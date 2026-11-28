Изкуственият интелект може да е близо до математически пробив, способен да промени начина, по който се защитават банкови трансакции, дипломатическа кореспонденция и лични съобщения. Това предупреждение идва на фона на поредица от резултати, публикувани от водещи AI компании, но към момента няма потвърдено публично съобщение за открит метод за разбиване на криптирането.

Скот Ааронсън, учен в областта на теоретичната информатика, говори за „добре подкрепени слухове“, според които мощни модели са постигнали напредък при решаването на математически задачи, смятани за нерешими в продължение на десетилетия. По думите му той е „почти сигурен“, че лабораториите за изкуствен интелект разполагат с едно или повече значими открития в областта на криптографията.

„Хората, които смятаха, че изкуственият интелект не може да постигне нищо значимо в математиката, определено грешат. Вече не е ясно къде е границата на възможностите му“, коментира Стивън Мърдок, професор по информатика в Университетския колеж в Лондон.

Две напълно различни възможности

Според експертите все още не е ясно какво точно може да са открили технологичните компании. Единият сценарий е AI да е намерил по-лесен начин за разбиване на криптографски алгоритми. При него огромни масиви от поверителни данни биха могли да станат по-достъпни за хакери и други нападатели.

Другата възможност е изкуственият интелект да е доказал, че определен метод за разбиване не съществува. Тогава резултатът би показал, че част от информацията е по-добре защитена, отколкото се е смятало досега. Различните системи използват различни алгоритми, затова евентуален пробив не би засегнал непременно всички видове криптиране.

Математикът Маркъс дю Сотой заяви пред BBC Radio 4: „Никой не говори за проблема, който е в основата на защитата на всички наши електронни тайни. Някои от нас си мислят, че може би вече са го решили, а последиците биха били толкова мащабни, че всички просто пазят мълчание.“

Преди квантовите компютри идва нова несигурност

Досега основната дългосрочна заплаха за криптирането беше свързвана с квантовите компютри. При достатъчно развитие те биха могли да решават математически задачи, върху които се основават широко използвани системи за защита. Затова правителства и технологични компании вече подготвят преминаване към постквантова криптография.

Националният институт за стандарти и технологии на САЩ публикува през октомври план за поетапна замяна на уязвимите алгоритми. За системите с висока стойност американските федерални власти поставят срокове до 2030 г. за защита на обмена на ключове и до 2031 г. за цифровите подписи, а общата цел за миграцията е 2035 г.

Тази подготовка е планирана за период от години. Сега опасенията са, че математическо откритие, направено с помощта на изкуствен интелект, може да промени сроковете много по-рано. The Guardian съобщава за скорошни резултати, свързани с фундаментални въпроси за изчислителната сложност и границите на задачите, които компютрите могат да решават.

Пробивът не означава незабавен хаос

Алън Удуърд, професор по информатика в Университета на Съри, предупреждава, че дори да съществува подобно откритие, то няма автоматично да обезсмисли криптирането за дни. Между математическия резултат и практическото му използване стоят проверката на доказателствата, разработването на работещ алгоритъм и внедряването му срещу реални системи.

Въпреки това банките, правителствата и разузнавателните служби трябва да могат да реагират бързо. „Тези, които са гъвкави и могат да се адаптират бързо, ще бъдат в безопасност. Изоставащите може да се окажат неподготвени“, предупреждава Удуърд.

Следващият ключов етап е независимата проверка на публикуваните математически резултати и евентуалните доказателства, за които говорят експертите.

Източници: btvnovinite.bg, theguardian.com