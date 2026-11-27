Пожар избухна в рафинерията „Амуай“ във Венецуела, след като се запалиха остатъчни петролни продукти в траншея на територията на съоръжението. Работниците са били евакуирани превантивно, а огънят по-късно е овладян. Няма съобщения за ранени.

Рафинерията се намира в щата Фалкон и е част от Центъра за рафиниране „Парагуана“. Венецуелската държавна петролна компания PDVSA съобщи, че пожарът е започнал в 9:50 часа местно време. Според компанията аварийните екипи са задействали протоколите за безопасност и инцидентът не е повлиял на снабдяването с горива за вътрешния пазар.

Агенция „Ройтерс“, позовавайки се на петима работници на PDVSA, съобщи, че персоналът е бил изведен от района на пожара. „Изведоха персонала, но операторите и пожарникарите останаха на работа“, е казал един от източниците.

По данни на „Ройтерс“ аварията е довела до временно спиране на първа дестилационна инсталация. Тя е била единствената дестилационна инсталация, която е работела в „Амуай“. Две от цитираните от агенцията лица са заявили, че каталитичният крекинг, използван при производството на бензин, е продължил да работи.

Рафинерията работи далеч под проектния си капацитет

„Амуай“ има номинален капацитет от 645 000 барела дневно, но към момента на пожара е обработвала около 67 000 барела дневно. Причината за пожара все още не е официално обявена. Един от работниците е заявил пред „Ройтерс“, че огънят може да е започнал по линия за нафта, след разлив, който е обхванал камион и няколко автомобила. Тази версия не е потвърдена от PDVSA.

Инцидентът е поредният проблем за рафиниращата система на Венецуела. На 6 октомври пожар спря работата на „Кардон“ - втората по големина рафинерия в страната, също част от комплекса „Парагуана“. Тогава осем източника, цитирани от „Ройтерс“, посочиха, че огънят е започнал след разкъсване на тръбопровод за природен газ. Капацитетът на „Кардон“ е 310 000 барела дневно.

Засега няма обявен срок за пълното възстановяване на спряната инсталация в „Амуай“. PDVSA не е съобщила и дали пожарът е причинил материални щети по останалите съоръжения.

Източници: es.finance.yahoo.com, elpitazo.net, bancaynegocios.com