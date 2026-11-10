Украйна предложи на Русия примирие в енергетиката и морето

Украйна е предложила на Русия примирие в Черно море и в енергетиката по време на тристранните преговори в Абу Даби. Киев е предал конкретните си предложения на партньорите и очаква отговор от Москва, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.

„Украйна предлага своите подходи към примирието – както в Черно море, така и в енергетиката. Предадохме ги на партньорите и сега очакваме отговор от руска страна“, заяви Сибига.

По думите му не става дума за абстрактни идеи, а за конкретни и ясно формулирани позиции, представени от украинската делегация на преговорната маса. Украинская правда съобщи, че предложенията са били направени в рамките на първия ден от разговорите между Украйна, САЩ и Русия.

Киев настоява за деескалация и гаранции за сигурност

„Нашето послание на преговорите в Абу Даби е много просто: деескалация и предложеното от Украйна примирие, гаранции за сигурност и среща на президента Зеленски с Путин, която според личното ми убеждение може действително да ускори края на войната“, каза Сибига.

На 10 ноември в Абу Даби приключи първият ден от разговорите в тристранен формат. Володимир Зеленски определи преговорите като конструктивни, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио ги нарече много продуктивни. Рубио обаче подчерта, че за постигането на мир предстои още значителна работа.

Към момента няма посочен отговор от руската страна на предложението за примирие в енергетиката и Черно море. От изявлението на Сибига става ясно, че Киев очаква следващите стъпки да бъдат определени след реакцията на Москва.

Източници: pravda.com.ua