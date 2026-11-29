Движението на високоскоростните влакове между Белгия и Франция е възстановено след смъртен инцидент край Льоз-ан-Ено. Влак на Eurostar, пътуващ от Брюксел към Лондон, блъсна човек в събота вечерта в провинция Ено.

Човекът е починал при удара. Не е изяснено защо се е намирал върху железопътната линия. Според подадената информация той е преминал през предпазната ограда на трасето.

След инцидента движението по високоскоростната линия между Брюксел и френската граница беше спряно и в двете посоки. Прекъсването засегна и влаковете за Лондон, които използват френската железопътна мрежа по пътя към тунела под Ламанша.

Eurostar предупреди пътниците за значителни закъснения и възможни отменени влакове в последния момент. Компанията препоръча на хората, които имат възможност, да отложат пътуванията си.

"Услугата от и до Брюксел отново е нормална“, заяви говорител на Eurostar.

Въпреки възстановяването на движението отделни влакове остават отменени или се движат със закъснение. Eurostar посочва, че част от ограниченията са свързани и с железопътни дейности във Франция.

Белгийската железопътна компания NMBS препоръча на засегнатите пътници да използват маршрут през Турне и да проверяват актуалната информация в планировчика за пътувания. Заради инцидента един влак на Eurostar, който е трябвало да потегли от Амстердам, е започнал курса си от Брюксел.

Разследват причините за инцидента

Високоскоростната линия преминава през Льоз-ан-Ено по направлението между Брюксел, френската граница и Лил. Първоначално железопътният оператор Infrabel съобщи, че прекъсването ще бъде за неопределено време, без да посочи срок за възобновяване на движението.

Причините, поради които човекът е попаднал на трасето, не са изяснени. Допълнителни подробности за разследването не са оповестени.

Източници: dnes.bg, bruzz.be