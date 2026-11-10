Франция осъди насилието, студентите продължават протестите

Френските власти осъдиха новите прояви на насилие около протестите на гимназисти и студенти, докато синдикатите и младежките организации настояха за продължаване на демонстрациите и стачките. Движението, започнало през септември с искания за повече учители, обновяване на училищните сгради и реформи във висшето образование, вече включва и искания срещу високите разходи за живот.

В Шел край Париж местна представителка е била ударена в гърдите с бутилка, съдържаща бензин, пред гимназия. В Бегл край Бордо директор на гимназия е бил ударен по главата с предмет, а в Екс-ан-Прованс училище е било подпалено през нощта.

„Това насилие е напълно неприемливо“, заяви правителственият говорител Матийо Льофевр. По думите му близо 300 служители на националното образование са били ранени от началото на протестите.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнец определи нападението в Шел като „актове на градско насилие“, които изискват „най-силната и решителна реакция“. Министърът на образованието Едуар Жефре съобщи, че 99% от гимназистите са се върнали в клас, но 49 от общо 3700 гимназии са били блокирани във вторник.

Синдикатите отхвърлиха отстъпките

Правителството на премиера Себастиен Лекорню предложи реформа на платформата Parcoursup, чрез която се разпределят местата във висшите училища. Промените трябва да започнат през 2027 г., а платформата да бъде изцяло заменена през 2028 г. Обещани бяха и допълнителни средства за училищните сгради и за училищата в най-неблагоприятно положение.

Предложенията обаче не сложиха край на протестите. Ученически, студентски и образователни организации напуснаха среща в кабинета на премиера, след като на нея присъстваха представители на крайната десница и бизнеса. „Призоваваме всички, които подкрепят законните искания на младите хора и на работещите, да излязат на улицата“, заяви съпредседателката на студентския съюз „Юнион етюдиант“ Елоаз Льофевр-Милон.

В Париж за 10 ноември беше насрочено шествие от Пантеона до площад „Италия“. Полицията забрани първоначално заявения маршрут от площад „Бастилия“ и наложи промени заради опасения от нарушения на обществения ред.

Насилие и при предишната национална мобилизация

При националната мобилизация на 5 ноември Министерството на вътрешните работи съобщи за 448 задържани, 53 ранени служители на силите на реда и 86 намеси при пожари. Властите посочиха нападения с пиротехника, камъни и други предмети в различни градове.

Синдикатите настояват, че насилието не трябва да се използва като основание за прекратяване на протестите. Председателят на ученическия съюз „Юнион синдисал лиceен“ Риад Рани заяви, че движението трябва да продължи и че учениците протестират и заради условията на труд на учителите.

Източници: in.marketscreener.com, euronews.com, lemonde.fr