Администрацията на Доналд Тръмп е насърчавала Венецуела и Ирак да обмислят напускане на ОПЕК по-рано през годината, съобщава Ройтерс, позовавайки се на десет души, запознати с разговорите. Според източниците Вашингтон е свързвал евентуалното оттегляне с планове за увеличаване на добива и привличане на американски инвестиции в петролните сектори на двете държави.

Натискът спрямо Венецуела е стигнал и до плащането на годишния членски внос. САЩ са предотвратили превода на сумата към ОПЕК, твърдят хора, запознати с отношенията между Вашингтон и Каракас. Вносът е около 2,8 милиона евро годишно за всяка страна. Сумата е малка на фона на петролните приходи, но плащането има символично значение, тъй като Венецуела е сред държавите, основали организацията.

Държавният департамент не е отговорил пряко дали Вашингтон е блокирал плащането. Американски представител е заявил пред Ройтерс, че по-нископоставени служители е възможно да са повдигали въпроса за напускане на ОПЕК, но той „не е бил сред темите, поставяни от високопоставени представители“. По думите му достъпът до венецуелските държавни средства се разрешава след проверка на всяко искане за разход.

Саудитска намеса е спряла натиска върху Каракас

Двама от източниците твърдят, че саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е убедил американската администрация да не продължава натиска върху Венецуела. Саудитска Арабия е най-големият производител в ОПЕК и фактическият лидер на организацията.

През август Доналд Тръмп заяви, че решението дали Венецуела да напусне ОПЕК е на самата държава. Каракас обаче не е обявявал официално намерение за оттегляне.

Ирак избира битката за по-висока квота

Американски представители са обсъждали напускане на ОПЕК и с иракския премиер Али Фалех ал Заиди, докато американските компании „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ планират нови инвестиции в страната. По данни на източниците премиерът е повдигнал темата на правителствено заседание през лятото.

Иракското петролно министерство е убедило ал Заиди страната да остане в ОПЕК и вместо това да поиска по-висока производствена квота. През юни иракски представители вече предупредиха, че Багдад може да разгледа всички варианти, ако организацията не увеличи значително квотата му. Тогава министерството заяви, че това не представлява официална позиция за напускане.

Вашингтон има значително влияние върху финансовите потоци и на Ирак. Приходите от иракския петрол продължават да минават през сметка във Федералния резерв на САЩ в Ню Йорк, създадена след американското нахлуване през 2003 г. Американският Държавен департамент заявява, че разговорите с Багдад са били съсредоточени върху подобряването на енергийната инфраструктура, а не върху ОПЕК.

Организацията губи влияние

Разкритията идват след напускането на Обединените арабски емирства през 2026 г. и Ангола в началото на 2024 г. ОПЕК е основана в Багдад през 1960 г. от Иран, Ирак, Кувейт, Саудитска Арабия и Венецуела, а днес организацията е изправена пред нов натиск от държави, които искат да увеличат добива си.

Венецуела в момента е освободена от производствени квоти в ОПЕК+ заради дългогодишния спад на добива. Страната е произвела около 1,2 милиона барела дневно през септември, докато държавната PDVSA заявява, че цели 1,5 милиона барела дневно до края на 2027 г. Официално решение за напускане на ОПЕК от страна на Венецуела или Ирак не е обявено.

Източници: reuters.com, au.marketscreener.com, theprint.in