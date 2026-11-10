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Украйна предложи на Русия примирие в енергетиката и морето
  Тема: Украйна

Украйна предложи на Русия примирие в енергетиката и морето

10 Ноември, 2026 21:25 1 301 41

  • украйна-
  • русия-
  • абу даби-
  • примирие-
  • черно море

Предложението е било представено на тристранните разговори в Абу Даби. Киев очаква отговор от Москва

Украйна предложи на Русия примирие в енергетиката и морето - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е предложила на Русия примирие в Черно море и в енергетиката по време на тристранните преговори в Абу Даби. Киев е предал конкретните си предложения на партньорите и очаква отговор от Москва, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

„Украйна предлага своите подходи към примирието – както в Черно море, така и в енергетиката. Предадохме ги на партньорите и сега очакваме отговор от руска страна“, заяви Сибига.

По думите му не става дума за абстрактни идеи, а за конкретни и ясно формулирани позиции, представени от украинската делегация на преговорната маса. Украинская правда съобщи, че предложенията са били направени в рамките на първия ден от разговорите между Украйна, САЩ и Русия.

Киев настоява за деескалация и гаранции за сигурност

„Нашето послание на преговорите в Абу Даби е много просто: деескалация и предложеното от Украйна примирие, гаранции за сигурност и среща на президента Зеленски с Путин, която според личното ми убеждение може действително да ускори края на войната“, каза Сибига.

На 10 ноември в Абу Даби приключи първият ден от разговорите в тристранен формат. Володимир Зеленски определи преговорите като конструктивни, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио ги нарече много продуктивни. Рубио обаче подчерта, че за постигането на мир предстои още значителна работа.

Към момента няма посочен отговор от руската страна на предложението за примирие в енергетиката и Черно море. От изявлението на Сибига става ясно, че Киев очаква следващите стъпки да бъдат определени след реакцията на Москва.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    37 6 Отговор
    Още малко се помолете и ще видим.

    Коментиран от #2

    21:28 10.11.2026

  • 2 Не те питат!

    6 28 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Айде обратно в бункера!

    Коментиран от #3, #13

    21:29 10.11.2026

  • 3 Баба си

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "Не те питат!":

    ли питат 😁😁😁

    21:32 10.11.2026

  • 4 Сатана Z

    29 7 Отговор
    Всяко следващо предложение на Владимир Владимирович към т.нар. Украйна няма да бъде като меко като предишните .Нарича се "Алгоритъм на Путин"

    Коментиран от #18

    21:32 10.11.2026

  • 5 Пич

    36 5 Отговор
    Как ми омръзна......
    Умния човек може да прибегне дори и да геометрията, за да разбере, че Украйна е напълно загубена!!! Геометрията на украинската инфраструктура е разрушена, и ще става все по разрушена!!! С САЩ и ЕС вече нямат нито триъгълници, нито пергели (средства), за да я чертаят наново!!!

    21:33 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НЯМА ПРИМИРИЕ

    30 2 Отговор
    БЯЛ БАЙРАК И КАПИТУЛАЦИЯ ЗА ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #23

    21:35 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Град София

    27 4 Отговор
    Путин се събуди най после! Не трябва да им слуша глупостите! Гейм овър!

    21:36 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Там където губи.

    21:38 10.11.2026

  • 13 оня с коня

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Не те питат!":

    ДиДи ,ай ти кой беше ,че не се сещам ?Нее,на Прайда не съм бил ,а и не смятам да ходя .

    Коментиран от #21

    21:40 10.11.2026

  • 14 НАФИРКАН ПАЦАН

    4 16 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА
    ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.

    НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ
    НИКАКВИ УГОВОРКИ.

    ПУТИН САМ СИ КАЗВА .

    ДОКАТО Е ЖИВ
    МИР НЯМА ДА ИМА .

    21:41 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    2 15 Отговор
    ЧЕ МИ ПОДПАЛИХА РАФИНЕРИИТЕ.

    ПВО НЕТЪ .

    ПРЕМЕСТИХ ГИ НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    21:46 10.11.2026

  • 18 Алгоритъм Путин

    2 15 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    От бункер в бункер.

    21:47 10.11.2026

  • 19 Бялджип

    17 1 Отговор
    Украйна днес няма нормална енергетика. Тя е превърната от Русия в енергетически острови, които не могат да функционират заедно. Всеки е за себе си.

    21:48 10.11.2026

  • 20 Съдията

    17 0 Отговор
    Вие предлагайте каквото искате, а ще стане каквото кажат САЩ и Русия. Лека нощ!

    Коментиран от #26

    21:48 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 56 % СКИДКА

    1 13 Отговор
    СИ ДЗИН ПИН ОТ 41%

    Е ВДИГНАЛ СКИДКАТА ЗА ГАЗ

    НА 56

    БУНКЕРНИЯ БОТОКС САМО
    СЕ МРЪЩИ И МЪЛЧИ .

    И ПРАВИ ОТСТЪПКИ
    НА КИТАЙСКИЯ ИМПЕРАТОР.

    ЖАЛКО БУНКЕРНО ВАСАЛЧЕ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:50 10.11.2026

  • 23 ПУТИН ИЗПРАТИ ЛИ

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "НЯМА ПРИМИРИЕ":

    Чували за нощес?

    Коментиран от #32, #34

    21:50 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НЕ СТАВА

    14 1 Отговор
    С казал Путин.....

    21:54 10.11.2026

  • 26 Поздрави

    1 9 Отговор

    До коментар #20 от "Съдията":

    Мама.Добра е.

    21:55 10.11.2026

  • 27 Изпращам чували помощи

    8 2 Отговор
    Путин..!

    21:55 10.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Обичам зеленски

    11 0 Отговор
    Като торта-студен и със свещи....

    21:59 10.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Руснета живеят до 10 минути

    1 12 Отговор

    До коментар #23 от "ПУТИН ИЗПРАТИ ЛИ":

    На фронта.

    22:02 10.11.2026

  • 35 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Зеленски изключва териториални
    отстъпки в името на мира

    На фона на преговорите, които се водят в Абу Даби, Зеленски заяви, че отхвърля както отстъпването на територии в замяна на мир, така и всякакви гаранции за сигурност, различни от тези, предоставяни от НАТО.

    „Когато американците попитаха: „Можете ли да замените Донбас срещу сигурност?“, аз веднага отвърнах: „Можете ли да ми кажете какво означава това? Каква сигурност? НАТО ли?“ „Не НАТО, а нещо като НАТО.“ „Нещо като НАТО? Но нали не бихте искали отговорът относно Донбас да бъде „нещо като...“? Вие искате ясен отговор за Донбас. Какво ще правите, ако имаме гаранция за сигурност, но тя не е НАТО?“ – каза Зеленски в интервю за DR Nyheder.
    Зеленски не уточни дали украинските власти биха били готови да отстъпят територии в замяна на членство в НАТО.

    Изглежда ,че в Куив скоро не са слушали ;
    «Прощание славянки»

    22:03 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сатана Z":

    «Прощание славянки» е супер марш. Под звуците на този марш украинският черноморски флот премина на страната на Русия.

    22:22 10.11.2026

  • 38 ?????

    7 0 Отговор
    Що така?
    Кво стана с 60 дневната перемога?

    22:22 10.11.2026

  • 39 9689

    3 0 Отговор
    Когато започнеш нещо ще чакаш другия да спре.

    22:27 10.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Джудже с ботукс

    1 0 Отговор
    На жужето му подпалиха сичката нафта

    22:47 10.11.2026

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