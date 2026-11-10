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Армения и Косово търсят по-силни търговски връзки
  Тема: Икономика

Армения и Косово търсят по-силни търговски връзки

10 Ноември, 2026 15:59 463 1

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  • никол пашинян-
  • албин курти-
  • икономическо сътрудничество

Никол Пашинян и Албин Курти обсъдиха икономическото сътрудничество, туризма и регионалните възможности

Армения и Косово търсят по-силни търговски връзки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Армения Никол Пашинян и премиерът на Косово Албин Курти обсъдиха в Париж разширяването на търговските и икономическите отношения между двете страни.

Според кабинета на арменския премиер разговорът е бил посветен на перспективите за развитие на двустранните отношения и на възможностите за предприемане на съвместни стъпки в икономиката.

„Двете страни подчертаха важността от разширяването на търговските и икономическите връзки и предприемането на съвместни стъпки в тази посока“, съобщи кабинетът на арменския премиер.

В разговора е бил включен и туризмът. Пашинян и Курти са отбелязали, че секторът има значителен потенциал за сътрудничество между Армения и Косово.

Обсъдиха и регионалната обстановка

Двамата премиери са обменили мнения по въпроси от регионално значение, включително за възможностите, произтичащи от установения мир между Армения и Азербайджан.

Срещата се състоя по време на работното посещение на Никол Пашинян във Франция. Арменският премиер пристигна в страната на 9 ноември за участие в деветия Парижки форум за мир.

Източници: armenpress.am


Франция
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