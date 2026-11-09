Мадуро в затвора в Бруклин: Отслабнал и недоволен от храната, чете Библията и Корана

Николас Мадуро прекарва голяма част от времето си в затвора в Бруклин с Библия и Коран в ръце. Бившият президент на Венецуела е отслабнал значително, оплаква се от храната и се среща с духовници, докато очаква процес по федералното дело срещу него в Ню Йорк, съобщава „Ню Йорк таймс“.
Мадуро е задържан в Metropolitan Detention Center от 3 януари 2026 г., когато беше заловен във Венецуела и отведен в Съединените щати. Според хора, запознати с ежедневието му, той прекарва времето си предимно в четене на религиозни и философски текстове. Сред тях са Библията и Коранът.
В затвора Мадуро е разговарял с католически свещеник и равин. Интересът му към религията не е нов, но според източниците на американския вестник той се е засилил след задържането му. Преди това Мадуро е поддържал връзки с католически и евангелски среди, а също така е проявявал интерес към индуисткия духовен учител Сатя Саи Баба.
Отслабнал и недоволен от храната
Мадуро е отслабнал осезаемо от постъпването си в ареста. Двама души, запознати с хранителните му навици, твърдят, че качеството на затворническата храна е ускорило промяната. Преди задържането си той е спазвал режим, близък до палео диетата.
По-ранни кадри от съдебни заседания също показаха, че Мадуро изглежда по-слаб. Затворът, в който е настанен, е известен с тежките си условия и с отделно звено за високорискови и широко известни задържани. В него са били настанявани рапърът Шон Комбс, финансистът Сам Банкман-Фрийд и Луиджи Манжоне.
Metropolitan Detention Center е с капацитет за около 1300 души. Съоръжението от години е критикувано за случаи на насилие, недостиг на служители и проблеми с медицинските грижи. Според по-ранна информация на CBS News Мадуро е държан в защитено звено, описвано от служители на реда като „затвор в затвора“.
Очаква процес по няколко обвинения
Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвиняеми по дело за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и други престъпления. През октомври американските прокурори добавиха обвинения, свързани с предполагаема кампания на репресии и изтезания срещу политически противници, включително американски граждани.
И двамата не се признават за виновни. При съдебното заседание през октомври Мадуро заяви: „Отхвърлям този документ изцяло като фалшиви обвинения.“ Твърденията на прокуратурата все още не са доказани в съд.
Процесът е насрочен за юни 2027 г. Преди него съдът трябва да разгледа редица искания на защитата, включително възражения срещу обвинителния акт и аргумента, че Мадуро трябва да се ползва с имунитет като държавен глава. Според Асошиейтед прес и други американски медии защитата оспорва и начина, по който Мадуро и Флорес са били доведени в Съединените щати.
До произнасянето на съдебно решение Мадуро остава обвиняем, а не осъден. Засега ежедневието му в Бруклин се свежда до ограничен достъп до външния свят, разговори с адвокатите и семейството му, религиозно четене и очакване на процес, който може да продължи месеци.
Източници: nytimes.com, cbsnews.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Путин в бункера
Коментиран от #7
06:04 09.11.2026
2 Да чете
06:05 09.11.2026
3 Там му е мястото.
06:05 09.11.2026
4 Карцеров
06:07 09.11.2026
5 Наблюдател
06:09 09.11.2026
6 Пущиня(к)
06:10 09.11.2026
7 оня с коня
До коментар #1 от "А Путин в бункера":виж ПУТИН да не е под леглото или в гардероба че обича да се крие тамСУПОЛАНКОО
Коментиран от #8, #10
06:17 09.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хахаха
06:21 09.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дзак
06:25 09.11.2026
12 Последния Софиянец
06:30 09.11.2026
13 всички русяфили
06:42 09.11.2026
14 ТИР
В случая Мадуро е отвлечен без доказана вина,,,
06:50 09.11.2026
15 Иван
06:53 09.11.2026