Илияна Йотова ще участва в Парижкия форум за мир

Илияна Йотова ще посети Париж на 10 ноември по покана на френския президент Еманюел Макрон и ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир. Събитието ще се проведе под мотото „От суверенитет към сътрудничество“ и ще събере над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса.
Основните дискусии ще бъдат посветени на международното сътрудничество при разрешаването на конфликти, климатичните промени, развитието и високите технологии. Акцент в програмата е Срещата на върха за децата, на която българският държавен глава ще направи изказване.„Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира“, съобщиха от прессекретариата на президента.
Йотова ще говори за поколението, което израства с изкуствения интелект, както и за ползите и рисковете от навлизането му в училище. Сред акцентите ще бъде необходимостта от изграждане на критично мислене у децата. Тя ще представи и примери от България за използване на изкуствения интелект в учебния процес, включително в подкрепа на деца със специални образователни потребности.
Срещи с ОИСР, ЮНЕСКО и френския бизнес
В Париж е планирана среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Присъединяването на България към ОИСР е сред основните приоритети на страната.
Йотова ще разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Срещата ще се проведе в годината, когато България отбелязва 70 години от членството си в организацията. В програмата е включен и разговор с представители на MEDEF International, структурата за международно бизнес сътрудничество на френската работодателска организация MEDEF, която работи в над 120 държави.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да. Пак ще се излагаме
Коментиран от #2, #4
05:02 10.11.2026
2 Остави останалите.
До коментар #1 от "Да. Пак ще се излагаме":Даже сърбите разкараха Вучич, а ние сложихме тея двамата.
Пълна излагация сме.
05:03 10.11.2026
3 Европеец
05:05 10.11.2026
4 Смее ти се
До коментар #1 от "Да. Пак ще се излагаме":с лъжите срещу българи!
Коментиран от #7
05:18 10.11.2026
5 Соломон
05:26 10.11.2026
6 Скептик
05:44 10.11.2026
7 Къде видя българи?
До коментар #4 от "Смее ти се":Предателите нямат род и родина никъде по света.
Те са просто предатели.
05:44 10.11.2026