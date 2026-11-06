Сделка за "цяла Европа" между САЩ и Русия? Какво се знае.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ в момента работят върху "много голяма" сделка с Русия за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп проведе в Белия дом непредвидена среща със специалния пратеник на Владимир Путин - Кирил Дмитриев.

Сделка, която ще включва и "цяла Европа"?

Тръмп заяви, че войната в Украйна е "много близо” до приключване, а сделката, сключена между САЩ и Русия може да включва "цяла Европа". "Не мога да кажа какво обсъдихме. Но ви казвам, че ще има сделка и ще бъде голяма сделка", каза американският президент пред репортери в Белия дом. "Ще бъде много голяма. И ще включва не само Украйна, мога да кажа, че ще включва цяла Европа. Ще бъде голяма, красива сделка и всички ще бъдат във възторг".

Доналд Тръмп отбеляза, че не се е срещал с представителите на Украйна, които също бяха на посещение в Белия дом в четвъртък. В същото време зетят на Тръмп и специален преговарящ от САЩ Джаред Къшнър каза, че САЩ, НАТО и европейските партньори са имали "продуктивни и съдържателни разговори" за прекратяването на войната в Украйна. "Целта ни е да адресираме притесненията за сигурността на всички страни с практически уговорки, които да са одобрени от всички и така да намалим възможността за бъдещ конфликт", написа Къшнър в профила си в Х преди предстоящите разговори в Абу Даби с представители на Киев и Москва.

Още преди да встъпи във втория си мандат като президент на САЩ Доналд Тръмп правеше подобни обещания за скорошно приключване на войната, като по време на предизборната си кампания дори твърдеше, че ще сложи край на конфликта в рамките на един ден, щом стане президент.

Украйна и Русия поздравиха Мелания Тръмп за примирието в Олешки

Делегациите от Русия и Украйна бяха на посещение в Белия дом в четвъртък за събитие, посветено на работата на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за постигането на договорка за примирието в Олешки. Пратеникът на Москва Дмитриев благодари на Мелания Тръмп за "хуманитарната ѝ роля", която подсигури 6-дневното примирие. Той добави, че Владимир Путин лично е давал инструкции като част от операцията и изпраща личните си благодарности на първата дама.

Председателят на парламентарната група на партията на украинския президент Володимир Зеленски - Давид Арахамия, и омбудсманът на Украйна по чоевшките права Дмитро Любинец също говориха на събитието. Арахамия каза на Мелания Тръмп, че е свършила "невероятна работа" и я окуражи да продължи да помага на украинския народ. "Със сигурност искаме да Ви помолим да продължавате и да намерите нови мисии, където да деескалирате възможно най-много", каза той.