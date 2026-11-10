Френските власти осъдиха новите прояви на насилие около протестите на гимназисти и студенти, докато синдикатите и младежките организации настояха за продължаване на демонстрациите и стачките. Движението, започнало през септември с искания за повече учители, обновяване на училищните сгради и реформи във висшето образование, вече включва и искания срещу високите разходи за живот.
В Шел край Париж местна представителка е била ударена в гърдите с бутилка, съдържаща бензин, пред гимназия. В Бегл край Бордо директор на гимназия е бил ударен по главата с предмет, а в Екс-ан-Прованс училище е било подпалено през нощта.
„Това насилие е напълно неприемливо“, заяви правителственият говорител Матийо Льофевр. По думите му близо 300 служители на националното образование са били ранени от началото на протестите.
Министърът на вътрешните работи Лоран Нюнец определи нападението в Шел като „актове на градско насилие“, които изискват „най-силната и решителна реакция“. Министърът на образованието Едуар Жефре съобщи, че 99% от гимназистите са се върнали в клас, но 49 от общо 3700 гимназии са били блокирани във вторник.
Синдикатите отхвърлиха отстъпките
Правителството на премиера Себастиен Лекорню предложи реформа на платформата Parcoursup, чрез която се разпределят местата във висшите училища. Промените трябва да започнат през 2027 г., а платформата да бъде изцяло заменена през 2028 г. Обещани бяха и допълнителни средства за училищните сгради и за училищата в най-неблагоприятно положение.
Предложенията обаче не сложиха край на протестите. Ученически, студентски и образователни организации напуснаха среща в кабинета на премиера, след като на нея присъстваха представители на крайната десница и бизнеса. „Призоваваме всички, които подкрепят законните искания на младите хора и на работещите, да излязат на улицата“, заяви съпредседателката на студентския съюз „Юнион етюдиант“ Елоаз Льофевр-Милон.
В Париж за 10 ноември беше насрочено шествие от Пантеона до площад „Италия“. Полицията забрани първоначално заявения маршрут от площад „Бастилия“ и наложи промени заради опасения от нарушения на обществения ред.
Насилие и при предишната национална мобилизация
При националната мобилизация на 5 ноември Министерството на вътрешните работи съобщи за 448 задържани, 53 ранени служители на силите на реда и 86 намеси при пожари. Властите посочиха нападения с пиротехника, камъни и други предмети в различни градове.
Синдикатите настояват, че насилието не трябва да се използва като основание за прекратяване на протестите. Председателят на ученическия съюз „Юнион синдисал лиceен“ Риад Рани заяви, че движението трябва да продължи и че учениците протестират и заради условията на труд на учителите.
Източници: in.marketscreener.com, euronews.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Разбрахте ли
17:08 10.11.2026
2 Макрон
17:15 10.11.2026
3 Европеец
17:15 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хаха
Анализ на икономическите ефекти от исканията на протестиращите във Франция върху държавния бюджет. Комбинацията от тези мерки би предизвикала дълбока структурна криза и потенциален колапс на публичните финанси.
Ето конкретните фактически последици по всяка точка:
1. Махане на ДДС: ДДС е най-големият източник на данъчни приходи във Франция (близо половината от общите данъчни постъпления). Пълното му премахване моментално ще отвори дефицит от над 150-200 милиарда евро годишно. Потребителските цени ще паднат временно, но липсата на ликвидност в хазната ще блокира държавните плащания.
2. Рязка прогресивна скала на подоходния данък: Прилагането на изключително високи ставки за по-богатите граждани (както опита Франция с 75% налог преди години) исторически води до масово изтичане на капитали, преместване на бизнеси и данъчно облагане в чужбина. Реалните приходи в бюджета намаляват, вместо да растат, поради свиване на данъчната основа.
3. Отпадане на осигуровките: Социално-осигурителната система на Франция (пенсии, здравеопазване, безработица) се крепи изцяло на тези вноски. Премахването им означава пълна липса на средства за изплащане на текущите пенсии и финансиране на болниците, което ще наложи бюджетът да покрива стотици милиарди евро недостиг.
Коментиран от #6
17:22 10.11.2026
6 хаха
До коментар #5 от "хаха":1. Увеличение на минималната работна заплата (МРЗ): Рязкото административно вдигане на МРЗ ще увеличи разходите на бизнеса. Резултатът е масови съкращения, фалити на малки и средни предприятия и бърз ръст на безработицата. Разходите на държавата за обезщетения ще скочат.
2. Повече хора в администрацията: Допълнителното раздуване на държавния апарат изисква огромни постоянни разходи за заплати и издръжка от бюджета. В момент на свиващи се приходи това е икономически неустойчиво.
3. Таван на цените: Изкуственото ограничаване на цените на стоките води до дефицит. Производителите и търговците спират да продават на загуба, появява се черен пазар и бизнесът свива дейността си, което намалява корпоративните данъци за държавата.
Извод за държавния бюджет:
Едновременното прилагане на исканията е математически невъзможно. Мерките водят до пълно пресъхване на бюджетните приходи (липса на ДДС и осигуровки, свит подоходен данък) и експлозивно нарастване на разходите (повече чиновници, социални плащания и субсидии за тавана на цените). Държавният дефицит ще надхвърли критични нива, което ще доведе до фалит на държавата, невъзможност за обслужване на външния дълг и колапс на социалните системи.
Коментиран от #7
17:22 10.11.2026
7 хаха
До коментар #6 от "хаха":Влияние върху инфлацията, производството и дефицитите
Да, вашите предположения са икономически точни. Комбинацията от рязко вдигане на заплатите и данъците, съчетана с таван на цените, задейства класически механизъм за икономическа блокада, дефицит и хиперинфлация.
Ето как се отразяват конкретните проценти:
1. 50% по-висока МРЗ и 50% по-високи заплати:
• Инфлация от страната на търсенето: Вливането на толкова много ликвидност на пазара за кратко време създава огромен шок. Повечето пари в обращение при еднакво количество стоки вдигат цените светкавично нагоре.
• Инфлация от страната на разходите: Разходите за труд на фирмите скачат драстично. За да оцелеят, производителите са принудени да калкулират тези 50% разходи в крайната цена на стоката, което засилва инфлационната спирала.
2. 20% по-висок данък:
• Противно на интуицията, много високият данък върху бизнеса или доходите не свива инфлацията, а я ускорява. Фирмите прехвърлят данъчната тежест върху крайния потребител, като вдигат цените на продуктите си, за да запазят маржа си на печалба и да могат да обслужват кредитите си.
Коментиран от #8
17:26 10.11.2026
8 хаха
До коментар #7 от "хаха":3. Комбинацията с таван на цените (Рецепта за дефицит):
• Спиране на производството: Когато разходите за заплати скочат с 50%, а данъците с 20%, себестойността на производството (например на хляб или мляко) нараства двойно. Ако държавата наложи „таван на цените“, който е под реалната себестойност, производителите започват да работят на чиста загуба. Те спират дейност веднага, за да не фалират.
• Блокаж на вноса: Никой чуждестранен доставчик няма да внася стоки във Франция, ако държавният таван на цените е по-нисък от международните пазарни цени и разходите за транспорт. Вносът секва напълно.
• Резултатът (Празни рафтове): Когато местното производство спре и вносът замръзне, се стига до физически дефицит на храна, лекарства и горива. Стоките изчезват от магазините и се прехвърлят на черния пазар, където се продават без данъци на десетократно по-високи цени.
Извод: Опитът едновременно да се вдигнат заплатите и да се замразят цените административно винаги завършва с разрушаване на легалния пазар, празни рафтове, купонна система и тежък недостиг на стоки от първа необходимост.
Коментиран от #11
17:26 10.11.2026
9 Маринов
Не може 15 келеша да легнат на стъпалата на училището и да не позволят на учениците да влезнат в класните стаи. Та аз приемам действията на властта да изолира т.н. стачни комитети и хората им, като се съберат и обсъдят проблемите и начинът на решение
17:34 10.11.2026
10 И ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДО ПОБЕДАТА
17:34 10.11.2026
11 хаха
До коментар #8 от "хаха":Стартовата позиция на държавата всъщност е критична още преди прилагането на исканията. Страната е в тежка структурна капан на дълг, демография и изтичане на мозъци.
Ето реалните факти по тези три направления:
1. Демографският и административен колапс (Отношение работещи/издържани):
Франция има едно от най-застаряващите населения в ЕС. Сривът в съотношението работещи към пенсионери е факт – един работещ вече издържа повече от един неработещ (пенсионери, администрация, социално слаби и мигранти на издръжка). При това положение, искането за отпадане на осигуровките и увеличение на администрацията незабавно прекъсва единствения останал приток на средства и прехвърля колосална допълнителна тежест върху свиващата се група от реално работещи в частния сектор.
2. Бягството на капитала и данъкоплатците (Данъчна емиграция):
Франция вече страда от масово изселване на милионери, предприемачи и висококвалифицирани кадри (ИТ специалисти, инженери, финансови експерти) към дестинации с по-ниски данъци (Белгия, Швейцария, Обединените арабски емирства, САЩ). Налагането на много рязка прогресивна скала на подоходния данък (допълнителни +20% или повече) ще довърши този процес. Държавата ще остане без хората, които реално генерират висока добавена стойност и плащат най-голям дял от преките данъци. Данъчната основа ще се срине, оставяйки хазната празна.
3. Защо дефолтът и „Виденовата зима“ са гарантирани при трилионен дълг:
Франция вече е затънала в дългове (над 110% от
Коментиран от #14
17:36 10.11.2026
12 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
17:37 10.11.2026
13 Цветната революция против марсулите
17:39 10.11.2026
14 хаха
До коментар #11 от "хаха":И това е финалният извод на ИИ за исканията на протестиращите след малко уточнителни въпроси да не дава само най-масово писаното от медиите, а реалността.
Извод за форума (сравнение по скала от 1 до 10 спрямо Виденовата зима):
• За Франция (Оценка: 7/10 по скалата на Виденовата криза): Кризата няма да е идентична заради липсата на собствена печатница за франкове, но шокът ще е структурен. Физическият дефицит на храна и стоки заради тавана на цените ще е същият (9/10). Сривът на социалната система (пенсии и здравеопазване) поради липса на осигуровки ще е тотален. Натрупаното частно богатство няма да помогне, защото не е ликвидно за бюджета.
• За България (Оценка: 4/10 до 5/10 спрямо Виденовата криза): Няма да преживеем същия вътрешен разпад на банковата система от 1996 г., но ще ни удари мащабна „внесена“ криза през обезценяването на еврото.
Ефектът от срива на еврото върху България:
При френски дефолт еврото ще отслабне драстично спрямо долара и азиатските валути. Тъй като левът е фиксиран към еврото, ние автоматично внасяме тази обезценка.
Резултатът за нас е шокова инфлация по три линии:
1. Горива: Петролът и газът се търгуват в долари. Слабото евро (и лев) означава рекордно скъпи бензин, дизел и енергия на вътрешния пазар.
2. Техника и компоненти: Всички вносни технологии, автомобили и електроника от Азия и САЩ ще поскъпнат с десетки проценти.
3. Суровини за индустрията: Българската промишленост купува метали, химикали и суровини в долари, ко
Коментиран от #17
17:40 10.11.2026
15 Запада умре !!!!!!
17:40 10.11.2026
16 Запада умре !!!!!!
17:41 10.11.2026
17 хаха
До коментар #14 от "хаха":Извинявам се, че пускам толкова много текстове, но мисля, че е важно да знаем за какво протестират и какви ще са ефектите и за нас.
1. Суровини за индустрията: Българската промишленост купува метали, химикали и суровини в долари, което ще оскъпи родното производство, ще свие маржовете на фирмите и ще доведе до съкращения на работници.
На практика, без да сме приели френските популистки мерки, българите ще платят сметката наполовина чрез сериозно обедняване, скъп внос и висока инфлация, породени от валутния срив на еврозоната.
Коментиран от #18
17:42 10.11.2026
18 хаха
До коментар #17 от "хаха":И за програмата на главния организатор на протестите и кандидат на крайно левите за президент Меланшон, ако се изпълни цялата(исканията сега плюс някои други интересни точки). Пак от ИИ:
Ефекти от радикална лява програма (тип Меланшон) във Франция:
Реализирането на подобни идеи води до геополитически и фискален разпад с оценка 10/10 по скалата на Виденовата криза. Последствията биха убили и българската икономика:
1. Закриване на АЕЦ: Франция осигурява 70% от тока си от АЕЦ и захранва Европа. Спирането им ще вдигне цените на електроенергията 3-5 пъти и ще предизвика системни blackout-и в ЕС.
2. Отказът от фискална дисциплина и искането за отписване на дълг означава дефолт. Инвеститорите ще спрат купуването на френски облигации. Хазната ще остане без ликвидност за заплати и пенсии за 48 часа.
3. Конфискационни данъци (100% над 12 млн. евро): Предизвиква паническо бягство на бизнеси и капитали в чужбина. Данъчната основа се срива моментално.
4. Военни авантюри в Близкия изток: Скъсване със САЩ и НАТО, международни санкции, изхвърляне от SWIFT и риск от гражданска война вътре в страната.
Франция е твърде голяма, за да бъде спасена. Нейният колапс означава край на еврозоната и разпад на ЕС.
За България това би означавало пълно пренаписване на икономическата реалност – унищожаване на външните пазари, валутен хаос и необходимост от спешно спасяване на националната икономика поединично чрез радикални вътрешни мерки.
17:50 10.11.2026