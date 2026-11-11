Трима загинали при израелски удари в Газа

Трима палестинци, сред които двама братя, са загинали при два израелски въздушни удара в град Газа, съобщиха местни здравни служители и медици. Телата са били откарани в болница „Шифа“, предаде Асошиейтед прес.

Един от ударите е поразил покрива на жилищна сграда в град Газа и е убил един човек. При втория удар, в близкия квартал „Шейх Радуан“, са загинали братята Махмуд и Джамил ал-Абси. Те са се намирали в палатка, използвана от разселени хора.

Израелската армия заяви, че двата удара са били насочени срещу бойци, които определи като терористи, но не даде допълнителни подробности. Израел твърди, че „Хамас“ се опитва да се прегрупира и да възстанови оръжейните си запаси. От палестинското движение заявяват, че спазват споразумението за прекратяване на огъня и обвиняват Израел, че го подкопава.

Разселени хора отново са засегнати

Новите жертви са регистрирани ден след друг въздушен удар в квартал „Сабра“ в град Газа. При него са били унищожени метална леярна и близки палатки, а част от тях са се запалили.

„Дойдохме и видяхме палатките обхванати от огън с височина три метра. Не останаха дрехи нито за мен, нито за децата ми, нито за съпругата ми“, е заявил разселеният палестинец Хишам Абду пред Ройтерс.

По думите му дъщеря му го е попитала къде са играчките ѝ, след като пожарът е унищожил вещите на семейството.

Прекратяването на огъня остава нестабилно

Мащабните бойни действия са намалели след споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“, но израелските удари в Ивицата Газа продължават почти ежедневно, съобщава Асошиейтед прес. Според здравните власти в анклава най-малко 1600 палестинци са загинали при израелски атаки след сключването на споразумението. Данните не правят разграничение между цивилни и бойци.

Преговорите за условията, при които „Хамас“ трябва да се разоръжи, и за изтеглянето на израелските войски не са довели до споразумение. Според Ройтерс Израел контролира около две трети от територията, откъдето армията е наредила на жителите да се изтеглят.

Източници: apnews.com, internazionale.it