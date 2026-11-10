Армения и Косово търсят по-силни търговски връзки

Министър-председателят на Армения Никол Пашинян и премиерът на Косово Албин Курти обсъдиха в Париж разширяването на търговските и икономическите отношения между двете страни.
Според кабинета на арменския премиер разговорът е бил посветен на перспективите за развитие на двустранните отношения и на възможностите за предприемане на съвместни стъпки в икономиката.„Двете страни подчертаха важността от разширяването на търговските и икономическите връзки и предприемането на съвместни стъпки в тази посока“, съобщи кабинетът на арменския премиер.
В разговора е бил включен и туризмът. Пашинян и Курти са отбелязали, че секторът има значителен потенциал за сътрудничество между Армения и Косово.
Обсъдиха и регионалната обстановка
Двамата премиери са обменили мнения по въпроси от регионално значение, включително за възможностите, произтичащи от установения мир между Армения и Азербайджан.
Срещата се състоя по време на работното посещение на Никол Пашинян във Франция. Арменският премиер пристигна в страната на 9 ноември за участие в деветия Парижки форум за мир.
Източници: armenpress.am
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16:19 10.11.2026