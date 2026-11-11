Бомбени заплахи доведоха до евакуация на 300 училища в Италия

Най-малко 300 училища в Италия са били евакуирани след получени по имейл бомбени заплахи. Ученици, учители и служители са били изведени от сградите, докато полицията, карабинерите, сапьорски екипи и киберполицията извършват проверки.

Съобщенията са били изпратени до училища в различни части на страната. В имейла се е твърдяло, че в сградите е поставен мощен взривен механизъм с дистанционно задействане. Текстът е съдържал и заплахи срещу италианци и премиера Джорджа Мелони. Според Ройтерс съобщението е било подписано с името Михаил Андропов и измисленото обозначение „Вилаят на Мизогинистан“.

Италианските власти не са установили данни за конкретна опасност. „Към момента от извършените проверки не произтича никакъв елемент, който да показва наличие на конкретна опасност“, заяви Мелони. По думите ѝ сигналите по-скоро изглеждат свързани със стратегия за създаване на тревога и безпокойство.

Министърът на образованието Джузепе Валдитара е съобщил за около 300 засегнати училища и е предупредил, че броят може да се увеличи. В някои райони занятията са били прекъснати временно, а учениците са били събрани в дворове, паркове или други безопасни места. В Пулия и Умбрия проверките са приключили без откриване на взривни устройства.

Проверки в Рим, Торино и Милано

В област Лацио са били евакуирани повече от 50 училища, а в Торино са постъпили най-малко 25 сигнала от учебни заведения. В Милано и околните населени места са били изпратени полицейски екипи и специализирани кучета за откриване на взривни вещества. Сигнали са подадени и от училища в Триест, Венеция, Неапол, Бреша и други градове.

Полицията в Рим е започнала разследване за произхода на съобщенията. Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че е рано да се говори за обща координация зад заплахите. „Разследващите трябва да се произнесат по хипотезата за обща режисура“, каза той.

Премиерът Мелони е свикала среща на министри и представители на службите за сигурност за 16 часа местно време. Властите разглеждат и връзката с подобен имейл, изпратен в началото на ноември до около 280 училищни директори в Италия.

Новите заплахи идват на фона на серия от сигнали срещу европейски авиокомпании, медии и други институции. Към момента няма данни италианските училища да са били реална мишена на взривна атака, а проверките продължават.

Източници: internazionale.it, apnews.com, ansa.it