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Зеленски: Москва лъже за размера на окупираните територии в Донбас
  Тема: Украйна

Зеленски: Москва лъже за размера на окупираните територии в Донбас

11 Ноември, 2026 04:48 496 19

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  • латвия-
  • руско-украинска война

В Париж Киев поиска от Г-7 повече помощ за противовъздушната отбрана и енергетиката. Въздушна тревога в Латвия

Зеленски: Москва лъже за размера на окупираните територии в Донбас - 1
Снимка: ОП
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украйна засилва дипломатическите си контакти с европейските държави на фона на руската ескалация, ударите по енергийната инфраструктура и продължаващите спорове за ситуацията на фронта. В Копенхаген президентът Володимир Зеленски разговаря с премиерите на Дания, Исландия, Норвегия, Финландия и Швеция.

По данни на украинското президентство са обсъдени дипломатическият процес, подготовката на следващи стъпки и резултатите от разговорите в Абу Даби. „Общата позиция е ясна: Европа задължително трябва да присъства на масата за преговори“, заяви украинското президентство.

Зеленски е информирал северноевропейските лидери и за последиците от руските удари по украинската енергетика. По думите му стотици хиляди семейства ежедневно живеят при прекъсвания на електрозахранването, като най-тежка е ситуацията в Киевска, Днепропетровска и Черниговска област. Постоянни проблеми има и в Донецка, Сумска, Харковска и Запорожска област.

„Много разчитаме на нови пакети за подкрепа, които ще помогнат на хората ни да преживеят този руски терор през зимата“, заяви Зеленски.

Киев поиска повече помощ от Г-7

В Париж външният министър Андрей Сибига обсъди с колегите си от Г-7 непосредствените нужди на Украйна. Сред посочените приоритети са укрепването на противовъздушната отбрана, допълнителната енергийна помощ, осигуряването на достатъчно финансиране и нови санкции срещу Русия.

Сибига призова и за ограничения срещу руския сенчест флот, както и за забрани за влизане на руски граждани. По време на срещата са обсъдени още глобалната продоволствена сигурност и предложенията на Киев за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море.

Украинският министър заяви, че отслабването на спортните санкции срещу Русия и Беларус е неприемливо, докато войната продължава. Той подчерта необходимостта от единство на Г-7 и от действия, които да принудят Москва да прекрати войната.

Спор за контрола върху територии в Донбас

Зеленски заяви, че руската страна представя по-голям от действителния размер на окупираните територии. По думите му руски военни и разузнавачи са посочили, че контролират половината от територия в Донбас, която според Киев остава под украински контрол.

Президентът каза, че украинската страна е отхвърлила твърдението с видеозаписи от района. Според него върховният съюзен командващ на НАТО в Европа Алексус Гринкевич е потвърдил, че украинската карта на бойните действия е по-близка до реалната обстановка.

Въздушна тревога в Латвия

На този фон в нощта срещу 11 ноември в части от Латвия беше обявена въздушна тревога заради възможна заплаха във въздушното пространство. Сигнали са подадени в няколко района, сред които Лудзенски, Аугшдаугавски, Краславски, Смилтенски, Гулбенски и Цесиски.

В Смилтенски, Гулбенски и Мадонски район нивото на опасност е повишено от жълто на оранжево. Латвийските въоръжени сили са призовали гражданите да останат на закрито, да спазват правилото за „двете стени“ и да следят официалните съобщения. В готовност са приведени подразделения за прехващане на дронове и противовъздушната отбрана.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То да е само за това....

    10 7 Отговор
    Путин лъже дори за ръста си, ти за какви работи искаш да казва истината.

    Коментиран от #10

    04:49 11.11.2026

  • 2 Госあ

    7 8 Отговор
    На тоя паляк няма ли кой да му каже да си мери приказките?!!! С това се започват преговори! Нивото му под всякаква критика за държавен лидер и дипломат!!! Между другото, само другия паляк се опита да му го каже и казва!

    Коментиран от #4, #6, #16

    04:51 11.11.2026

  • 3 Вярно е!

    8 5 Отговор
    Лъжите са основните оръжия на кремълската, долнопробна пропаганда.

    04:52 11.11.2026

  • 4 Госあ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Оня поне е мастит паляк, а тоя е джудже! И в прекия и преносен смисъл

    04:53 11.11.2026

  • 5 Шумкарев

    0 1 Отговор
    Украйна ни е последна грижа!
    Иди да вееш на АМ Трактя, да не падне пак мъгла, че ще стане лошо!

    04:54 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    Белия байрак! Ще обяснява той кой да преговаря на кукуво лято

    04:56 11.11.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 6 Отговор
    ИМА ЛИ РЕАЛЕН ПОЛИТИК КОЙТО
    ДА НЕ Е НАЯСНО ЧЕ УКРАЙНА ЩЕ БЪДЕ
    ЧАСТ ОТ РФ ?

    Коментиран от #11, #13

    04:56 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин не лъже

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "То да е само за това....":

    само когато не говори. Пуделите му правят абсолютно същото.

    Коментиран от #14, #15

    04:58 11.11.2026

  • 11 Няма нормален човек

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Който да си помисли, че това е дори много малко вероятно.

    04:59 11.11.2026

  • 12 Тоя турист

    4 5 Отговор
    Върна ди се в Украйна?
    Не!
    Две седмици обикаля като ухапан от мухата ЦеЦе!
    А народа му мре!
    Белото знаме и пълна капитулация!

    04:59 11.11.2026

  • 13 Има ли нормален човек

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    който да вярва в подобна глyпост?

    04:59 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Путин не лъже":

    ИМА И "ПО - ТАЛАНТЛИВИ" ЕВРО - ЛИДЕРИ ОТ ПУТИН:)

    05:01 11.11.2026

  • 16 А вата не се преговаря

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Трепе се!

    Коментиран от #18

    05:06 11.11.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Латвия отново е предоставила небето си за украинските удари!

    Коментиран от #19

    05:09 11.11.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А вата не се преговаря":

    ТИ СЕ МОЛИ БРАТУШКИТЕ ДА БЕ ВИ СПРАТ ТОКА
    ..... И СОФИЯ ДА ЗАМИРИШЕ НА УМРЕЛИ ГЛАРУСИ:)

    05:10 11.11.2026

  • 19 Ами добре

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа!🤔":

    Захарова днес ще изкаже загриженост и възмущение.

    05:13 11.11.2026

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