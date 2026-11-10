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Илияна Йотова ще участва в Парижкия форум за мир

Илияна Йотова ще участва в Парижкия форум за мир

10 Ноември, 2026 04:59 485 7

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  • изкуствен интелект-
  • юнеско

Държавният глава ще говори за изкуствения интелект в образованието и ще се срещне с ръководителите на ОИСР и ЮНЕСКО

Илияна Йотова ще участва в Парижкия форум за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова ще посети Париж на 10 ноември по покана на френския президент Еманюел Макрон и ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир. Събитието ще се проведе под мотото „От суверенитет към сътрудничество“ и ще събере над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса.

Основните дискусии ще бъдат посветени на международното сътрудничество при разрешаването на конфликти, климатичните промени, развитието и високите технологии. Акцент в програмата е Срещата на върха за децата, на която българският държавен глава ще направи изказване.

„Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира“, съобщиха от прессекретариата на президента.

Йотова ще говори за поколението, което израства с изкуствения интелект, както и за ползите и рисковете от навлизането му в училище. Сред акцентите ще бъде необходимостта от изграждане на критично мислене у децата. Тя ще представи и примери от България за използване на изкуствения интелект в учебния процес, включително в подкрепа на деца със специални образователни потребности.

Срещи с ОИСР, ЮНЕСКО и френския бизнес

В Париж е планирана среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Присъединяването на България към ОИСР е сред основните приоритети на страната.

Йотова ще разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Срещата ще се проведе в годината, когато България отбелязва 70 години от членството си в организацията. В програмата е включен и разговор с представители на MEDEF International, структурата за международно бизнес сътрудничество на френската работодателска организация MEDEF, която работи в над 120 държави.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, bnrnews.bg


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да. Пак ще се излагаме

    2 4 Отговор
    Цял свят ни се смее с руските шnuoнu Радев и Йотова.

    Коментиран от #2, #4

    05:02 10.11.2026

  • 2 Остави останалите.

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да. Пак ще се излагаме":

    Даже сърбите разкараха Вучич, а ние сложихме тея двамата.
    Пълна излагация сме.

    05:03 10.11.2026

  • 3 Европеец

    3 1 Отговор
    Червената петроханка ще участвува в някакъв измислен форум за мир на микро, който ще иска капитулацията на Русия....... Дали Русия ще капитулира се съмнявам, по-вероятно е капитулацията на Украйна,но всичко е в ръцете либералния Путин....

    05:05 10.11.2026

  • 4 Смее ти се

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да. Пак ще се излагаме":

    с лъжите срещу българи!

    Коментиран от #7

    05:18 10.11.2026

  • 5 Соломон

    0 1 Отговор
    Да пратят и вицето и. Той пък ще говори за забрана на арабските цифри

    05:26 10.11.2026

  • 6 Скептик

    0 0 Отговор
    Добра, мирна инициатива, дано от нея все пак да произлезе някаква реална полза и за населението в съответните държави, а не само за участниците.

    05:44 10.11.2026

  • 7 Къде видя българи?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Смее ти се":

    Предателите нямат род и родина никъде по света.
    Те са просто предатели.

    05:44 10.11.2026

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