Зеленски: Москва лъже за размера на окупираните територии в Донбас

Украйна засилва дипломатическите си контакти с европейските държави на фона на руската ескалация, ударите по енергийната инфраструктура и продължаващите спорове за ситуацията на фронта. В Копенхаген президентът Володимир Зеленски разговаря с премиерите на Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция.
По данни на украинското президентство са обсъдени дипломатическият процес, подготовката на следващи стъпки и резултатите от разговорите в Абу Даби. „Общата позиция е ясна: Европа задължително трябва да присъства на масата за преговори“, заяви украинското президентство.
Зеленски е информирал северноевропейските лидери и за последиците от руските удари по украинската енергетика. По думите му стотици хиляди семейства ежедневно живеят при прекъсвания на електрозахранването, като най-тежка е ситуацията в Киевска, Днепропетровска и Черниговска област. Постоянни проблеми има и в Донецка, Сумска, Харковска и Запорожска област.
Киев поиска повече помощ от Г-7
В Париж външният министър Андрей Сибига обсъди с колегите си от Г-7 непосредствените нужди на Украйна. Сред посочените приоритети са укрепването на противовъздушната отбрана, допълнителната енергийна помощ, осигуряването на достатъчно финансиране и нови санкции срещу Русия.
Сибига призова и за ограничения срещу руския сенчест флот, както и за забрани за влизане на руски граждани. По време на срещата са обсъдени още глобалната продоволствена сигурност и предложенията на Киев за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море.
Украинският министър заяви, че отслабването на спортните санкции срещу Русия и Беларус е неприемливо, докато войната продължава. Той подчерта необходимостта от единство на Г-7 и от действия, които да принудят Москва да прекрати войната.
Спор за контрола върху територии в Донбас
Зеленски заяви, че руската страна представя по-голям от действителния размер на окупираните територии. По думите му руски военни и разузнавачи са посочили, че контролират половината от територия в Донбас, която според Киев остава под украински контрол.
Президентът каза, че украинската страна е отхвърлила твърдението с видеозаписи от района. Според него върховният съюзен командващ на НАТО в Европа Алексус Гринкевич е потвърдил, че украинската карта на бойните действия е по-близка до реалната обстановка.
Въздушна тревога в Латвия
На този фон в нощта срещу 11 ноември в части от Латвия беше обявена въздушна тревога заради възможна заплаха във въздушното пространство. Сигнали са подадени в няколко района, сред които Лудзенски, Аугшдаугавски, Краславски, Смилтенски, Гулбенски и Цесиски.
В Смилтенски, Гулбенски и Мадонски район нивото на опасност е повишено от жълто на оранжево. Латвийските въоръжени сили са призовали гражданите да останат на закрито, да спазват правилото за „двете стени“ и да следят официалните съобщения. В готовност са приведени подразделения за прехващане на дронове и противовъздушната отбрана.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То да е само за това....
Коментиран от #10
04:49 11.11.2026
2 Госあ
Коментиран от #4, #6, #16
04:51 11.11.2026
3 Вярно е!
04:52 11.11.2026
4 Госあ
До коментар #2 от "Госあ":Оня поне е мастит паляк, а тоя е джудже! И в прекия и преносен смисъл
04:53 11.11.2026
5 Шумкарев
Иди да вееш на АМ Трактя, да не падне пак мъгла, че ще стане лошо!
04:54 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баце ЕООД
04:56 11.11.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА НЕ Е НАЯСНО ЧЕ УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ
ЧАСТ ОТ РФ ?
Коментиран от #11, #13
04:56 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин не лъже
До коментар #1 от "То да е само за това....":само когато не говори. Пуделите му правят абсолютно същото.
Коментиран от #14, #15
04:58 11.11.2026
11 Няма нормален човек
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Който да си помисли, че това е дори много малко вероятно.
04:59 11.11.2026
12 Тоя турист
Не!
Две седмици обикаля като ухапан от мухата ЦеЦе!
А народа му мре!
Белото знаме и пълна капитулация!
04:59 11.11.2026
13 Има ли нормален човек
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":който да вярва в подобна глyпост?
04:59 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #10 от "Путин не лъже":ИМА И "ПО - ТАЛАНТЛИВИ" ЕВРО - ЛИДЕРИ ОТ ПУТИН:)
05:01 11.11.2026
16 А вата не се преговаря
До коментар #2 от "Госあ":Трепе се!
Коментиран от #18
05:06 11.11.2026
17 Мдаа!🤔
Коментиран от #19
05:09 11.11.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #16 от "А вата не се преговаря":ТИ СЕ МОЛИ БРАТУШКИТЕ ДА БЕ ВИ СПРАТ ТОКА
..... И СОФИЯ ДА ЗАМИРИШЕ НА УМРЕЛИ ГЛАРУСИ:)
05:10 11.11.2026
19 Ами добре
До коментар #17 от "Мдаа!🤔":Захарова днес ще изкаже загриженост и възмущение.
05:13 11.11.2026