиха!!!
Въпреки това, пиенето ми помогна да погледна в бъдещето, и да видя как отново Русия и САЩ си поделят света, а Урсулианците си поделят една килия по затворите!!!
Отдавна го преснетнах, и паветниците много им докривя!!?
Коментиран от #49, #54
13:05 06.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ха ха
13:06 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Джаба
13:07 06.11.2026
43 Европеец
Ами когато не си на масата значи си в менюто - до там ни докараха евролибералите. Защо ли никой не кани Урсулите или пък зеления на масата на преговорите - ще преговарят САЩ, Русия и Китай.
13:07 06.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 стоян георгиев
До коментар #35 от "дрогаря Си":Малая токмачка почти я бяха взели ама Украйна контраатакува...хах...най смешното е че още не са освободили курска област.при тьоткино има планини от руски трупове
Коментиран от #47, #61
13:07 06.11.2026
46 Велика Украйна
Коментиран от #48, #62, #65, #75
13:07 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българин
До коментар #47 от "Къде си бе, раковоболен?":Това, че "България пак ще бъде с Русия", е поредното доказателство, че братушките ги чака гибел! Щото ние и с Тръмп сме, ама не му помага много!
Коментиран от #55, #69, #73
13:10 06.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 пенчо
13:11 06.11.2026
54 Ан,че са те изпущили е ясно.
До коментар #38 от "Пич":Ама не е от кръчмата.
Коментиран от #56, #63
13:11 06.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хахахахаха
Той каза, че скоро в украинската столица „ще се наложи да копаят тоалетни навън“:
„Изглежда, че сега цял Киев ще копае тоалетни.“
Дори в папу Гвинея няма фекалии по улиците, тея в Киев срам нямат ли хахахах
13:13 06.11.2026
58 Помнещ
До коментар #3 от "Линда":"Еххх добра беше Русия перспективна , близка държава"
Така е, Европа и САЩ при Елцин крадяха с пълни шепи от Русия а руския народ тънеше в мизерия - за това с умиление си спомняте това време. Ако толкова ви интересуваше Русия защо не позволиха да влезе в ЕС и НАТО - нямаше да има войни но нямаше и да могат да крадат от нея. Русия им трябваше просто като поредната колония.
Коментиран от #64
13:13 06.11.2026
59 Свърши ли Тръмп
До коментар #10 от "стоян георгиев":Свършва и путинска русия.
Коментиран от #70
13:14 06.11.2026
60 Дойче веле 🚾
13:14 06.11.2026
61 Учуден
До коментар #45 от "стоян георгиев":"при тьоткино има планини от руски трупове"
Ти тъкмо от там се връщаш и ги видя нали или просто лъжеш за една баничка.
Коментиран от #72, #77
13:15 06.11.2026
62 Ба бааааа
До коментар #46 от "Велика Украйна":Ще ще ще ама не
13:16 06.11.2026
63 Пич
До коментар #54 от "Ан,че са те изпущили е ясно.":Дръж се възпитано!!!
Невъзпитанието не показва превъзходство и качества, а простотия и необразованост!!!
13:16 06.11.2026
64 Запознат
До коментар #58 от "Помнещ":Че той руският народ пак тъне в мизерия и сега.А и гине на конвейер в Донбас.
Коментиран от #74
13:17 06.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Директора
13:18 06.11.2026
67 Факт
До коментар #4 от "Овчар":У нас нямс и -10 да има
13:18 06.11.2026
68 стоян георгиев
13:18 06.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Учуден
До коментар #59 от "Свърши ли Тръмп":Че защо "путинска Русия" не свърши тогава при бай Дън. Нали и тогава обещавахте че "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне"
13:20 06.11.2026
71 Мухахаха
До коментар #69 от "Питащ":Коя Европа ве на урсулите ли
13:21 06.11.2026
72 стоян георгиев
До коментар #61 от "Учуден":Не се чуди, приятелю. Последното нареждане от фермата за тролове е всичко, което се случва на украинците, да го прехвърляме на руснаците. Тези планини от трупове са украински, но ние пишем, че са руски и все някой ще се хване. Апропо, баничките вече не са по джоба на всеки. Трябва и да се яде.
Коментиран от #78
13:21 06.11.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Помнещ
До коментар #64 от "Запознат":"Че той руският народ пак тъне в мизерия и сега"
Ти ходи там и видя или така ти казаха - тъне в мизерия българския народ - по бедни станахме и от Гана.
13:23 06.11.2026
75 Чичака
До коментар #46 от "Велика Украйна":Мани я ти Одеса ,за Крим кажи нещо ,кафенце там коги ?!?@?м
13:30 06.11.2026
76 Добре ама те в Брюксел къде бяха
До коментар #1 от "Госあ":тръгнали да правят "зелена сделка" , като нямат нито технологична подсигуреност нито енергийна за прехода. И толкоз ли не им стигна умът, че докато са със свалени гащи по време на прехода към възобновяеми източници тези, които имат енергийни ресурси ще ги оправят. Когато правиш такива неща , като зелен преход трябва докато си със свалени гащи първо да туриш една по-дебела тенекия т.е. да се подсигуриш и тогава да действаш. Стара индианска поговорка!
13:30 06.11.2026
77 стоян георгиев
До коментар #61 от "Учуден":Защо трябва да се връщам от там бе убавец?дроновете снимат всичко .руснаците наричат тьоткино новия сталинград заради огромните си загуби там.повтарям.руснаците го наричат така...днес арестуваха поредния руски военен кореспондент.романов го прибраха щото даже и те вече не могат да мълчат.ще останете последни тук дето се връзвате на руските лъжи...хах
Коментиран от #79
13:31 06.11.2026
78 стоян георгиев
До коментар #72 от "стоян георгиев":Тала е и за това ти пишеш с моето име нали?не се учудвай приятелю че някой иска да мине за мен дето уж съм трол...хаха
13:32 06.11.2026
79 Се та кой си
До коментар #77 от "стоян георгиев":Ама големи глупости дрънкаш
Коментиран от #85
13:34 06.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Хаха
13:35 06.11.2026
82 За един приятел питам
13:36 06.11.2026
83 Хихи
13:42 06.11.2026
84 123
До коментар #8 от "НАТО се връща в старите граници":На Русия и е необходима буферна неутрална зона, част от Украйна и е напълно достатъчна, така че на първо време и с това ще се задоволи, а как ще се развият нещат след това най-вече ще зависи от НАТО и от изброените държави. Според мен след приключване на кофликта с Украйна, едва ли ще има държави, които да се "хванат" на същата "стръв" като Украйна.
Коментиран от #86
13:44 06.11.2026
85 стоян георгиев
До коментар #79 от "Се та кой си":Аз ли?хах...хах...
13:45 06.11.2026
86 стоян георгиев
До коментар #84 от "123":След конфликта русия няма да съществува.русия е напълно смазана .държи я само пропагандата.икономиката и е тотал.щета армията също обществото също .
13:47 06.11.2026