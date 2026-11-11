Зеленски: Москва лъже за размера на окупираните територии в Донбас

Украйна засилва дипломатическите си контакти с европейските държави на фона на руската ескалация, ударите по енергийната инфраструктура и продължаващите спорове за ситуацията на фронта. В Копенхаген президентът Володимир Зеленски разговаря с премиерите на Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция.

По данни на украинското президентство са обсъдени дипломатическият процес, подготовката на следващи стъпки и резултатите от разговорите в Абу Даби. „Общата позиция е ясна: Европа задължително трябва да присъства на масата за преговори“, заяви украинското президентство.

Зеленски е информирал северноевропейските лидери и за последиците от руските удари по украинската енергетика. По думите му стотици хиляди семейства ежедневно живеят при прекъсвания на електрозахранването, като най-тежка е ситуацията в Киевска, Днепропетровска и Черниговска област. Постоянни проблеми има и в Донецка, Сумска, Харковска и Запорожска област.

Киев поиска повече помощ от Г-7

„Много разчитаме на нови пакети за подкрепа, които ще помогнат на хората ни да преживеят този руски терор през зимата“, заяви Зеленски.

В Париж външният министър Андрей Сибига обсъди с колегите си от Г-7 непосредствените нужди на Украйна. Сред посочените приоритети са укрепването на противовъздушната отбрана, допълнителната енергийна помощ, осигуряването на достатъчно финансиране и нови санкции срещу Русия.

Сибига призова и за ограничения срещу руския сенчест флот, както и за забрани за влизане на руски граждани. По време на срещата са обсъдени още глобалната продоволствена сигурност и предложенията на Киев за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море.

Украинският министър заяви, че отслабването на спортните санкции срещу Русия и Беларус е неприемливо, докато войната продължава. Той подчерта необходимостта от единство на Г-7 и от действия, които да принудят Москва да прекрати войната.

Спор за контрола върху територии в Донбас

Зеленски заяви, че руската страна представя по-голям от действителния размер на окупираните територии. По думите му руски военни и разузнавачи са посочили, че контролират половината от територия в Донбас, която според Киев остава под украински контрол.

Президентът каза, че украинската страна е отхвърлила твърдението с видеозаписи от района. Според него върховният съюзен командващ на НАТО в Европа Алексус Гринкевич е потвърдил, че украинската карта на бойните действия е по-близка до реалната обстановка.

Въздушна тревога в Латвия

На този фон в нощта срещу 11 ноември в части от Латвия беше обявена въздушна тревога заради възможна заплаха във въздушното пространство. Сигнали са подадени в няколко района, сред които Лудзенски, Аугшдаугавски, Краславски, Смилтенски, Гулбенски и Цесиски.

В Смилтенски, Гулбенски и Мадонски район нивото на опасност е повишено от жълто на оранжево. Латвийските въоръжени сили са призовали гражданите да останат на закрито, да спазват правилото за „двете стени“ и да следят официалните съобщения. В готовност са приведени подразделения за прехващане на дронове и противовъздушната отбрана.

Източници: pravda.com.ua