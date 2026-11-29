Британското Министерство на труда и пенсиите временно спря част от онлайн услугите си след кибератака срещу системите на ведомството. Достъпът е ограничен като превантивна мярка, докато специалисти изясняват причината за опита за неоторизиран достъп.

Министерството работи съвместно с Националния център за киберсигурност и Правителствения център за координация на киберсигурността. Част от платформите остават недостъпни, а срок за пълното им възстановяване не е посочен.

„Заедно с Националния център за киберсигурност и Правителствения център за координация на киберсигурността работим, за да установим причината за опита за неоторизиран достъп до нашите системи“, се посочва в изявлението на министерството.

От ведомството увериха, че редовното изплащане на социалните помощи и пенсиите не е засегнато и ще продължи по обичайния график. Засегнати са основно онлайн услугите, чрез които гражданите подават заявления, проверяват информация или комуникират с министерството.

Пореден удар срещу британска организация

Кибератаката срещу Министерството на труда и пенсиите е поредният подобен случай във Великобритания. През последните години мишена на атаки бяха Британската библиотека, център за кръвни изследвания, транспортната компания Transport for London, търговската верига Marks & Spencer и автомобилният производител Jaguar Land Rover.

По-рано през ноември Националният център за киберсигурност предупреди, че страната трябва да се подготви за възможни атаки с използване на изкуствен интелект срещу критичната инфраструктура през следващите две години. Предупреждението беше отправено на фона на поредица от хакерски атаки срещу супермаркети в Европа, които разкриха уязвимости в информационните системи на големи компании.

Разследването на инцидента продължава. До момента не е посочена конкретна хакерска група, която да стои зад атаката, нито е поета отговорност. Основната задача на британските власти е да установят начина на проникване и безопасно да възстановят онлайн услугите.

Източници: vesti.bg, apnews.com, marketscreener.com