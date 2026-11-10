Украйна предложи на Русия примирие в енергетиката и морето

Украйна е предложила на Русия примирие в Черно море и в енергетиката по време на тристранните преговори в Абу Даби. Киев е предал конкретните си предложения на партньорите и очаква отговор от Москва, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига.
„Украйна предлага своите подходи към примирието – както в Черно море, така и в енергетиката. Предадохме ги на партньорите и сега очакваме отговор от руска страна“, заяви Сибига.
По думите му не става дума за абстрактни идеи, а за конкретни и ясно формулирани позиции, представени от украинската делегация на преговорната маса. Украинская правда съобщи, че предложенията са били направени в рамките на първия ден от разговорите между Украйна, САЩ и Русия.
Киев настоява за деескалация и гаранции за сигурност
„Нашето послание на преговорите в Абу Даби е много просто: деескалация и предложеното от Украйна примирие, гаранции за сигурност и среща на президента Зеленски с Путин, която според личното ми убеждение може действително да ускори края на войната“, каза Сибига.
На 10 ноември в Абу Даби приключи първият ден от разговорите в тристранен формат. Володимир Зеленски определи преговорите като конструктивни, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио ги нарече много продуктивни. Рубио обаче подчерта, че за постигането на мир предстои още значителна работа.
Към момента няма посочен отговор от руската страна на предложението за примирие в енергетиката и Черно море. От изявлението на Сибига става ясно, че Киев очаква следващите стъпки да бъдат определени след реакцията на Москва.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2
21:28 10.11.2026
2 Не те питат!
До коментар #1 от "Путин":Айде обратно в бункера!
Коментиран от #3, #13
21:29 10.11.2026
3 Баба си
До коментар #2 от "Не те питат!":ли питат 😁😁😁
21:32 10.11.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #18
21:32 10.11.2026
5 Пич
Умния човек може да прибегне дори и да геометрията, за да разбере, че Украйна е напълно загубена!!! Геометрията на украинската инфраструктура е разрушена, и ще става все по разрушена!!! С САЩ и ЕС вече нямат нито триъгълници, нито пергели (средства), за да я чертаят наново!!!
21:33 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 НЯМА ПРИМИРИЕ
Коментиран от #23
21:35 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Град София
21:36 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
21:38 10.11.2026
13 оня с коня
До коментар #2 от "Не те питат!":ДиДи ,ай ти кой беше ,че не се сещам ?Нее,на Прайда не съм бил ,а и не смятам да ходя .
Коментиран от #21
21:40 10.11.2026
14 НАФИРКАН ПАЦАН
ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.
НИКАКВИ ПРЕГОВОРИ
НИКАКВИ УГОВОРКИ.
ПУТИН САМ СИ КАЗВА .
ДОКАТО Е ЖИВ
МИР НЯМА ДА ИМА .
21:41 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ПВО НЕТЪ .
ПРЕМЕСТИХ ГИ НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
21:46 10.11.2026
18 Алгоритъм Путин
До коментар #4 от "Сатана Z":От бункер в бункер.
21:47 10.11.2026
19 Бялджип
21:48 10.11.2026
20 Съдията
Коментиран от #26
21:48 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 56 % СКИДКА
Е ВДИГНАЛ СКИДКАТА ЗА ГАЗ
НА 56
БУНКЕРНИЯ БОТОКС САМО
СЕ МРЪЩИ И МЪЛЧИ .
И ПРАВИ ОТСТЪПКИ
НА КИТАЙСКИЯ ИМПЕРАТОР.
ЖАЛКО БУНКЕРНО ВАСАЛЧЕ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:50 10.11.2026
23 ПУТИН ИЗПРАТИ ЛИ
До коментар #8 от "НЯМА ПРИМИРИЕ":Чували за нощес?
Коментиран от #32, #34
21:50 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 НЕ СТАВА
21:54 10.11.2026
26 Поздрави
До коментар #20 от "Съдията":Мама.Добра е.
21:55 10.11.2026
27 Изпращам чували помощи
21:55 10.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Обичам зеленски
21:59 10.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Руснета живеят до 10 минути
До коментар #23 от "ПУТИН ИЗПРАТИ ЛИ":На фронта.
22:02 10.11.2026
35 Сатана Z
отстъпки в името на мира
На фона на преговорите, които се водят в Абу Даби, Зеленски заяви, че отхвърля както отстъпването на територии в замяна на мир, така и всякакви гаранции за сигурност, различни от тези, предоставяни от НАТО.
„Когато американците попитаха: „Можете ли да замените Донбас срещу сигурност?“, аз веднага отвърнах: „Можете ли да ми кажете какво означава това? Каква сигурност? НАТО ли?“ „Не НАТО, а нещо като НАТО.“ „Нещо като НАТО? Но нали не бихте искали отговорът относно Донбас да бъде „нещо като...“? Вие искате ясен отговор за Донбас. Какво ще правите, ако имаме гаранция за сигурност, но тя не е НАТО?“ – каза Зеленски в интервю за DR Nyheder.
Зеленски не уточни дали украинските власти биха били готови да отстъпят територии в замяна на членство в НАТО.
Изглежда ,че в Куив скоро не са слушали ;
«Прощание славянки»
22:03 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #36 от "Сатана Z":«Прощание славянки» е супер марш. Под звуците на този марш украинският черноморски флот премина на страната на Русия.
22:22 10.11.2026
38 ?????
Кво стана с 60 дневната перемога?
22:22 10.11.2026
39 9689
22:27 10.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Джудже с ботукс
22:47 10.11.2026