Мадуро в затвора в Бруклин: Отслабнал и недоволен от храната, чете Библията и Корана

Николас Мадуро прекарва голяма част от времето си в затвора в Бруклин с Библия и Коран в ръце. Бившият президент на Венецуела е отслабнал значително, оплаква се от храната и се среща с духовници, докато очаква процес по федералното дело срещу него в Ню Йорк, съобщава „Ню Йорк таймс“.

Мадуро е задържан в Metropolitan Detention Center от 3 януари 2026 г., когато беше заловен във Венецуела и отведен в Съединените щати. Според хора, запознати с ежедневието му, той прекарва времето си предимно в четене на религиозни и философски текстове. Сред тях са Библията и Коранът.

В затвора Мадуро е разговарял с католически свещеник и равин. Интересът му към религията не е нов, но според източниците на американския вестник той се е засилил след задържането му. Преди това Мадуро е поддържал връзки с католически и евангелски среди, а също така е проявявал интерес към индуисткия духовен учител Сатя Саи Баба.

Отслабнал и недоволен от храната

Мадуро е отслабнал осезаемо от постъпването си в ареста. Двама души, запознати с хранителните му навици, твърдят, че качеството на затворническата храна е ускорило промяната. Преди задържането си той е спазвал режим, близък до палео диетата.

По-ранни кадри от съдебни заседания също показаха, че Мадуро изглежда по-слаб. Затворът, в който е настанен, е известен с тежките си условия и с отделно звено за високорискови и широко известни задържани. В него са били настанявани рапърът Шон Комбс, финансистът Сам Банкман-Фрийд и Луиджи Манжоне.

Metropolitan Detention Center е с капацитет за около 1300 души. Съоръжението от години е критикувано за случаи на насилие, недостиг на служители и проблеми с медицинските грижи. Според по-ранна информация на CBS News Мадуро е държан в защитено звено, описвано от служители на реда като „затвор в затвора“.

Очаква процес по няколко обвинения

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвиняеми по дело за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и други престъпления. През октомври американските прокурори добавиха обвинения, свързани с предполагаема кампания на репресии и изтезания срещу политически противници, включително американски граждани.

И двамата не се признават за виновни. При съдебното заседание през октомври Мадуро заяви: „Отхвърлям този документ изцяло като фалшиви обвинения.“ Твърденията на прокуратурата все още не са доказани в съд.

Процесът е насрочен за юни 2027 г. Преди него съдът трябва да разгледа редица искания на защитата, включително възражения срещу обвинителния акт и аргумента, че Мадуро трябва да се ползва с имунитет като държавен глава. Според Асошиейтед прес и други американски медии защитата оспорва и начина, по който Мадуро и Флорес са били доведени в Съединените щати.

До произнасянето на съдебно решение Мадуро остава обвиняем, а не осъден. Засега ежедневието му в Бруклин се свежда до ограничен достъп до външния свят, разговори с адвокатите и семейството му, религиозно четене и очакване на процес, който може да продължи месеци.

Източници: nytimes.com, cbsnews.com, apnews.com