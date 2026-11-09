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Мадуро в затвора в Бруклин: Отслабнал и недоволен от храната, чете Библията и Корана

Мадуро в затвора в Бруклин: Отслабнал и недоволен от храната, чете Библията и Корана

9 Ноември, 2026 06:01 847 15

  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • затвор в бруклин-
  • съдебен процес-
  • силия флорес

Бившият венецуелски президент е отслабнал и се среща със свещеник и равин, докато очаква процес в САЩ

Мадуро в затвора в Бруклин: Отслабнал и недоволен от храната, чете Библията и Корана - 1
Снимка: Х
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Николас Мадуро прекарва голяма част от времето си в затвора в Бруклин с Библия и Коран в ръце. Бившият президент на Венецуела е отслабнал значително, оплаква се от храната и се среща с духовници, докато очаква процес по федералното дело срещу него в Ню Йорк, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Мадуро е задържан в Metropolitan Detention Center от 3 януари 2026 г., когато беше заловен във Венецуела и отведен в Съединените щати. Според хора, запознати с ежедневието му, той прекарва времето си предимно в четене на религиозни и философски текстове. Сред тях са Библията и Коранът.

В затвора Мадуро е разговарял с католически свещеник и равин. Интересът му към религията не е нов, но според източниците на американския вестник той се е засилил след задържането му. Преди това Мадуро е поддържал връзки с католически и евангелски среди, а също така е проявявал интерес към индуисткия духовен учител Сатя Саи Баба.

Отслабнал и недоволен от храната

Мадуро е отслабнал осезаемо от постъпването си в ареста. Двама души, запознати с хранителните му навици, твърдят, че качеството на затворническата храна е ускорило промяната. Преди задържането си той е спазвал режим, близък до палео диетата.

По-ранни кадри от съдебни заседания също показаха, че Мадуро изглежда по-слаб. Затворът, в който е настанен, е известен с тежките си условия и с отделно звено за високорискови и широко известни задържани. В него са били настанявани рапърът Шон Комбс, финансистът Сам Банкман-Фрийд и Луиджи Манжоне.

Metropolitan Detention Center е с капацитет за около 1300 души. Съоръжението от години е критикувано за случаи на насилие, недостиг на служители и проблеми с медицинските грижи. Според по-ранна информация на CBS News Мадуро е държан в защитено звено, описвано от служители на реда като „затвор в затвора“.

Очаква процес по няколко обвинения

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвиняеми по дело за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и други престъпления. През октомври американските прокурори добавиха обвинения, свързани с предполагаема кампания на репресии и изтезания срещу политически противници, включително американски граждани.

И двамата не се признават за виновни. При съдебното заседание през октомври Мадуро заяви: „Отхвърлям този документ изцяло като фалшиви обвинения.“ Твърденията на прокуратурата все още не са доказани в съд.

Процесът е насрочен за юни 2027 г. Преди него съдът трябва да разгледа редица искания на защитата, включително възражения срещу обвинителния акт и аргумента, че Мадуро трябва да се ползва с имунитет като държавен глава. Според Асошиейтед прес и други американски медии защитата оспорва и начина, по който Мадуро и Флорес са били доведени в Съединените щати.

До произнасянето на съдебно решение Мадуро остава обвиняем, а не осъден. Засега ежедневието му в Бруклин се свежда до ограничен достъп до външния свят, разговори с адвокатите и семейството му, религиозно четене и очакване на процес, който може да продължи месеци.

Източници: nytimes.com, cbsnews.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Путин в бункера

    7 20 Отговор
    с пълен naмnepc чете детски приказки.

    Коментиран от #7

    06:04 09.11.2026

  • 2 Да чете

    8 3 Отговор
    Само Библията и правата Вяра православието, така ще се спаси.

    06:05 09.11.2026

  • 3 Там му е мястото.

    4 12 Отговор
    По-добре изглежда отслабнал. .

    06:05 09.11.2026

  • 4 Карцеров

    5 15 Отговор
    И Путин трябва да е там вместо в бункера.

    06:07 09.11.2026

  • 5 Наблюдател

    13 0 Отговор
    Ако това е новото световно право, то Путин също може да отвлече някой неудобен президент и го напъха в затвор, нали?

    06:09 09.11.2026

  • 6 Пущиня(к)

    10 0 Отговор
    Кеф ми е да видим наще 2 кита кат Мадуро.

    06:10 09.11.2026

  • 7 оня с коня

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "А Путин в бункера":

    виж ПУТИН да не е под леглото или в гардероба че обича да се крие тамСУПОЛАНКОО

    Коментиран от #8, #10

    06:17 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахаха

    1 1 Отговор
    Луиджи Манжоне

    06:21 09.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    0 2 Отговор
    Все си остава мутра!

    06:25 09.11.2026

  • 12 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Скоро краснов и трупин ще дойдат при него.

    06:30 09.11.2026

  • 13 всички русяфили

    2 6 Отговор
    ше приемат исляма

    06:42 09.11.2026

  • 14 ТИР

    5 1 Отговор
    На мен ми е чудно как американците удрят лодки за съмнение наркотрафик,,, няма ли начин да ги проверяват,,,,
    В случая Мадуро е отвлечен без доказана вина,,,

    06:50 09.11.2026

  • 15 Иван

    2 0 Отговор
    Храната в американските затвори е отвратителна.

    06:53 09.11.2026