Илияна Йотова ще участва в Парижкия форум за мир

Илияна Йотова ще посети Париж на 10 ноември по покана на френския президент Еманюел Макрон и ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир. Събитието ще се проведе под мотото „От суверенитет към сътрудничество“ и ще събере над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса.

Основните дискусии ще бъдат посветени на международното сътрудничество при разрешаването на конфликти, климатичните промени, развитието и високите технологии. Акцент в програмата е Срещата на върха за децата, на която българският държавен глава ще направи изказване.

„Целта на срещата е да постави в центъра на глобалния дневен ред за развитие благополучието на децата и тяхната защита в условия на множество заплахи пред мира“, съобщиха от прессекретариата на президента.

Йотова ще говори за поколението, което израства с изкуствения интелект, както и за ползите и рисковете от навлизането му в училище. Сред акцентите ще бъде необходимостта от изграждане на критично мислене у децата. Тя ще представи и примери от България за използване на изкуствения интелект в учебния процес, включително в подкрепа на деца със специални образователни потребности.

Срещи с ОИСР, ЮНЕСКО и френския бизнес

В Париж е планирана среща с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Матиас Корман. Присъединяването на България към ОИСР е сред основните приоритети на страната.

Йотова ще разговаря и с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Срещата ще се проведе в годината, когато България отбелязва 70 години от членството си в организацията. В програмата е включен и разговор с представители на MEDEF International, структурата за международно бизнес сътрудничество на френската работодателска организация MEDEF, която работи в над 120 държави.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, bnrnews.bg