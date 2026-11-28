Албания отбелязва 114 години от обявяването на независимостта си. Националният празник се чества на 28 ноември – датата, на която през 1912 г. Исмаил Кемали провъзгласява във Вльора независимостта на страната от Османската империя.

На събранието присъстват 83 делегати от албанските общности, а 40 от тях подписват декларацията за независимост. Исмаил Кемали става първият министър-председател на новата държава.

Датата е известна и като Деня на знамето. На 28 ноември 1443 г. Георги Кастриоти – Скендербег превзема крепостта в Круя и издига червеното знаме с черен орел – символ, който по-късно се превръща в национален флаг на Албания.

Обща програма с Косово

Тазгодишните чествания са част от съвместна културна програма на Албания и Косово под мотото „Една нация, едно сърце“. Инициативата продължава до 6 декември и включва концерти, изложби, театрални постановки и филмови прожекции.

Прояви са планирани в Тирана, Прищина, Вльора, Берат, Корча, Круя, Лежа, Тропоя, Поградец и Битоля. Националната библиотека на Албания ще представи изложба за писателя Исмаил Кадаре и връзките му с Косово. Друга експозиция ще бъде посветена на делегатите, подписали декларацията за независимост през 1912 г.

Националният ансамбъл за песни и танци на Албания ще изнесе концерт в Тирана на 28 ноември, а на следващия ден – във Вльора. В програмата е включен и фестивал на албанската музика на 3 и 4 декември.

Празникът сред албанската общност в Ню Йорк

Нюйоркският градски съвет прие решение 28 ноември да бъде отбелязван ежегодно като Ден на независимостта на Албания в града. В мотивите е посочен приносът на албанската общност към обществения и културния живот на Ню Йорк. В петте района на мегаполиса живеят около 100 000 души от албански произход, особено в Бронкс и Стейтън Айлънд.

Честване в сградата на кметството се състоя на 23 ноември. За 28 ноември албанската асоциация „Ана е Малит“ организира празнична проява в Стейтън Айлънд, а други събития са планирани в Бронкс и Ийстчестър.

На прием в Прищина косовският премиер Албин Курти определи ключовите дати от албанската национална история като „основите на нашата нация“. Така 28 ноември продължава да събира в един празник историческата памет за Скендербег, независимостта на Албания и културните връзки между албанците в региона и диаспората.

Източници: bta.bg, rtsh.al